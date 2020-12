O co tady jde? O nákup zbraňového šrotu z USA? Obeznámený expremiér staví řádění kvůli rozpočtu do zcela jiného světla

ROZHOVOR „Pokud srovnám premiérův výkon s výkonem německé kancléřky Merkelové, tak u ní je to konzistentní. Ona jako vědkyně původním povoláním dá na názory vědců. Bohužel Andrej Babiš se od názorů epidemiologů, virologů vědomě odvrací, aby zmírnil situaci ve společnosti a uspokojil celkem neuspokojitelné požadavky zájmových skupin. Není to dobrá situace. Premiér navršil i některé další chyby v oblasti rozpočtové a fiskální politiky, a teď svým způsobem hraje o svou existenci,“ kritizuje současného premiéra ten bývalý – Jiří Paroubek. Ale také opozici. „Nenávist, kterou pociťuje k Andreji Babišovi, nedokáže ovládnout a potlačit. I v situaci, kdy by bylo potřeba si sednout v té příslovečně potápějící lodi k pumpám a pumpovat společně, opozice to prostě nedokáže,“ domnívá se.

Na serveru Vaše věc si lze přečíst váš text Tvrdošíjnost, nepružnost a rigidita Senátu a Andreje Babiše. Líčíte v něm dosavadní úspěšnou politickou kariéru Andreje Babiše, která se však nyní zadrhává. Podle vás poslední čtyři měsíce kupí chybu za chybou. Když se u toho zastavím, tak jako první chybu uvádíte váhavost na konci srpna...

V té době nepochybně musel znát odhady budoucího vývoje okolo kororonaviru ohledně počtu nakažených a další souvislosti. Takže vlastně druhou vlnu pandemie. Celou věc zanedbal. Velmi pravděpodobně z důvodů marketingových, kdy mu jeho marketingoví poradci sdělili, že by to bylo nebezpečné pro volební výsledek hnutí ANO v krajských a senátních volbách. Tak k tomu přistoupil váhavě. Formuloval jsem to v článku z 10. září. Věděl jsem o tom nejméně čtrnáct dní a čekal jsem na jeho zásah. Přišel, ale bohužel se zpožděním tří týdnů. Pokud jde o pandemii, nejcennější věc, kterou máte, je čas.

Nebylo ovšem podobnou chybou prosincové rozvolňování, kdy možná marketingoví poradci panu premiérovi poradili, že by nebylo dobré lidem brát předvánoční nákupy?

Vláda obecně je ve složité situaci. Je tu celá řada zájmových, lobbistických skupin. Každý si vynucuje to svoje. Obchodníci chtějí mít otevřeno. Stejně tak hospodští. Ti chtějí protestovat formou nezavírání restaurací, pokud nebude po jejich. Je to situace ne moc šťastná. Premiér se pohybuje v prostředí, kdy má podporu menšinové vlády. Opozice se chová zcela neodpovědně. Třeba na potřebu nouzového stavu odpovídá požadavky pro eventuální výměnný obchod pro podporu vlády. Tady ale přece nejde o výměnné obchody. Jde o zdraví lidí. Má to opravdu velmi složité. Myslím, že to rozvolňování přišlo o týden, deset dní dříve, než přijít mělo. Všichni si samozřejmě přejeme mít co nejpříjemnější Vánoce.

Když ale srovnám premiérův výkon s výkonem německé kancléřky Merkelové, tak u ní je to konzistentní. Ona jako vědkyně původním povoláním dá na názory vědců. Bohužel Andrej Babiš se od názorů epidemiologů, virologů vědomě odvrací, aby zmírnil situaci ve společnosti a uspokojil celkem neuspokojitelné požadavky zájmových skupin.

Jsme prostě v pandemii. Je potřeba se dostat rozumným způsobem k výkonu vakcinace, protože zamezí dalším vlnám pandemie. Jsme nyní na začátku třetí vlny pandemie. Toto výše zmíněné je osobním vkladem premiéra, nikoliv vlády. Myslím, že jak Hamáček, Maláčová nebo z druhé strany Havlíček a Schillerová se snaží dělat maximum v rámci svých resortů. Vláda je sice kolektivní orgán, ale zejména přes své ministry postupuje Andrej Babiš jako někdo, kdo je patriarchou té vlády. Není to dobrá situace. Premiér navršil i některé další chyby v oblasti rozpočtové a fiskální politiky, a teď svým způsobem hraje o svou existenci.

Jak se v této covidové době podle vás chová opozice?

Nenávist, kterou pociťuje k Andreji Babišovi, nedokáže ovládnout a potlačit. I v situaci, kdy by bylo potřeba si sednout v té příslovečně potápějící lodi k pumpám a pumpovat společně, opozice to prostě nedokáže. S vidinou toho, že čím více problémů bude mít vláda – ať už domnělých nebo skutečných – tím lépe pro opozici. Myslím, že je to špatný přístup a zejména špatný pro občany a pro republiku. Je to nevlastenecké jednání. Jestli Andrej Babiš dělá velké chyby, tak opozice to občanům vůbec neusnadňuje. Některé chyby Andreje Babiše jsou řešitelné. Jednak změnou stylu nebo eliminovat některé problémy třeba se státním rozpočtem, abychom měli státní rozpočet. Byla by strašlivá reputační újma pro Českou republiku, kdybychom ho neměli.

Ve výše zmiňovaném textu píšete, že je velká chyba Andreje Babiše, že si nezajistil podporu pro rozpočet. Jenom k tomu podotknu, že příští rok jsou volby, takže jak koaliční partner ČSSD, tak i komunisté, kteří vládu podporují, se hlavní politické síle hnutí ANO začínají více vymezovat... (Rozhovor probíhal ještě před tím, než byl rozpočet schválen – pozn. autora.)

U rozpočtu je to vždycky tak. V každé koaliční vládě je problém s rozpočtem, že se strany chtějí vymezovat. Aby ukázaly, že k něčemu jsou. Zažil jsem to jako premiér také a musel jsem to nějakým způsobem řešit. Komunisté hovoří o svém požadavku tři měsíce. Ještě před třemi, čtyřmi lety byl rozpočet ministerstva obrany pod padesát miliard korun. Teď má být 85 miliard korun. Ministerstvo obrany ho není schopné vyčerpat. O co tady jde? O nákup zbraňového šrotu ze Spojených států nebo odjinud? Opravdu to nechápu. V čase koronakrize by se měly tyto částky a takto vysoké nárůsty v některých kapitolách opravdu velmi pečlivě zvažovat.

V posledních dnech se probíral i případný odchod ČSSD z vlády. Nevím sice, k čemu by to pro kohokoliv bylo zrovna v tuto chvíli dobré, ale co si o tom myslíte vy?

ČSSD se ve vnitrostranickém referendu rozhodla pro vstup do vlády a ostatní řeči jsou zbytečné. Tak se musí z toho členství ve vládě něco vytěžit. Něco se podařilo politicky prosadit. V sociální oblasti velmi mnoho. Výkon většiny ministrů sociální demokracie je velmi slušný. Hamáček, Maláčová, ale i ministr zemědělství Toman. Přidává se i ministr kultury Zaorálek, který tuto oblast už zvládá velmi dobře. Není to až tak špatná situace a dá se s tím pracovat.

Strana samozřejmě mohla jít do opozice, ale těch patnáct poslanců, kteří jí zbyli v daném okamžiku, dneska je to čtrnáct, nebylo připravených na opoziční činnost. Nejsou tam vynikající řečníci, kteří byli v klubu sociální demokracie za mých časů. Takže to by stranu hendikepovalo a nikdo by o nich nevěděl. Asi tak jako nikdo neví o lidovcích, kteří se plácají mezi čtyřmi, pěti procenty preferencí. Když nejste ve vládě, nemáte co prosadit ze své politiky, ze svého programu. Hnutí ANO jako bezprogramová strana akceptovala většinu programových cílů sociální demokracie.

Jiná věc je, že teď proti nim vystupuje. Jako ta fiskální záležitost se znovuzavedením rovné daně na úrovni patnácti procent a se ztrátou sto miliard v rozpočtu. To je strašlivá politická chyba. Za normálních okolností by to byl samozřejmě důvod k ukončení vlády ze strany koaličního partnera. Těžko si to ale umím představit tři čtvrtě roku před volbami a zejména za situace, kdy je země ve zjevné krizi. Teď je potřeba dostat se z pandemie, nastartovat hospodářské oživení, říci, za co se utratí těch zhruba pět set miliard korun, které přijdou z Bruselu. Tak aby se země modernizovala a posunula se úplně jinam, než dneska je. Je to příležitost.



