Okamura: Americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu. Irák, Libye, Sýrie, Afghánistán...

reklama

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 5% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10253 lidí

Premiér Andrej Babiš se rozhodl přijmout „afghánské tlumočníky“ s rodinami a další Afghánce, kteří spolupracovali s českou armádou. Ti již přiletěli do Prahy. Jak se na tuto situaci díváte vy?

SPD jako jediná strana odmítá přijímání afghánských islámských emigrantů. Všechny ostatní parlamentní strany jejich přijetí podpořily… Nechceme platit účty za americké invaze a agrese. Tlumočníci byli na místní poměry královsky placeni, dostávali v průměru 1500–3000 amerických dolarů měsíčně (35–70 tisíc korun), zatímco průměrný plat je v hlavním městě Kábulu kolem 5 tisíc korun měsíčně. Takže jsme my pomáhali jim a ne oni nám. Moc dobře věděli, pro koho pracují, za kolik pracují, a že pracují pro cizí armádu, kterou drtivá většina Afghánců na svém území nechce. To se jasně ukázalo. Hnutí SPD je toho názoru, že bychom neměli přijmout ani jednoho.

Jsou z kulturně totálně odlišného islámského prostředí, které nemá respekt k našim hodnotám, ženám, občanským svobodám atd., a proto by měli zůstat doma. A kdyby to byli vlastenci, tak by měli zůstat ve své vlasti a usilovat o svobodu a demokracii proti Tálibánu. A znovu opakuji, že přijetí těchto emigrantů podpořily všechny parlamentní strany kromě SPD. My říkáme jasně – NE islámu, NE arabské a africké migraci do České republiky.

Co říkáte na nová vládní opatření týkající se návratu dětí do škol?

SPD požaduje návrat dětí do škol bez podmínek, bez omezení, bez nošení roušek ve škole a bez povinného testování. Školy by měly vzdělávat. Babišovou vládou vyhlášená opatření jsou podle mého názoru protiústavní, jelikož diskriminují zdravé děti jen proto, že nejsou testovány. Vytváří to také prostor pro šikanu. Proto SPD podá správní žalobu proti těmto opatřením. Požadujeme také u všech občanů uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Chceme normální život pro naše děti. Doufám, že lidé situaci vyhodnotí v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

Pojďme zpátky k událostem v Afghánistánu. Co tomu říkáte?

Americké invaze končí jen rozvrácenými zeměmi, statisíci a až miliony mrtvých a vzestupem nenávistného islámu: Irák, Libye, Sýrie, Afghánistán... Válka v Afghánistánu skončila naprostou porážkou USA a NATO včetně ČR. Důvodem je to, že původně protiteroristická operace se proměnila v okupaci země, kterou Afghánci odmítli podpořit. Hnutí Tálibán se tak bohužel stalo osvobozeneckým hnutím a získalo podporu většiny islámské společnosti Afghánistánu. Jako naprosto loutková se ukázala takzvaně demokratická vláda Afghánistánu.

Její armáda, do které se investovaly desítky miliard dolarů, se doslova rozložila. Do Afghánistánu šly biliony dolarů. Afghánistán je naprostým krachem modelu globální multikulturní politiky, kterou reprezentuje například Evropská unie. Ukazuje se jasně, že islámská společnost nepřijímá evropské pojetí svobody a demokracie. Nemusí to být problém – nechme žít Afghánce, jak chtějí a nestarejme se o jejich problémy. Plně se potvrdilo dlouhodobé stanovisko SPD, že česká armáda neměla v Afghánistánu vůbec být.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jaké je poučení pro náš stát a pro naši armádu?

Naše armáda by měla sloužit pro obranu našeho státu, našich hranic a našich občanů, nikoli pro agrese a invaze NATO a USA. Neměli bychom dělat Američanům užitečné idioty. Bohužel máme u vlády politiky bez vlastního zahraničně-polického názoru, kteří jen poklonkují buď Evropské unii, NATO, nebo Spojeným státům. Je to ostuda a velké selhání. Například sousední Rakousko není členem NATO a vidíte, že si svoji obranu dokáže bez problémů zajistit i bez NATO a bez účasti na zahraničních misích.

Nemáte obavy, že důsledkem bude další migrační vlna do Evropy?

Toho se samozřejmě obávám. Může jít o statisíce až miliony imigrantů z Afghánistánu a z dalších zemí. Bezpochyby dojde také k nárůstu islámského radikalismu v Evropě, protože všichni muslimové teď v přímém přenosu vidí selhání a slabost současných západních vládnoucích elit. Musíme kontrolovat a hájit naše hranice proti nezvaným hostům. Nelegální migrace v České republice letos prudce vzrostla. Policie v ČR za první pololetí odhalila 5430 cizinců, kteří byli v zemi nelegálně. Proti loňsku jde o více než dvojnásobně vyšší číslo. Při takzvané tranzitní migraci šlo především vyznavače islámu, o Afghánce, Syřany a Maročany. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme tuto imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

Psali jsme: „Lži, co říká Biden. USA to vyhovuje“. Český Afghánec pro PL: Vše je jinak. Zeman má pravdu Generál Blaško hořce vzpomíná. Afghánistán? Nestrkejte do toho nos, řekli mi. Výsledek? Kluci v rakvích, zničené životy. Stálo to za to? Lukáš Kovanda: Za vojenské mise v Afghánistánu vydala ČR celkem 16,4 miliardy korun Drž h*bu a nepoučuj. Peksa slyšel hrozné věci. Šel pokárat Babiše za Afghánistán, dostalo se mu reakce

Arabista Petr Pelikán naznačil, že jsme byli svědky velkého podvodu na západní země, prováděného skupinkou kolem bývalé vlády, která obelhávala západní spojence nereálným výkladem situace a mezitím rozkrádala miliardy přicházející jako pomoc. V minulém týdnu se pak ukázala realita. Myslíte si, že Západ byl v Afghánistánu dlouhodobě takto obelháván?

Lidé ve vedení NATO i Evropské unie moc dobře věděli, co dělají. Výsledkem je totální selhání jejich politiky multikulturalismu, kterou také u nás šíří koalice Piráti-STAN, koalice SPOLU a ČSSD. Znovu opakuji – islám není kompatibilní s naším pojetím svobody a demokracie. Buď tady bude islám, nebo svoboda a demokracie. Jedno nebo druhé. Není nic mezi tím.

A jestli byl někdo obelháván, tak to byli prostí Afghánci, kterým představitelé USA a NATO lhali, že jim přinesou mír a prosperitu. Jasně se teď ukázalo, že opak je pravdou. Nemíchejme se do věcí muslimů v jejich zemích a zabraňme muslimům, aby šli k nám. Každý ať si žije podle svého a podle svých zvyklostí ve své zemi, jak se mu líbí.

Teď zpátky k domácí situaci. Do škol budou vpuštěny i děti bez testu na covid, musejí mít ale po celou dobu nasazeny roušky! Dále děti bez testu nesmějí ale při hudební výchově zpívat (mají povolenou jen teoretickou část výuky). Při tělesné výchově mohou žáci bez testu cvičit jen venku a nesmějí po hodině používat sprchy. Ve školních jídelnách budou muset netestované děti sedět odděleně od očkovaných/testovaných. Testování ve školách je povinné, pokud zákonný zástupce odmítne své dítě otestovat a nedovolí mu nosit roušku, dítě nebude vpuštěno do školy, musí dítě nastoupit na výuku doma, kdy mu škola zadá, co se má za 14 dní naučit…

Vláda chce šikanovat a ponižovat neočkované a netestované děti! Musíme se postavit na odpor! Je hnusné, že vláda si jako rukojmí své covidové totality a tyranie bere naše děti. To je normální segregace a diskriminace těch nejmenších! Některé děti nebudou moci používat sprchy. To budou sedět v lavicích smradlavé, aby se jim ostatní děti smály? A když rodiče odmítnou tuto šikanu, budou muset být děti doma… Pryč od kamarádů, sociálního kontaktu, pryč od vzdělání… Je to odporné, hnusné vydírání ze strany Babišovy vlády.

Hnutí SPD požaduje návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek! Plošné zákazy nejsou řešení! Hnutí SPD je pro dobrovolné očkování bez diskriminace neočkovaných. Kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován! Odmítáme povinné covid očkování. A už nechceme žádný lockdown! Prosazujeme návrat k normálnímu životu.

Též připomínám, že vláda nutí studenty nátlakem k očkování a chce je šikanovat. Když se nebudou očkovat, budou muset platit měsíčně tisíce navíc na kolejích za testy! Ministerstva školství a zdravotnictví podle univerzit počítají s tím, že kdo nebude plně naočkovaný či po prodělání nemoci, bude se muset pro pobyt na kolejích testovat. V té době už přitom nemají pojišťovny testy proplácet, při současných cenách testů by si tak studenti mohli připlatit i přes dva či tři tisíce korun měsíčně! Takže opět nátlak a vynucování očkování na občanech!

Fotogalerie: - Nová kampaň i hymna SPD

Co říkáte tomu, jak se ministryně Maláčová (ČSSD) fotila v hospodě na zahrádce, kdy u stolu sedělo více než šest lidí?

Paní Maláčová se nám chytila do vlastní pasti. Káže vodu a pije víno. Sama dokazuje absurditu vládních nařízení. Když už jsou návštěvníci hospod testováni, tak proč má být omezený počet lidí u stolu? Vládní opatření nedávají logiku. A zásadně nesouhlasíme s tím, že by měla vláda přestat hradit testy. Pokud po občanech něco povinně vyžaduje, musí to lidem také proplatit!

Rozjíždí se vaše volební mítinky a jarmarky SPD. Kde vás lidi najdou?

Už se na lidi moc těším. Podpora občanů mě nabíjí energií. Teď v sobotu 21. srpna budu od 14 hodin v Olomouci v Jeremenkově ulici (u budov Regionálního centra a krajského úřadu) a v neděli 22. srpna ve Zlíně ve 14 hodin na náměstí Míru. Kromě setkání se mnou a našimi kandidáty na jarmarku se návštěvníci mohou těšit také na živou hudbu a příjemného moderátora, který bude odpolednem provázet. Samozřejmě si zahrajeme a zazpíváme i hymnu SPD, kterou pro nás nazpíval Petr Kolář. Vždy ve 14 h vystoupím na pódiu a vyjádřím jasně naše stanovisko k současné situaci kolem covidu a vládních opatření. Přijďte nás podpořit! Už žádný lockdown! Chceme návrat k normálnímu životu!

Další termíny Českého jarmarku SPD:

28. 8. Ostrava – Masarykovo náměstí od 12.00–17.00

29. 8. Brno – Zelný trh od 12.00–17.00

4. 9. Hradec Králové – náměstí 28. října od 12.00–17.00

5. 9. Pardubice – Pernštýnské náměstí od 12.00–17.00

13. 9. Liberec – náměstí Dr. Edvarda Beneše od 12.00–18.00

25. 9. Ústí nad Labem – Mírové náměstí od 12.00–17.00

26. 9. Jihlava – Masarykovo náměstí od 12.00–17.00

2. 10. Kladno – Václavské náměstí od 12.00–17.00

Vždy od 14 h budu přítomen nejen já, ale i místopředseda SPD Radim Fiala. Český jarmark SPD proběhne ve všech krajských městech včetně Prahy.

Psali jsme: Kupte si, skoro zdarma! SPD rozjíždí jarmark. V sobotu v Olomouci Afghánské tlumočníky bychom přijmout neměli. Byli na místní poměry královsky placeni, pomáhali jsme my jim a ne oni nám, uvedl Okamura Okamura: Jestli vyhrají volby Piráti, bude se republika měnit na jeden velký Chanov či hořící předměstí Paříže... Okamura: Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.