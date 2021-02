Odmítl úplatek 10 milionů od lihového bosse Březiny. Dostal ho za mříže. Měl být zavražděn. Tím to ovšem neskončilo

ROZHOVOR „Podsvětí to na mě zkoušelo po dobrém i po zlém. Nic z toho jim nevyšlo," říká Jiří Komárek. U policie začínal jako pochůzkář a vypracoval se na šéfa ostravské expozitury ÚOOZ. Po neslavné policejní reformě v roce 2016 odešel. Teď chce sloužit pravdě a pořádku v Přísaze Roberta Šlachty. Naše redakce však plukovníka zpovídala na jiné téma. Šlo nám o dobu, kdy měl být zavražděn, ale také o to, jak k celé věci přistoupila policie.

reklama

Pane Komárku, v nedávném rozhovoru jste řekl, že na vás byla objednána vražda. Postup konkrétních policistů jste označil za amatérismus, neschopnost a hloupost. Můžete říct, jaký útvar se na tom podílel? Co konkrétně bylo špatně?

Anketa Premiér Česko – Slovenska, který má Váš respekt: Edvard Beneš (od 26. září 1921) 10% Jan Syrový (od 22. září 1938) 1% Klement Gottwald (od 2. července 1946) 2% Lubomír Štrougal (od 28. ledna 1970) 16% Marián Čalfa (od 10. prosince 1989) 2% Andrej Babiš (od 6. prosince 2017) 69% hlasovalo: 10082 lidí

Jelikož jsem ty policisty znal osobně a věděl jsem, jakými schopnostmi, dovednostmi a odborností disponují, tak jsem tento způsob ochrany odmítl s tím, že pokud by mě měli chránit tihle konkrétní policisté, tak jsem si jistý, že lidi, co si objednali mou likvidaci či lidé, kteří to měli provést, budou okamžitě vědět, že se kolem mě pohybuje policie a nikdy se nepodaří prokázat úmysly osob jakkoli zúčastněných na mé případné likvidaci.

Co následovalo?

Dohodli jsme se na poskytnutí takzvané technické ochrany, což znamenalo instalaci tísňového tlačítka v mém bydlišti a přidělení GPS monitorovacího zařízení s tísňovým tlačítkem pro mě a manželku. Obojí bylo napojeno na operační středisko policie v Olomouci a olomouckou policií byl stanoven systém výjezdu hlídky policie v případě ohrožení. Toto je ta první rovina, tedy zajištění mé bezpečnosti a bezpečnosti mé rodiny. Ta je vždy tou prioritní a nejdůležitější.

Bezpečnostní opatření však musí být prováděna skrytě a utajeně, jak jsem naznačil výše, a to z důvodu, aby bylo možno řádně prověřit všechny okolnosti kolem zjištěných podezření, a hlavně skrytě opatřit důkazy o úmyslech podezřelých osob. Musí se dokumentovat jejich jednání, které případně činí za účelem likvidace osoby, v tomto případě mě, a prokázat či vyvrátit zjištěná podezření.

Jaká je druhá rovina?

Toto skryté prověřování a dokazování je už ta druhá rovina, a právě zde vidím flagrantní selhání policie, respektive útvaru NCOZ.

Jak?

Už když mi policie poskytla technické bezpečnostní zařízení do domu, dali mi na okno anténu ještě označenou evidenčním štítkem Policie ČR. Kdokoli, kdo by měl snahu či jakýkoliv důvod sledovat, co se děje ve dvorním traktu mého domu, který je vizuálně komukoliv přístupný, viděl by, že na okně visí asi metrová tyč s kabelem vedoucím do okna domu. Na mé upozornění, že je takové zařízení na domě pro případného pachatele jasným signálem, že se může jednat o činnost policie, a na výzvu, aby to sundali, vůbec nereagovali. Potenciální pachatel tak mohl být varován. Nedovedu si představit, že pokud by někdo chtěl cokoliv činit proti mně v místě bydliště, že by si nejdříve neobhlédl situaci.

Psali jsme: „Kdyby občané znali pravdu, divili by se.“ Plukovník Komárek o vyšetřovateli Babiše, pádu Šlachty a tajemství policie

Začalo to už tím, že jsem policii říkal, proč čekala několik dní, když existují informace, že mě chce někdo unést a zabít. To nekomentovali. Byl jsem to já, který musel na policii dožadovat provedení prohlídky vozů, které v rodině užíváme, jestli se v nich nenachází skryté sledovací zařízení. Vůbec je to nenapadlo. Dnes to na internetu koupíte přes e-shop z Číny za 50 korun.

Až asi po týdnu mě pozvali do garáží v jednom ze státních objektů, kde pak technici ze specializovaného útvaru policie našli v autě skryté GPS. Ti technici nemají zkušenosti s trestním řízením, nezajišťují stopy a důkazy, měli pouze najít případné sledovací zařízení. Když ho našli, chtěli jej z vozidla vytáhnout. To jsem ale musel zastavit, protože se na něm mohly nacházet stopy, které tam zanechal ten, který to zařízení do vozidla instaloval. Mohla tam být DNA, otisky prstů a další stopy.

Vynutil jsem si, aby technici zavolali na NCOZ a dožádali kriminalistického technika, který by alespoň zajistil stopy z nalezeného zařízení. Tam jim ale řekli, že je to nezajímá. Tak jsem intervenoval znovu, aby zavolali státnímu zástupci, který prověřování dozoroval, že pokud se případné stopy zničí, může to ovlivnit celý případ. Toho už to zajímalo. Nařídil sejmout ze zařízení stopy a odborně jej zajistit kriminalistickým technikem.

Zní to až absurdně. Zjistilo se nakonec, odkud se tam sledovací zařízení vzalo?

Anketa Má Česko nakoupit a využívat ruskou vakcínu Sputnik V? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 24068 lidí

Zní to až šíleně. Můžete uvést, jací policisté se na vaší takzvané ochraně měli podílet?

Bohužel, po trestuhodné reorganizaci útvarů s celorepublikovou působností, kterou provedli tehdejší ministr vnitra Chovanec společně s policejním prezidentem Tuhým a jeho náměstkem Laubem, se do různých vedoucích funkcí velitelů v nově vzniklém útvaru NCOZ dostalo velké množství nezkušených a neschopných lidí, kteří neměli nikdy zastávat velitelské funkce a už vůbec ne na útvaru, který se zabývá tou nejzávažnější a nejsložitější trestnou činností. Bohužel k tomuto došlo i na expozituře v Ostravě, která celou věc prověřovala. Pokud vím, někteří již od policie odešli, někteří ze zúčastněných ještě na NCOZ slouží, ale jelikož nechci nikterak ovlivňovat jejich pracovní kariéru, nebudu uvádět jména.

Vzhledem k takto závažnému sdělení, mohl byste naznačit, kdo měl zájem na vaší smrti?

Zadavatelem měl být lihový boss Radek Březina.

A proč?

Mělo se jednat o pomstu za to, že jsem v minulosti vedl tým policistů, kterým se podařilo rozkrýt rozsáhlou trestnou činnost Radka Březiny a jeho skupiny a dostal jej do vězení. Sám Březina byl odsouzen ke třinácti letům odnětí svobody a byla mu zajištěna velká část nakradeného majetku. Jenom nezdaněný líh, který byl u Březiny zajištěn, se následně prodal za částku kolem půl miliardy korun.

Psali jsme: Metanol: Po odvysílání filmu na ČT jsme získali DOKUMENT Nejvyššího soudu. S obžalovanými se nemaže

Máte indicie o tom, kdo měl být zprostředkovatelem vaší vraždy?

Radek Březina se během doby, po kterou páchal trestnou činnost, ale i v době, kdy byl ve vazbě a následně ve výkonu trestu, vždy řídil heslem; každý se dá uplatit, záleží jen na částce. Při podvodech s nezdaněným lihem měl systém, podle kterého uplácel lidi, kteří měli vliv na činnost jeho skupiny. Ten systém zahrnoval i poskytování úplatků pro celníky, kteří měli dohlížet na činnost jeho firem a na způsob, s jakým se nakládá s lihovými výrobky, a policisty, kteří Březinově skupině poskytovali informace z policejních databází a pomáhali mu krýt jeho trestnou činnost.

Taktéž v době, kdy byl umístěn do vazby a následně pak do výkonu trestu vymyslel propracovaný systém, jak tyto osoby uplácet. Prostřednictvím rodinných příslušníků a advokátů, kteří měli přístup k Březinovi do věznice. Uplácel a ovlivňoval svědky, kteří mu svou výpovědí u soudu mohli ublížit či pomoci. Těmto přes uvedené lidi posílal instrukce, jím sepsané výpovědi, které chtěl, aby u soudu řekli a přes tyto také poskytoval úplatky. K této činnosti se pod tíhou důkazů v červnu 2019 také přiznal.

Když se ke mně dostala informace, že Březina připravuje mou vraždu, tak mi bylo sděleno, že toto má organizovat opět stejným způsobem, a to za pomoci stejných osob, které mají přístup za Březinou do věznice.

Šlo by být ještě konkrétnější?

Konkrétně jmenovat nechci, ale bylo mi řečeno, že to má řešit přes advokáta z Ostravy. Také mi bylo řečeno, že přes stejné lidi se má Březina snažit uplácet některé policisty z NCOZ, kteří by mu svou lživou výpovědí u soudu pomohli vyhnout se odsouzení za pokus o mé uplacení z roku 2013.

Co se tehdy stalo?

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 13925 lidí

Což jste odmítl… Cítíte se nyní bezpečně?

Jsem přesvědčen, že Březina je velice nebezpečný člověk. V minulosti byl vazebně stíhán za únos syna svého obchodního partnera, kterého měl několik měsíců držet v polorozbořeném objektu, řetězem přivázaného za nohu k pneumatice zalité betonem. Za velice podivných okolností bylo jeho trestní stíhání v této věci nakonec zastaveno. V jím vlastněném objektu bylo zajištěno množství krátkých a dlouhých zbraní a střeliva. Výbušniny a pomůcky k paralyzování a spoutání člověka…

Těch poznatků máte evidentně víc.

Když k tomu přidáte skutečnost, že v případě Březiny se s největší pravděpodobností jedná o člověka trpícího psychickou poruchou, k tomu si ještě připočtěte stav, v jakém se dnes nacházejí útvary policie, které by měly takovou trestnou činnost prověřovat a vyšetřovat, tak se určitě bezpečně necítím.

V kauze lihové mafie bylo obžalováno osm mužů, sedm z nich tvořilo podle obžaloby organizovanou skupinu. Nejpřísnější trest dostal Radek Březina, má si odpykat 13 let. Jeho bratr Tomáš jako spolupracující obviněný dostal nejprve čtyři roky vězení, Vrchní soud v Olomouci pak trest zvýšil na šest let a zbavil Březinu veškerého majetku. Nejvyšší soud ale v červnu snížil Tomáši Březinovi trest ze šesti let na 3,5 roku vězení, pro zmírnění trestu se s ohledem na jeho spolupráci vyslovovala obhajoba i obžaloba. Tomáš Březina byl propuštěn na konci roku 2018.

Psali jsme: Stál tam Šlachta, mluvil s Moravcem. Panáky lítaly. Hejma osobně zažil: V drsné době Ivan Bednář: Šlachta přísahá, ale na co? Šlachta (Přísaha): Chcete vytvořit petiční místo přímo u vás? Můžete, tady je návod FOTO Šlachta navštívil Pasohlávky. Auty dorazily stovky lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.