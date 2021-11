Očkování mladých prodlouží covid. Třetí dávka? Hrozba. Doktor Šinkora ví své

reklama

V uplynulém týdnu bylo v Česku zaznamenáno opakovaně přes 6 tisíc nových případů nákazy koronavirem, za včerejšek dokonce už přes sedm a půl tisíce, a ty počty oproti minulým týdnům dramaticky stouply. Výrazně narostl počet hospitalizovaných s covidem, v nemocnicích jich je přes 1500. Těch, co leží ve vážném stavu na JIP, je více než 75 procent neočkovaných. Vzbuzuje ve vás tento vývoj obavy?

Vzestup počtu nakažených byl loni v tomto období mnohem dramatičtější a současnou situaci za dramatickou rozhodně nepovažuji. Je podzim a šíří se respirační onemocnění, mezi nimi i covid. Rozdíl je v tom, že důsledkům nákazy jinými viry říkáme nachlazení, kašel a rýma, kdežto nový koronavirus se snažíme z kdekoho vyšťourat PCR testem. Protože se – k mému velkému překvapení – zapomněla nebo odmítla naočkovat obrovská skupina spoluobčanů v rizikovém věku 65 plus, a ne všichni z nich se s virem už setkali, budou ti, kteří se příliš chránili a neočkovali, končit v nemocnicích stejně jako loni. Někteří skončí na JIP a někteří v krematoriu. Část seniorů prostě odmítla přijmout fakt, že už nemají brzlík a dětskou imunitu a nový koronavirus, proti kterému nezískali imunitu v dětství, je ohrozí a některé zabije. Já to vysvětluji už rok a půl. To, že to nevysvětluje vláda a její poradci, je naprosto skandální.

To, že jsou očkovaní senioři chráněni proti těžkému průběhu covidu lépe než neočkovaní, je snad to, co od vakcíny očekáváme. Mimochodem nic moc dalšího současné vakcíny neumí. Po jistou dobu mají očkovaní v těle protilátky, které brání šíření SARS-CoV-2 uvnitř těla.

Zažíváme epidemii neočkovaných, jak to nazval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, nebo byste pro nynější stav našel přiléhavější označení?

Výrokům ministra Vojtěcha bych už nepřikládal velký význam. Odchází a je to amatér, který čte závěry svých nekompetentních poradců. Nenaslouchá erudovaným odborníkům, a proto je jeho výrok o epidemii neočkovaných zavádějící a hlavně nesmyslně segregační. Jak víme i z populárního televizního pořadu, snadno se nakazí i očkovaný od očkovaných, takže výroky ministra jen nesmyslně a lživě rozeštvávají společnost. Prožíváme normální sezónu respiračních onemocnění, přičemž existence nového druhu koronaviru způsobuje v populaci seniorů vážný průběh, i umírání.

Máte pochopení pro kroky vlády včetně zkrácení platnosti testů a jejich neproplácení neočkovaným, které mají přimět další lidi, aby se očkovali? Je to ta správná motivace pro váhající, aby se očkovat nechali?

Jmenované kroky vlády jsou vedeny snahou vyvinout větší tlak na všechny neočkované, aby se očkovací mašinérii podvolili, a myslím, že to vláda ani nijak neskrývá. Je to humpolácky vedená agenda ve snaze s co nejmenším úsilím – o náklady zřejmě nejde – naočkovat co největší procento populace, aby bylo alibi.

Nevím, jak na to bude reagovat populace, ale mně osobně by to jen zatvrdilo. Vláda by měla nejprve vysvětlit seniorům, že pokud nebyli očkováni a mají vysokou hladinu protilátek, tak se s nemocí setkali, očkování nepotřebují a mají zůstat v klidu. Ti, kteří nemají protilátky, se musí a měli dávno rozhodnout, jestli si pro očkování přijdou a budou lépe chráněni, anebo si zahrají ruletu, v níž naprostá většina vyhraje, ale mnozí též prohrají. Myslím, že mnoha seniorům je už jedno, co je zabije, problém zůstává v tom, že nakonec skončí v nemocnicích, které tím přetíží.

Očkovaní lidé jsou odolnější vůči nákaze a jejímu těžšímu průběhu. Vakcína snižuje šíření nákazy dál. Přicházejí nové studie, které potvrzují vysokou účinnost vakcíny zabránit přenosu případného viru z očkovaného na neočkovaného. U lidí, kteří se nechali naočkovat a nemají žádné příznaky, je nepravděpodobné, že budou nákazu šířit dál. Vakcína je klíčová pro vytvoření kolektivní imunity. Pokud jsou všechna tato vyjádření předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka pravdivá, existuje vůbec jediný argument, proč odmítat očkování?

Vidím to úplně jinak a většina z výroků uvedených v otázce prostě není pravdivá. Očkovaní jsou po jistou dobu lépe chráněni, ale tato doba je překvapivě krátká. Takže se přistupuje ke třetí dávce už po půl roce, v Izraeli se už mluví i o dávce čtvrté. Nelze vyloučit, že imunitní systém po několikáté dávce přestane účinně odpovídat nebo odpoví útokem, jedním typem je anafylaktický šok při systémovém setkání s nějakou složkou vakcíny, proti níž si tělo vytvořilo protilátky, například polyetylenglykolem. O tom, jestli očkování vůbec snížilo šíření infekce, se ještě budeme bavit v budoucnosti. Ve skvěle proočkovném Singapuru prožívají historicky největší vlnu infekcí poté, co rozvolnili po dlouhém období tvrdé uzávěry.

V Německu měli mnohem tvrdší režim než u nás, daleko svědomitěji dodržovali opatření, ale teď jsou na tom mnohem hůře než loni touto dobou, a to jsou proočkovaní slušně. Skvěle naočkované Španělsko a Portugalsko vypadají dnes dobře, ale mají za sebou 6, respektive 4 vlny infekcí včetně té podzimní. Je tedy dost dobře možné, že očkování chrání starší ročníky a částečně přispívá k omezení šíření infekce, ale promoření, tedy prodělání nemoci, z nichž naprostá většina je bezpříznakových nebo mírných, je jedinou cestou k tomu, čemu se říká kolektivní imunita. Na rozdíl od toho, jak to někteří podávají, kolektivní imunita není vymýcení viru, ale jeho spolužití s námi tak, abychom o něm nevěděli. Aby se stal rýmou. Pokud ovšem očkování zpomaluje přirozené promořování mladších ročníků, bude mít dokonce opačný efekt – agónie se prodlouží.

Hodně se nyní apeluje na rizikové skupiny, aby si nechaly aplikovat pro posílení imunity třetí dávku. Pomůže to, nebo to bude už jen nekonečný příběh dalších a dalších očkovacích dávek, protože vakcíny virus nevymýtí?

Mělo by se jasně říct, že kdo má dostatečné protilátky, žádnou třetí vakcínu nepotřebuje, a kdo je nemá, může to zkusit. Jak už víme, žádný očkovaný nemá jistotu, že to nechytne nebo dokonce nezemře, ale je jasné, že očkování riziko těžšího průběhu covidu významně snižuje.

V Izraeli, v USA i ve Velké Británii vyšly práce, ve kterých maximální ochrana před přenosem infekce byla zjištěna krátce po druhé dávce, ale pak klesala. Přibližně po půl roce je účinnost jen kolem 40 procent. To znamená, že pokud by se dvě skupiny lidí vyskytly poblíž infekční osoby, pak mezi neočkovanými by se nakazilo 10 lidí a mezi očkovanými 6 a jen 4 by zůstali nenakažení. Nejsou ve světle očkovací propagandy takové údaje zklamáním, nebo se od účinnosti vakcín nedá čekat víc?

No samozřejmě, že to začíná být obrovské zklamání. Ale jen pro laickou veřejnost a samozvané odborníky, kteří tomu nerozumí. Pořád píšu a říkám to samé – vnitrosvalová vakcína nechrání a nemůže chránit sliznice, takhle vývoj obratlovců neprobíhal. Kromě toho se imunita potřebuje znovu a znovu s nepřítelem setkávat, jinak jí připadne nevýznamný. Sice si ho bude pamatovat, ale nebude připravena k akci. Probuzení a následná aktivace po delší době odloučení jsou pomalé a mohou být dokonce příliš pomalé.

Jaký vývoj koronavirové epidemie u nás v blízké budoucnosti očekáváte?

Přicházející vlna, spíše vlnka, nedosáhne hrůz loňské zimy. Bude méně než 2 tisíce „zemřelých s koronavirem“, jak tu směs příčin úmrtí nazývají. Ale teď už se dostávám na tenký led, protože nevíme, jaká je promořenost mezi seniory, kteří ty mrtvé dodají. Nevíme, jestli se už zlepšila primární péče a zda lidé s obtížemi už nejsou často léčeni pomocí mobilního telefonu, ovšem na doporučení šéfa Lékařské komory, alespoň takovou informaci jsem dostal. Nevíme, jaká je mezi seniory povědomost o tom, že do špitálu se chodí včas, a tedy léčit, a ne pozdě, tedy umřít. Kdybych měl parafrázovat ministra Vojtěcha – toto je epidemie imunitně starých. Každý stárne jinak, a to jak fyzicky, tak mentálně. Někdo je na odpis ve třiceti, někdo v sedmdesáti běhá maratón. To všechno můžete ovlivnit. Stav svého imunitního systému ale můžete jen zničit nebo maličko posílit. S jeho stárnutím nemůžete udělat nic, stejně jako s časem, prostě to běží. Rychlost tzv. imunosenescence je vrozená a po šedesátce jsou imunitně staří už prakticky všichni. Vím, o čem mluvím, a to nejen díky svému vzdělání a experimentálním pracím, které mám za sebou, ale i z osobní zkušenosti.

Od lékařů zaznívají vážná varování v souvislosti s tím, že před rokem byla společnost uzavřena, vůbec se nevyskytovala chřipka, a ta může letos udeřit o to silněji. Co by mohlo pro populaci znamenat, kdyby v ní začala současně řádit chřipková epidemie a razantně by se začala šířit i koronavirová nákaza? Může být člověk zároveň infikován chřipkovým i koronavirovým virem? A jak by vypadala jeho léčba a prognóza?

Měl jsem za to, že chřipka je větší kabrňák. Loňská opatření – dodržovaná, však víme jak – jako by ji úplně vymazala ze zemského povrchu. To jsem sice předvídal, ale nevěděl jsem s jistotou, že se to stane. Zatím to vypadá, že díky šílenství, ve které se proměnil lockdown v Austrálii a na Novém Zélandu, zase nepřijde nic. Uvidíme. A kdo z lékařů říká, že by měla díky loňské absenci letos udeřit silněji? Vždyť se vrací vždy dokonale převlečená, to ani nejsou mutace, to je proměna celku. Proto musíme mít každý rok novou vakcínu – loňská už nebude fungovat. Jasně, může se stát cokoli. Ale spíš očekávám, že žádná chřipka zase nepřijde. K teoriím koinfekce se nebudu vyjadřovat, je v tom děsný galimatyáš a žádná pořádná data. Je sice fakt, že takové rhinoviry umí prokazatelně tělo uzamknout proti jiným virům, ale jsem si jistý, že současnou existenci chřipky a jakéhokoli koronaviru nikdo ještě nestudoval. Loni chřipka nepřišla a do loňska skoro nikoho koronaviry nezajímaly. SARS a MERS to vzaly za špatný konce. Byly moc smrtelné, a tak se nechytly.

Podle Miloslava Ludvíka, ředitele Fakultní nemocnice Motol, je nepochopitelné, jak dnes u nás může někdo umřít na covid. Když je podán PCR pozitivnímu pacientovi lék Regeneron, kterého mají jen v Motole na skladě pro šest tisíc pacientů, nemůže prý umřít. Je to tak a proč tedy nadále lidé na covid umírají?

Protože lék není podán včas. Největší problém je v té povědomosti o tom, že do nemocnice se má jít dřív, než je pozdě. Částečně je vina u lékařů primární péče, ale většinou je to neochota připustit si, že mám problém, který může znamenat smrt. Pro mnohé zemřelé byla JIP už jenom celkem zbytečná odbočka.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který bude v čele nové poradní skupiny příštího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09, prohlásil v rozhovoru pro Echo24, že se musí začít diferencovat přístup k očkovaným a k neočkovaným. Jak se vám zamlouvá takový přístup od člověka, který bude mít v nejbližší době hlavní slovo při rozhodování o opatřeních vlády?

Pokud budou prokazatelně prodělané onemocnění a přítomnost protilátek uznány minimálně stejně tak dobré z hlediska ochrany a šíření nemoci jako očkování, tak se o jistém tlaku na ty, kterým je jedno, že zahltí nemocnice, dá jistě uvažovat. Je ve veřejném zájmu, aby zdravotní péče byla i pro jiné pacienty než pro hrdiny, kteří si v sedmdesáti myslí, že mají imunitu jako děti. To je to jediné, o co teď jde – o kapacitu nemocnic. Co dovolí ústava, zákony a listina práv, nevím. Ale je tady také zodpovědnost za důsledky svých činů. A to by si mohli vážení senioři uvědomit. Proč už to nikdo neřekl – kdo nad pětašedesát neměl covid, nemá protilátky a neočkuje se, je hrdina, odpírač, blázen anebo člověk, kterému je jedno, co ho skolí.

