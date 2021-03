Okamura žádá vládu odborníků. Trpělivost lidí je u konce, varuje

ROZHOVOR Vláda není schopna řešit pandemii, dokáže přijít pouze s nekonečným nouzovým stavem, na jednáních tečou nervy a koaliční partneři si navzájem nadávají, a ještě se objevují podezření, že někteří z nich využívají zoufalé situace k prosazování svých obchodních zájmů. Podle předsedy SPD Tomio Okamury tato země potřebuje nový pozitivní impuls, a to pokud možno co nejdříve. Právě proto zastává názor, že řešením by mohla být výměna vlády, která by dostala do rozhodujících pozic odborníky – pokud možno vládu se širokou podporou Poslanecké sněmovny.

Pane předsedo, v tomto týdnu jste předložilil návrhy na podporu živnostníků, pomoc lidem v exekucích, také jste ve Sněmovně hlasovali proti dluhopisům EU. Můžete nám k tomu říci více?

Ano. Vláda ANO, ČSSD a KSČM bohužel opět „zařízla“ živnostníky. Dali negativní stanovisko k návrhům SPD, aby byla živnostníkům, kterým vláda na základě vládních opatření přerušila podnikání, odpuštěna platba zdravotního a sociálního pojištění – konkrétně prosazujeme úplné odpuštění povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění od ledna do června letošního roku všem takto postiženým živnostníkům. A to v plném rozsahu – bez povinnosti cokoli zpětně doplácet. A navrhujeme, aby doba od letošního ledna do letošního června byla těmto živnostníkům i nadále započítávána do povinné doby pojištění pro budoucí výpočet jejich starobních důchodů, a to proto, aby nebyly žádným způsobem ohroženy a oslabeny jejich zasloužené důchodové nároky.

Zdravotní pojištění (které je ze zákona povinné) by měl dle návrhu SPD po dobu oněch šesti měsíců za tyto občany hradit stát, stejně tak jako je tomu např. u registrovaných nezaměstnaných a dalších tzv. státních pojištěnců. Vláda ovšem těžkou situaci těchto živnostníků řešit nechce. Přitom samotná skutečnost, že tito občané, jimž vláda už začátkem loňského října loňského roku nařídila uzavřít provozovny a zastavit podnikání, musí přesto stále platit vysoké zálohy (přes 5000 korun měsíčně!) na sociální a zdravotní pojištění, je naprosto nepřijatelná!

Protože jednou z hlavních priorit našeho hnutí SPD je zajistit, aby se naši občané postižení dopady epidemie koronaviru a souvisejících vládních opatření nepropadali do existenčních problémů a dluhových pastí, budeme za odpuštění povinných pojistných odvodů našim takto postiženým živnostníkům bojovat i nadále!

Co se týče exekucí, Sněmovna konečně odsouhlasila zásadní omezení dětských exekucí, kdy se děti dostávaly do exekucí, které ani sami nezpůsobili, například tím, že jejich rodiče neplatili poplatky za komunální odpad nebo kvůli nezaplacené jízdence. Hnutí SPD se dlouhodobě snaží pomoci lidem v dluhových pastech.

Bohužel nám ostatní strany ve Sněmovně stále blokují náš návrh zákona na zestátnění exekutorů a změnu zákona, aby se nejprve platila jistina (dluh) a až poté poplatky. Dnes je situace taková, že lidé často již násobně zaplatili dluh, ale přesto se exekuce nemohou zbavit.

Navrhujeme také zrušit úroky z úroků, což považuji za vysloveně nemorální. Doufám, že SPD v říjnových volbách posílí, abychom měli větší sílu prosadit náš program.

Hnutí SPD připravilo a zveřejnilo petici pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosine na covid-19. Můžete vysvětlit, o co jde?

Dlouhodobě bojujuji za to, aby vláda zajistila léčbu koronaviru funkčními léky, které doporučují lékaři z praxe. Jak známo, tak jsem již před rokem vloni v březnu domluvil v Japonsku lék Avigan (Favipiravir), který se na základě toho již od loňska používá například ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V současné době probíhá petice SPD pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosine na covid-19. Vláda totiž odmítá konat! V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. Budu rád, když se čtenáři Parlamentních listů také připojí.

Žádáme vládu ČR, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosine k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. U tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění nemocí covid-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním covid-19, kteří o léčbu tímto lékem projeví zájem. Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy dochází k vyčerpání personálních i technických možností nemocnic, do péče o pacienty byli nuceni se zapojit i zdravotníci z ambulancí a hrozí, že nebude možné poskytnout dostatečnou péči všem potřebným pacientům.

V tomto okamžiku je nutné připustit všechny možnosti a medikamenty, které mohou pomoci zmírnit průběh onemocnění nemocí covid-19 a mezi něž patří i lék Isoprinosine tak, aby se zabránilo úplnému kolapsu českého zdravotnictví. Nelze odepírat lék, který má při včasném nasazení potenciálně příznivý vliv na průběh onemocnění covid-19 těm nemocným, kteří o něj projeví zájem. Nemocný by měl mít možnost sám se rozhodnout, zda si chce tento lék opatřit a užívat jej, či nikoli.

Sám by si pak nesl rizika a případné následky spojené s užíváním tohoto léku. Lék Isoprinosine by proto měl být volně a v dostatečném množství dostupný k prodeji v lékárnách na celém území České republiky. V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. My, občané České republiky proto žádáme Vládu ČR, aby tak učinila.

Ještě bych chtěl dodat, že jsem rád, že poté, co již rok usiluji o to, aby vláda zajistila léky, tak se v poslední době konečně hlasitě přidávají i jiní politici. A to je dobře. Je potřeba v dobrých věcech táhnout za jeden provaz. Například v souvislosti s Ivermectinem má však jednoznačně největší zásluhu brněnský primář Michal Rezek a pakliže se potvrdí, že tento lék plošně pomáhá pacientům s těžšími příznaky, tak ho navrhneme na státní vyznamenání.

Vyzvali jste vládu, aby požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Jaké jsou důvody, proč právě nyní usilovat o vyslovení nedůvěry vládě?

Trpělivost lidí je u konce. Vláda kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti ztratila důvěru veřejnosti a po roce boje s pandemií covid-19 je ČR nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Vláda je na dně s důvěrou veřejnosti, která má oprávněně pocit beznaděje. Současná vláda nemá strategii, nerespektuje názory odborníků, hrozí represemi ze strany policie za porušování vládních opatření a nekoncepčním přístupem vytváří pouze další chaos, a tím nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Jediným vládou prosazovaným řešením je nekonečný plošný nouzový stav.

Je nutné žádat vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých členů vlády, tedy demisi, a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, kterému tato pravomoc přísluší na základě Ústavy, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti.

Vláda navíc minulý týden „na sílu“ a proti vůli Sněmovny vyhlásila další nouzový stav. Stalo se tak poté, kdy Sněmovna schválila tzv. „pandemický zákon“, což je pouze jinak pojmenovaný nouzový stav na další rok, a navíc v době, kdy ještě platil protiústavní nouzový stav, jehož platnost končila 27. února před půlnocí. Poslanecký klub SPD ve Sněmovně jako jediný nepodpořil tzv. „pandemický zákon", a stejně tak odmítáme i tento vládou vyhlášený nouzový stav, který je podle názoru SPD dalším ohýbáním Ústavy ČR.

Říkáme jasně, že plošné zákazy nejsou cesta a lockdown není řešení. Nouzový stav je ale pro vládu pohodlný, jelikož nemusí dostatečně zdůvodňovat své kroky. Je také potřeba prošetřit podezření, že stav pandemie byl zneužit k prosazování obchodních zájmů a k rozkrádání veřejných prostředků.

Zvládá podle vás vláda současnou situaci? Zejména ohledně premiéra Andreje Babiše (ale i dalších členů vlády) v posledních dnech přibývají informace o tom, že situaci nervově úplně nezvládají...

Ano, dokonce se členové vlády tak pohádali na zasedání vlády, že na sebe křičeli a vzájemně se uráželi... To není dobrá zpráva pro deset milionů našich občanů, kteří očekávají pozitivní řešení, nikoli zprávy o hysterii vlády. Pohár trpělivosti občanů s opatřeními vlády, která je zavřela v okresech, přetéká. Rok tato vláda nebyla schopna řídit strategii v boji s pandemií, aby poté přišla s nekonečným nouzovým stavem, s pandemickým zákonem, tedy jinak pojmenovaným nouzovým stavem na další rok, a s dalšími plošnými restrikcemi.

Občané se nemohou nechat ostříhat, koupit si boty anebo například jet z okresu do okresu navštívit své rodiče anebo si jít nakoupit do konzumu v sousední obci. Lidem mimo Prahu hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Školy se zavírají a není výjimkou, že některé děti byly ve škole od začátku školního roku pouhých deset dnů. To je zcela nepřijatelné! Vláda vydává chaotická nařízení. Jeden den něco platí, druhý den to zruší. Pokud občané nedodržují opatření, je to odpovědnost vlády, kvůli níž stát ztrácí autoritu, což je špatně.

Pokud by vládě vyslovila Poslanecká sněmovna nedůvěru, co bude dál?

Vláda by vládla v demisi, než by plynule nastoupila nová vláda jmenovaná prezidentem republiky. Lze také pouze vyměnit ministry, kteří nesou za stávající stav hlavní odpovědnost, což jsou ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD a ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO. Takže veřejnost se nemusí obávat nějaké destabilizace. Naopak by to současnou situaci stabilizovalo. Za půl roku v říjnu pak budou volby do Poslanecké sněmovny a tam občané rozdají nové politické karty.

Někteří politici naopak vyslovují obavy z toho, že by do řešení situace vstoupil prezident Miloš Zeman, připomínají historii Rusnokovy vlády. Jak se vy díváte na tyto obavy?

My z toho obavy nemáme. Potřebujeme vládu odborníků. Nelze již tolerovat tento marasmus. Lidé nemají peníze, přicházejí o zaměstnání, dostávají se do dluhů. Řešení nesnese odkladu. Mnoho občanů je zoufalých a Česká republika potřebuje nový pozitivní impuls.

Mluvil jste o tom přímo s panem prezidentem?

O aktuální situaci kolem vlády ano.

Hovořil jste o „vládě nadstranických odborníků“, která by měla vzniknout. Jaká je vaše představa, jak by taková vláda měla vypadat?

Měli by v ní být konečně nezpochybnitelní odborníci. Samozřejmě by bylo dobře, aby získala co nejširší podporu v Poslanecké sněmovně.

Není v současné situaci, kdy republika prožívá nejhlubší krizi své samostatné historie, přece jen odvolání vlády příliš velkým riskem?

Jak jsem již uvedl, je to přesně naopak. Současnou situaci by to stabilizovalo. Veřejnost se nemusí obávat nějaké destabilizace. Vše by proběhlo plynule v souladu s Ústavou. Tato vláda naprosto selhala a zbytečně umírají lidé, kteří se už mohli dávno léčit léky běžně dostupnými v zahraničí.

Kdyby se již dávno používaly léky jako Ivermectin, k čemuž vyzývám již od loňského roku, nemuselo být tolik těžkých případů. Takových léků je mnohem více. A umírají zbytečně i lidé, kteří nemají covid, ale jiná těžká onemocnění, protože je zanedbávána jejich zdravotní péče.

Apelujeme na vládu už dlouho. Ale nic se nedělo! Plošná opatření vlády naprosto selhala a tato vláda se zdiskreditovala. Horší to už, podle mě, být nemůže. V případě demise vlády by došlo k plynulému předání moci nové vládě.

Vyjádřil jste se, že vaší hlavní obavou je „nekonečný nouzový stav“. Vidíte toto nebezpečí jako reálné?

Ano. Podle tzv. pandemického zákona, který si ve Sněmovně schválily ostatní strany kromě SPD, bude nouzový stav fakticky na další rok. Pro pandemický zákon hlasovaly všechny poslanecké kluby kromě našeho. Jsme jediná strana, která stojí reálně v opozici proti této vládě a její pandemické diktatuře.

Evropská unie varovala státy EU před nákupem Sputniku V. Tuto vakcínu odmítá i demoblok, tzn. Piráti, ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL…

Tak to je opravdu vrchol drzosti Evropské unie. EU není schopna zajistit dostatek vakcín členským státům, ale ty státy, které se rozhodly situaci řešit samy, unie varuje před nákupem ruské vakcíny Sputnik V. Vidíme jasně, že EU nepomáhá, ale škodí! Navíc ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN trvají na schválení vakcíny k očkování proti covidu Evropskou lékovou agenturou spadající pod EU. Lidé u nás umírají, ale strany demobloku tu takhle odporně politikaří.

Očividně prosazují, aby Česká republika nebyla suverénním státem, ale aby musela poslouchat vše, co přijde z Bruselu! Hnutí SPD prosazuje co největší výběr bezpečných vakcín pro ty občany, kteří se chtějí nechat DOBROVOLNĚ očkovat, a aby o očkování u nás rozhodoval český stát, ne Brusel! Hnutí SPD odmítá diktát neschopného a škodlivého Bruselu a stojí také proti tomu, že strany demobloku, které očividně kolaborují s diktátem Evropské unie, se fakticky stavějí proti řešení nynější nelehké situace. Je to opravdu hnusné politikaření a eurohujerství!

Jaké je vaše řešení současné krize?

Je třeba opět zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. EU škodí. Je nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů. Na to, aby se využila síť praktických lékařů, už jsme poprvé upozornili a vyzývali k tomu vládu cca před dvěma měsíci a až nyní k tomu vláda přistupuje.

Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory FFP2, dezinfekci a vitaminy. Je nutné posílit kapacitu nemocnic využitím kapacit lázeňské léčby včetně personálních kapacit těchto organizací.Okamžitě je nutné na základě zkušeností z praxe zahájit léčbu nákazy funkčními léky, které doporučují lékaři z medicínské praxe. Okamžitě je nutné využít českých testů využitelných k uživatelsky dobrovolnému samotestování. A je nutné podpořit vlastní kapacity pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a služeb včetně gastronomických služeb.

Lidé si potřebují jít koupit boty nebo si zajít ke kadeřníkovi a tak dále. Je také potřeba zajistit pro občany zdarma respirátory FFP2 v hromadné dopravě a také posílit spoje hromadné dopravy, aby docházelo k menší kumulaci občanů. Je potřeba otevřít školy pro výuku za dodržení jasných preventivních opatření s využitím možností dobrovolného samotestování. Je možné upravit rozvrhy, rozdělit žáky na skupiny a tak podobně. A je také potřeba například stanovit přísná preventivní pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Žádní migranti.

