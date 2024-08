Okamura: Až většina „nelegálů“ a zločinců budou blonďatí Švédi, dáme na plakát Švédy

Velký ohlas stále vyvolává předvolební kampaň SPD, především s africkým „chirurgem“. Nejedná se o rasismus, když je tam zobrazen černoch?

Rozhodně ne. Kdyby velkou část nelegálních imigrantů a pachatelů vražd, znásilnění a jiné kriminality tvořili modroocí blonďatí Švédi nebo šikmoocí Číňané či Eskymáci, dali bychom na plakát Švédy nebo Číňany či Eskymáky. Ta grafika a alegorie zobrazuje v určité nadsázce realitu. Politická korektnost se snaží pravdu potlačit. Pokud nebudeme pravdivě a realisticky pojmenovávat příčiny problémů, nebudeme věci řešit správně. V Německu je spousta útoků noži. Místo toho, aby zamezili nelegální imigraci, tak tam radši budou omezovat držení nožů. Dokud v Německu nebyly hordy imigrantů, tak obrovská násilná kriminalita s noži tam ale nebyla.

A máte to nějak podložené?

Spolkový kriminální úřad uvedl na základě čísel z loňského roku, že každý den se v Německu stanou dvě hromadná znásilnění. Za velkou část z nich jsou odpovědní muslimští imigranti nebo občané imigrantského původu. Pachatelé sexuálních útoků nejčastěji pocházejí ze zemí, jako jsou Sýrie, Afghánistán a Irák. Tohle v naší zemi nechceme! Nechceme tu africké a muslimské imigranty a odmítáme Rakušanův migrační pakt z EU, který vyjednala Fialova vláda a který nám nařizuje kvóty na imigranty, nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta.

Statistika se blíže věnuje i původu pachatelů. V letech 2018 a 2019 i v roce 2022 šlo z poloviny o lidi, kteří nemají německé občanství nebo mají přistěhovalecký původ. V roce 2020 to bylo 46 procent a v roce 2021 o procento více. Nejčerstvější statistiky hovoří o tom, že podíl cizinců, kteří mají tento trestný čin na svědomí v loňském roce, činil 47,5 procenta. Podobné statistiky jsou i u zmíněných útoků nožem.

Připomenu, že imigranti dostávají obrovské sociální dávky. Kvůli tomu se jim nechce pracovat a láká to další masovou imigraci.

Co myslíte konkrétně?

Velké kontroverze vzbudil poslední případ devítičlenné syrské rodiny z Vídně, která s šesti dětmi inkasuje na sociálních dávkách minimální zaručený příjem 4600 eur měsíčně (přes 116 tisíc korun). O případu informoval deník Der Standard a u nás Echo24. Na zaručený příjem mají nárok i žadatelé o azyl a podmínkou pro získání podpory není ani předchozí zaměstnání a přispívání do systému!

Minimální příjem ve Vídni roste s počtem dětí, a to bez omezení. Zmíněná syrská rodina pobírá minimální příjem na šest dětí, takže konečný výsledek je 4 600 eur. Pracující Rakušané se jinak ocitají v nevýhodě. Středněpříjmové či nízkopříjmové rodiny si totiž musejí obvykle každý měsíc vystačit s mnohem menším obnosem. Zaměstnaní navíc nemají nárok na příplatky za děti. Podle propočtů renomovaného ekonoma z Freiburgu Bernda Raffelhüschena se ale ukázalo, že integrace více než milionu uprchlíků z migrační krize v Německu znamená vysoké náklady na financování sociálního státu a výplatu důchodů nedokáže kompenzovat, naopak zůstává čistě nákladovou položkou. Hnutí SPD odmítá sociální dávky pro imigranty i Rakušanův Migrační pakt.

U tématu migrace zůstaneme. Fialova vláda výrazně zvýší sociální dávky ukrajinským uprchlíkům. Sice se zkrátí doba, po kterou budou moci bydlet zdarma ze 150 na 90 dní, ale sociální dávky se zvýší v některých případech i násobně. Co vy nato?

Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání. Hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Pakliže tu někdo pracuje, tak přece nepotřebuje peníze. Proč mají mít nějakou podporu? Pro nás je na prvním místě český občan.

Vy si nemyslíte, že se má pomáhat lidem v nouzi?



Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11558 lidí Hnutí SPD neodmítá soucit, který byl v prvotní fázi potřeba, ale posíláním peněz Ukrajincům a ukrajinské vládě na zbraně se jen prodlužuje válka a Ukrajinci nejsou motivováni, aby tlačili na svou vládu, aby ukončila konflikt a ukrajinská vláda není motivována k jednání o míru. Naše země se raketově zadlužuje, přitom peníze mnohdy chybí českým občanům!



Navíc v Česku vzrostl po vypuknutí války raketově počet cizinců a aktuálně se blíží 10 procentům naší populace. Polovina z nich jsou Ukrajinci. Například v Tachově na Plzeňsku extrémně narostl počet cizinců, hlavně Ukrajinců. K jedenácti tisícům stálých obyvatel přibylo víc než 4500 osob ze zahraničí, z čehož necelé dva tisíce tvoří ukrajinští uprchlíci, informovaly o tom i Novinky. Místní se samozřejmě v Tachově necítí bezpečně. Říkají, že „cizinci se shlukují v parku nebo na lavičkách. Jsou hluční, chlastají, nechávají po sobě bordel“. I vedoucí tachovských strážníků Jan Habrdle potvrdil, že v uplynulých letech se situace zhoršila. Podle oficiálních statistik prudce vzrostla kriminalita cizinců u nás. Oběťmi jsou nevinní čeští občané. To je nepřijatelná situace. Pakliže bude SPD ve vládě, tak uděláme revizi stávajících povolení k pobytu cizinců v ČR a ukončíme pobyty těm, co tady nemají být.



Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn označil lidi s odlišným názorem, než má vláda na rusko-ukrajinský konflikt, za „svině“ a „zombíky“, u nichž je potřeba vykopat příkop…

Foltýn tím symbolizuje, o co Fialova vláda usiluje – o vykopávání příkopů a potlačování demokracie. Demokracie je přece o diskusi a když s někým nesouhlasím, musím ho přesvědčit racionálními argumenty. Nebudu lidi s jiným názorem označovat za „svině“ a „zombíky“. Doufám, že u těch příkopů neplánuje Fialova vláda ostnatý drát. V logice těchto výroků bychom se toho měli obávat.

Čím dál více českých domácností se propadá do energetické chudoby. Zatímco v roce 2020 energetické chudobě čelilo 770 tisíc občanů, v roce 2023 se tento počet prakticky zdvojnásobil. V energetické chudobě se nachází 1,3 milionu lidí ve zhruba 700 tisících domácnostech. V extrémní energetické chudobě prakticky živoří 440 tisíc lidí, přičemž nejhůře jsou na tom rodiče samoživitelé s dětmi a senioři. Co s tím?

Fialova vláda žene lidi do energetické chudoby a další zdražování připravuje. Hnutí SPD ví, jak zajistit levné energie. Důvodem energetické chudoby jsou enormně vysoké ceny energií a také dlouhotrvající pokles reálných mezd a reálných důchodů, přičemž obojí je zodpovědností Fialovy vlády.

Bohužel v tomto ohledu lze očekávat další zhoršení situace, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně navrhuje zvýšení poplatků za činnost Energetického regulačního úřadu, tedy další zdražení regulované složky elektřiny a plynu. Vládní politika, která žene statisíce slušných a pracujících občanů do energetické chudoby, je odsouzeníhodná a pro hnutí SPD nepřijatelná.

Dlouhodobý recept hnutí SPD na cenově dostupné energie je známý a jasný: Zastropovat ceny elektřiny nejprve přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů ve prospěch koncových zákazníků a převzetí zodpovědnosti státu za výrobu, cenotvorbu a distribuci elektřiny prostřednictvím stoprocentního státního vlastnictví našeho klíčového producenta elektřiny – společnosti ČEZ.

Ale těch negativních zpráv je zase více…

Které konkrétní myslíte?

Zdražování kvůli Fialově vládě zrychlilo. Inflace v červenci meziročně stoupla o 2,2 procenta po červnovém dvouprocentním růstu. Meziroční růst zrychlily ceny másla na 15,2 procenta, čokoládových výrobků na 16 procent a nealkoholických nápojů na 3,4 procenta. Zdražily také lihoviny, pivo a tabákové výrobky. U bydlení zdražilo nájemné meziročně o 6,8 procenta, vodné o 10,9 procenta, stočné o 13,4 procenta, elektřina o 8,9 procenta a teplo a teplá voda o pět procent. Stravovací služby zdražily meziročně o 7,1 procenta a za ubytování se platilo o 8,8 procenta víc. Za pohonné hmoty a oleje vydali lidé o 5,6 procenta víc.

Hnutí SPD má recept, jak nastartovat růst ekonomiky a tím pádem i růst reálných mezd a tím i zastavit zdražování. Receptem je zajištění levných energií a tím i zastavení zdražování, snížení daní, zastavení zadlužení a podpora českého průmyslu a živnostníků i podpora dopravní infrastruktury, aby zde byla větší produktivita práce a zisky se nevyvážely do zahraničí.

Dále kvůli zpackané Bartošově digitalizaci pracovníci na stavebních úřadech zvažují odchod či stávku, ale arogantní Bartoš o rezignaci neuvažuje. Totožné problémy, na které upozorňuje Odborový svaz svazu státních orgánů a organizací, dělají problém také například Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, komorám architektů a inženýrů, Platformě pro zdravý stavební zákon či Svazu měst a obcí.

A kvůli Fialově vládě čeští občané také ztrácí důvěru ve zdravotní systém. Třetina lidí není v Česku spokojená s fungováním zdravotnictví. Propad nastal v posledních letech a je zapříčiněn hlavně útrapami s objednáváním k lékařům, dostupností péče i s nedůvěrou k politikům. Spokojenost se zdravotním systémem v Česku byla ještě v roce 2021 na úrovni 83 procent, postupně spadla na letošních 68 procent, ukázal mezinárodní průzkum farmaceutické společnost STADA.

Polovina praktických lékařů pro děti a dorost je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v penzi, jejich ordinací za pět let ubylo skoro 400 a očekávají se další odchody pracujících seniorů. Potřeba bude 1100 úvazků. Ubývá i diabetologů nebo chirurgů, praktických lékařů pro dospělé je v důchodovém věku 40 procent a ambulantních specialistů je v důchodovém věku 43 procent s chirurgů polovina.

A Fialova vláda likviduje i české školství.

A jak prosím?

Vláda Petra Fialy neustále hovoří o školství jako o své prioritě, přičemž její reálné kroky v této oblasti svědčí o naprostém opaku. Již v minulém roce došlo v rozpočtové kapitole ministerstva školství k meziročnímu snížení výdajů o 30 miliard korun a přes jejich následné kosmetické navýšení školy nezvládají pokrýt ani své základní náklady, jako jsou mzdy nepedagogických pracovníků. Školy nezvládají dodržet ani zákonnou garanci 130 % průměrné mzdy pro výši platů učitelů.

První návrh státního rozpočtu pro příští rok potom obsahuje další snížení výdajů na školství, meziročně o 5 miliard korun. To by bylo vůči našemu školství naprosto zničující opatření. Hnutí SPD je rozhodně proti tomuto vládnímu asociálnímu přístupu k sestavování rozpočtu a snižování jeho výdajů na úkor kvality vzdělávání, a tím i naší budoucnosti. Požadujeme dlouhodobou garanci objemu rozpočtových výdajů na školství ve výši 4,3 % hrubého domácího produktu, což je evropský průměr. Protože střední školy a další školská zařízení zřizují kraje, je toto jednou z priorit hnutí SPD v rámci zářijových voleb do zastupitelstev krajů.

Pro příští rok navrhuje vláda valorizovat důchody v průměru o 1,7 % (355 korun). Jak se k tomu stavíte?

Reálná inflace je citelně vyšší a ceny základních životních potřeb důchodců rostou ještě mnohem výrazněji. Vláda má přitom v tomto případě na základě zákona o důchodovém pojištění možnost zvýšit důchody v průměru o 2,7 %, tedy o 564 korun. Hnutí SPD proto vyzývá vládu, aby tuto možnost využila. Pokud to vláda neudělá, navrhneme tento postup formou návrhu zákona.