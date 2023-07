Okamura v ráži: Fiala se jezdí do Bruselu učit, jak českému národu zakroutit krkem

Podpora Ukrajiny je pro českého premiéra Petra Fialu a pro českou vládu zahraničněpolitickou prioritou. Fiala po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Praze řekl, že pomoc bude intenzivně pokračovat ve všech oblastech. Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry, statisíce kusů velkorážní munice, pomůže s výcvikem pilotů a daruje zemi simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině. Podle premiéra každý den odjíždí z Česka na Ukrajinu alespoň jeden raketomet, houfnice, tank nebo BVP...

Já vás přeruším, to je šílené, jelikož zahraničněpolitickou prioritou každé normální vlády by přece měla být obhajoba českých zájmů, nikoliv cizí země. Fialova vláda způsobila neskutečnou drahotu, rekordní propad životní úrovně občanů a rekordní zadlužování země; a nyní přislíbila další miliardy ukrajinská vládě, na které si musí Česká republika opět půjčit! Na české občany vláda kašle, ale Ukrajina a Ukrajinci nás stáli už přes padesát miliard korun. A pokud jde o sankce a drahé energie, jsou to minimálně stovky miliard. Hnutí SPD odmítá pomoc ukrajinskému zkorumpovanému režimu na úkor našich občanů. Prosazujeme jednání, a ne válku. Nechceme, aby byla Česká republika zatažena do války a prosazujeme přísnou neutralitu naší země.

Podobně zcela skandálně proběhla účast zástupce českého ministerstva zdravotnictví, které vede ministr Válek z TOP 09, na mezinárodní zdravotnické konferenci v Budapešti pořádané Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Místo toho, aby ze všech sil řešil nedostatek léků v ČR, tak své vystoupení věnoval podpoře Ukrajiny. Demisi!

Předsedkyně Evropské komise von der Leyen řekla, že vedoucí představitelé členských států EU zdvojnásobí své úsilí o podporu Ukrajiny. EU uvedla, že již téměř vyčerpala své prostředky, které si opět vypůjčila na dluh, a nyní chce navýšit rozpočet. Chovají se stejně nezodpovědně a škodlivě jako Fialova vláda. Fiala se jezdí do Bruselu učit, jak českému národu zakroutit krkem.

Psali jsme: „Vláda zradila.“ Babiš šokován, jak jeho práce přišla vniveč. Dal varování Okamura před blížící se demonstrací: Nechceme, aby se ČR zapojovala do války. A proto... „Žije si jak prase v žitě, přitom takovej lempl!“ Kalousek mluvil o prasatech a českých lemplech. Dostal ránu zpět. A ne jednu Zima a bída, doufejme, že ne hlad. Realita českého předsednictví podle Ivana Davida. A ani Fiala to neokecá

Ano, když jsme u toho Bruselu, Polsko a Maďarsko na summitu EU blokovaly prohlášení Evropské rady k migraci. Premiér Fiala je kritizoval. Jak se na to díváte?

Podporujeme Polsko a Maďarsko v odporu k migrační dohodě EU a k povinné solidaritě s přerozdělováním afrických a islámských nelegálních migrantů. Polsko navíc chystá referendum proti této dohodě. Je ostudné, že Fialova vláda rozbíjí Visegrád a že vlastizrádně podporuje dohodu, která poškozuje naši zemi. Hnutí SPD odmítá jakékoli kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Nechceme tu islámské a africké imigranty. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu.

Premiér Fiala namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do ČR. Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Prvním předpokladem pro to je obnova kontroly českých státních hranic. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do ČR, je vystoupení z EU a naše vlastní migrační a azylová politika. Migrační dohoda nás navíc může výrazně finančně poškodit.

Opravdu myslíte, že to bude taková finanční zátěž?

Migrační dohoda EU, kterou na rozdíl od vlády Polska a Maďarska podporuje Fialova vláda, může českého daňového poplatníka vyjít dráž než konsolidační balíček – může stát desítky miliard ročně. Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda.

„Migrační dohoda EU znamená, že Česko při nějaké další migrační krizi typu té z let 2015 a 2016 buď zaplatí třeba desítky miliard korun ročně, což zatíží veřejné finance, nebo přijme třeba desítky tisíc migrantů z civilizačně vzdálených okruhů typu Afriky či Blízkého východu,“ varuje Kovanda. Česko se totiž zavázalo, že v případě silných nebo rychlých migračních toků přijme buď nejméně 30 tisíc migrantů ročně, nebo zaplatí ročně minimálně 600 milionů eur, tedy dle dnešního kursu více než 14 miliard korun.

Obě číselné částky jsou ale minimální. Česku tak na základě migrační dohody může být určen i citelně vyšší počet migrantů k přijetí. A v případě neochoty je přijmout to může být i výrazně vyšší částka. To, kolik má Česko přijmout uprchlíků, přitom určí Evropská komise, stejně jako případně částku, kterou se může země z jejich přijímání „vykoupit“. Kovanda upozornil, že pokud by nám EU určila například sto tisíc uprchlíků, stálo by nás to zhruba 50 miliard ročně. Připomenu, že 84 % Čechů odmítá přijímání migrantů, které odsouhlasila Fialova vládní pětikoalice ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP09. Ukázal to průzkum STEM pro CNN Prima News.

Psali jsme: „ČR není ve válce. Nebylo nebezpečné sem zvát Zelenského?“ Železný udeřil na Lipavského. Okamžité reakce Romové požádali Zelenského, aby vyzval uprchlíky k toleranci a nenásilí Francii hrozí občanská válka. „Infiltrovali policii, armádu.“ Odborník si nebere servítky „Plaťte, nebo jděte vojákovat.“ Pro Ukrajince se mění podmínky. Ale v Polsku by je poslali do války i tak

U tématu migrace ještě zůstaneme. Co říkáte na násilnosti ve Francii spojené se smrtí mladíka alžírského původu?

Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace. Výsledkem jsou zatím desítky zraněných policistů, desítky vypálených radnic, tisíce zatčených a zadržených, vyrabované obchody včetně obchodů se zbraněmi, auta v plamenech. Nasazeno bylo 45 tisíc policistů a příslušníků pořádkových sil.

Bohužel, podle demografických predikcí získají muslimové v západní Evropě většinu za pár desítek let. Násilností a kriminality bude přibývat. My se musíme ve střední Evropě ubránit v rámci Visegrádu a musíme vystoupit z EU, protože EU nám imigranty vnucuje a islamizaci Evropy prosazuje. Připomenu, že podle italského ministerstva vnitra došlo v prvních šesti měsících letošního roku k příchodu 64.930 nelegálních migrantů (loni to bylo 27.633). Důsledkem masové imigrace je pak zvýšená kriminalita a fakt, že se z Evropy stává Afrika a Arábie.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pojďme domů. Sváteční týden se dvěma církevními svátky oživila debata o manželství pro sexuální menšiny. Česká biskupská konference (ČBK) se dopisem postavila proti, stejně tak proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Co tomu říkáte?

Hnutí SPD zastává stejný postoj a prohlášení ČBK vítáme. Je ostudné, že schválení a ratifikaci Istanbulské úmluvy podpořila vláda, v jejímž čele stojí „katolík“ Petr Fiala, a jsou v ní lidovci, kteří se hlásí ke křesťanství. Ministryně Helena Langšádlová, hlásící se ke katolické víře, úmluvu také podpořila. Je to hanba.

Biskupové správně poukázali, že Istanbulská úmluva degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím. Slouží plíživému pronikání ideologie genderu, kterou papež František opakovaně nazývá „jednou z nejnebezpečnějších ideologických kolonizací“.

Církev též správně uvedla, že harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí. Kde berou vládní politici odvahu upřít budoucím dětem právo na to, mít a znát svou matku a otce? Souhlasím s biskupy, že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní dekonstrukce společnosti, neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji. Hnutí SPD bude nadále hájit tradiční rodinu a tradiční hodnoty. Je šílené, že Fialova vláda navíc chystá společné toalety na školách kvůli nebinárním lidem. ODS, lidovci a TOP 09 nejsou konzervativci, ale neomarxisti jako vyšití!

Fialova vláda chystá i jiné věci. Do Sněmovny třeba dorazil „konsolidační balíček“ ministra Stanjury. Jak se k těmto reformám rozpočtových příjmů a výdajů postavíte vy?

Tento materiál v žádném případě není slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a na snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Ve své podstatě jde pouze o „balík daňových zákonů“, který obsahuje rozsáhlé zvýšení daní všech typů fyzickým i právnickým osobám, českým občanům i firmám. Jde o plošné zvýšení DPH, dále o razantní zvýšení daně z nemovitosti, která má navíc prostřednictvím inflačního koeficientu pravidelně každoročně růst a bude tak dále zdražovat vlastnické i nájemní bydlení, o zvýšení daně z příjmu právnických osob a rozšíření daňové progrese u fyzických osob, což jde proti spravedlivému principu rovné daně.

Navrhovaná opatření naprosto zásadně poškodí i pracující rodiny s předškolními dětmi, kterým zrušením školkovného a omezením daňové slevy na manželku či manžela pečující o děti sníží čistý roční příjem rodin o více než 40 tisíc korun. Hnutí SPD tento balíček nepodpoří a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představí celou řadu pozměňovacích návrhů. Jen připomenu, že Fialova vláda má další neslavný rekord. Dluh vládních institucí České republiky poprvé přesáhl magickou hranici tří bilionů korun.