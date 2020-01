Ombudsman? Zrušit! Zbytečné. Tohle Šabatovou nepotěší, Křečka ano. Poslanec Bžoch napřímo

Jsou Češi ještě stále tak citliví na věci z minulého režimu, že podpis vedle Josefa Urválka – v případě Heleny Válkové, bývalé kandidátky na ombudsmana – znamená konec možnosti vykonávat takovou funkci? Co říkáte na celou situaci?

Abych se přiznal, tak jsem detailně nesledoval všechna vyjádření, ale byla to opravdu mediální smršť. Bral jsem to spíše jako hon na čarodějnice než cokoliv jiného. Pokud Helena Válková opravdu spolupracovala s někým, jako byl Josef Urválek, tak jako ombudsmanka určitě nemá šanci a vůbec je nemorální znevažovat takové místo. Vím, že to bylo daleko v historii, ale Josef Urválek byl opravdu, dá se říci, kat. Jestli s ním spolupracovala, tak je to velmi vážné a kandidaturu na ombudsmanku by vůbec zvažovat neměla.

Na druhou stranu vím, jak to funguje ve sněmovnách, když se dělají zákony, kdy se pod jakýkoliv zákon může poslanec podepsat, aniž by na něm vůbec pracoval. A pokud se Urválek pouze připodepsal, aniž by o tom Válková vůbec věděla, je věc druhá. Avšak svoji pozici nedokázala obhájit. Rozhodně ji nehodnotím, nesoudím, nicméně můj názor je, že úřad ombudsmana by měl být zrušen, protože je zbytečný.

K tomu, proč je zbytečný, se tedy dostaneme v další otázce. Zdá se mi to, anebo je právě funkce ombudsmana na komunistickou minulost citlivější než ostatní veřejné funkce? A je to tak v pořádku?

Já si to nemyslím. Vždy, když se objeví nějaké podobné spojení, ať už s kýmkoliv, tak se kolem toho strhne velká mediální mela a kolikrát může člověka nějakým způsobem zničit. Ale mrzí mě i v tomto případě, že když se něco takového objeví, tak se nikdo ani pořádně neptá daného člověka, okamžitě se na něj strhne vlna, bombardují ho e-maily, zprávami, častují ho různými výrazy… Člověk se pod tímto tlakem snaží bránit, ale šanci ani moc nemá. Kdyby se ve Sněmovně našel jakýkoliv poslanec, který by měl podobný škraloup, a ukázalo se, že dělal na podobných případech jako Urválek, dopadne stejně. Nicméně je to Helena Válková a zrovna tato funkce. Kdyby to byl kdokoliv jiný a jiná pozice, stane se to samé.

Proč byste zrušil funkci ombudsmana?

Já ve funkci ombudsmana nevidím vůbec žádný význam. Když se podíváme na kauzy, které ombudsmanka řeší, přijde mi, že si hodně vybírá, čemu se bude věnovat. Máme při vládě úřad, kde působí předsedkyně Válková… Úřadů máme zbytečně moc a já funkci dnes nevidím jako potřebnou. Máme soudy, máme policii, všechno funguje na výbornou a jakýkoliv další úřad, který si vybírá kauzy sporadicky nebo, jak ho napadne, nebo jestli nemá známého, který doporučí nějakou kauzu, mi přijde úplně zbytečný, a podobné záležitosti by měly řešit naše soudy a někdo, koho zvolíme jako poslanci – navíc být nezávislým ombudsmanem mi přijde úplně absurdní.

To znamená, že problémy lidí s justicí by měly řešit naše typické mechanismy a ombudsman je pro vás, dá se říci, supluje?

Ano. Supluje, navíc se jedná o úřad ombudsmana, zatímco existuje spousta právních firem, spousta měst má vlastní právníky, kteří lidem v nouzi, co mají tyto problémy, pomáhají. Já chápu, že ombudsman má nějaký smysl a význam, protože některým lidem opravdu pomůže, když už si nevědí rady se soudem, určitě ano. Ale nemyslím, že by byl tak efektivní, jak ostatní očekávají. Já v něm nevidím takovou podstatu, aby měl i nadále zůstávat. Myslím, že úřad je zbytečný a měly by stačit naše soudy. Když vidím, jak naše soudy pracují třeba jen v oblasti udílení azylů, kdy jsou schopny si případ předávat v několika instancích nekonečně dlouho, tak když se člověk brání sám, tak i bez právníka má pořád šanci obrátit se na další soud, další soud a další soud. Takže ombudsman jen přebírá nějakou zodpovědnost.

I přesto, že byste funkci nejraději zrušil, kdo z těch současných kandidátů vám vyhovuje nejvíce a proč?

Nedokážu na to odpovědět, protože mezi těmi kandidáty vidím jediného vhodného, a to je Stanislav Křeček, ale moc o něm nevím. Ještě jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, během týdne by se totiž měli Senátem navržení kandidáti představit a pak se budu rozhodovat. Teď momentálně nedokážu říci, kdo by to měl, nebo neměl být. Se svým názorem na zbytečnost úřadu si budu muset udělat teprve obrázek.

Národní investiční plán premiéra Andreje Babiše. V rozhovorech, které dělám, slyším různá pojmenování. Naposledy od místopředsedy STAN Petra Gazdíka, že to není ani investiční, ani národní, ani plán, ale jde spíše o soupis slibů, přání a podobně. Ráda dám prostor hnutí ANO dokument obhájit. Co říkáte na podobná pojmenování?

Především mi to od pozičních poslanců přijde úplně směšně. Oni zde vládli, měli šanci několik let něco udělat s republikou, dovedli ji tam, kam ji dovedli, a teď se smějí nebo zlehčují, když si někdo dá práci, objede republiku, baví se s lidmi, baví se se starosty, baví se s primátory a snaží se dát na papír to, co České republice chybí a kam by se Česká republika měla v oblasti investic ubírat. Nikdo z nich to nikdy neudělal, nikdo neměl žádný plán, všechno to dělali ad hoc a teď, když si dá někdo práci a udělá to, tak ho zesměšňují. To mi přijde absurdní, ale zase to odpovídá opozici, jak se k nám chová, jak se chová všeobecně.

Investiční plán vidím jako směr, který by mohl navádět budoucí vlády. Podle plánu mají z krajů informace, kam by se měly ubírat naše investice, co si asi kraje, obce, města představují. Nejde samozřejmě o rozpracovaný plán, kde je na každou investici udělaný rozpočet, což ani není v lidských silách. Ale je to nějaký obraz, nějaká struktura do budoucna, kam by se vlády měly obracet a co by měly pro lidi žijící v krajích, městech a obcích dělat. Toho by se mohly držet. Ale rozcupovat dokument pouze jako soubor slibů a nic víc… Premiér v něm nic neslibuje, říká, že jde o strategii, a když se jí budeme držet, tak investice půjdou do správných míst. Je směšné, jak na to opozice reaguje, protože z nich nikdo nic takového neudělal, ani nepředstavili žádnou vizi. Je to spíše popel na jejich hlavu.

Vy jste teď řekl, že jde o strategii… Vy tento dokument vidíte jako strategii? Protože jedna z těch faktických výčitek k němu nejen ze strany politiků je, že v něm není řešeno, jak finance nalézt. Sám jste řekl, že jde jen o seznam investic, které by bylo potřeba udělat. Dá se něco takového považovat za strategii?

Strategie nebyl vhodný výraz. Spíše by to měl být nějaký návod, nějaká vize. Pojmenoval bych to jako vizi, kam by se Česká republika v oblasti investicí měla ubírat, a teď se zaměřuji na kraje, města, obce a podobně. Než o strategii se jedná spíše o vizi.

Už několikrát jsme se spolu bavili o demonstracích, které probíhají pod taktovkou spolku Milion chvilek pro demokracii. Zaznívá, že demonstrující jsou lidé naštvaní především kvůli Andreji Babišovi. Jak se díváte na to, že Mikuláš Minář má být jednou z vycházejících hvězd Evropy podle deníku The Times?

Myslím, že by si redaktoři The Times mohli přijet do České republiky přijet promluvit s lidmi a nikoliv brát jen mediální obraz. Jediné, co Mikuláš Minář se svými chvilkami dělá, že rozdělují společnost a sami určují, kdo je a kdo není demokrat, podle vlastního měřítka. To je další věc na naší politické scéně – samozřejmě nejsou to politici – která je absurdní. Aby někdo vystupoval na demonstracích a říkal, které strany jsou a které nejsou demokratické a co je ještě demokracie a co už není, usurpovat si to právo pro sebe a byt jediný svatý a svobodný a nejvíce demokratický… Kdyby se na to v deníku The Times, který už podle mne moc lidí nečte, zeptali lidí, co si o tom myslí a nedělali jen obraz dejme tomu půl milionu lidí, kteří vidí ve Chvilkách něco zajímavého, tak by ten článek asi dopadl jinak.

Můj názor je čím dál méně umírněný, protože to, co dělá Milion chvilek, už se dotýká i mě osobně a vůbec se mi nelíbí, že si tady někdo ve společnosti usurpuje právo určovat, kdo je demokrat a co je demokratické, protože to, co předvádí Milion chvilek, opravdu není demokracie.

Další věc, kterou slýchám vůči současné vládě celkově, jsou výčitky kolem důchodové reformy. Vláda podle kritiků v tomto směru nic nedělá. Co v tomto smyslu tedy vláda dělá?

Vláda pod taktovkou ministryně Maláčové vytvořila důchodovou komisi. Nejsem na penze odborník, spíše čekám, co vzejde od kolegů. Čekal jsem, že půjde o platformu, kde se sejdou odborníci, protože to téma je nekonečné, a přijde mi od té doby, co jsem se začal zajímat o politiku v roce 2007, tak se neřeší nic jiného, než reforma penzí – to už je kolik let. Pokud jsem dobře pochopil záměry, tak ministryně nabídla tři varianty, které nejsou úplně uspokojivé. Pevně věřím a myslím si, že vláda jako celek se tím tématem hodně zabývá, i když velmi složitě. Po investicích do dálnic se jedná o jedno z nejdůležitějších témat a nebude to jednoduché. Vím, že vláda se tím zabývá a uvidíme, jak budou probíhat vládní jednání, protože výsledky komise mají nyní na stole, od nich se odpíchnou. Je to velmi důležité téma.

Je podle vás reálné nějakou dlouhodobou důchodovou reformu uvést do praxe vzhledem k tomu, že se v České republice dost často mění vláda? Můžeme vzpomenout například na zdravotnické poplatky. Často bývá zrušeno, co jeden zavedl a naopak. Jak najít politickou shodu?

Pevně jsem věřil, že by mohla vzejít z komise, kde byli členové opozice, a doufal jsem, že jde o téma, na které by se jak vládní, tak opoziční strany mohly dohodnout. Spíše by se měly dohodnout, protože je to důležité pro všechny, ale co si budeme povídat. Sociální demokraté budou koukat na sociální věci z jiného pohledu než zástupci Občanské demokratické strany. Takže já věřím, že pokud se dostaneme k přijetí nějaké reformy, tak další strany, které přijdou, z ní budou vycházet, nebudou se snažit ji zrušit. To by uvrhlo systém ještě ve větší chaos. Ale cesta bude ještě složitá a budeme hodně rádi, pokud to do konce volebního období stihneme.

