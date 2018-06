Okamura otevřeně promlouvá o praktikách týmu Nory Fridrichové: Za zády vám pustí kameru a čekají na něco nepříjemného. S tím „rozhovorem v trenkách“ to bylo úplně jinak

ROZHOVOR „ČSSD je stranou, která notoricky neplní sliby, notoricky obelhává občany, a jedinou možností, jak ukáznit vlivné členy ČSSD, jsou dobře placená politická korýtka ve státní správě,“ popsal ze svého pohledu současné vládní vyjednávání Tomio Okamura, šéf SPD a místopředseda Sněmovny. Celá stabilita vlády postavené na půdorysu ANO, ČSSD a KSČM bude záležet na tom, do jaké míry Andrej Babiš uplatí v první řadě ČSSD právě lukrativními posty ve státní správě a do jaké míry je přisaje na státní penězovody. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se pustil do veřejnoprávních médií, která se podle něj stala součástí politického boje a politickou mafií. A popsal dva příklady z posledních dní.

Andreje Babiše už sice prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem podruhé, ale na vládu s důvěrou čeká národ osm měsíců. Bude premiér při druhém pokusu úspěšný, nebo se v tomto státě máme připravit spíš na to, že po letní dovolené půjdeme volit kromě komunálních politiků i poslance do Sněmovny?

Já do hlavy ČSSD opravdu nevidím. To, co mohu říci, je, že patnáct poslanců sociální demokracie rozhodně není ve shodě. ČSSD je celkově mimořádně rozhádaná strana. I kdyby to hlasování o důvěře jednou dopadlo, bude nestabilita neustále pokračovat, protože ČSSD je stranou, která notoricky neplní sliby, notoricky obelhává občany a jedinou možností, jak ukáznit vlivné členy ČSSD, je, že žádají lukrativní, dobře placená politická korýtka ve státní správě.

Takže v podstatě stabilita celé případné vlády postavené na půdorysu ANO, ČSSD a KSČM bude záležet na tom, do jaké míry Andrej Babiš uplatí v první řadě ČSSD právě lukrativními posty ve státní správě a do jaké míry je přisaje na státní penězovody, aby je uklidnil a aby v podstatě odkývali to, co si Andrej Babiš přeje.

Proč má Andrej Babiš takový úspěch u voličů, probírám v současnosti s mnoha politiky i odborníky. Často slýchávám vysvětlení, že všichni mají rádi dárky a sliby nezarmoutíš. Nechávají se Češi omámit sliby, a pokud ano, kdy se probudí?

Úspěch Andreje Babiše je postavený na mediální prezentaci. Já sám vystupuji v médiích dvacet let, takže to dokážu velice dobře posoudit na základě vlastních zkušeností. Tím, že vlastní média, která Andreje Babiše nedehonestují, která mu jdou na ruku a neotevírají žádnou zásadní kritiku jeho konání, mu samozřejmě vytváří především u seniorů obraz ublíženého chudáčka, který sem přišel řešit nějaké problémy. Já tu situaci znám, protože v době, kdy jsem ještě nebyl cenzurován mainstreamovými médii a kdy jsem měl prostor hovořit o svých návrzích konkrétně a několikrát týdně, byl jsem právě u starší generace – u seniorů v podstatě jedním z nejpopulárnějších lidí v České republice.

Oni jsou skupina, jež má zdaleka nejvyšší účast u voleb, a Andrej Babiš to zajisté velice dobře ví. Skutečně díky svým tištěným médiím obsadil hlavní skupinu starších voličů, řekněme, pětašedesáti let, kteří čerpají mediální informace hlavně z tištěných médií. Navíc ve srovnání s jinými skupinami nejméně používají internet, aby si zjistili alternativní informace a mohli si je porovnat, kde je pravda a co jsou výmysly. Tím je zároveň snadno ovlivnitelná mainstreamovými médii, protože k jiným zdrojům informací se hůře dostávají. I na tom je založen úspěch Andreje Babiše.

A co sliby?

Víme z minulého volebního období, že Andrej Babiš nesplnil drtivou většinu svých slibů a ani v dnešní době je neplní a často dělá pravý opak. Například na oko říká, že nechce migranty a euro, ale jeho konání je přesně opačné. Zrovna v těchto dnech protlačil Sněmovnou přes úvodní hlasování fiskální pakt Evropské unie, který je přípravou na přijetí eura. Na oko obelhává občany, že je proti migrantům, přitom minulý týden v Evropském parlamentu jeho poslanci hlasovali pro otevření dalších mocností pro přijímání migrantů, tedy těch nepřizpůsobivých migrantů z islámských a afrických zemí. Psaly o tom i ParlamentníListy.cz, kde byla přesně vypsána i jména konkrétních europoslanců. Všichni europoslanci zahrnutí za hnutí ANO hlasovali stejně jako kandidát na ministra zahraničí, europoslanec Poche za ČSSD. Hnutí ANO otevřeně podporuje migraci a říká opak.

Jenže takové podrobné informace můžete získat jenom na internetu nejen z českých zdrojů, ale i zahraničních, která si toho všímají. Mainstreamová média o tom nepíší a jejich novináři jsou často absolventi sociologických fakult a univerzit, kde skutečně probíhá výuka správnosti prosazování multikulturního světa, přijímání migrantů, kde učí, že islám je v pořádku. Takže média si myslí, že je to správné, a o opačných trendech nepíší. Buď jsou zaplacená, nebo jsou o tom dokonce v mnoha případech přesvědčená, že migrace a diktát Bruselu je v pořádku. Byť to byl právě u vlády Andreje Babiše s Bohuslavem Sobotkou a Pavlem Bělobrádkem, když premiér horoval pro přijímání migrantů, a dokonce odměnil neziskové organizace, jež je přijímaly do České republiky, v Kramářově vile 17. listopadu jménem celé vlády. Andrej Babiš se proti tomu nikdy nevymezil, naopak. A jen předvolebně říká, co se hodí, a díky svým médiím své názory reprodukuje a veřejnost je obalamucena, protože část nemá alternativní zdroje.

Kolem České televize se strhla diskuse. Došlo ke střetu v diskusi na SeznamZprávy.cz, které se účastnili Zbyněk Stanjura, Miroslava Němcová (oba ODS) a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Česká televize a Český rozhlas kvůli změnám v DPH přijdou o část financí a poplatek například Českého rozhlasu neroste. Václav Klaus se nechal slyšet, že by Česká televize mohla propustit tisíc lidí, kteří by mohli posílit české automobilky. Šlo o bonmot. Co o celé situaci smýšlíte vy?

On to byl pravdivý bonmot. Jako jediný politik ve Sněmovně mám tak dlouhou podrobnou mediální praxi, kdy dopodrobna znám působení jednotlivých redakcí včetně České televize a Českého rozhlasu i soukromých médií. V každém médiu jsem vystupoval možná více než tisíckrát za těch dvacet let a znám i mnoho redaktorů. Musím říci, že není prolhanějšího, arogantnějšího a zmanipulovanějšího média, než jsou Česká televize a dvě stanice Českého rozhlasu – Český radiožurnál a Český rozhlas Plus. Neuvěřitelně lžou, protože vědí, že nad nimi není žádná kontrola a poškozený člověk nemá žádné dovolání.

Dám vám dva konkrétní případy z posledních dnů. Redaktorka zpravodajství Zuzana Černá, mladá slečna, která se tváří, že spolkla všechnu moudrost světa, mi řekla, že natáčejí pro zpravodajství, protože ví, jaký jsem kritik pořadu 168 hodin neustále založeného na lžích, dehonestaci a manipulaci nepohodlných politických názorů a manipulativních příspěvcích. Naše tisková mluvčí Michaela Dolanská, která je mi svědkem, se Zuzany Černé ptala, zda je to pro zpravodajství. Řekla, že ano. Najednou však začala pokládat podivné otázky, takže i já sám jsem se musel zeptat: prosím vás, je to pro zpravodajství, není pro pořad 168 hodin? Ne ne, to je pro zpravodajství, odpověděla. Samozřejmě to bylo celé pro 168 hodin a už to bylo odvysíláno. Oni jsou placeni z veřejných peněz a lžou.

A ten druhý příklad?

Stejně se mi to stalo v pátek s redaktorem Vaškem, kdy – a to je jejich oblíbená disciplína – vás bez jediného upozornění nahrávají, začnou se jakoby na něco ptát a za vašimi zády pustí kameru, abyste řekli něco nepříjemného. Redaktor Vašek mi v pátek volal, zda bych měl čas na rozhovor na témata do hlavního pořadu Události k zastropování příspěvku na bydlení a zvyšování minimální mzdy. Po telefonu jsem mu řekl, že jsem u sebe v kanceláři a mám na sobě tričko a kraťasy a že nevím, zda je to ideální oblečení pro rozhovor. Nepočítal jsem totiž s tím, že budu u sebe v kanceláři, neměl jsem na sobě tedy nic oficiálního.

On mi řekl, že je to v pořádku. Protože jsem měl cestu na dalších schůzky v blízkosti Sněmovny a chtěl jsem mu vyjít vstříc, stavil jsem se tam, abychom to natočili. On toho zneužil, do pořadu 168 hodin udělali reportáž a všechna ostatní multikulti média vydala článek, že Okamura chodí po Sněmovně v kraťasech a tričku. Dali to do pořadu 168 hodin, kde si mě natáčel redaktor bez dovolení, aniž mě upozornil. A přestože věděl o mém oblečení předem a znal i důvody, zneužil toho. Rovněž během toho jsem se ptal: vy mě už natáčíte, aniž byste řekli? Prý nikoliv, ale natáčeli si všechno. Toto je styl práce veřejnoprávních redaktorů, jejichž cílem je za veřejné peníze špinit respondenta, dehonestovat a vůbec se nevěnovat seriózní žurnalistice.

Co tedy s tím podle vás?

Mám letité zkušenosti, že taková je představa současného vedení České televize a Českého rozhlasu a šéfredaktorů a editorů o veřejnoprávnosti za veřejné peníze. Pakliže je tohle jejich představa, nemá smysl, aby tady vůbec taková veřejnoprávní média existovala, protože neplní veřejnoprávní funkci. Redakce České televize a Českého rozhlasu nejsou redaktoři, ale političtí aktivisté. Česká televize a Český rozhlas se staly součástí politického boje, kdy prosazují názory probruselské, promigrační, multikulturní, jsou absolutně proti vlastenectví, proti přímé demokracii. Staly se za veřejné peníze mafií politických aktivistů, protože kdokoliv upozorní na zmanipulované a nevyvážené informace, okamžitě ho ve spolupráci s dalšími médii dehonestují a dělají proti němu pomlouvačné kampaně. Jde o normální novinářskou mafii, která nemá vůbec nic společného s poctivou prací. Náš volič SPD je vrcholně nespokojen s těmito médii.

V první fázi navrhujeme, aby se zrušily koncesionářské poplatky, což přinese zlevnění občanům. Dále navrhujeme, aby Česká televize a Český rozhlas byly hrazeny ze státního rozpočtu. Chceme, aby Český rozhlas a Česká televize byly ze zákona pod podrobnou kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, což dnes není, proto si tam dělají, co chtějí, a hospodaření není transparentní. Díky televizi Barrandov byly odhaleny různé nekalé taktiky České televize, jak se začerňují smlouvy, které mají být zveřejněné, a odmítají zveřejnit platy svých zaměstnanců.

Odmítám, že bych chtěl zestátnit Českou televizi a Český rozhlas a že je ohrožena demokracie a svoboda. Vždyť to je lež. Česká televize a rozhlas nejsou státní, ale veřejnoprávní, to je z hlediska zákona úplně jiný titul. Chtějí nám snad říci, že státní policie, školy, hasiči, soudy, státní zastupitelství a další organizace jsou rovněž nesvobodné a zmanipulované? Brání se kontrole, aby si mohli dělat, co chtějí, ale to si může dělat člověk ve své privátní firmě, a to ještě v mezích zákona, ale oni nedodržují ani zákony o veřejnoprávnosti.



