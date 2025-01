Okamurův Ostravák: EU nám namíchala smrtelný koktejl. Trump dá Bruselu po tlamě

V posledním rozhovoru jsme se bavili o tom, že nástup Donalda Trumpa bude jednou z nedůležitějších událostí letošního roku. Jak jeho kroky doposud hodnotíte?

Vesměs kladně. Jeho smršť exekutivních příkazů ukazuje, že se na vládnutí připravil o dost lépe než v minulém období a je připraven skutečně něco změnit. Naši zemi a celou Evropu by mělo především zajímat, že zrušil americký Green New Deal. Evropská unie se svým Green Dealem a klimatickou politikou tedy stojí naprosto osamocená a pokud Green Deal Evropské unie také nezrušíme, tak vysoké ceny energií zlikvidují naše firmy, protože nebudou schopné konkurovat firmám z USA, Indie, Číny a dalších zemí, které na nějaké klimatické plány kašlou.

Pokud k tomu Trump doopravdy přidá cla vůči EU, tak to je pro naši ekonomiku smrtelný koktejl. Trump dá Bruselu obrazně po tlamě. Obávám se ale, že soudruzi z Bruselu odmítají vidět, kde udělali chybu. Už v tuto chvíli vidíme, jak Green Deal a uměle předražené ceny energií likvidují český průmysl.

Můžete být konkrétnější?

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 87% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12525 lidí Některé v naší zemi působící firmy už začínají krachovat či propouštět. Například Spolana, dále Yokohama TWS Czech Republic, která je známá spíš pod svým původním názvem Mitas, společnost Dr. Oetker, největší český hutní podnik Liberty Ostrava, výrobce sedadel pro automobily Advent, výrobce výtahů Otis a také legendární Zetor. Roste i celkový počet nezaměstnaných. V prosinci 2024 jich bylo po takřka čtyřech letech opět více než 300 tisíc.

Podle údajů Českého statistického úřadu v lednu až listopadu roku 2024 objem výroby v meziročním srovnání klesl o 1,1 procenta. Pokles je velmi znatelný hlavně ve výrobě průmyslových strojů a zařízení (–10,3 %) a v oboru hutnictví a slévárenství (–8,6 %). Samotný listopad patřil mezi nejslabší měsíce, meziroční pokles ve zpracovatelském průmyslu zde dosáhl –3,1 procenta.

Naše země patří k nejprůmyslovějším v Evropě, takže nás Green Deal nejvíc likviduje. Současně stále vyrábíme obrovské množství elektřiny a tepla z uhlí a nemáme za uhlí adekvátní náhradu. Green Deal se ale projevuje už i zde. V roce 2024 české energetické zdroje vyprodukovaly 68,7 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což je meziročně o čtyři procenta méně. Důvodem tohoto trendu je především nižší produkce uhelných elektráren. Nejvýrazněji klesla produkce uhelných elektráren. Loni dodaly do sítě necelých 24 TWh elektřiny, meziročně o 12 procent méně. Oproti roku 2022 činí propad téměř 28 procent.

A co s tím lze dělat?

Vykašlat se na Green Deal a emisní povolenky, odstoupit od Pařížské klimatické dohody, zestátnit ČEZ a zajistit, aby českým občanům a firmám dodával levnou elektřinu. Stavět jaderné elektrárny a uhelné ponechat v provozu, dokud je nenahradí ty jaderné. Dojednat si dovoz levné ropy a plynu. A je jedno, zda nám to dodají Rusové či Američani. Prostě brát to od toho, kdo nám to dodá levněji bez ohledu na ideologické brýle. Energie je základem všeho, čili s poklesem cen energií se vše zlevní a ekonomika se povzbudí.

Z hlediska potravin je potřeba podporovat naši soběstačnost v základních komoditách, které lze v naší zemi produkovat, a rovněž se vykašlat na předpisy Green Dealu, které potraviny zdražují. A je potřeba zatlačit na nadnárodní řetězce, aby nás tu nevysávaly. A pokud by si nedaly říct, tak jim napařit pořádné daně a posílat tam časté kontroly a pořádně je pokutovat. Oni pak dostanou rozum.

Na únorové schůzi bude Mandátový a imunitní výbor projednávat vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Co si o celé záležitosti myslíte?

Je to celé naprosto šílené. Za znásilnění či brutální napadení u nás mnohdy násilníci dostávají podmínku, ale za to, že řeknete pravdu o kriminalitě imigrantů, navíc ještě alegoricky a ve vtipu a určité nadsázce, vám hrozí tři roky natvrdo? Je to snaha zastrašit lidi. Tomio má být exemplární příklad ve smyslu: „Ty ty ty. Podívejte se, když se budete bránit proti masové imigraci a islamizaci, budeme vás stíhat a odsoudíme vás jako Okamuru.“ Je to vážně hnus, kam jsme se dostali.

Přitom zprávy o závažné kriminalitě imigrantů slýcháme téměř dennodenně. Teď dokonce Afghánec v Německu zavraždil batole. V Británii Pákistánci celé roky znásilňovali tisíce a tisíce dívek a místní státní orgány je ještě chránily. Švédsko se z velmi bezpečné země stalo nejméně bezpečnou zemí Evropy a patří z hlediska znásilňování, bombových útoků k nejnebezpečnějším zemím světa. Ve Vídni téměř polovina prvňáků neumí německy. V Británii se nejpopulárnějším jménem pro novorozence stalo jméno Mohamed. A takhle bych mohl mluvit o všech západoevropských zemích. V západní Evropě je otázka jedné generace, pár desítek let, než tam muslimové budou mít většinu. A v mnoha západoevropských městech většinu mají už teď. Masová imigrace znamená smrtelné ohrožení Evropy.

Co s tím?

Nevím, zda ještě půjde západní Evropu při jejích demografických trendech zachránit. Tam je jedinou šancí tvrdá asimilace, zastavení imigrace z muslimských a afrických zemí a masové deportace nepřizpůsobivých imigrantů.

Tady ve střední Evropě ještě šanci máme a nesmíme dopustit, aby se tu stalo to, co v západní Evropě. Musíme zabránit tomu, aby nám sem Evropská unie skrze kvóty navezla imigranty, a musíme chránit své hranice. S Polskem, Maďarskem, Slovenskem, případně ještě se Slovinskem, Rakouskem, Chorvatskem zde musíme vytvořit ostrov pozitivní deviace, který se ubrání islamizaci a dekadenci západní Evropy. Jinak nás čeká dost temná budoucnost, a to já fakt nechci.