Obermaierová potupila Pavla: Pomlouval Klause i Zemana. A sám je úžasný?! Pořád někde courá, neřeší problémy!

Lidé nadávají na pokračující zdražování a zároveň říkají, že i když Fialova vláda skončí, tak už se ty ještě nedávné ceny stejně zpátky nevrátí. „S kým mluvím, tak je otrávený. Ale co si budeme povídat, když víme, že takové to musí být, jak to vláda chce,“ říká pro ParlamentníListy.cz herečka Jaroslava Obermaierová. Vadí jí, jak při 100 dnech úřadování Petra Pavla byli špiněni jeho předchůdci, zatímco on je za úžasného. „Já jsem ho zatím vnímala jenom tak, že je pořád na cestách. Tak nevím, jestli je lepší, místo aby řešil problémy tady, že pořád někde courá,“ dodává herečka.

Začátkem roku jsme si povídali o vysokých cenách potravin. I když podle statistiků šly v květnu oproti dubnu zase nahoru, prohlásil v té době premiér Petr Fiala ve Sněmovně, že ceny potravin klesají a že to je výsledek tlaku jeho vlády. Jak to v obchodech vnímáte vy?

Já zase tak často nakupovat nechodím, ale když už, tak jsem si nevšimla nějakého zlevnění. Podle toho, co slyším v televizi, když poslouchám nějaké komentáře, tak samozřejmě se ta drahota někoho dotkne víc, někoho míň. Při pohledu na účtenku je to pochopitelně znát, statistiky snad nelžou.

To politici se přitom ani nezačervenají. Jak na ně lidé ve vašem okolí reagují?

Lidi nadávají pořád. Strašně. A na všechno. S kým mluvím, tak je otrávený. Ale co si budeme povídat, když víme, že takové to musí být, jak to vláda chce. Vždyť většina je šťastná a nadšená z toho, že je ta vláda úžasná. Tak to asi dělá dobře. Samozřejmě to myslím ironicky. Ale když se kolem sebe rozhlédnete, tak jsou lidé potichu. Asi jsou spokojení, asi mají ještě peníze.

Premiérův ekonomický poradce Štěpán Křeček lidem doporučil, ať jezdí nakupovat do Polska, kde je levněji. Petr Fiala se od toho distancoval, ale proč si jeho vláda vede hůř než vláda našich severních sousedů, to neřekl. Využila jste někdy tu zmíněnou radu?

To když jsem slyšela, tak jsem se jen zasmála. Protože třeba já mám do Polska dost daleko a rozhodně by mi to nestálo za to, jet tam třeba pro chleba. Asi to tam politici zvládají líp než u nás. Aspoň co jsem slyšela, tak u nás asi špatně zastropovali ceny energií.

Pochopitelně se hledá viník vysokých cen. Zemědělští prvovýrobci své ceny tři měsíce po sobě snižují, méně pak výrobci, zatímco koneční prodejci zdražují. Měla by to schytat i vláda, že je a jejich ceny nedokázala zkrotit?

Já nevím, na koho mám nadávat dřív, protože mě to štve celkově. Jsem jen zaznamenala takovou informaci, že jsme přestali být v mnohém soběstační. Ať už je to vepřové, vajíčka, mléko. Podcenili jsme to, zrušily se cukrovary a další podniky, a tím pádem musíme mnohem víc dovážet než dřív. Ale čert aby se v tom vyznal. Je mi divné, když jsme byli soběstační v řadě potravin, tak proč je to teď horší. To nechápu. V tomhle nám EU asi moc radost nedělá.

Máte pocit, že lidé už jsou s drahotou smíření, nebo nadávají na Fialovu vládu a viní ji z toho, jak nás vysoké ceny drtí?

Nadávají, ale zároveň říkají, že i když tahle vláda skončí, tak už se ty ještě nedávné ceny stejně zpátky nevrátí. Tak nevím, jestli bude mít někdo sílu s tím něco udělat, nebo se s tím už budeme muset nadobro smířit.

Ve funkci skončí 30. června ministr zemědělství Zdeněk Nekula, což vypadá jako přiznání vlády, že ceny potravin nezvládl. On si však myslí, že jen špatně komunikoval s veřejností. Bylo chybou, když nám doporučoval třeba slevové akce v Lidlu?

Každé ministerstvo by měli vést odborníci. Co jsem slyšela, tak existují skupiny odborníků přes zemědělství, přes energii atd., kterým ale není dopřáváno sluchu. Jejich názory si člověk najde na internetu. To jsou lidé, co tomu rozumějí. Ale ve funkcích jsou přitom lidé, kteří mají správnou stranickou knížku. Hlavně že jsou členy nebo sympatizanty těch pěti vládních stran, ale nejsou to odborníci na tu oblast, kterou mají řídit. Takový dojem z toho mám.

Tak z tohoto pohledu si asi resort zemědělství moc nepolepší, když ho nově povede další lidovec Marek Výborný, který vystudoval historii a teologii a je původní profesí učitel těchto předmětů. Může ministerstvo vést bez jakékoli odbornosti?

Když se podíváme i na jiné členy vlády, tak asi může. Ale hodně bude záležet na tom, jestli si vybere poradce, kteří tomu rozumějí. Nebo jestli si je vybere zase jen podle stranické příslušnosti a k tomu ještě z jiných oborů. To pak moc nadějí nevzbuzuje.

Prezident Petr Pavel ke 100 dnům ve funkci mimo jiné prohlásil, že smysl své funkce vidí i v tom, že bude hledat cestu, jak dostat společnost z blbé nálady, do které už zase upadla. Není ta blbá nálada spojená právě s tím, že obyčejní lidé mají hluboko do kapsy?

Asi jo. Lidé mají hlouběji do kapsy. Ale zase na druhou stranu pak vidíte, jak potom všichni jezdí na dovolenou. I když možná to tak vypadá proto, že jsou víc vidět ti, co jezdí do ciziny a chlubí se tím, než ti, co nikam nejedou. Ale může to být i tím, že lidé mají pořád ještě našetřeno z covidu, kdy nikam nemohli. Nebo si říkají, bude hůř, peníze ztrácejí kvůli inflaci na hodnotě, tak vezmu ještě to, co mi zbylo, a utratím to a budu se mít ještě 14 dní dobře. Možná i takový způsob uvažování je v lidech. Ale určitě je tu velké rozdělení společnosti. Někteří lidé jsou na tom fakt špatně. Jiní jsou na tom stejně, jako byli, nebo i líp. No a ti, co se mají dobře, tak jsou logicky spokojení.

Kromě toho, že si Petr Pavel hraje na kopírovací stroj Václava Havla, čím by mohl ve funkci prezidenta lidem pomoci, když nějakým způsobem dospěl k tomu, že tu je blbá nálada? Nebo to jsou od něj pořád jen takové líbivé řeči k ničemu?

V podstatě lidu se na nic neptá, takže co může říkat o blbé náladě. Prezident nemá ty pravomoci, aby sám něco zlepšil. Ale může třeba nepodepsat nějaké zákony, což se třeba týkalo valorizace. Ale on ho podepsal, čímž důchodcům asi radost neudělal. No a teď podepíše balíček, komplet všechno, co tam je, takže vlastně znovu zdražení všeho. To si myslím, že by podepisovat nemusel, tedy neměl. Aspoň to by tedy mohl udělat, nebo to s vládou nějak prodiskutovat. Ale vzhledem k tomu, že to je prezident, kterého si vybrala pětikoalice, tak to asi od něj čekat nemůžeme.

Zaujal vás při svém sebechvalném projevu něčím?

Mně spíš vadilo, když jsem to jeho vystoupení poslouchala, jak se jenom snaží pomlouvat jak pana Klause, nebo pana Zemana, zatímco tenhle prezident je úžasný. Já jsem ho zatím vnímala jenom tak, že je pořád na cestách. Tak nevím, jestli je lepší, místo aby řešil problémy tady, že pořád někde courá.

