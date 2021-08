Okamura: Pokud Afghánci u nás někoho napadnou, zavraždí či znásilní, ponese plnou odpovědnost premiér Babiš

reklama

V minulém týdnu jsme se bavili o přijímání „afghánských tlumočníků“ čili osob z Afghánistánu, odkud se narychlo stahují armády NATO. Od té doby se ledacos změnilo, například Evropská unie začala nabádat k přijetí všech osob z Afghánistánu, které o to projeví zájem. Vy jste vyjádřil názor, že premiér Babiš se v této věci znovu sehnul před diktátem z Bruselu. Co říkáte na vývoj situace kolem migrace z Afghánistánu v posledním týdnu?

Premiér Babiš přijímáním Afghánců hazarduje s bezpečím českých občanů. Pokud Afghánci někoho napadnou, zavraždí či znásilní, ponese plnou odpovědnost premiér Babiš a politici Pirátů-STAN a koalice SPOLU, kteří jejich přijímání také podpořili. Přitom Británie, Francie i Německo již upozornily, že mezi evakuovanými Afghánci jsou lidé s napojením na teroristy a zločinci. A známý rakouský deník Der Standart napsal, že afghánští migranti mají v Rakousku nejvyšší kriminalitu ze všech.

Přesto Andrej Babiš migranty přijal. Zase poklekl a sehnul hlavu před diktátem z Bruselu. Evropská unie totiž minulý týden zveřejnila, že prosazuje kvóty a přesídlení afghánských migrantů do Evropy a zemím, které je přijmou, dá peníze. Doufám, že to lidé vidí a vyhodnotí to v říjnových volbách.

Také lídryně koalice SPOLU Markéta Pekarová Adamová řekla, že by ČR měla přijmout islámské migranty z Afghánistánu, a dodala, že bychom měli do ČR přijmout i migranty z jiných zemí. Na základě těchto jejích výroků je jasné, že koalice SPOLU chce přijímat islámské migranty, stejně jako koalice Pirátů-STAN a ČSSD. Je to mimořádně nebezpečný plán a je to jasný vzkaz pro voliče v říjnových volbách.

Pakliže ve volbách uspějí koalice Pirátů-STAN, SPOLU a ČSSD, tak se budou přijímat migranti a euro. Také Robert Šlachta z Přísahy opakovaně řekl, že podporuje Evropskou unii a odmítá referendum. Podporovat politiku EU znamená migraci a euro. Je mezi tím rovnítko. Tomu musíme ve volbách zabránit.

Hnutí SPD odmítá jakékoli imigranty z Afghánistánu i jiných muslimských zemí! SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která je jasně PROTI přijímání jakýchkoli migrantů z afrických a islámských zemí. Podpořte nás prosím – SPD říká jasné NE migraci a NE islámu v ČR! Naši občané a jejich bezpečnost je pro SPD na prvním místě! Nechceme a nebudeme platit účty za americké invaze a agrese.

Díky SPD se nedávno zpřísnily tresty za týrání zvířat. A co zákaz brutálních porážek halal?

Mám moc rád zvířata, proto jsem rád, že již před rokem prošel ve Sněmovně zákon SPD na zpřísnění sankcí za týrání zvířat. Neřečníme, pracujeme! Autorkou tohoto již platného zákona je poslankyně SPD Monika Jarošová. Děkuju všem, kteří také mají rádi zvířata, a slibuji, že budeme dál hájit zájmy lidí, kteří mají zvířata a mají je rádi. Co se týče zákazu porážek halal, jejich zrušení blokuje vláda Andreje Babiše, takže nadále platí výjimka Ministerstva zemědělství a porážky tímto brutálním islámským způsobem nadále na našem území probíhají, a to dokonce komerčně. Takže za to, že tady jsou porážky halal, může hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, jelikož i tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka, který je nyní předsedou lidovců, také halal porážky nezrušil. Doufám, že SPD uspěje co nejvíce ve volbách, abychom mohli být součástí vlády, a porážky halal zrušíme.

V posledních dnech se naplno rozjíždí předvolební kampaň a SPD se stává terčem útoků. Koalice SPOLU vás dala na svůj děsivý plakát s Andrejem Babišem a Vojtěchem Filipem do skupiny nazvané „hrozba, kterou musíme zastavit“, v Reflexu zase redaktor Steigerwald nazval SPD jako „neandertálce“, standardem jsou útoky z Respektu nebo Seznam Zpráv. Cítíte stoupající útoky i vy osobně?

Je to pořád dokola. Nejvíce podle mého názoru lžou Seznam Zprávy, Respekt a Reflex, který byl již dokonce za lhaní o mně pravomocně odsouzen. Nic konkrétního na SPD nemají, tak jen plivou a plivou, protože jejich redaktoři podporují Piráty nebo koalici SPOLU. Seznam Zprávy například recyklují dávno vyvrácené a ohrané lži, že Okamura v roce 2014 vytuneloval Úsvit. Přitom to už dávno prošetřila policie i státní zastupitelství a zjistili, že jsem nic nevytuneloval a že to je celé lež. Ale tito novináři i po sedmi letech schválně pořád šíří tyto lži, že jsem politický podnikatel, který má stranu kvůli vlastnímu obohacení. Přitom již od roku 1994 podnikám v cestovním ruchu, kde jsem si vydělal na celý život. Neznám větší lidské dno, než jsou někteří novináři.

Útočí už dokonce i na moji rodinu. Jediné, co jim vzkazuji, je to, že boj za prosazení programu SPD stejně nevzdám, i kdyby se postavili na hlavu (smích). Samozřejmě znám i slušné novináře a ti mi sami říkají, že se od chování výše uvedených „kolegů“ distancují a stydí se za ně.

Fotogalerie: - Český jarmark ve Zlíně

V kampani jste se věnoval i tématu uznávání pozitivních testů na protilátky jako dokladu o bezinfekčnosti. Ministerstvo zdravotnictví řízené Adamem Vojtěchem (za ANO) dál trvá na tom, že protilátky uznávat nebude. Ministerstvo zdravotnictví navíc oznámilo, že nedoporučuje vyšetřování protilátek před vakcinací…

S tím nesouhlasím. SPD prosazuje uznávání protilátek a budeme dál tlačit na vládu. Prosazujeme také zrušení pandemické pohotovosti. Ať vláda teď už přestane strašit. SPD požaduje návrat do normálního života. Už žádný lockdown! Babišova vláda v podstatě říká, že kdo nebyl doposud očkován, měl by se bez měření protilátek nechat naočkovat. Přitom víme, že pokud měl někdo protilátky a byl současně naočkován, měl po očkování zdravotní problémy. Ministerstvo zdravotnictví tak fakticky ohrožuje zdraví občanů. Mimochodem, já jsem právě jedním z těch, který má protilátky a nejsem očkován a ani mi to doktorka nedoporučila. A je nás takových statisíce. Budu dál ze všech sil hájit naše práva. Jedná se jednoznačně o diskriminaci neočkovaných občanů a rozdělování společnosti na očkované a neočkované. Kdo chce, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován.

Podle imunologů je hladina protilátek jedním z kritérií, podle kterých se následně určuje počet dávek očkování. Tedy těch protilátek, které nyní nechce Ministerstvo zdravotnictví neočkovaným uznat. Ministerstvo zdravotnictví přitom zcela vážně uvažuje o očkování třetí dávkou vakcín právě z důvodu nízké hodnoty protilátek. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

Říkáme jasné NE povinnému covid očkování. Očkování musí být výhradně na základě dobrovolnosti. Zároveň požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost.

Psali jsme: Hořejší: 6 milionů Čechů chráněno proti covidu. Očkováním, promořením. Ve školách se testovat nemusí Vakcíny letí do koše. V srpnu se jich vyhodí více než kdy předtím Třetí dávka vakcíny a pravda o imunitě. Po nákaze jedna výhoda. Moravec pustil dva odborníky ke slovu Babiše ve Zlíně „přepadli“ aktivisté. Nadávky se jen hrnuly. Pak přišlo odhalení. „Mají transparenty, ale nepřiznají, odkud jsou...“

Vláda původně avizovala, že od září se nebudou proplácet testy na covidovou nákazu, ale nakonec rozhodla, že testy budou propláceny i po 1. září. Původní plán jste kritizoval, takže předpokládám, že vás to potěšilo.

Jsem na jednu stranu rád, že vláda nakonec vyhověla tlaku ze strany SPD, aby byly testy propláceny, ale jde zatím jenom o odložení toho, že testy nemají být hrazeny. Babišovi mediální PR poradci asi zaveleli a premiér si uvědomil, že by ho to před volbami dost poškodilo. V okamžiku, kdy ministerstvo bude požadovat testy, ale nebude je proplácet, jsme připraveni v této věci podat příslušnou správní žalobu, protože to by podle nás porušovalo zákon. Pokud vláda něco nařídí, tak to také musí všem osobám poskytnout bezúplatně anebo plně hradit.

Ale je šílené, že netestované a neočkované děti mají být podle nařízení vlády a Ministerstva školství ve škole fakticky diskriminovány a šikanovány. Požadujeme návrat dětí i studentů do škol bez podmínek, bez omezení a bez roušek při výuce!

Minulý týden se dostala na přetřes otázka Bezpečnostní informační služby, kterou prezident Zeman obvinil, že odposlouchává jeho spolupracovníky. Jaký je postoj SPD?

Hnutí SPD považuje toto oznámení za velmi závažné a je jej potřeba prošetřit. Máme indicie, že BIS účelově odposlouchává i mě a místopředsedu SPD Radima Fialu. BIS je podřízena vládě a premiérovi. Máslo na hlavě má samozřejmě i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který zneužívá ministerstvo k politickému boji. Nikdo z nás v SPD neví, co se v BIS děje, přestože tento úřad platí z 11 % voliči SPD (necelých 11 % byl volební výsledek SPD). Tento úřad s mimořádnými pravomocemi zasahovat do ústavních práv občanů a placený z veřejných peněz se vymkl jakékoli kontrole. Považuji to za potenciální ohrožení demokracie a svobody našich občanů. Hnutí SPD má dlouhodobě výhrady k práci BIS a jsme přesvědčeni, že kontrola zpravodajských služeb současnými orgány Sněmovny je dlouhodobě nedostatečná.

Proto byla před dvěma roky provedena změna příslušného zákona, aby zpravodajské služby byly pod nezávislou kontrolou desetičlenné komise, která by mohla vstupovat i do živých spisů. Měli by to být bezpečnostní experti, nezávislí odborníci, a nikoliv nominanti politických stran. Tzv. demoblok, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti a STAN, však schválení nominantů do této komise ve Sněmovně blokují, a proto tato komise nemůže již dva roky plnit svou nezávislou kontrolu.

Jaké dojmy máte z prvních dvou Českých jarmarků SPD v Olomouci a Zlíně?

Je to super. Chodí velké množství lidí, je tam skvělá atmosféra a odezva je bezvadná. Ale s lidmi se potkáváme i na jiných akcích.

Fotogalerie: - Český jarmark na Hané

Na obou jarmarcích se vystřídaly desítky prodejců, v médiích se ale stále píše, že produkty jsou prodávány za nereálné ceny…

Nevím, zda pořád dokola komentovat lži a provokace. Několikrát jsme vysvětlovali, že čeští výrobci potravin jsou ochotni ty produkty na našem jarmarku za tyto ceny prodávat. My jsme jim ceny neurčovali. Jen jsme řekli, ať si to prodávají za ceny, za které chtějí. Kdyby prošel náš zákon na podporu českých zemědělců a českých potravin a kdyby přestali být čeští zemědělci znevýhodňováni tím, že mají mnohem menší dotace než zemědělci ze západní Evropy, byli by čeští zemědělci ještě mnohem více konkurenceschopní. A mohli bychom být opět potravinově soběstačnou zemí v základních potravinách, které lze produkovat na našem území.

Kde vás lidi ještě mohou potkat?

Teď o víkendu v sobotu 28. srpna ve 14 hodin na volebním mítinku SPD v Ostravě na Masarykově náměstí a v neděli 29. srpna ve 14 hodin na volebním mítinku SPD v Brně na Zelném trhu. Součástí akce je vždy také Český jarmark SPD. Budu osobně přítomen i na všech dalších akcích a moc se těším na setkání s lidmi.

4. 9. Hradec Králové – náměstí 28. října – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

5. 9. Pardubice – Pernštýnské náměstí – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

12. 9. České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

13. 9. Liberec – náměstí Dr. Edvarda Beneše – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

18. 9. Plzeň, Smetanovy sady, U Branky 5272 – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

19. 9. Karlovy Vary, parkoviště hotelu Ambassador, Zeyerova ul. – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

25. 9. Ústí nad Labem – Mírové náměstí – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

26. 9. Jihlava – Masarykovo náměstí – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

2. 10. Kladno – Václavské náměstí – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

3. 10. Praha, ul. Pernerova (naproti Foru Karlín) – prodej od 12.00–17.00, volební mítink od 14.00

