Okamura: Volte nás, aby váš hlas nepropadl. Plán, co dělat, když už jsme v EU

reklama

Již tento a pátek a sobotu budou lidé hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. V čem podle vás budou ty letošní zásadní?

Je čas na změnu v Evropě, proto chci požádat české občany, aby k těmto volbám určitě přišli a aby odevzdali svůj hlas koalici SPD a Trikolora. Váš hlas v tomto případě, na rozdíl od jiných alternativ (jako STAČILO!, PRO, Přísaha a Motoristé či Svobodní), zcela určitě nepropadne, a to především z důvodu, že hlas pro koalici SPD a Trikolory zvýší politickou sílu vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických politických stran a hnutí sdružených v Evropském parlamentu v jediné vlastenecké frakci Identita a demokracie (ID), jejíž je hnutí SPD dlouhodobě pevnou součástí. Sám europoslanec, který není členem žádné frakce nebo dokonce je členem frakce, která hlasuje pro migraci a Green Deal, což je případ paní Konečné ze STAČILO!, nemá šanci cokoli změnit.

Hnutí SPD je také jediným českým politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, který dlouhodobě prosazuje právo na referendum o EU, které by vedlo k obnově naší národní a státní suverenity v politické, ekonomické i bezpečnostní oblasti. Naopak Přísaha/Motoristé sobě či PRO podporují členství ČR v EU, jak veřejně potvrdil pan Turek i pan Rajchl. Navíc pan Turek veřejně podporuje i adopce dětí homosexuálními páry. Proti členství ČR v EU se zásadně nevymezuje ani paní Konečná ze STAČILO!.

Náš volební a politický program směrem k EU je jednoznačný: Prosazujeme spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Chceme mír a prosperitu, ne válku a bídu. Říkáme jasné NE masové migraci a Migračnímu paktu EU, Green Dealu EU, euru, emisním povolenkám a drahým energiím, zákazu aut se spalovacími motory, zrušení práva veta členských států v orgánech EU a podpoře války na Ukrajině!

Volby do Evropského parlamentu v ČR budou zároveň i faktickým referendem o škodlivé vládě Petra Fialy, která všechny negativní věci z Bruselu podporuje. Fialova vláda podporuje Evropskou unii, Green Deal EU, podporuje válku, vyjednala migrační pakt a podporuje i další škodlivé věci. Navíc vláda ničí naše občany a naši republiku drahými energiemi a potravinami, nedostatkem léků a dalšími problémy i rekordními zadlužením.

Jde o to, zda tu budeme mít bruselskou bídu, zelenou totalitu, islám a imigranty, cenzuru, válku, nebo mír, prosperitu a svobodu. Chtějí nám zakázat auta, chtějí nám zakázat topit, čím chceme, chtějí nám brutálně zdražit bydlení, potraviny, energie a vlastně všechno, co k životu potřebujeme. Chtějí nám diktovat, co si máme myslet a co máme dělat. Máme šanci to zvrátit.

Psali jsme: Cákance na „krásné“ Danuši. Vrcholný umělec Zuska se utrhl a vystoupil Moravský espéďák o šťastném životě v Evropské unii Francie, Španělsko, Brusel. Traktory v akci, zemědělce štve Ukrajina A co jste vy udělal pro mír, aby vás Putin poslechl? Vondra hájil pomoc Ukrajině, nic jiného prý nezbývá

Co říkáte na argumenty vašich soupeřů, že když jste odpůrci Evropské unie, neměli byste vůbec do Evropského parlamentu kandidovat?

To by se eurohujerům líbilo, aby si mohli v Bruselu dělat, co chtějí a nikdo jim v tom nebránil! (smích) Chci připomenout, že my podporujeme úzkou spolupráci evropských států, ale států suverénních, kterým nebude nic diktovat žádná Evropská komise a Brusel a které nebudou nuceni k něčemu, co nechtějí.

My musíme paralelně a současně pracovat na dvou věcech. Když už nyní bohužel jsme členy Evropské unie a EU vypadá tak, jak vypadá, tak musíme za této těžké situace vybojovat pro Českou republiku co nejlepší podmínky a snažit se zabránit největším nesmyslům z Bruselu. Současně musíme pracovat na tom, aby náš národní stát posílil – aby se obnovila naše potravinová, energetická a hospodářská bezpečnost. Že pasivní rezistence nemá smysl, zjistil i Palacký.

A co argument, že v Evropském parlamentu nic neprosadíte, případně ničemu nezabráníte?

Tento argument Fialovy vládní pětikoalice je hodně zoufalý. Evropský parlament má velký vliv při schvalování nové Evropské komise a v legislativním procesu v EU se mu velmi zvýšily pravomoci. Očekává se, že právě naše vlastenecká frakce velmi posílí a v rámci ní můžeme společně s Národním sdružením Marine Le Penové, Svobodnými Geerta Wilderse, Ligou Mattea Salviniho, rakouskými Svobodnými a dalšími, nesmysly z Bruselu blokovat.

Marine Le Penová již jedná o vytvoření ještě větší euroskeptické frakce, jedná i s Orbánem, se španělským Voxem a dalšími největšími stranami ve svých zemích. Klíčové bude bojovat proti migraci a Migračnímu paktu a Green Dealu, protože to skutečně může rozvrátit Českou republiku téměř ve všech oblastech. Je také super, že naši kandidáti Petr Mach i Ivan David mají z Evropského parlamentu zkušenosti a znají různá zákoutí složitého legislativního procesu v Bruselu, takže vědí, jak na to. Zahraniční zkušenosti a velkou jazykovou vybavenost má i Zuzana Majerová.

Fotogalerie: - Ortel a Okamura

Zůstaneme u tématu Evropská unie. Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že eurozóna není elitním klubem. Padl rating Francie, Estonska, Lotyšska i Litvy, zatímco český rating se stále zlepšuje. Co to znamená pro naše úvahy o případném přijetí eura?

Ano. Kovanda upozorňuje, že již jen šest z dvaceti zemí eurozóny má podle agentury Standard & Poor’s lepší rating než Česko. Jedná se o Německo, Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko, Finsko a Belgii. Nikdy v historii nemělo tolik zemí eurozóny stejný nebo horší rating než Česko, což potvrzuje názor kritiků vstupu Česka do eurozóny. Když Česko 1. května 2004 vstupovalo do EU, mělo dle Standard & Poor’s celkem 100 % členských zemí eurozóny, včetně Řecka, lepší rating než ČR. Nyní už je to jen 30 % zemí eurozóny.

A ekonomičtí ignoranti jako prezident Petr Pavel, Danuše Nerudová a další politici vládní pětikoalice nám budou do hlavy vtloukat nesmysly o tom, jak je výhodné přijmout euro!

Každopádně osmdesát procent českých občanů podle agentury STEM nechce přijmout euro, zatímco pro jeho přijetí je jen 20 procent občanů. Hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy a chce, aby se občané o euru mohli vyjádřit v referendu.

K argumentům Lukáše Kovandy bych ještě dodal, že přijetím eura bychom přišli o ekonomickou suverenitu. Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu. Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kdo si od letošního července pořídí nové vozidlo, musí počítat s tím, že mu již nebude při překročení maximální povolené rychlosti hrozit postih jen v případě, když narazí na policii. Potrestá ho i jeho vlastní vůz. Nová auta prodávaná od příštího měsíce už totiž budou muset na základě nařízení Evropské komise být vybavené systémem ISA, který řidiče potrestá i při sebemenším překročením rychlosti. Pokud řidič nezpomalí auto poté, co jej „okřikne“, může mu začít tlačit pedál plynu zpět proti noze či dokonce začne samo zpomalovat. Komise se přitom netají tím, že nejde jen o bezpečnost. Auta tak mají činit i „kvůli klimatu“. Není to už příliš velká snaha regulovat každodenní život, která se nakonec může vymstít?

Otázkou, která zaznívala již při schvalování nařízení, je, zdali i v budoucnu půjde daný asistent deaktivovat či jde o krok před budoucím zavedením pevného omezovače rychlosti, který by zasáhl například při zmiňovaném nerespektování omezení rychlosti „pro klima“. To už je fakt totální a současně i totalitní šílenství Evropské unie. Nechci nikoho nabádat k porušení předpisů, ale co když budu muset vézt někoho akutně z rodiny do nemocnice či třeba do porodnice? Tak holt člověk na bezpečném úseku na to víc šlápne – i za cenu pokuty. Lidský život je přece cennější. Bude snad Evropská unie jednou lidem dávat do hlavy čipy, aby nepáchali to, co EU nechce?

Když jsme se bavili o ekonomické výkonnosti eurozóny, tak si připomeňme, že česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,2 %. Je to hodně, nebo málo?

Je to jasný důkaz, že Fialova vláda způsobuje i nadále svými kroky dlouhodobou hospodářskou stagnaci ČR. Je varovné, že meziročně výrazně klesla hlavně tvorba hrubého fixního kapitálu, a to o 2,7 %. Meziročně klesly zejména investice do obydlí, do ostatních budov a staveb a do informačních technologií. Mezičtvrtletně tvorba hrubého fixního kapitálu klesla dokonce o 7,9 %. Stagnace české ekonomiky v situaci, kdy v ostatních evropských zemích probíhá hospodářský růst, prohlubuje naše zaostávání za zahraničím. Velkým zklamáním je pak především vývoj v oblasti investic, který signalizuje nedůvěru domácích firem v další ekonomický vývoj a potvrzuje to, že podmínky pro podnikání se v ČR za dobu působení Fialovy vlády významně zhoršily.

Českou ekonomiku a hospodářský růst dusí a brzdí zejména vysoké ceny energií, zvýšení přímých i nepřímých daní Fialovou vládní koalicí, nesmyslné směrnice a Green Deal z Bruselu a dlouhotrvající pokles domácí poptávky zaviněný poklesem reálných příjmů občanů. Ekonomická stagnace má negativní vliv i na vývoj veřejných rozpočtů a státního dluhu. Fialova vláda je v ekonomické a hospodářské politice naprosto nekompetentní a ČR a její občany tímto zásadně poškozuje.

Psali jsme: Rakušanova zrada: Migrační pakt ve vládě nebudeme respektovat, říká Okamura Slovenský poslanec Huliak: Ustoupit opozici? To by potom byl samý atentát Okamura před eurovolbami: Prosperita. Bez nařízení z Bruselu. Jakých? Nechtějte vědět Leyenová, neziskovky a nelegální migranti. Prolomení Schengenu. Bývalý šéf Frontexu odhalil vše

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE