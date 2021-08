Okamura: Jestli vyhrají volby Piráti, bude se republika měnit na jeden velký Chanov či hořící předměstí Paříže...

reklama

Vaši kritici říkají, že migrace není pro nás hrozbou. Nezdá se vám, že toto téma není aktuální?

Anketa Jste pro zrušení nošení roušek či respirátorů v supermarketech a obchodech? Ano, zrušit 61% Ne, nechat to 36% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8110 lidí

Piráti či koalice SPOLU v čele s paní Pekarovou, kteří k nám chtějí přijímat migranty, jsou úplně mimo. Také europoslanci hnutí ANO či KSČM hlasují v Evropském parlamentu pro přijímání migrantů. Vláda Andreje Babiše (ANO + ČSSD) dokonce z veřejných peněz financuje neziskové organizace podporující migraci do ČR, například Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Přitom naposledy uplynulý čtvrtek honila po Praze policie desítky nelegálních muslimských migrantů ze Sýrie, kteří se rozprchli po okolí. Máme tady další výraznou migrační vlnu do Evropy. Imigranti překračují houfně hranice na všech frontách. Litva dokonce plánuje hraniční plot proti migrantům. Lotyšská vláda se rozhodla vyhlásit od středy 11. srpna do 10. listopadu nouzový stav ve třech krajích a městě Daugavpils, ležících poblíž hranice s Běloruskem, odkud do země proudí migranti. Pohraničníci mají dovoleno použít fyzickou sílu a speciální prostředky, aby okamžitě do Běloruska vraceli lidi nezákonně překračující státní hranici. Vláda nasadila i armádu.

Hnutí SPD jako jediné ve Sněmovně jasně bojuje od začátku proti masové imigraci z nám civilizačně nepřátelských okruhů a výrazně bojujeme i proti islamizaci. Předložili jsme též zákon zakazující nenávistnou islámskou ideologii či islámské zahalování na veřejnosti. Prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace a říkáme jasně NE islámu v ČR. Je také potřeba ukončit financování všech proimigračních neziskovek.

Další vlna migrantů přichází také z rozvráceného Afghánistánu. Ale imigrantů velmi přibývá i ve Středozemním moři a na Balkáně. Evropa se podle Ellinor Zeinoové, pracovnice Nadace Konrada Adenauera, musí připravit na masivní příliv afghánských běženců. „V tuto chvíli se na íránsko-turecké hranici každý den objeví kolem 2000 běženců. Z Turecka se ale chtějí dostat do Evropy. To mi potvrdil turecký velvyslanec,“ uvedla. Jen za červen Frontex eviduje 11 150 nelegálních překročení vnější hranice Evropské unie. To je o 69 procent více než za stejné období loni. Celkem se do EU během prvních šesti měsíců letošního roku pokusilo dostat 61 tisíc běženců. Ve srovnání s loňskem jde o 59procentní nárůst.

A i kdyby imigrace do západní Evropy v tuto chvíli totálně skončila, jakože naopak narůstá, už nyní je tam obrovské množství afrických a muslimských imigrantů, kteří mohou získat díky své porodnosti většinu v tamních státech. A víme, co to přináší: kriminalitu, vraždy ze cti, teroristické útoky, krádeže, znásilnění, vraždy, výtržnosti. Vidíme, jaké problémy u nás přinášejí nepřizpůsobiví. Takže by nám fakt scházelo, abychom dopadli jako západní Evropa.

Zmínil jste nepřizpůsobivé. Zákon hnutí SPD, který má zamezit zneužívání dávek nepřizpůsobivými ale stále neprošel…

Piráti, KDU-ČSL a část ČSSD blokují opakovaně zákon SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Podporují tak nepřizpůsobivé. Pro SPD je zásadní konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin. Jestli vyhrají volby Piráti, bude se republika podle mě měnit na jeden velký Chanov či hořící předměstí Paříže...

Hnutí SPD bude nadále bojovat za přijetí našeho návrhu zákona na ukončení zneužívání dávek. Zákon by mimo jiné měl přinést také úsporu cca půl miliardy korun, které chceme přesunout na podporu slušných lidí.

Máte informace, proč Piráti neustále váš zákon blokují?

Tak jasně vidíme, že Piráti podporují nepřizpůsobivé. Do toho jsme například obdrželi i zprávy v Praze, že těmto nepřizpůsobivým přidělují městské byty. My jsme například podpořili i zákon, který odebírá část dávek neplatičům pokut. Podle senátorky Pirátů Adély Šípové je ale tento návrh diskriminační. Šípová před časem napsala, že souhlasí s kvótami a na migranty se těší…

Předseda Ivan Bartoš se zúčastnil demonstrace „Uprchlíci, vítejte v ČR“. A televize CNN Prima připomněla výrok Ivana Bartoše. „Jestli má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ napsal dnešní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Piráti via facti podporují masovou imigraci a islamizaci Evropy. Ani koalice SPOLU podle mě není lepší.

Z čeho tak soudíte?

Anketa Kdo v Ústeckém kraji vyhraje volby? Babiš (ANO) 90% Bartoš (Piráti) 3% Někdo jiný 7% hlasovalo: 5900 lidí

Lídryně SPOLU Markéta Adamová otevřeně veřejně prosazuje, aby Česká republika přijímala africké a arabské imigranty ze zemí EU, které jsou zahlceny imigranty. Začít by se podle ní mělo s dětskými imigranty a pokračovat by se podle ní mělo i přijímáním dalších imigrantů. Řekla to tento týden v rozhovoru pro Novinky.cz. Opět se prokazuje, že politici SPOLU podporují imigraci. Bývalý poslanec Dominik Feri například říkal, že máme na to, abychom přijali čtyři tisíce „uprchlíků“.

Že jsme měli přijmout několik tisíc „uprchlíků“, říká i poslanec SPOLU a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Přijímání „uprchlíků“ podporuje například i další politička SPOLU, europoslankyně Michaela Šojdrová, která prosazovala přijímání takzvaných „syrských sirotků“…

V poslední době jste několikrát vystoupil také k tématu pandemie, zejména jste se přimlouval za to, aby jako důkaz bezinfekčnosti byla uznávána i hladina protilátek. O tom jste prý hovořil i s panem prezidentem. Myslíte si, že uznávání protilátek situaci občanům usnadní?

Prosazujeme, aby se uznávaly protilátky, a chceme, aby se v září vrátily děti do školy bez podmínek, bez omezení, bez nutnosti očkování, bez povinného testování a bez roušek při výuce. Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované, jelikož řada občanů se nechce očkovat například ze zdravotních důvodů nebo z důvodů, že mají protilátky. Pro širokou veřejnost hladina protilátek v současné době uznávána není a současná právní úprava tyto skupiny občanů trvale diskriminuje. Přitom se jedná o statisíce občanů, kteří mají dostatek protilátek, protože již covid buďto prodělali, anebo jsou již očkovaní. Navíc podle odborníků těmto osobám by další vakcinace mohla ublížit. Stát by zároveň měl tyto testy na protilátky nejen plně hradit, ale také uznávat. Prosazujeme normální život pro naše děti. Chceme svobodně mluvit, myslet a dýchat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže jste proti očkování?

To ne. Chceme, aby bylo dobrovolné, aby se každý občan o svém zdraví svobodně rozhodl. Kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován. Pakliže vláda vyžaduje na lidech testy, tak je také musí lidem proplácet. Hnutí SPD zásadně odmítá tlak na povinnou vakcinaci proti covidu, přičemž Ministerstvo zdravotnictví, řízené ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO), nutí občany k vakcinaci různými dárky (například teniskami). Přitom povinné očkování není možné i podle výkladu renomovaných právníků nařídit, kromě určitých vybraných profesí. Hnutí SPD se jasně vymezuje proti povinnému očkování, navíc stále ještě tzv. „experimentální vakcínou“, tedy vakcínou, u které neproběhl standardní vývoj a standardní schvalovací proces v obvyklé délce 18 měsíců. Hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování bez diskriminace neočkovaných.

Sněmovna pomalu končí a už toho asi nestačí v září moc schválit. Jak bilancujete působení SPD ve Sněmovně?

Přestože poslanecký klub SPD je v opozici, podařilo se nám v tomto volebním období podat 52 návrhů zákonů či jejich novel a 130 pozměňovacích návrhů k zákonům a řadu z nich se nám podařilo také zařadit na pořady schůzí. Za všechny jmenujme např. zákon o referendu, zákonnou úpravu na sebeobranu, ochranu svých blízkých a svého majetku s názvem „Můj dům, můj hrad“, zestátnění exekutorů a pomoc lidem v dluhových pastech, přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost, minimální důstojný důchod na úrovni minimální mzdy (cca 15 tisíc korun), zrušení poplatků OSA pro všechny provozovny, pro které není pouštění hudby primárním výdělkem, ukončení lichvy (zastropování RPSN u půjček) atd. Některé další zákony se nám podařilo schválit a již platí, např. paušální daň pro živnostníky, která zlevnila a zjednodušila živnostenské podnikání, zrušení daně z nabytí nemovitostí, zvýšení přídavků na děti o pět tisíc ročně pro pracující rodiče, zpřísnění finančních sankcí za týrání zvířat atd. Všechny zákony budou poslanci SPD nadále prosazovat i v následujícím volebním období. Myslím, že na to, že jsme v opozici a máme daleko menší možnosti a aparát než vláda, tak to není vůbec špatné…

