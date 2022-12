Okamura: Chceme svrhnout vládu. Jinak může nastoupit ulice

„Skutečně hrozí, že občané půjdou do ulic a budou chtít tuto vládu svrhnout. My ji chceme svrhnout politicky.“ Předseda SPD Tomio Okamura má jasný koncept pro jednání Poslanecké sněmovny při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Hnutí SPD už rozjelo kampaň, která ve čtvrtek pokračuje tradiční poutí v Brně. „Poprosil bych čtenáře Parlamentních Listů, aby sledovali mé sociální sítě, kde přesně uvádím, jestli se poutě zúčastním i osobně,“ říká Okamura.

Vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy prosazuje SPD již dlouho. Zítra chce hnutí ANO vyvolat hlasování v Poslanecké sněmovně. Jak bude hlasovat klub SPD?

Druhým důvodem je, že s podporou premiéra Petra Fialy prorostl organizovaný zločin, korupce a styky s mafií do nejvyšších pater vlády a státní správy. Vládou dosazený nový šéf tajné služby (ÚZSI) Petr Mlejnek rezignoval na svoji funkci na základě tlaku opozice – a rád bych zdůraznil, že nebyl odvolán, ale rezignoval na základě tlaku opozice. Celá koaliční vláda přitom opakovaně deklarovala, že stojí za Vítem Rakušanem (STAN), že stojí za organizovaným zločinem, korupcí a styky s mafií v rámci hnutí STAN a TOP 09.

Jak víme, do kauzy Dozimetr je zapleten i europoslanec TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek, který Petra Mlejnka přímo doporučoval Vítu Rakušanovi jako šéfa ÚZSI. Tady se nám všechny nitky v této konkrétní záležitosti spojily. Petr Mlejnek je dlouhodobým přítelem Michala Redla, blízkého spolupracovníka mafiána a zločince Radovana Krejčíře. Jak víme, ještě před půl rokem si domlouval kšefty s obviněným Pavlem Dovhomiljou; korespondence je zveřejněná samotným Dovhomiljou s tím, že už nemá co skrývat. Vše se děje pod primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti).

Proč to všechno říkám? Vláda Petra Fialy je prorostlá styky s organizovaným zločinem a ve stranách je korupce. To jsou důvody, proč vláda Petra Fialy musí skončit, protože občané této republiky potřebují vládu, která jim pomůže. Všichni víme, že má důvěru tak 20 procent občanů. To je na demisi!

Zaznívá kritika, že právě v této době není vhodné destabilizovat vládu hlasováním o důvěře, zvlášť v době našeho předsednictví EU. Co vy na to?

Úplný nesmysl! To je jakoby někdo říkal – nechte zloděje krást ještě půl roku, protože krade málo. Tuto argumentaci vládních politiků a vládě nakloněných novinářů musím úplně odmítnout. Pokud vláda Petra Fialy ihned neodejde, skutečně hrozí kolaps České republiky. Už teď krachují firmy a hrozí nárůst nezaměstnanosti. Miliony občanů se dostávají do neřešitelných finančních problémů. Za vlády Petra Fialy dochází k nárůstu exekucí. Je potřeba ihned vládu vyměnit, aby způsobila co nejméně škod České republice.

Je úplně nepřijatelné, aby vláda, jejíž součástí je organizovaný zločin, vláda, která neumí vyřešit problém drahých energií a potravin byla ještě u vlády. Navíc třetinu předsednictví má Česká republika za sebou, a nic to nepřineslo. Stojí 2,4 miliardy korun! Raději znovu opakuji, že předsednictví nás stojí 2,4 miliardy korun. Vláda Petra Fialy stanovila doslova prioritu číslo jedna – pomoc Ukrajině a její vstup do EU. Priority vlády se úplně míjejí s prioritami ČR a s potřebami českých občanů a firem. To je jen další důvod pro okamžitý odchod Petra Fialy.

Slyšíme zásadní vystoupení některých členů ODS. Např. ministr Pavel Blažek varoval před revolucí a hejtman Kuba před krachem firem. Co soudíte o tom, že část ODS evidentně začala říkat v podstatě to, co opozice?

Důvod, proč to začali říkat, je jednoduchý. Mají strach. Mají strach z neschopné vlády Petra Fialy. Protože jsou také členy ODS, chtějí si zachránit politickou kůži. Tato vláda je nejneschopnější od roku 1989. Je to vláda, která nehájí zájmy českých občanů a českých firem. Hájí zájmy Washingtonu a Kyjeva. Nechce pracovat pro občany České republiky.

Vyjádření dvou politiků ODS je snaha zachránit si politickou kůži, protože vidí, že vláda, pětikoalice ve složení ODS, STAN, KDU-ČSL, Pirátů a TOP 09 je katastrofou pro Českou republiku. Hlavně oběma těmto lidem nejde o Českou republiku, o tom jsem přesvědčený. Vědí, že už je hodinu po dvanácté, proto už hovoří tak, aby si zachránili vlastní politickou budoucnost. Vědí, že s Petrem Fialou nehnou. Dostává miliony lidí do neřešitelných situací. Skutečně hrozí, že občané půjdou do ulic a budou chtít tuto vládu svrhnout.

My ji chceme svrhnout politicky. Já to přiznávám. Čím dříve, tím lépe. Už po volbách jsem upozorňoval na to, že koalice obelhala lidi. Znám je. Sedím s nimi v poslaneckých lavicích, mnohokrát jsem s nimi mluvil. Jsou to absolutně neschopní diletanti. Lidé si mysleli, že neříkám pravdu. Varoval jsem před tím. Teď všichni občané pociťují na vlastní kůži, jak je tato vláda doslova zadarmo drahá. Tisíce korun už vytahala každému občanovi z kapes.

STAN navrhuje, aby se pomoc českým domácnostem v rámci úsporného tarifu zvýšila ze 4 na 10 tisíc korun. Očekáváte změnu k lepšímu?

STAN lhal, lže a bude lhát. Vždyť naposledy minulý týden vláda řekla, že v rámci tzv. úsporného tarifu dostanou občané snad tisíc korun měsíčně. Plivnutí do moře. V okamžiku, kdy se tak zdražuje? Máme tři týdny do komunálních voleb – a oni se snaží obelhat občany. Řeknou nějakou částku, kterou vůbec nemají projednanou.

Stejně to dělají Piráti, kteří asi před dvěma dny řekli, že chtějí, aby odešel Petr Mlejnek, ale zároveň řekli, že budou hlasovat pro důvěru vládě. Divadýlko! Úsporný tarif je totální selhání vlády Petra Fialy. Je potřeba řešit příčiny, ne následek. Úsporný tarif je totální selhání vlády Petra Fialy. Nevyřeší drahé energie.

Je nutné přijmout systémová opatření. Plyn je potřeba nasmlouvat přímo s producentem. Na tuto zimu nemáme jinou variantu než ruský plyn. Od minulého volebního období byla SPD jedinou stranou ve Sněmovně, kdo prosazoval diverzifikaci zdrojů. Tenkrát se strany, jež jsou teď v koalici, smály. Smál se i Andrej Babiš. Výsledkem je, že nejsme připraveni. Říkám, pracujme na dalších alternativách, ale teď nemáme jinou variantu. Fidesz je partnerskou stranou SPD. Péter Szijjártó mi slíbil, že samozřejmě SPD pomůže, abychom mohli nasmlouvat levný plyn, pokud bude SPD ve vládě.

Jsme připraveni zajistit levné energie pro Českou republiku, ale musíme být vládní stranou. To samé, co se týká elektřiny. Jsme na šestém místě na světě, co se týká výroby elektřiny, a my říkáme: nejdříve naplňme potřeby českých občanů, vyvážejme jen přebytky.

Petr Fiala to nechce udělat, protože je servilní vůči Berlínu a Bruselu, v tomto případě vůči Německu a Rakousku, které potřebují naši elektřinu. Vlastizrádná politika. Petr Fiala se už vidí na místě eurokomisaře. Zaprodal nás v zájmu zahraničí a svých osobních zájmů.

Řešení jsou jednoduchá. Je potřeba vystoupit ze systému emisních povolenek, Poláci to opakovaně požadují. Naposled, když to požadovali, se jim předsedkyně Evropské komise vysmála. Přitom emisní povolenky zlomily rekord a neadekvátně zdražily energie všem občanům ČR. Globalisti a Evropská komise – včetně paní Jourové z hnutí ANO za půlmilionový plat měsíčně a další benefity – zaprodali a vzali si jako rukojmí občany Evropské unie včetně občanů České republiky. Evropská unie nemá budoucnost. Je potřeba tvrdě hájit zájmy České republiky. Je potřeba politicky odstranit vládu Petra Fialy, která škodí občanům. Oni už jen škodí občanům a našim firmám.

SPD už rozjela kampaň do senátních a komunálních voleb. V krajských městech pořádáte tradiční poutě. Zítra se bude konat v Brně. Jde tedy o pokračování jarmarků, které jsme mohli sledovat loni? Pokračujete v osvědčeném konceptu?

Dá se říct, že jde o volné pokračování. Protože se jedná o komunální a senátní volby, dali jsme nový název. Akce se jmenují Tradiční poutě SPD. Postupně proběhnou ve všech krajských městech České republiky. Dnes jsem v Olomouci, zítra probíhá akce v Brně. Budou se jí účastnit i naši poslanci Lucie Šafránková a Jan Hrnčíř. Protože se zítra koná hlasování o nedůvěře vládě, já musím být pochopitelně v Poslanecké sněmovně.

Jak to bude s vaší osobní účastí na poutích SPD?

Poprosil bych čtenáře Parlamentních Listů, aby sledovali mé sociální sítě, kde přesně uvádím, jestli se poutě zúčastním i osobně. Samozřejmě, pokud to nebude kolidovat s programem v Poslanecké sněmovně. Budu to průběžně oznamovat na svých profilech i formou videa nebo statusů. Plánuji pak účast vždy od 15. hodin, ale budu vše upřesňovat na sociálních sítích.



Avizujete pouťové atrakce, soutěže pro děti, občerstvení či mléčné a masné výrobky regionálních prodejců za levné a přijatelné ceny…

SPD nemůže nic prodávat, na poutích jsme dali prostor regionálním prodejcům. Nechceme po nich žádný nájem, stanoví si vlastní cenu a ta bude levnější a přijatelnější než v běžných obchodech. V dnešní potravinové drahotě bych rád pozval všechny občany, aby se na nás přišli podívat. Atrakce pro děti jsou samozřejmě zdarma. Hraje hudba. Je to koncept příjemného strávení odpoledne. Těšíme se na vás.



