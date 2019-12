Obsadit Hlavní nádraží? Tohle už není sranda, za to může nést následky. Varování „pánovi v hnědé košili“ od známého advokáta

ROZHOVOR Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dobře ví, že kdyby dal pokyn k podání obžaloby, nese osobní odpovědnost za to, že Andrej Babiš bude v kauze Čapí hnízdo stát před soudem. Pokud by to ale soud zastavil nebo premiéra zprostil, tak by nejvyšší žalobce musel z té osobní odpovědnosti vyvodit pro sebe důsledky a na svou funkci rezignovat. Tak vysvětluje advokát Jaroslav Ortman, proč rozhodnutí nakonec je takové, jaké je. K úterní akci spolku Milion chvilek říká, že pokud ten pán v hnědé košili, co tak hřímá a co nedostudoval teologii, chce mít svou křišťálovou noc někde na hlavním nádraží, tak musí nést důsledky za to, co se tam může stát.

Překvapilo vás, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše, takže se případ vrací policii do fáze vyšetřování?

Po pravdě řečeno jsem to nečekal. Domníval jsem se, že buď potvrdí rozhodnutí státního zástupce Šarocha, nebo dá nějaký pokyn k nějakému kroku, který by směřoval k obžalobě. Tohle však v podstatě znamená vrátit všechno na začátek a znovu se bude prověřovat. Za důležité ale považuji, že z jedenácti původně stíhaných už jsou stíháni jenom dva. Trend se ukazuje jasně, tak lze spíš očekávat, že v dalším řízení může pan Šaroch vynést stejné rozhodnutí, které udělal před časem.

Zmínil jste dvě možnosti, které jste očekával víc než tu, která se stala skutečností. Nepůsobí ale ta třetí, po které sáhl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, trochu jako alibismus?

Je pravda, že jde o rozhodnutí, které není ani takové, ani makové. Chytrá horákyně, ani bosá, ani obutá. Je to rozhodnutí, které znamená prodloužení celé věci. Stojí však za připomenutí důležitá věta, která na tiskovce od nejvyššího státního zástupce zazněla, že je třeba vycházet z principu presumpce neviny. Tohle by si měli zapamatovat všichni, kteří volají, aby premiér Babiš podal okamžitě demisi. Když to řekne nejvyšší státní zástupce, ale opozice si myslí opak, tak se plete.

Anketa Je dobře, že Milion chvilek na zítřek (10.12.) svolal další demonstraci proti Babišovi? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 7175 lidí

V pořadu České televize 168 hodin tvrdil advokát Ondřej Múka, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dospěl k závěru, že rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha je vadné. Také jste to tak pochopil?

Ne, nejvyšší státní zástupce řekl, že Šarochovo rozhodnutí bylo předčasné, nikoli vadné. Řekl, že to není ani na podání obžaloby, ani na zastavení, jako by to zůstalo stát na půli cesty. Správný výraz byl, že zastavení bylo předčasné. Nevykládal bych věci jinak, než jsou, nebo než jak vyjádření zazněla. Státní zástupce Šaroch byl vyzván, aby doplnil dokazování a znovu rozhodl. Tečka. Takhle to je.

Psali jsme: „Skřet Klaus ml.!“ Milion chvilek zbrojí: Lidé se zlobí na Trikolóru, mají nový plán Pozor na vidláky, Milione chvilek, varuje Zdeněk Zbořil. A to není vše Hluk, malování, transparenty! A když někdo nebude souhlasit... Milion chvilek o akci proti Babišovi Blokuje to Kalousek, šije Michálek dál do TOP 09. A exministr odpověděl...

I když jste připomněl slova nejvyššího státního zástupce, že je třeba vycházet z principu presumpce neviny, nelze zrušení původního rozhodnutí o zastavení trestního stíhání považovat za politickou překážku pro Andreje Babiše?

Je to zkouška nervů. Celkem se panu Babišovi obdivuji, že to nervově zvládá. Ale pro něj je klíčové, co už jsem zmínil, že z původních jedenácti stíhaných to bylo u devíti pravomocně zastaveno. Ale řeknu vám k tomu ještě něco jiného. Nejvyšší státní zástupce dobře ví, že kdyby dal pokyn k podání obžaloby, tak nese osobní odpovědnost za to, že Andrej Babiš bude stát před soudem. Pokud by to soud zastavil, nebo zprostil, tak by Pavel Zeman musel z té osobní odpovědnosti vyvodit pro sebe důsledky. To znamená, že by musel odejít, to přece ví každé malé dítě. Proto je jeho rozhodnutí takové, jaké je. Kdyby dal přímo pokyn k podání obžaloby, tak tím pokynem by byl pan Šaroch vázán a za podáním obžaloby by sice také jako by stál, ale osobně by odpovídal nejvyšší státní zástupce. To by byla prekérní situace, kdyby dal pokyn k trestnímu stíhání premiéra, nesl by osobní odpovědnost za výsledek. To je přece jasné. Nemohl by říct, že měl jiný právní názor, nemohl by to ustát jako Ivo Ištvan, už by nesl odpovědnost.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Spolek Milion chvilek pro demokracii pokračuje v protestech proti Andreji Babišovi a svolal na úterý shromáždění na Václavské náměstí. Z něj mají účastníci pokračovat hlasitým pochodem na hlavní nádraží, které na hodinu zcela zaplní transparenty a letáky. Může se mu podařit ještě více zmasírovat veřejné mínění proti premiérovi?

Já si myslím, že to jen ukazuje, o co jde celému spolku, tedy budeme vás vydírat. Já jim tak říkám. To není spolek pro demokracii, vždyť oni si berou rukojmí. Cestující, obyvatele Prahy, lidi, kteří si přijedou do Prahy nakoupit vánoční dárky. Z těch všech si dělají rukojmí, zajatce. A jestli ten pán v hnědé košili, co tak hřímá a co nedostudoval teologii, chce mít svou křišťálovou noc někde na hlavním nádraží, tak ale musí nést důsledky za to, co se tam může stát. Tohle už není sranda. Něco je pokojný protest a něco úplně jiného je obsadit hlavní nádraží, kde lidé budou pospíchat na vlak a může tam dojít k potyčkám. To je bláznovina.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chvilkaři avizují, že cestujícím umožní odjíždět i přijíždět, každému nabídnou leták, který vysvětlí střet zájmů, bude žádat demisi Andreje Babiše a pozve na další protest. Dá se odhadnout, jestli to bude žádané čtivo?

Nevím, proč by někdo měl nějakému cestujícímu strkat do ruky leták a přesvědčovat ho, aby s nimi šel na protest. Ale to je věc cestujících, jestli s nimi budou ztrácet čas. Já bych se s nimi nebavil a žádný leták si od nich nevzal.

Za hlavní cíl akce považuje spolek oslovit co nejširší veřejnost, protože se celá republika musí dozvědět, jak Babišovy problémy poškozují každého z nás. Střet zájmů se prý dá přeložit jednoduše: Andrej Babiš krade z našeho společného pro sebe. Co jako advokát říkáte této formulaci?

Je demokracie, podle mě lidé mohou dost široce říkat, co chtějí, je to jejich věc. Ale nikdo nemá patent na rozum. Tady se totiž nějaký spolek pasuje na jediného vykladače všeho, co se tady děje. Upozorňuji na to, že i kdyby Babiš nakrásně padl, tak si tenhle slavný spolek bude dál uzurpovat právo mluvit do toho, jak se to tady bude vyvíjet. To by si měly uvědomit zejména strany, které jsou v opozici. Všechno se to otočí proti nim.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Milion chvilek má jedno z hesel, které má připomínat listopadové události roku 1989. Jen místo konce vlády jedné strany požadují konec vlády jedné straky. Další zní: Spravedlnost musí platit pro všechny nebo také Chceme premiéra, ne lháře. Mají razanci vyburcovat další z deseti milionů obyvatel, nebo podporou od 250 tisíc lidí spolek narazil na svůj strop?

Na těch jejich heslech neshledávám nic, co by bylo v rozporu se zákonem, ale stejně tak by mě žádné z nich na akce spolku nenalákalo. Když takhle chtějí mluvit, tak ať si mluví. Někoho to možná přesvědčí, ale myslím si, že většinu ne.

Výzvy Milionu chvilek z Letné nebere vážně ani Andrej Babiš, ani opozice, po níž řečníci chtěli, aby byla jednotná a spolupracovala. Místo toho se místopředseda Pirátské strany Jakub Michálek nechal slyšet, že by TOP 09 měla skončit a ještě předtím by se měl z vedení jejího poslaneckého klubu poroučet Miroslav Kalousek. Byla by pak opozice pro veřejnost věrohodnější?

Pan Kalousek, ať je jakýkoli, je nestor české politiky a rozhodně patří mezi politickou elitu ve smyslu schopnosti uplatňovat politiku, je pohotový rétor. Říkal jsem si, že pokud by Andrej Babiš padl, tak se ty opoziční strany mezi sebou poperou. A hle, premiér zůstává ve funkci, nepadl a ony už se perou o kost jako psi. Piráti tím jenom ukazují, co je tahle strana zač. To není spojenec do opozice. To je ultimativní spolek, který dělá ostudu Praze prostřednictvím primátora Hřiba a ve Sněmovně prostřednictvím pana Michálka. Tohle není čin, který by vedl k nějaké spolupráci, to je v podstatě facka, kterou možným partnerům Piráti uštědřili.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

No ale Piráti v tom nejsou sami. Na stranu Jakuba Michálka se přidal i bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek, který upozornil na negativní symboliku Miroslava Kalouska a na to, že mu nikdo nemůže věřit. Od expředsedy KDU-ČSL mají slova o nedůvěryhodnosti zakladatele TOP 09 větší váhu?

Pan Kalousek je sice neoblíbená figura, ale nikdo nemůže mluvit do toho, koho si TOP 09 zvolí za předsedu klubu nebo koho si dá na kandidátku. A ze strany pana Bělobrádka jde o staré rány a nelze se tomu divit, vždyť od lidovců pan Kalousek odešel a založil si vlastní stranu. Takže se chovají jako malé děti. Jejich vyjádření nemohou nikoho nechat na pochybách, že to nemůže vést k posílení nějaké jejich dohody. Protože Piráti nejsou schopni dohody s nikým.

Ale zůstaňme ještě u nejnenáviděnějšího politika v zemi. Když už pomineme Kalouskovo působení coby náměstka na Ministerstvu obrany, dále jako ministra financí, přičemž v roce 2009 zadlužil Česko rekordní sumou přes 192 miliard korun, tak tu máme osobní rovinu. U Poslanecké sněmovny před volbami v roce 2010 nadával tehdy ještě neparlamentním Pirátům v bujaré náladě do k*kotů, později fackoval poblíž Sněmovny člověka, který ho kritizoval. Tehdejšímu poslanci Petru Skokanovi sprostě nadával a vyhrožoval mu násilím za to, že tuhle informaci zprostředkoval médiím. No a čerstvě v odvetě nazval Jakuba Michálka k*kotem a tupcem a nádavkem ho poslal do p*dele. Není tenhle opravdu hodně skromný výčet jeho eskapád potvrzením, že Miroslav Kalousek je opravdu tou pověstnou koulí u nohy nejen TOP 09, ale celé opozice?

To si musí odpovědět TOP 09. Já vůbec nikoho neobhajuji, za své činy a za svá rozhodnutí nese odpovědnost pan Kalousek. A za to, že je TOP 09 tam, kde je, na pěti nebo pod pěti procenty, samozřejmě můžou i tyto jevy. Ale já jenom říkám, že není možné, aby Piráti rozhodovali o tom, jestli ho může mít TOP 09 za předsedu klubu, nebo dokonce aby pan Michálek tvrdil, že má TOP 09 zaniknout, a ti lidé přejít k Pirátům. To už není o Kalouskovi, to je o celé straně. Piráti se zbláznili, ty zkřížené hnáty na jejich vlajce ukazují, o co jde. Pro mě to není strana Pirátů, ale lidí, kteří jen různě pomlouvají. To se mi nelíbí.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Někdejší mluvčí Občanského fóra, později spoluzakladatel ODS a nyní neúprosný kritik Andreje Babiše Petr Havlík míní, že pokud v tuto chvíli politická opozice selže vinou vlastní zničující sebedestrukce, tak se té její role bude muset chopit síla, kterou dnes reprezentuje koncept Milion chvilek, aby ta dnešní energie nešla vniveč. Je to jeden z možných scénářů, že by se z tohoto spolku stala politická strana nebo hnutí?

Může se to stát, i když já nevěřím tomu spolku vůbec nic, protože je evidentní, že se chtějí proslavit, studovat už nebudou nikdy v životě, rozhodli se vydat na politickou dráhu. Takže možné to je, ale museli by nejdřív mít nějaký politický program a politické orgány. A tomu se brání, protože raději manipulují s občany. Takhle je to spolek, který je proti něčemu, ale nevíme, pro co je. To jeho zástupci pořádně neřeknou.

Ale neznamenal by vstup Milionu chvilek do politického klání, že by těm, které teď podporuje, ubral nějaké procento a vzhledem k už tak chabé podpoře TOP 09, STAN a lidovců by je vyšoupl ze Sněmovny?

Na to si musejí odpovědět samotné tyto opoziční strany. Jenom tvrdím, že padat si do náruče se spolkem, který je takový, jaký je, znamená ztrácet identitu a stávat se zajatcem celého toho shromáždění. Kdybych měl možnost poradit, tak bych těm stranám doporučil, aby si zachovaly svou programovou a stranickou identitu a neztotožňovaly se s Milionem chvilek. Protože v tom okamžiku jsou jeho sluhové.

Psali jsme: Nelze jinak. Babiš má jen dvě možnosti, co teď dělat. Po auditu eurokomise promluvil politik znalý Bruselu Chartista Václav Vlk zcela upřímně: Oslové z pražské kavárny. Vlezdoprdelky, roky žijí z mrtvého Havla. Paní Fridrichová není žádná novinářka Férový proces s Babišem? Advokát Koudelka má obavy. A mluvil o tom, jak to dělá Pavel Zeman Milion chvilek? „Tak si zvolte premiérem Mináře.” Advokát Ortman má nové souvislosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.