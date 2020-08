Okamura: Afrického násilníka vykastrovat, žádné léčení. Co Pavel Novotný a ,,vykrvení Zemana”?

reklama

Byl jste na Hradě na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. O čem jste mluvili?

Byla to velmi příjemná pracovní schůzka v přátelské atmosféře, kde jsme probrali řadu aktuálních vnitrostátních politických témat a také jsem pana prezidenta upozornil na politickou perzekuci mého přítele, vlastence a italského exministra vnitra Mattea Salviniho za odmítání proimigrační politiky Evropské unie a za odmítání přijímání nelegálních migrantů. Matteo Salvini byl kvůli tomu vydán italským Senátem k trestnímu stíhání a já jsem požádal prezidenta, aby v rámci plánované oficiální návštěvy Itálie tuto věc zmínil a Mattea se zastal. Jinak kromě tohoto zahraničního tématu se celá debata týkala aktuálních vnitrostátních politických témat.

Nedávno jste si v rozhovoru stěžoval, že nelegální migrant z Afriky dostal za znásilnění nezletilé dívky na Litoměřicku od českého soudu dva roky vězení. Soud to zdůvodnil jeho psychickými problémy. Po odvolání státní zástupkyně mu soud zvýšil trest na čtyři roky. Je už pro vás dostatečný?

Rozsudky soudů v této věci jsou pro mě zcela nepřijatelné, protože v případě tohoto odporného činu afrického, nelegálního a muslimského migranta je trestní sazba dva až deset let. Odvolací soud se přiklonil ke spodní hranici trestu, což považuji za absolutní výsměch spravedlnosti v České republice. Není možné, aby šla patnáctiletá dívka po cestě v okolí svého bydliště za bílého dne a člověk, který tu nemá co pohledávat, ji znásilní a zničí jí život. Naopak by měl dostat ten nejvyšší trest, já si myslím, že je na místě zároveň kastrace. Vůbec nechápu, proč mu ještě máme platit nějaké léčení.

Skutečně vinu za toto znásilnění nesou všichni politici, kteří propagují migrační politiku Evropské unie, protože kdyby nebylo imigrační politiky Evropské unie, kterou tady podporují všechny strany v českém parlamentu kromě SPD, tak ke znásilnění nedošlo.

Dosud není jasné, odkud odsouzený migrant pochází a není ho kam deportovat. Co s tím?

Jelikož jako i s mnoha dalšími migranty se dodnes nezjistilo, z jaké země pochází, tak ho ani nelze někam vyhostit, na což přišel i český soud, který nemůže nařídit vyhoštění. A o to skandálnější je spodní hranice uděleného trestu po odvolání. Na otázku, co s takovým migrantem, by měl odpovědět předseda Jan Hamáček z ČSSD, který propaguje migraci. Všichni politici takzvaného Demobloku a mimochodem také Andrej Babiš, který tu migraci podporuje rovněž.

Když se migrant bude chovat dobře, bude v polovině trestu propuštěn. Po dvou letech mu Česká republika bude muset legalizovat pobyt, protože ho není kam vyhostit, což považuji za absolutně skandální. A my ho budeme z našich daní ještě celý život živit.

Je v České republice nelegálně, ale už tady prostě je. Co teď s ním?

Teď je to patová situace. Měli bychom trvat na tom, aby byl deportován do Německa. Ale nepomůže to, pokud nám to Němci nedovolí. Ti ho pustili, přestože v Německu páchal trestnou činnost, a tak se dostál k nám. Nicméně systémové řešení, které by měla zajistit vláda, je vystoupit z Unie, chránit si vlastní hranice, abychom měli přesně přehled o lidech, kteří se pohybují na našem území a samozřejmě nulová tolerance jakékoli nelegální migraci.

Tento problém je vinou současných probruselských vlád. Dokud budeme v Evropské unii, tak sem a přes naše území budou proudit nelegální migranti zcela bez kontroly. Vláda Andreje Babiše spolu s ČSSD a KSČM obelhávají lidi v tom, že mají pod kontrolou, kdo se pohybuje na našem území. A nelegální cizinci tady mají Eldorado. Německo vede mnohem vyšší čísla nelegálních migrantů, kteří přes nás přešli do Německa, než Česká republika samotná, protože u nás je to jako cedník.

Nedávno jste si na Facebooku stěžoval, že redaktorka České televize podle vás nevhodně narušila pietní akt zesnulých letců druhé světové války kvůli reportáži o extremismu. „To, jak ČT zneužívá koncesionářské poplatky občanů pro vlastní aktivistickou politiku, už přesahuje opravdu všechno,” Dá se tohle za zneužití koncesionářských poplatků považovat?

Použiji přirovnání. Představte si, že jste na pohřbu svých příbuzných a blízkých lidí, a teď tam stojí Česká televize a ptá se na nesmysly s cílem vás dehonestovat. My si připomínáme hrdinství našich letců, kteří položili životy za svobodu a suverenitu České republiky a do toho tam přijde České televize s tím, že SPD jsou prý extremisté. To považuji za absolutně nechutný přístup České televize, ale pojďme to posunout dál.

Protože je před volbami, tak pořad Reportéři České televize s Markem Wollnerem, konkrétně redaktorka Adéla Paclíková, vytáhli zmanipulovanou zprávu Hamáčkova ministerstva vnitra, kde Hamáček účelově a lživě zneužívá ministerstvo k politickému boji. Schválně tam píše, že hnutí SPD šíří nenávist a vyhrocené vlastenectví. Na základě toho chtějí reportéři České televize před volbami natočit manipulativní reportáž, protože to píše Hamáček jako ministr vnitra. A přišli ji natáčet na pietní akt, kde si připomínáme hrdinné vlastenectví, aby ho poplivali.

Jako novinář se nemohu divit novináři, že když ministerstvo vydá takovou zprávu, tak se tím chce zabývat. I my dva jsme to probírali v rozhovoru. Ale nepřišli za vámi na toto místo proto, že s reportéry České televize nechcete komunikovat?

Neodmítám spolupracovat s Českou televizí, velmi často se vyjadřuji například v hlavních zprávách. Ale Reportéři ČT jsou podvodný zmanipulovaný pořad, protože s ním mám ty nejhorší zkušenosti. Nemají moji důvěru, protože natočili reportáž, že tuneluji hnutí Úsvit. Policie vše důkladně prošetřila a zjistila, že jsem nic nevytuneloval. Vzkázal jsem Reportérům ČT, že dokud se mi veřejně neomluví, tak tento pořad nemá moji důvěru a jim se vyjadřovat nebudu. Vyjádřím se naopak těm pořadům, kde redaktoři nemanipulují s mými odpověďmi a křivě nepomlouvají.

„Předseda ČSSD Jan Hamáček i jeho ministerstvo vnitra na nás stále kydají špínu, že prý jsme extremisté. Extremistou je ve skutečnosti ale sám obhájce islámu Hamáček a neomarxistická multikulturní ČSSD!“ napsal jste na sociální síť. Na potvrzení jste mimo jiné přidal Hamáčkův výrok, že „Islám už v minulosti prokázal a prokazuje i nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti“. Nemyslíte si spíše, že to Jan Hamáček myslel tak, že na každém životě záleží, abych parafrázovala Black Lives Matter?

Není tomu tak, protože například ve zmíněné zprávě o extremismu úplně chybí skuteční extrémisté, například zastupitel ODS v Jesenici Martin Lang, který vyzýval k zavraždění prezidenta Miloše Zemana. Stejně tak tam chybí starosta Řeporyjí za ODS Pavel Novotný, který také veřejně vyzývá k násilným trestným činům. Dokonce byl i za své konání odsouzen (soud ho na začátku roku odsoudil k peněžitému trestu za vyhrožování, pozn. red.) a další soudy ho čekají. Ti v té zprávě chybí. Ale je tam účelově SPD, přestože právě ministerstvo má pravomoc stranu zakázat, pakliže je někdo skutečně extrémistickou stranou. Ale sám moc dobře ví, že hnutí SPD žádnou extremistickou stranou není.

To je nejšílenější ministr vnitra od roku 1989, takové zneužívání pro politický boj s konkurencí jsem ještě nezažil. Dále například tvrdí, že příchod imigrantů může posilovat aktivní složku populace a že multikulturní integrace je jedním z dlouhodobých a komplexních úkolů. Tyto výroky jsou naopak z mého pohledu extrémní. Neříkám, že Hamáček je extrémista, jako s tímto slovem žongluje on. Ale jestliže někdo říká extrémní výroky a jestli má někdo extrémistické chování, je to naopak ministr Hamáček. Hnutí SPD zařadil do zprávy, protože když se v ní nějaká strana objeví, tak ji mohou sledovat a odposlouchávat Bezpečnostní informační služby. Svodku potom dostává Hamáček na stůl. Takové zrůdné metody využívá, protože ČSSD bereme voliče.

