O covid jim nejde! Foldyna zbořil opozici. V4 prý v Bruselu hodně vadí. A bylo by lepší ještě přitvrdit

ROZHOVOR Z koronakrize se stalo čistě politické téma. Tak vidí poslední události poslanec Jaroslav Foldyna (hnutí SPD, původně zvolen za ČSSD). Problém podle něj navíc netkví v existenci či neexistenci nouzového stavu, ale v chování české vlády. V rozhovoru se také věnoval významu Visegrádské čtyřky, která se podle jeho slov docela často vzpouzí fantasmagorickým nápadům papalášů z Bruselu, a vyjmenoval, co všechno čeká Spojené státy americké s nástupem nového prezidenta Joa Bidena – od šílenství genderismu až po likvidaci klasické rodiny, a to vše ideálně přenést do Evropy.

Co se podle vás v české politice stalo, že poslanci nejsou schopni se shodnout na nouzovém stavu? A o čem to vypovídá?

Vypovídá to o tom, že se z koronakrize stalo čistě politické téma, ve kterém je covid pouze zástupným tématem. Anketa Nevídaný chaos po konci nouzového stavu nazvete: bordelem jako v tanku 1% pochopitelným krokem poslanců 3% tupostí ODS, TOP 09, Pirátů... 83% neschopností premiéra jednat 12% velkou škodou, již odnesou děti a živnostníci 1% hlasovalo: 6386 lidí

Často se používá argument, že politikům jde jen o hlasy před volbami, nikoliv o zdraví občanů, což právě současné dění ukazuje. Může na tom něco být?

Ano, tak tomu je. O lidi se už většina politiků nestará, což ale, bohužel, neplatí jen v případě koronaviru.

Je nouzový stav podle vás v koronavirové situaci potřeba?

Myslím, že problém není v existenci, či neexistenci nouzového stavu, ale především v chaotickém jednání vlády. Takzvaný Demoblok by ale situaci stoprocentně nedokázal řešit lépe. Spíš si myslím, že by to bylo ještě horší. Koronavirová situace je jistě velmi závažná, ale hysterie, kterou v této věci rozpoutala některá média a někteří politici, není adekvátní. Rozhodnutí se mají dělat racionálně, nikoli emotivně, čemuž ale současná, stále vyhrocenější, atmosféra vůbec nepomáhá.

Maďarsko a Rakousko řeší vakcíny vlastní cestou, vyloučena není ani ta ruská. Babiš byl v Rakousku jednat se svým protějškem Orbánem. Měli bychom se vydat podobnou cestou?

Ano. Měli bychom se snažit získat účinnou vakcínu kdekoli je to jen možné. Jde přece o lidské životy a o zdraví, a to zdaleka nejen fyzické, celého národa.

Nakolik se obáváte použít ruské vakcíny Sputnik V? Častým argumentem bývá schválení EMA – tedy přes Evropskou unii dříve, než bude povolena. WHO ji však už na seznam doporučovaných vakcín zařadila.

Pokud jakoukoli vakcínu schválí Státní úřad pro kontrolu léčiv, tak se jí nebudu obávat. Unijní léková agentura, nebo jak se ten spolek lobbistů farmaceutických firem jmenuje, mě nezajímá. Věřím našim, českým orgánům, nikomu dalšímu.

Necháte se očkovat, až to bude možné? Případně čím očkování podmiňujete?

Nechám. Jak už jsem uvedl; očkování podmiňuji schválením očkovací látky českými orgány.

Na summitu Visegrádské čtyřky slovenský ministr Ivan Korčok prohlásil, že Visegrádská čtyřka má špatnou pověst a je třeba být více pragmatičtější. Má Visegrádská čtyřka špatnou pověst podle vás? A pokud ano, čím si ji vysloužila?

Visegrádská čtyřka se docela často vzpouzí fantasmagorickým nápadům papalášů z Bruselu, takže mezi nimi asi opravdu špatnou pověst má. Co mě se týká, tak bych si to vzpouzení představoval ještě mnohem důraznější. Líbilo by se mi, kdyby Visegrádská čtyřka měla mezi bruselskou byrokratickou oligarchií a progresivistickými revolucionáři, což jsou často titíž lidé, pověst ještě mnohem horší.

Souvisí ona pověst nějak s migrací?

Souvisí také s migrací.

Jaký má pro Českou republiku význam být ve Visegrádské čtyřce ve spojení se Slovenskem, Polskem a Maďarskem?

Jsme země podobné velikosti, máme podobné historické zkušenosti a jsme po těch staletích sousedství provázáni jistě i geneticky. Máme tedy mnoho společného a dohromady můžeme lépe vzdorovat německému a francouzskému vlivu. Je to asi důležitější než kdy dřív, protože se zdá, že Němci i Francouzi se rozhodli spáchat kolektivní sebevraždu a totéž žádají i po nás. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 5% Ne 8% Je to jedno 2% hlasovalo: 18598 lidí

Český prezident Miloš Zeman na summitu neměl jako jediný roušku a způsobil tím poprask. Je kritika oprávněná?

Každá kritika je legitimní, avšak zda je v tomto konkrétním případě i oprávněná, neumím říci. Jde o záležitost kolem covidu, a zde se přou i odborníci v této oblasti. Já opravdu nemám ambice ani kvalifikaci, abych do tohoto sporu vstupoval.

Nový americký prezident Joe Biden chce obnovit dohodu o jaderných zbraních s Íránem. A už se ozývá Izrael s tím, že pokud tak učiní, hodlá na Írán zaútočit. Znovu se rozběhla diskuze o hrozící válce. Hrozí podle vás?

Válka hrozí vždy, to jen my v Evropě jsme si zvykli uvažovat tak, jako kdyby války už neexistovaly. Izraeli jde o samotnou jeho existenci, takže je situace jistě závažná. Zda ovšem válka hrozí akutně, to s informacemi, které mám k dispozici, nemohu říci. Možná by mohl něco více vědět ministr zahraničí Tomáš Petříček, ale ten je asi příliš zaměstnaný čmeláky, genderovou vyvážeností zaměstnanců ministerstva a posíláním našich peněz do Afriky.

Jen co Biden nastoupil do úřadu, zrušil a změnil spoustu kroků svého předchůdce Donalda Trumpa. Co výměna těchto dvou osob na prezidentském křesle podle vás pro Spojené státy znamená?

Joe Biden podporoval rasistické běsnění Black lives matter a Antifa, takže co bude následovat, je poměrně jasné. Nebude to nic pěkného.

Změní se podle vás nějak přístup Ameriky k Evropě? Jaký dopad může mít výměna pro Evropskou unii?

Změní. Prezident Biden a jeho lidé se budou pokoušet šílenství ve formě genderismu, feminismu, homosexuality, cenzury, likvidace klasické rodiny, protibělošského rasismu a dalších nástrojů progresivistické kulturní revoluce co nejvíce přenést i do Evropy. Už dnes jsme tímto morem mocně zasaženi, a minimálně po následující čtyři roky se bude situace rychle zhoršovat. Musíme s tím ale bojovat stejně, jako naši dědové bojovali s nacismem.

Joe Biden rovněž prohlásil, že skončily dny, kdy se Spojené státy americké podrobovaly Rusku. Co podle vás tento vzkaz znamená? A podrobovaly se Spojené státy Rusku?

Štvaní proti Rusku je jakýmsi povinným rituálem neofašistů a neorasistů, kteří si dnes říkají liberálové. Ať už je Rusko jaké chce, tak vzdoruje všem jejich zrůdným snahám, a proto jej ti neofašisté nenávidí. Vím, že se trochu opakuji, ale neofašismus zabalený ve sladkých řečech o liberalismu je opravdu největším nebezpečím současnosti, proti kterému je koronavirus, i přes veškerou jeho nebezpečnost, jen neškodnou lapálií. Všichni se teď hádáme o rouškách a o nouzovém stavu, ale Česká televize pořád natáčí dětské pořady s genderistickou ideologií, ve školách stále více infikují naše děti multikulturalismem, feminismem, genderismem a dalšími anticivilizačními, nenávistnými ideologiemi, rodina je stále likvidována, naše ženy stále rodí méně dětí, neziskovky do Evropy stále importují africké černochy, útoky na svobodu slova jsou stále silnější... jen se o tom všem teď nemluví. Všechno překryl covid-19. Za prezidenta Trumpa se Spojené státy Rusku nepodrobovaly, ale pouze s Ruskem komunikovaly. To je u takto dvou silných zemí vždy lepší, než vzájemné štvaní. Zatím máme všichni štěstí, že alespoň Vladimíru Putinovi slouží hlava dobře, a proto chová se velmi zdrženlivě.

„Postavíme se ekonomickým výpadům, budeme se snažit bránit Číně v útocích na lidská práva a intelektuální vlastnictví. Jsme ale ochotni s Pekingem spolupracovat, když to bude v zájmu USA," řekl také Biden. Bidenův předchůdce Trump byl k Číně mnohem tvrdší. Jaký přístup je vám bližší?

Mně je konání v zájmu vlastní země blízké, jen si nemůžu pomoci, ale panu Bidenovi to nějak nevěřím. Co se týká Číny, tak nerespektování intelektuálního vlastnictví je skutečně velkým problémem. Ohledně lidských práv si ale myslím, že je věcí Číňanů, jaký si v Číně zařídí život. Je jich tam na to dost. My, a tím myslím i Američany, máme svých starostí až nad hlavu, a proto bychom se měli starat hlavně o sebe.

