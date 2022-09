Okamura: Jsme jedinou kompetentní vlasteneckou silou. Fiala dělá z lidí žebráky a ještě se tím chlubí

Vy říkáte, že komunální a senátní volby, které se budou konat v pátek a v sobotu, jsou referendem o vládě Petra Fialy. Premiér Fiala to odmítá a říká, že tématem voleb by mělo být podle premiéra zabránění nástupu populismu a hledání racionálních politiků, schopných pracovat pro obec. Ve skutečnosti obce těch možností ovlivnit celostátní politiku skutečně moc nemají. Proč tedy „referendum“?



Referendum o vládě z voleb udělala sama škodlivá a neschopná Fialova vláda. Vládní zastropování ceny energií na 6 Kč za 1 kWh silové elektřiny je pro občany a firmy nadále likvidační. Včetně dalších poplatků za ni budou koncoví odběratelé platit za 1 kWh celkově v rozmezí mezi 9 až 11 Kč (podle distributora a dodavatele), když ji přitom vyrábíme za 50 haléřů. To je opravdu výsměch občanům. Čili lidé budou platit 9 až 11 tisíc korun za megawatthodinu. Podobně je to s plynem. Cena 3 Kč za kWh je ve skutečnosti 32 Kč za m3 plynu, přičemž například Maďarsko má plyn na úrovni 6 Kč za m3, tedy více než 5x levněji, než ho tzv. zastropovala současná vláda. Navíc vláda roztáčí další kolo zdražování, protože prodejcům energií bude doplácet peníze nad zastropovanou cenu. A Fialova vláda také absolutně neřeší problém zdražování potravin.

Ceny energií budeme mít kvůli Fialově vládě několikrát dražší než v loňském roce, dokonce čtyřikrát dražší než v předloňském roce a mnohonásobně dražší než v zemích okolo nás. Hnutí SPD přitom navrhovalo sedm variant zastropování cen energií, vždy na nižší úrovni, než avizovala vláda, a to od 1,50 Kč za 1 kWh silové elektřiny a 1 Kč za 1 kWh plynu, a zároveň jsme navrhovali přenést náklady zastropování na výrobce, a nikoliv na lidi a na stát, ale pětikoalice nás přehlasovala.

Naopak vládní poslanci schválili návrh ministra financí ODS Stanjury, který kritéria pro zastropování cen elektřiny a plynu změnil k horšímu. Tento návrh zrušil povinnost vlády zastropovat v rámci cen elektřiny a plynu také stálý měsíční poplatek za odběrné místo, což umožní obchodníkům ceny energií i nadále zvyšovat a zákazníky to poškodí. Jediné hnutí SPD hlasovalo proti této změně. Naši spotřebitelé tak budou stále platit za energie prakticky nejvyšší ceny v Evropě.

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN v rámci změny energetického zákona odmítla nastavit cenové stropy na elektřinu a plyn pro větší firmy v sektorech průmyslu a zemědělství, které jsou přitom vysokými cenami energií velmi silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti i jejich samotného přežití. Ve skutečnosti to znamená riziko hromadného propouštění zaměstnanců a ztrátu až desítek tisíc pracovních míst. Hnutí SPD proto navrhovalo, aby se vládou stanovený cenový strop na elektřinu a plyn týkal vždy všech spotřebitelů, tedy i těchto velkoodběratelů. To nám však vládní koalice zamítla.

A pan premiér mluví o populismu? Když se nepravdivě vychloubá tím, že zvyšuje důchody, zatímco za zvyšováním stojí zákonem daná valorizace z důvodu vysoké inflace? Tedy vláda na to nemá žádný vliv. Navíc, právě poslanci Fialovy pětikoalice hlasovali vloni proti, zdůrazňuji, proti zvýšení důchodů na letošní rok. Důchody se zvyšují díky poslancům SPD a ANO. Premiér Fiala se chlubí tím, že stoupá počet lidí, kteří dostávají sociální dávky. Vždyť je to přiznání vlastního selhání. Vláda Petra Fialy dělá z lidí žebráky a otroky a vysmívá se jim.

Žebráky a otroky? Pane předsedo, není to silné hodnocení?

Premiér Petr Fiala několikrát řekl, že se lidé nemají ostýchat říci si o sociální dávky a chlubí se tím, kolik vláda vydává na sociální dávky. To je ale přece špatně. Slušný, pracující člověk by měl přece dostávat spravedlivou odměnu, která ho slušně uživí, nebo důstojný důchod, a neměl by nucen být závislý na energožebračenkách a sociální pomoci od vlády kvůli Fialově drahotě. Vše podle mého názoru nasvědčuje tomu, že Fialova vláda chce udělat z lidí žebráky a otroky, kteří budou závislí na vládní libovůli, zdali jim milostivě poskytne nějaké dávky. Fialova vláda ničí střední třídu. Navíc kvůli neschopnosti Fialovy vlády stoupl o 40 % počet nových exekucí, protože lidé již nemají peníze na předražené energie a potraviny.

Kdyby lidé dostávali spravedlivé mzdy a naše pracovníky a náš stát nevykořisťovaly nadnárodní korporace a globalisté, lidé by mohli slušně žít bez sociálních dávek. Sociální dávka má být mimořádná pomoc v nouzi, ale ne, že stát a vláda takto bude řešit svou neschopnost vyřešit zdražování. Navíc rozdávání dávek vede k dalšímu zdražování a dávky mohou zneužívat nepřizpůsobiví. Přitom řešení zdražování je jednoduché: Zastropovat ceny elektřiny přímo u producentů a zajistit levný plyn od producenta. To ale Fialova vláda nechce udělat, protože poslouchají příkazy z Bruselu a z Washingtonu, místo aby pracovali pro dobro České republiky.

Tři čtvrtiny lidí, kteří mají nárok na dávky, o ně nezažádají. Data zveřejněná aktuálně společností PAQ Research udávají především dvě příčiny – stud a byrokracie. Zbavme se ve volbách neschopné a škodlivé Fialovy vlády. A nebudeme muset roztáčet další zdražování. O propadu lidí do chudoby hovoří ale i jiná čísla.

Jaká čísla máte na mysli tentokrát?

Například dvě třetiny lidí kvůli Fialově vládě musí šetřit na jídle a hrozí jim zhoršení zdravotního stavu. Podle srpnového průzkumu Instant pro Generali Investments „škudlí“ na potravinách dvě třetiny Čechů. Omezení návštěv restaurací volí až 45 procent lidí. Do popředí se dostávají levnější, nekvalitní potraviny, po nichž se přibírá. Na epidemii obezity pak může plynně navázat epidemie cukrovky.

Přes milion Čechů je podle analýzy projektu Neviditelní součástí nízkopříjmových domácností. Už dříve žili často od výplaty k výplatě a vzhledem k rostoucí inflaci se nyní jejich situace významně zhoršila. Více než desetina nízkopříjmových Čechů nezvládne zaplatit své běžné výdaje, dalších 9 procent to dokáže jen za použití úspor. Čtvrt milionu lidí tak nemá na základní životní potřeby.

Všeobecné zdražování pociťuje 94 procent Čechů, více než třetina z nich velmi silně. Vyplývá to ze srpnového průzkumu, který provedla výzkumná agentura Median pro společnost Broker Consulting na vzorku 1022 respondentů. Češi podle něj vnímají nejvyšší nárůst cen u potravin, pohonných hmot a energií. Tři čtvrtiny Čechů se obávají dopadů inflace na hospodaření svých domácností. Polovina těch, kdo pociťují vlnu zdražování, ve snaze zlepšit svou finanční situaci výrazně omezila výdaje, dalších 40 procent to plánuje. Devět z deseti Čechů předpokládá, že si kvůli inflaci ještě více utáhnou opasky.



A pokud jde o Green Deal EU (tzv. Zelená dohoda EU), tak téměř polovina lidí z Česka se obává toho, že povede ke zchudnutí země. Jen 11 procent si myslí, že ví dost o plánu na ekologické a udržitelné unijní hospodářství, takzvané Zelené dohodě pro Evropu. Vyplývá to z průzkumu, který provedly Ústav empirických výzkumů STEM a agentura Institut 2050.

Dále máme zprávu, že nezdražují jen potraviny, ale i základní drogerie, kapesníky a utěrky – až o sto procent. Kuchyňské papírové utěrky meziročně zdražily o téměř 100 procent, papírové kapesníky skoro o polovinu, cena toaletního papíru stoupla o čtvrtinu. Vyplývá to z dat srovnávače Heureka, který zmapoval ceny tuzemských e-shopů. Vláda Petra Fialy dále naprosto explicitně pokračuje ve svém asociálním jednání.

A teď myslíte konkrétně jaké jednání?

Vládní koalice odmítla minulý týden ve Sněmovně schválit program dvou svolaných schůzí z iniciativy SPD se sociální tematikou. Poslanci se tak nemohli zabývat ani sociálními dopady energetické, inflační a potravinové krize na občany ČR, ani projednat návrhy na pomoc důchodcům, rodinám s dětmi, pracujícím lidem a zdravotně postiženým. Počet domácnosti žijících v příjmové chudobě se tak od jejího nástupu před devíti měsíci zdvojnásobil. Je to tragická vizitka a jasná odpovědnost vlády Petra Fialy!

Dobře, a co jste udělali pro občany vy?

Od sněmovních voleb jsme předložili již na tři desítky konkrétních návrhů zákonů. Jde mimo jiné o zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti, o zvýšení příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. Dále SPD navrhlo pomoc seniorům a invalidům v podobě navázání minimálního důchodu na úroveň výše minimální mzdy, o zvýšení základní složky důchodu o 1800 korun měsíčně pro všechny jejich příjemce a o spravedlivé nastavení valorizací důchodů, to znamená zvyšování všech důchodů vždy o stejnou finanční částku všem, nikoli o stejné procento.

Navrhujeme také zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun a jeho pravidelnou zákonnou valorizaci a zvýšení přídavků na děti i porodného pro pracující rodiče. Projednání těchto návrhů nám ale vládní koalice ve Sněmovně dlouhodobě blokuje, a přitom sama žádná řešení nemá.

Máte před volbami nějaký vzkaz pro voliče?

Senátní a komunální volby v pátek a v sobotu jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Netříštěme hlasy a volme vlastence sjednocené nejsilnějším národním hnutím SPD. Občané budou mít na dlouhou dobu poslední příležitost vyjádřit svůj názor na devítiměsíční působení této vlády, které vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb (zejména potravin a energií) a k propadu životní úrovně milionů občanů.

V těchto volbách bude zásadně důležité netříštit hlasy a nevolit účelově vzniklé a mimoparlamentní strany, které nemají zastoupení ve Sněmovně. Jedinou reálnou významnou opoziční vlasteneckou silou, která je kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. Podle aktuálního volebního modelu agentury STEM pro televizi Prima z minulého týdne je hnutí SPD pět dnů před volbami druhým nejsilnějším politickým subjektem s podporou 14,3 % občanů, a je tak druhým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně.

Nabídli jsme spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak toho využil, kdo nechtěl, odmítl a záměrně snižuje volební potenciál pronárodních sil. Žádáme tímto všechny naše členy, příznivce a hlavně občany nespokojené s Fialovou vládou, aby se těchto voleb určitě zúčastnili v maximálním počtu a aby svými hlasy vyjádřili podporu kandidátům hnutí SPD, a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi.