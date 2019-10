Obrovské riziko. Erdogan přesune uprchlíky. A pak... Bezpečnostní expert dává útok Turecka do souvislostí

Začněme otázkou, týkající se nejnovějšího vývoje v Sýrii. Turecká armáda překročila syrské hranice a zaútočila na postavení Kurdů v Sýrii. Jsme tak trochu v šoku z Američanů, kteří „své“ Kurdy vlastně opustili a nechali je bez podpory bojovat s Tureckem. Co se stalo, a měli bychom něco udělat? Jak můžeme podpořit odvážné Kurdy v jejich boji?

Kurdy jsem podporoval a stále podporuji. Myslím, že zmeškali obrovskou možnost. Kurdové měli všechno, podporu, peníze i zbraně. Místo toho, aby využili příležitosti ke smíru a sjednocení znesvářených skupin, obrátily se jednotlivé skupiny proti sobě a každá z nich se arogantně vyhlásila za vítěze nad Islámským státem. Není příjemné to říct, ale je také prokazatelné, že Kurdové Američany v podstatě zradili a začali spolupracovat s Bašárem Asadem a dokonce i se šíitskými skupinami přesně tak, jak to provedli už dříve v Iráku.

Velice důležitý aspekt je podpořit v regionu sunnity. Pro nás je nebezpečné, aby Írán a šíitské síly převzaly kontrolu. Pro zajištění naší bezpečnosti potřebujeme, aby mezi sunnity a šíity byla rovnováha, o kterou jsme však již přišli. To je daleko širší obraz situace.

Za druhé, pokud Erdogan vytvoří bezpečnou zónu pro sunnity – a on to udělá, pokud USA nezasáhnou, pošle minimálně milion uprchlíků ze tří milionů, které čekají v Turecku, do Sýrie. To je velmi důležité, protože tito lidé chtějí přijít do Evropy. Což pro nás představuje obrovské riziko.

Kurdům přeji, aby konečně pochopili, že k tomu, aby se stali hlavním faktorem, se musí sjednotit a bojovat společně. Všichni jim to přejeme, osobně podporuji jejich požadavky i právo na nezávislost.

Invaze Turků ukazuje, že Erdogan je nebezpečný, nerespektuje suverenitu druhého státu a hlavně to v žádném případě není přítel Evropy. Ta drzost vyhrožovat, že pošle 3,5 milionu uprchlíků do Evropy, ukazuje, že nevidí v Evropě rovnocenného partnera a že cítí, jak slabí a měkcí jsou evropští vůdci.

Co říkáte na poslední teroristický útok spáchaný v Německu Stephanem Bailetem, při němž zemřeli dva lidé?

Jako člověk musím vyjádřit lítost nad zmařenými lidskými životy. Jako profesionál jsem zděšen chybnou reakcí lidí v okolí útočníka a dlouhou reakční dobou německé policie. Věřím, že si Němci z průběhu útoku, jehož záznam jsem měl možnost vidět, vezmou ponaučení. Měli by začít připravovat své lidi na podobné útoky a jak při nich správně reagovat. Já něco podobného v ČR dělám už patnáct let a vím, že správná reakce může někdy zachránit mnoho životů.

Upozorňuji na několik věcí. Za prvé, útok v restauraci. Na místě byli tři lidé a nereagovali, přestože měli čas díky tomu, že pachatel byl totální amatér, který neuměl manipulovat se zbraní. Místo toho, aby jednali a společně na něj zaútočili, dva postupně utekli a jeden mladík zřejmě v šoku zůstal schovaný za chladicím boxem a pofňukával. Pachatel ho zastřelil, když se mu podařilo nabít zbraň, což trvalo více než minutu. Škoda ztraceného života.

Ještě daleko horší bylo, když zákeřně a bezcitně vystřílel přímo na ulici několik dávek ze samopalu do nic netušící kolemjdoucí starší paní s nákupem. Vypadalo to, jako by zabíjel pod vlivem nějaké počítačové hry. Za tuhle sprostou vraždu bych mu bez milosti dal trest smrti.

A ještě jeden vzkaz nejen neonacistům. Nemáte žádný důvod bojovat proti nám, Židům. Je nás málo, nesnažíme se ovládat svět ani konvertovat lidi k judaismu. I mezi námi jsou lidé, kteří nerozumí nebezpečí migrace, nebo bohatí a arogantní lidé, kteří se snaží ohýbat věci ve svůj prospěch stejně, jako to dělají jiní bohatí lidé všech vyznání po celém světě. Uvědomte si, že my NEJSME HROZBA, jsme součástí této civilizace, vynalézáme, vyvíjíme a vyrábíme. Máme stejný zájem žít v míru své životy, jako ostatní lidé kolem nás. Jsme přátelé, ne nějaký zakuklený nepřítel…

V Senátu Parlamentu ČR probíhá diskuse o tom, že by právo na zbraň bylo zakotveno v Ústavě. Co na to říkáte?

Česká republika má v současné době jeden z nejlepších zákonů o střelných zbraních na světě. Češi patří spolu se Švýcary k těm nejvíce odpovědným v zacházení se zbraněmi, které mají doma. Nikdy tady nebyla tradice nošení zbraní a jejich používání na ulici jako v Americe. I to je důvod, proč je Česká republika považovaná za jednu z nejbezpečnějších zemí světa.

A můžeme mluvit také o jiných zbraních. Má být Ústavou povoleno třeba nošení nožů? Víte, co je zajímavé? Němci nebo Britové a lidé v dalších západních zemích považují nůž za zbraň. Češi o něm přemýšlí jako o nástroji. Znám české pořekadlo „Každý správný muž má u sebe nůž!“ Možná to je důsledek dlouholeté tradice chození „na houby“.

Proto nevidím důvod měnit Ústavu. Co by v ní mělo být zakotveno? Právo na zbraň, ale omezené dodatky a prováděcími zákony tak, že by na ni téměř nikdo neměl nárok? Když Češi přijmou směrnici Evropského parlamentu tak, jak to navrhuje Ministerstvo vnitra ČR, ztratí toto ústavní právo smysl.

Stav naší armády je podle mínění některých bývalých vojáků katastrofální. Je to i tím, že se dramaticky snížily požadavky, a to nejen na fyzickou zdatnost. Co na to říkáte?

Stav české armády je skutečně katastrofální. Jsem na pochybách, jestli se dá ještě vůbec mluvit v Česku o armádě. Snížení požadavků na fyzickou zdatnost nově přijímaných vojáků ale není příčinou. Stejně není příčinou takového stavu ani stará výzbroj armády. Důvodem jsou špatná politická rozhodnutí, udělaná v historii ČR někdy z neznalosti a naivity politiků, někdy z vypočítavosti. Většina politiků neví nic o roli armády a nezajímá se vůbec o obranu České republiky.

Mladí lidé nejsou ve škole a často ani v rodině vedeni ke zlepšování tělesné zdatnosti, k zájmu o vlastní zemi a o svou bezpečnost. Přitom v České republice jsou organizace, které se snaží zvyšovat tělesnou zdatnost mládeže a povědomí o potřebě vlastní obrany a ochrany. Třeba dobrovolní hasiči, různé místní sportovní kluby, je to i Česká obec sokolská. Její zakladatel, Miroslav Tyrš, razil heslo „Paže tuž, vlasti služ!“. Hodně lidí pracuje v malých fotbalových klubech s mladými lidmi dobrovolně a skoro zadarmo. Ale bez skutečné podpory státu výsledky nejsou moc dobré. Tablety a mobily vyhrávají nad sportem a branností.

Armáda hodně ztratila kvůli neprofesionalitě lidí, kteří ji řídili. Politické figurky, učitelé, úředníci, herci. Přiváděli si svoje lidi, kteří o armádě věděli stejně málo jako oni.

Co byste uvedl k tomu, že Německo by rádo nabíralo politiky i z řad místní turecké komunity. Je to podle vás prozíravé?

Německo už nemá na výběr, turečtí občané volí turecké zástupce do vlády. Zajímalo by mě, co by Turci řekli pěti milionům Evropanů, kteří by se přestěhovali do Turecka a získali pozice ve vládě. Erdogan to nikdy nepřipustí. Německo ano...

Je smutné, že Evropa pokračuje v cestě, která ji vede do absolutní ztráty identity. Postupem času je to jasnější a také smutnější. Proč multikultura? Co je nedostačující v evropské kultuře?

A co říkáte na situaci ve vztazích mezi Saúdskou Arábií a Íránem? Je to výsledek saúdskoarabských zásahů v Jemenu?

Íránem praktikovaná hegemonistická politika podstatně zkomplikovala vztahy s arabskými státy, zejména se Saúdskou Arábií, která také usiluje o hegemonii v regionu. Napětí mezi státy v této oblasti je výrazně ovlivněno rovněž minulostí, konflikty sektářskými a náboženskými, sunnitskými versus šíitskými, a etnicko-kulturními, tedy arabskými versus perskými konflikty, jadernou dohodou Íránu se Západem, která zvýšila obavy států Perského zálivu z rostoucí síly Íránu, a také vnitropolitickými změnami v saúdskoarabském vedení. To vše vedlo ke změně saúdské zahraniční politiky, k posunu od pasivní regionální politiky k aktivní politice a k přijetí jasné protiíránské linie. Tento trend vyvrcholil vojenskou ofenzívou, zahájenou Saúdskou Arábií v Jemenu v březnu 2015.

Nyní se hovoří o Karlu Gottovi ve všech pádech. V Izraeli asi nezpíval, ale je tam známý třeba z ruské komunity? Je to podle vás člověk, který reprezentoval Československo i Českou republiku?

Nenarodil jsem se v Čechách, proto o Karlu Gottovi vím jen zprostředkovaně. Líbí se mi některé jeho písničky, a říká se, že to byl dobrý člověk. Ruská komunita v Izraeli hodně posílila v devadesátých letech. Její členové se určitě s písněmi Karla Gotta setkali, a pokud vím, byl tento zpěvák v bývalém SSSR hodně uznávaný. Proto asi bude v této komunitě známý.

Karel Gott zpíval po celém světě. Myslím si, že Československo a později i Českou republiku skutečně reprezentoval a že si zaslouží, aby na něj Češi vzpomínali v dobrém a byli na něho hrdí. Jako na člověka, díky němuž si lidé v zahraničí pamatují Českou republiku, stejně jako si ji pamatují Izraelci díky pomoci na počátku 50. let, nebo jako si lidé v celém světě pamatují Emila Zátopka či profesora Otto Wichterleho.

