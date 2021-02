Odjet z Ruska a nechat se tady očkovat ruskou vakcínou? O tom by se mi nezdálo ani v nejhorším snu, děsí se organizátor akcí za Navalného

RUSOVÉ V ČESKU Není člověkem z televize jako Putin nebo novinář Dmitrij Kiseljov. Je to spíš chlapík jako každý z nás. Žije v Rusku, zná lidi, protože se s nimi stýká. V tom je jeho cennost, v tom má naše sympatie. To říká Anton Litvin, organizátor většiny akcí k podpoře Alexeje Navalného. Ten byl v Moskvě odsouzen ke tři a půl roku odnětí svobody, které by měl strávit v trestní kolonii.

Organizujete většinu protestů na podporu Alexeje Navalného a proti Vladimiru Putinovi v Česku. Proč?

My zde žijeme v takových podmínkách, že by bylo hloupé protestovat. Z Ruska jsme odjeli, abychom už protestovat nemuseli. Nicméně všichni soucítíme s lidmi, kteří jsou v Rusku perzekvováni, a proto se konají tyto akce.

Nedávno jste při akci na Palachově náměstí sbírali podpisy pro jakousi petici. Čeho se týkala?

Nápad s peticí byl Jevgenije Čirikové, která byla velice aktivní při událostech roku 2012 ohledně prezidentských voleb a návratu Putina do této funkce v Moskvě a pak byla přinucena k emigraci. Šlo o petici před návštěvou šéfa unijní diplomacie Josepa Borella v Moskvě. Navrhovali jsme další sankce. Chtěli jsme mu dát určitý podnět k jednání s Putinem. Jestli se s ním bavit jako s politikem, ochráncem ruských zájmů, snílkem o ovládnutí celé Eurasije, anebo je třeba, aby takový diplomat měl na mysli, že je to zločinec, sobec a největší, i když utajený oligarcha. Také jsme chtěli, aby se Borell setkal ve vězení s Navalným. Dnes totiž Navalného spousta lidí považuje za určité beranidlo, které by mohlo probořit stěnu Kremlu.

Ale jak už víme, petice nic nepřinesla a nyní už je bezcenná. Borell přijel do Moskvy, popovídal si s Putinem, ale s Navalným ne.

Ano. Navíc se tam Borell choval trochu jako „poslušný synek putinovské famílie“. Co myslíte?

To je pravda. S tím se už nedá nic dělat, to by měla řešit Evropská unie.

Těch sankcí bylo od magnitského zákona až dodnes uvaleno na Rusko nespočet a nic moc se nestalo. Neměli bychom se mnohem více zamýšlet nad jejich funkčností?

To máte bohužel pravdu. Jak napsal politolog a ředitel Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Alexandr Morozov, okolo těchto sankcí se dávno vytvořil doplňkový byznys s tím, jak ty sankce obejít. Ostatně mocní v Rusku na něm vydělávají ještě více, než ztrácejí sankcemi. Využívají offshorové společnosti, bílé koně a tak dále. Napřímo Putin a jeho přátelé nic neriskují, takže nic neztrácejí.

V Rusku máme takový pěkný výraz „bombardovat Voroněž“. To znamená situaci, kdy nějaká akce přinese větší škodu útočníkovi než jeho oběti. Putin odpovídá na sankce uvalením embarga na dovoz některých potravinářských produktů. Čím více se tedy uvalí na Putina sankcí, tím větší potíže budou mít obyčejní Rusové. Prostě více strádat bude obyvatelstvo, ale Putin bude bohatnout. Opravdu nevím, jaké jiné hospodářské či ekonomické prostředky by se měly použít, aby to poškodilo přímo Putina.

Akce solidarity v Praze jsou často docela hojně navštěvované. Nicméně berete Navalného jako osobu z masa a kostí i s jeho chybami, anebo spíše jako určitý symbol všech ruských politických vězňů?

Je to mix obojího. Symbol a živý člověk, kterého ještě nezabili. Není člověkem z televize jako Putin nebo novinář Dmitrij Kiseljov, je to spíš chlapík jako každý z nás. Žije v Rusku, zná lidi, protože se s nimi stýká. V tom je jeho cennost, v tom má naše sympatie. Nyní jej nelze ani nazvat politikem, protože se neúčastní politického života Ruska. Jaký smysl má dnes posuzovat jeho názor na anexi Krymu, pakliže nemůžeme posoudit jeho program? Ohledně Krymu přece jen prohlásil, že v nejbližší době se Krym k Ukrajině nevrátí, což je velice reálná předpověď. Když bude Putin prezidentem, Krym zůstane ruským. Když po něm bude prezidentem Navalný a v programu nebude mít nic o vrácení Krymu Ukrajině, tak pro něj nebudeme hlasovat.

Nejde jen o Krym. Vždyť vy víte, za co ho vyloučili v roce 2007 z Ruské sjednocené demokratické strany „Jabloko“. Kvůli jeho tehdejším nacionalistickým postojům...

Vždyť to je tak dávno. Ostatně dnes vidíme, že Jabloko je také dost prohnilá strana, a to, co píše její zakladatel Grigorij Javlinskij, je namířeno pouze jedním směrem. Aby ta strana získala nějaké hlasy ve volbách, a tím i místa ve Státní dumě. Moc přemítání o demokracii v tom není. Ale je to samozřejmě složitější.

Podle mě, jestliže budeme brát Putina za stoprocentního nacionalistu, tak Navalného lze brát za třicetiprocentního nacionalistu tohoto času bez moci...

Takhle procentuálně bych si to vyjádřit netroufl. Když se účastnil ruských pochodů, země byla trochu jiná. A mnozí lidé se jich účastnili hlavně proto, aby znali upřímné smýšlení těchto protestujících. Já jsem se byl také podívat na zdejší demonstraci proti rouškám, přičemž chápu jejich současnou potřebu. Jen mě zajímalo, co je to za lidi, byť s nimi nesouhlasím.

O Navalném hodně napoví kniha Dialogy, které s Navalným vedl bývalý disident a dnešní šéfredaktor listu Gazeta Wyborcza Adam Michnik. Pozorně jsem si ji přečetl a jsou tam odpovědi na všechny tyto otázky. Není tam nic, za co by bylo možné Navalného odsuzovat. Žádný nacionalismus, žádné autokratické choutky. Ostatně sám fakt, že s ním vedl Michnik dialog, o mnohém vypovídá. A je tedy zřejmé, že jde o člověka, kterého je za co si vážit.

Rozumím vám. Pořád si ale nejsem jistý, že lze dřívější myšlenkové pochody z člověka vyříznout s jeho zralejším věkem a větším rozhledem...

V současnosti by Navalného asi nikdo za nacionalistu neoznačil. Prostě už je to za ním. Navíc si myslím, že v dnešní dynamické době lze opravdu člověka posuzovat hlavně z hlediska současnosti. Člověk i jeho názory se někdy mění. Když bude opět činný v politice, je třeba znát jeho program a každý si může rozmyslet, jestli ho zvolí, nebo ne.

Kdo finančně podporuje vaše pražské protestní akce?

Jde o akce, které pořádá parta dobrovolníků, a záleží jen na našem nadšení. Například aparaturu pro muzikanty přiváží jeden z českých aktivistů, jenž ani neumí rusky.

Jak vnímáte možnost, že Češi nakoupí i ruskou vakcínu Sputnik V a bude se jí u nás očkovat?

Nechtěl bych hodnotit tuzemskou vládu, vždyť ani nemám české občanství. I přesto jsem dostal jako živnostník kompenzační bonus, za což velice děkuji. Na druhou stranu jde o ruskou vakcínu, takže k tomu můžu něco poznamenat. Nad možností, že do Česka dovezou Sputnik V, jsem užasl. O tom by se mi nezdálo ani v nejstrašnějším snu, že odjedu z Ruska a tady se nechám očkovat ruskou vakcínou. To by bylo proti všem mým postojům ohledně bojkotu ruské moci.

I kdyby byla ta vakcína efektivní, o čemž pochybuju, jde o jeden z dalších protředků putinského ovlivňování dění ve světě. Ostatně jsem slyšel, že někde ji snad dostanou i zdarma. Nicméně v budoucnu se bude muset tento dluh vrátit. Možná ne zaplatit, ale tak, že dlužné země budou otevřenější k ruským přáním.

Jenže Rusku se toho zatím s takovým nátlakem moc nepodařilo. Například novinář Luke Harding sice v knize Tajná dohoda popsal druhy pomoci Donaldu Trumpovi v jeho prvních prezidentských volbách ze strany Kremlu, ale fakt je, že vstřícnější postoj a ani zrušení sankcí uvalených na Rusko se jako projev vděku nekonaly...

USA jsou přece jen větší a mocnější než Česko, promiňte. V Česku ale budou zanedlouho důležité volby a Andrej Babiš, jestli přiveze ruskou vakcínu, bude silně riskovat. Podle mě to jeho pozici oslabí. Navíc se ukáže jako méně schopný manažer. Ostatně v některých průzkumech už se jeho ANO posunulo na druhé místo, takže bude velmi seriózně přemýšlet, co by s tím měl dělat. A přivézt ruskou vakcínu do Česka je přece jen risk. Ale to jsou jen takové mé myšlenkové pochody.

