Okamura ve varu: Bezpáteřní manipulátor Lutonský z ČT. Kdyby byl Zeman zdráv a jel do postižených oblastí, taky ho obviní. Jedovaté sliny!

Bolest a strach o lidi. Vinice zasadíme, domy postavíme. Byt či rodný dům už nikdo nikomu nenahradí, ale lidské životy a zdraví, to je to nejdůležitější. Ty rodinné tragédie jsou velmi smutné. Jako polovičního Moraváka mě tato tragédie velmi zasáhla.

Co říkáte na to, jak dokázala na tragédii reagovat společnost, jak se lidé dokázali semknout a v krátké době pokořili snad všechny rekordy veřejných sbírek?

Češi a Moráváci už mnohokrát v tomto ohledu solidaritu prokázali – to je dobře a děkuju všem, kdo jakkoli pomohli a pomáhají. Není pravda, když někdo říká, že náš národ nedokáže držet při sobě. V těžkých chvílích se ukazuje, že dokážeme držet spolu.

Některé politické strany přerušily předvolební kampaň a jejich kandidáti odjeli pomáhat. Co na pomoc Moravě chystá SPD? A jak politici vůbec mohou pomoci nejlépe?

Poslanci SPD mezi sebou ihned v pátek vybrali peníze a v sobotu jsem je osobně na Moravě předal dobrovolným hasičům, kteří pomáhají odstraňovat škody v postižených obcích, aby mohli co nejlépe a hlavně včas pomoci. Navíc poslanci SPD za Jihomoravský kraj Lubomír Španěl, Lucie Šafránková, Jan Hrnčíř a další členové SPD ihned vyrazili přímo na místo, opakovaně nakoupili za své peníze potřebný materiál, který na místě předali, a také přímo pomáhají odklízet suť.

Jsme také připraveni svolat třeba i mimořádnou schůzi Sněmovny, abychom projednali způsoby jednorázového odškodnění v případě, že vláda nenajde potřebné miliardy korun ve svých rezervách, aby tak bylo učiněno přesunem z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že pomoc postiženým musí být dostatečná a nikoliv jen symbolická.

Zároveň odmítáme záměrně dezinformační články webu Expres.cz a Seznamzprávy, kteří o SPD záměrně lžou, že prý nepomáháme a jiné výmysly. Je otřesné, jak tito novináři zneužívají tragédii lidí ke špinavostem, jen aby pomluvili jim názorově nepohodlné politiky.

Premiér a někteří ministři se naopak již během pátku objevili v postižených obcích a jejich fotografie se objevily na všech sociálních sítích. Je to podle vás správné, nebo měli pravdu ti, kteří říkali, že raději měli zůstat v Praze a pomáhat smysluplněji?

Tak fotit se u trosek je přinejlepším primitivní. Ale myslím, že premiér a ministři, do jejichž kompetence to spadá, by se měli v případě nehod a katastrof osobně seznámit se situací, mluvit s lidmi, jak s postiženými, tak se zastupiteli, záchranáři, hasiči o tom, co nejvíc potřebují a pak jejich problémy řešit se znalostí situace.

Je podle vás dostatečná vládní pomoc, kterou ministři vyhlásili v pondělí po jednání s prezidentem?

To se teprve uvidí - rozsah škod se stále zjišťuje. Něco samozřejmě zaplatí pojišťovny a pak teprve uvidíme, jaké ztráty mají lidé a firmy. To, že budou ale obrovské, je zcela nepochybné.

Za SPD jsem vládě navíc ke stávající finanční a materiální pomoci například navrhl, aby postiženým firmám v místě odpustila povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, jelikož firmy nemohou podnikat a pomohli bychom tím i udržení pracovních míst zaměstnanců. Vláda zatím pouze posunula platby záloh, což mi připadá nedostatečné.

Objevily se i trochu jiné názory. Třeba zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize František Lutonský posměšně upozorňoval, že ve všech postižených obcích volili lidé většinově Miloše Zemana. Pak vysvětloval, že tím chtěl jen poukázat, že Miloš Zeman se už nezajímá ani o své voliče. Překvapilo vás takové chování z řad elitních liberálních novinářů?

František Lutonský je dlouhodobě známý jako bezpáteřní manipulátor, který zneužívá svoji pozici v České televizi pro své osobní politické zájmy. Takže mě jeho výkřiky, kdy zneužívá neštěstí lidí k politickým útokům, nijak nepřekvapují. Jen to potvrzuje tristní situaci v této "veřejnoprávní" instituci.

Kdyby pan prezident byl zdravý a objel postižené obce, tak ho zase obviní, že si dělá kampaň. Řešit jedovaté sliny některých lidí z ČT opravdu nemá smysl.

Na schůzi Sněmovny, která začíná příští středu, se opět vláda snaží prosadit zákon o zavedení plošného Covidpasu. Napoprvé jste jej odmítli, změnilo se od té doby něco na vašem postoji?

Tento zákon plošně omezuje práva a svobody občanů. Poslanci SPD opět udělají vše pro to, aby tento zákon neprošel. Jen připomínám, že britští ministři ustoupili od plánu prokazovat se povinně potvrzením o prodělaném očkování proti covidu-19 při návštěvě koncertů, sportovních klání a dalších masových akcí po 19. červenci, kdy by měla skončit omezení zavedená kvůli pandemii koronaviru.

Takže i vládní představitelé Spojeného království v tomto směru podporují podobnou linii jako naše strana. I světová velmoc dokáže jít proti proudu, proti covidpasu a restrikcím a navracet život v covidové době do normálu. My chceme návrat do normálu.

SPD dlouhodobě hájí zásadu „slušný člověk na prvním místě“. Občas se vedou debaty, co je to ten slušný člověk a zda některá práva nemají mít všichni lidé. Co v této souvislosti říkáte na událost v Teplicích, kde došlo k úmrtí Roma pod drogami poté, co jej pacifikovala policejní hlídka? Česko vyzvala k důslednému vyšetření případu například i Rada Evropy...

Zákrok policie vůči zfetovanému agresivnímu Romovi byl oprávněný. Odmítáme vměšování zahraničních orgánů a neziskovek. České orgány celou věc prošetřily a označily postup policie za oprávněný. Šlo o nebezpečnou situaci a policisté postupovali naprosto správně.

Prohlášení Rady Evropy znamená, že nevěří dosavadním závěrům vyšetření, že zadržený muž zemřel v sanitce v důsledku předávkování drogami. Zároveň odmítáme, aby Rada Evropy po zhlédnutí několikavteřinového záběru z mobilu už dopředu naznačovala, jakým směrem se vyšetřování má ubírat. Prošetřením celé věci našimi orgány musí věc skončit a nelze připustit vměšování ze zahraničí. Zároveň odmítáme politizaci tohoto případu, protože to nemůže vést k ničemu jinému než k radikalizaci.

Když už jsme u těch vnějších zásahů do suverenity: Evropská unie se tvrdě postavila proti maďarskému zákonu, který zakazuje propagaci homosexuality, gender ideologie a pornografie mezi dětmi s tím, že zákon je prý v rozporu s evropskými hodnotami a demokracií. Holandský premiér dokonce mluvil o vyhození Maďarska z EU a v Německu předváděli estrádu s duhovými vlajkami maďarské fotbalové reprezentaci. Mělo by právě toto být tmelem evropské integrace?

Vidíme, že Evropská unie považuje rozklad tradičních hodnot a rodiny za „evropské hodnoty“. Podle nás jsou pravé evropské hodnoty národ, vlast, rodina a křesťanské tradiční hodnoty. Jsme pro toleranci homosexuality, ale jsme proti její adoraci a proti privilegiím pro tuto menšinu. Privilegia si zaslouží tradiční rodina.

EU se chová jako Brežněv. Ještěže EU nemá ještě zatím tanky, jinak by poslali do Budapešti „bratrskou pomoc“ jako Sovětská unie v roce 1968 do Československa. EU nemá právo pošlapávat suverenitu států. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!

Tradičním tématem nátlaku na členské státy je v EU migrace a snaha o přerozdělení migrantů. Můžeme očekávat v tomto směru další tlak?

No, to vyprávějte těm třem mrtvým ženám, které teď zavraždil somálský islámský imigrant v německém Würzburgu nebo dívce ve Vídni, kterou brutálně zavraždili a znásilnili dva Afghánci. To je hnus. Obojí se stalo nedaleko od nás. Uděláme vše pro to, abychom od toho naše občany uchránili. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi.

Velkým nebezpečím může být výsledek říjnových voleb, pakliže se moci chopí Piráti s koalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP09), jelikož tyto strany otevřeně podporují politiku EU, což znamená přijímání migrantů a eura. Chtějí také zvýšení daní občanům a firmám. Naopak SPD odmítá zvyšování daní.

Evropskou unii plně podporuje také Přísaha Roberta Šlachty, který otevřeně řekl, že odmítá jak referendum, tak i vystoupení ČR z EU. Čili má stejný postoj jako Piráti či TOP09. Hnutí SPD tak zůstává jedinou parlamentní stranou s vlasteneckým programem - říkáme jasné NE migraci, NE euru. Slušný člověk a Česká republika na prvním místě!

