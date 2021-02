ODS, Piráti a covid koalice. Žádná změna. Vláda nemá plán, neumí. Uhlíř z Trikolóry o rozvratu podnikání

reklama

Když se podíváme na tahanice o nouzový stav z posledních týdnů, kdy vláda nakonec o jeho vyhlášení rozhodla i bez potřebné sněmovní podpory, dochází v Česku do jisté míry k rozkladu právního státu?



Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 8383 lidí



Jak vnímáte pondělní rozhodnutí Ústavního soudu, který označil část omezení pro maloobchodní prodej, která byla vládou nařízena loni v listopadu, za protiústavní? ÚS vadí zejména nerovný přístup k jednotlivým prodejcům, kdy někdo mohl mít otevřeno a někdo jiný ne. Vítáte intervenci soudců?



Intervence Ústavního soudu jsou v pořádku, ale neměly by se nadužívat a ÚS by se neměl chovat jako další komora Parlamentu. Na to, že se vláda chovala protičesky, proti národním zájmům, upozorňovala Trikolóra od samého začátku těchto opatření. Vláda nechala otevřené nadnárodní řetězce, ve kterých se tísnily tisíce lidí, ale naopak zavřela malé obchody a živobytí těch nejmenších podnikatelů, kam naopak chodí naráz maximálně jednotlivci. To je už na první pohled nelogické, protiústavní i protitržní opatření, které útočí na české občany.



Bude mít tento vstup ÚS do problematiky covidových omezení nějaký vliv na akceschopnost vlády?



Vláda už ale přece není akceschopná celé měsíce! Neřídí epidemii, neví si rady s potřebnou robustností zdravotnického systému. Nepochopila, že by měla aktivovat většinovou zdravou část populace. Vláda přešlapuje na místě, tlachá a těží z vlastních marketingových plánů a mediálních výstupů, které jsou jejím hlavním měřítkem. Nouzového stavu využívá pro nekontrolovatelné nákupy a kšefty. Vláda je v naprostém rozkladu a čím dříve odejde, tím bude lépe.



Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že současná vládní opatření jsou zcela totožná, tudíž také protiústavní. Požaduje veřejnou omluvu vlády a náhrady dotčeným podnikatelům ve výši 100 % tržeb. Je takový návrh na místě?



Přijatý pandemický zákon většinou hlasů tzv. „covid koalice“ a ODS s Piráty je jasným pokračováním jen pěkně marketingově zabaleného nouzového stavu. Všechna omezení a sankce jsou totožné s předchozími opatřeními, beze změny. Pokud vláda zakáže části podnikatelů provozovat své živnosti a firmy, musí mít plán a být tak silná a připravená na to, aby nesla odpovědnost a byla schopna finančně kompenzovat ztráty, prokazatelně vzniklé z jejího rozhodnutí. Netvrdím, že by kompenzace měly dosahovat 100 % tržeb. Okolní země třeba kompenzovaly 60 až 75 % předchozích let.

Psali jsme: Na tři týdny musíme omezit mobilitu lidí mezi okresy, uvedl Babiš. Kabinet prodlouží karanténu a chce zavřít školy a školky



Pokud by došlo k žalobám a následně ke kompenzacím, bude je platit stát, tedy občané. Nepřispěl by tedy takový výsledek k tomu, že část obyvatel se začne na podnikatele dívat negativně?



Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 57% Hamáček 2% Blatný 2% Ani jeden z nich 39% hlasovalo: 18209 lidí



A co státní sektor? Nese podle vás stejné covidové břemeno, jako podnikatelé?



Pokud myslíte státní zaměstnance, zdravotníky, učitele či policisty ti jedou naplno a práce mají i za tohoto stavu nad hlavu. Ale přezaměstnanost státních úředníků se ukázala v plné nahotě. Místo prodloužených úředních hodin, aby se lidé netlačily ve frontách, děláme přesný opak. Znovu připomínám, že řada úředníků je už téměř rok za 100 % mzdy doma nebo na homeoffice. Každá skupina obyvatel nese břímě covidu úplně jinak.



Jak vlastně vidíte budoucnost střední a podnikatelské třídy v roce 2021? Pomůže zde státní správa?



Střední třída a podnikatelské prostředí je v naprostém rozvratu. Není to ale jen o covidu a uplynulém roce. Začalo to už mnohem dříve různými výmysly vlády, například EET, kontrolními hlášeními a dalšími buzeracemi a nesmyslnými omezeními. Dnes si stát dovolí protiústavně vypnout část ekonomiky a maloobchodu. V „první fázi“ své ničivé politiky svázal podnikatele třeba zmíněným EET. Připravme se však na to, že nám ještě víc budou chybět služby, řemeslníci, střední třída, která je skutečně za hranou přežití. Vláda a stát nic nezachrání a co je důležité, ani to neumí! Nemá prostě konzistentní plán, kterému by sama věřila. Jediným řešením je otevření ekonomiky a razantní zrušení byrokratických omezení. Prostě návrat ke skutečnému kapitalismu a tržní ekonomice. Dojde-li k uvolnění, podnikatelé vědí, jak podnikat a roztočit kola ekonomiky, na rozdíl od destrukčně se chovající a realitu nevnímající vlády.



Zlé jazyky mluví o tom, že státní správa je už nějakou dobu fakticky v rozkladu, neboť není schopna zajistit klíčové statky v boji s pandemií. Souhlasíte?



Nejen v boji s pandemií. Těch aspektů je opravdu spousta. Státní dluh neustále narůstá, je astronomický, vláda je čím dál tím víc neschopná, z čehož pochopitelně vyplývá její nervozita, viditelná navenek. Její postupy se zvrhly k pouhému líbivému uplácení některých společenských skupin, jejích voličů. Ústavní soud, který se vměšuje do politiky, se snaží na sebe strhnout stále větší díl pravomocí. Moc zákonodárná, výkonná a soudní musí být ve vzájemné souhře, ale nesmí zasahovat jedna do druhé. To je porušení základních principů. Proč myslíte, že jsou lidé označováni za nedisciplinované? Vždyť jim státní aparát nedává žádný dobrý příklad! Máme tu nepředvídatelný vztah Poslanecké sněmovny a Senátu, dnes už také hejtmanů krajů, celého kolečka se nám navíc úplně vytratil prezident republiky. Systém není symbolem jistoty a stability.



„Hlavní role státu je zařídit tu vakcínu. Dodat ji. A to my děláme,“ hájil se v nedělním Čau lidi premiér Babiš. Říká pravdu?

Naopak, neříká. To je jedna ze zásadních věcí, ve které stát selhal. Nejen častou výměnou ministrů zdravotnictví, ale také slepou důvěrou a spoléháním se na Evropskou unii. Velká Británie, Maďarsko, Srbsko nebo Izrael mají velkou míru proočkovanosti obyvatel. My však neustále čekáme, co na nás zbude. Kraje v rekordně krátké době zřídily očkovací centra, ale nemají čím očkovat. Lidem jsme dali naději, že díky proočkovanosti problém pandemie zmizí. Naším cílem je mít vlastní národní vakcínu a do doby jejího uvedení mít možnost výběru ze všech dostupných vakcín, ať jsou z kteréhokoliv části světa.

Psali jsme: Kolářovo stržení Koněva, Novotného urážky. To se nám vrátí. Ano, vakcíny. Poslanec Kobza tuší velký problém Nesleduji to! Xaver se musel výborně bavit. Robejšek rozmetal média i EU zároveň Posselt a Benešovy dekrety. Profesor Šesták jen žasne nad tím, co k tomu řekli v Bruselu Ředitel ČT Dvořák: Na fotbal jako na Českého lva, je to moje práce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.