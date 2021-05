O tom se nemluví: Co chce Brusel provést s českou zabijačkou? Okamura varuje

Anketa Z jaké tajné služby máte největší respekt? BIS 1% CIA 4% KGB 18% MI6 2% MOSSAD 75% hlasovalo: 4659 lidí

SPD dlouhodobě jasně říká, že vládní plošná opatření nejsou cestou – a za pravdu nám dávají statistiky, kde se ČR pohybuje v počtu úmrtí dlouhodobě jako nejhorší v Evropě. Bojujme s virem, ne s lidmi. Maloobchod a služby by neměly být zakázány, ale pouze omezeny například počtem osob na metr čtvereční. Bez předchozího souhlasu vlády může Ministerstvo zdravotnictví (podle pandemického zákona) vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tom případě nedoložilo.

A my dlouhodobě tvrdíme, že lockdown není řešení a je potřeba všechny děti vrátit do škol, a to bez podmínek! Jsem taky zvědav, jak občané přijmou rozhodnutí vlády, že budou muset být povinně testováni při vstupu. Samozřejmě už dávno říkáme, že by se měly otevřít venkovní zahrádky restaurací, a prosazujeme celkové otevření restaurací při zachování základních opatření.

Velké emoce ve Sněmovně vzbuzuje otázka homosexuálních manželství…

Podle mého názoru by manželství mělo zůstat svazkem mezi mužem a ženou. Pro sňatky osob stejného pohlaví už byl v roce 2006 vytvořen institut registrovaného partnerství právě proto, aby se nezasahovalo do institutu manželství. Jenom dodám, že v době schvalování institutu registrovaného partnerství vystupovali zástupci LGBTI komunity s vyjádřeními, že jim tato právní úprava plně vyhovuje. Teď ale chtějí manželství a adoptovat děti. Na jednu stranu je špatně, že návrh na manželství homosexuálů prošel minulý týden ve Sněmovně prvním čtením a jde do výborů, na druhou stranu je dobře, že prvním čtením prošel i návrh na ústavní zakotvení toho, že manželství je svazkem muže a ženy. Podporujeme, aby si každý řešil své osobní vztahy podle vlastního uvážení včetně osob z komunity LGBTI, samozřejmě s limity danými platnou legislativou. Sexuální orientace je soukromou věcí každého člověka a SPD nemá žádnou ambici mluvit lidem do toho, co dělají v ložnici. Podporujeme návrh ústavního zákona, který zakotví manželství jako svazek muže a ženy přímo v ústavním zákoně, konkrétně v Listině základních práv a svobod. Tím se i do budoucna vyhneme zpochybňování úpravy manželství, která je obsažená v občanském zákoníku. A naopak SPD nepodpoří poslaneckou novelu občanského zákoníku, kterou prosazují poslanci hnutí ANO, ODS, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN , která jde přesně opačným směrem, hodlá rozvolnit manželství, udělat z něj manželství dvou osob, tedy jakýchkoli dvou osob. Novela navíc směřuje k osvojování dětí takovými páry. Nám i našim voličům jde o to, zachovat manželství jako exkluzivní institut, který spojuje muže a ženu, vytváří nejlepší rámec pro výchovu dětí a je základním kamenem struktury naší společnosti. Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Ve Sněmovně se probírala otázka cenzury sociálních sítí…

Ano, hnutí SPD je spolupředkladatelem zákona, který zamezí cenzuře sociálních sítí. Jsem rád, že návrh zákona nebyl v prvním čtení zamítnut a bude projednáván ve výborech. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na nepřípustnou cenzuru na sociálních sítích, která přesahuje rozumné hranice. Takovou cenzuru dokonce podporuje Evropská unie svými dohodami s největšími sociálními sítěmi, což je také neuvěřitelné. Proto hnutí SPD prosazuje zákon, který směřuje k zabránění cenzuře na internetu, zejména na sociálních sítích.

Jsme dlouhodobě zastánci svobody projevu. V zákonu se za cenzuru navrhují finanční sankce 500 tisíc korun u fyzické osoby a 50 milionů korun u osoby právnické či podnikající a rovněž trestný čin porušování svobody projevu.

Jak jste zmínil, daří se prosadit i návrh SPD, týkající se podpory pracujících rodičů…

Ano, mám vynikající zprávu pro všechny rodiče malých dětí. Ve středu Senát schválil návrh, který za hnutí SPD předložila poslankyně Lucka Šafránková a který přiznává nárok na mimořádné ošetřovné v době uzavření škol a školek i nejbližším příbuzným dětí do deseti let věku, i když s ním nežijí ve společné domácnosti. Pokud jde zároveň o nemocensky pojištěné zaměstnance v pracovním poměru. Toto ošetřovné tak, po podpisu zákona prezidentem republiky, bude moci čerpat místo rodičů např. teta nebo babička dítěte. Náš návrh umožní rodičům volbu a možnost vystřídat se při péči o děti v rámci rodiny s nejbližšími příbuznými. Návrh směřuje i k ochraně zájmů rodičů samoživitelů a nízkopříjmových rodičů, k ochraně udržení pracovních míst rodičů nejmladších dětí a k umožnění návratu do zaměstnání těm rodičům, kteří pracují ve zvlášť společensky potřebných oborech a odvětvích a profesích.

A dále chci připomenout, že v minulém týdnu Poslanecká sněmovna schválila návrh SPD, který zvyšuje přídavek na dítě o 200 korun měsíčně těm rodičům, kteří pracují nebo podnikají, rodičům, kteří si aktivně hledají zaměstnání a rekvalifikují se a rodičům, kteří pečují o zdravotně postižené děti anebo o malé děti do čtyř let věku v rámci rodičovské péče. Dosud byl přídavek na dítě pro tyto rodiče pouze o tři sta korun měsíčně vyšší než u těch rodičů, kteří nemají příjmy z práce či podnikání a jejichž jediným dlouhodobým příjmem jsou nejrůznější typy sociálních dávek. To jsme považovali za nedostatečné. A proto jsme usilovali o to, aby byl tento rozdíl v nastavení přídavku na dítě u pracujících rodičů oproti těm ostatním navýšen na 500 korun měsíčně, tedy na 6 000 Kč ročně. A připomínám, že je ve Sněmovně ve druhém čtení návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Hnutí SPD kontrétními kroky podporuje pracující a slušné občany. Škoda že jsme v opozici, jinak bychom mohli ještě silněji prosazovat náš politický program. Doufám, že po říjnových volbách posílíme. Prosím o podporu.

Souhlasíte s návrhem na rozpuštění Poslanecké sněmovny, který prosazují například Piráti?

V současnosti není zatím v platnosti volební zákon. Pakliže tedy teď rozpustíme Sněmovnu, nelze realizovat volby podle zákona. Otěže vlády nad touto zemí by prakticky převzal Senát s vládou, která je bez důvěry a byla by fakticky v demisi. V Senátu mají většinu strany demobloku (ODS, TOP 09, STAN, Piráti a lidovci) a takto by se fakticky bez voleb dostaly k moci. Takže tento jejich fígl chápu. A vládu Pirátů s TOP 09 a lidovci tady fakt nechci. My se jako SPD předčasných voleb nebojíme a kdykoli jsme připraveni se postavit občanům čelem s naším politickým programem.

Hnutí SPOLU naopak avizuje snahu o vyslovení nedůvěry vládě, o kterém hovoří SPD již delší čas. Jste připraveni s ODS, TOP 09 a lidovci na návrhu spolupracovat? Vláda Andreje Babiše ztratila podporu většiny ve Sněmovně. Na druhou stranu zbývá pět měsíců do voleb. Má podle vás smysl pokoušet se v současnosti nějakým způsobem (ať už rozpuštěním Sněmovny nebo vyslovením nedůvěry vládě) o změnu současného rozložení politických sil?

Jsme připraveni hlasovat pro nedůvěru vládě, jelikož tato vláda prokazatelně ztratila důvěru většiny občanů. Je nutné co nejdříve stabilizovat současnou nestabilní situaci kolem vlády. Neschopní ministři v čele s ministrem vnitra Hamáčkem by měli podat demisi, demisi by měl podat i premiér Babiš a mělo by dojít k přeměně na vládu odborníků, tak aby byl v čele nejlépe renomovaný ekonom bez stranických zájmů, a taková vláda by měla přivést zemi k říjnovým volbám.

V souvislosti s volebním zákonem se hovoří o zavedení korespondenční volby. Je to podle vás správné?

Korespondenční hlasování odmítáme. Víme, jak to dopadlo v USA, kdy byla naprosto zpochybněna legitimita i legálnost výsledků. K něčemu podobnému došlo v Rakousku v prezidentských volbách, kdy se musely opakovat. Podle mě korespondenční volba může vést k volebním manipulacím a nelze při ní zajistit tajnost hlasování.

Prezidentu Zemanovi je vytýkáno, že se v kauze Vrbětice „postavil na stranu Ruska“. Vnímal jste jeho projev také tak?

Prezident, který má přístup k informacím tajných služeb, zdůraznil, že jsou dvě verze podezření, přičemž jedna je postavena na tom, že k výbuchu došlo na základě neodborné manipulace s výbušným materiálem, a druhá verze je, že se jednalo o zpravodajskou hru ruské rozvědky na našem území, která tento čin provedla a existuje u ní i tzv. bulharská stopa. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová dokonce řekla, že verzí je ještě více. Prezident se vyjádřil, že až budou přímé důkazy (které zatím nebyly předloženy ani poslancům na bezpečnostním výboru Sněmovny), bude ukončeno vyšetřování a proběhne soudní řízení, tak se k celé věci postaví stylem „padni, komu padni“.

A že by se z důkazy měla seznámit i veřejnost. Navíc i šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) řekl, že nemají v rukou žádné přímé důkazy a že na základě současných nepřímých důkazů nejsou schopni zahájit ani trestní řízení, ani soudní řízení. Potvrdila se tak stanoviska SPD, kdy jasně říkáme, že důvodné podezření nemůže být povýšeno na pravdu, pokud orgány činné v trestním řízení nemají dostatek důkazů, na základě kterých by bylo možné zahájit trestní stíhání a dostat tento případ k soudu. Je potřeba jednat s chladnou hlavou a uvážlivě.

Hnutí SPD je velkým kritikem EU. Je něco, co vás v poslední době naštvalo?

Ano. Náš europoslanec Ivan David například upozornil na to, že od 1. ledna 2021 je v EU zakázána porážka hospodářských zvířat v drobných chovech. Tento návrh je důsledkem snahy nadnárodních korporací, které jsou skutečnými vládci Evropské unie, učinit přítrž drobnému hospodaření a samozásobitelství. Zatím u nás korporace ovládají asi 80 % trhu, ale snaží se ovládnout 100 %, aby mohly ještě účinněji diktovat ceny. Drobní chovatelé a zemědělci o tom možná ani nevědí. Zatím nepřišly na řadu sankce. Vidíme, že EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!

Odezva na toto nařízení je natolik negativní, že Evropská komise pravděpodobně ustoupí v případě drůbeže a králíků. Naprosto však nehodlá ustoupit v případě prasat, ovcí, koz a hovězího dobytka. Trvá na tom, že bude nanejvýš možné provést domácí porážku za přítomnosti veterináře, aby bylo garantováno náležité zabití zvířete, ale pak musí být zabité zvíře transportováno na jatka, která mají příslušnou akreditaci, kde bude zvíře zpracováno, a chovatel si pak zpracované maso může odvézt.

Tento postup by zásadně prodražil domácí porážku a ta by se stala ekonomicky nesmyslnou. Zásadně nesouhlasíme s takovým postupem Evropské komise, podporujeme domácí chovy a malovýrobu včetně domácího zpracování, které je tradiční součástí venkovské kultury.

Proč jste proti členství Turecka v EU?

Turecko není evropskou zemí. Nejde také o demokracii: Erdoganův islámský režim pronásleduje menšiny a porušuje zásady svobody projevu. Jelikož v EU již neexistují žádné vnitřní hranice, přistoupení Turecka by vedlo k obrovskému a nekontrolovatelnému migračnímu toku do Evropy. Turecko představuje hrozbu pro bezpečnost a svrchovanost členských států EU, jako jsou Řecko a Kypr. Erdogan také podporuje islamistické teroristické skupiny v Sýrii, Iráku, Náhorním Karabachu, Libyi atd.

Společně s evropskými partnery SPD, italskou Legou Mattea Salviniho a francouzským národním sdružením Marine Le Penové, jsme iniciovali celoevropskou petici, jelikož EU nadále pokračuje v přístupových jednáních s Tureckem. Pakliže nesouhlasíte se vstupem Turecka do EU, podepište nám prosím naši petici.