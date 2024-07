Orgáni, Koudelkové, čučkaři... Vidlák si je vychutnal. S přehledem

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6307 lidí

Tak jsem viděl protokol, kterak jste vypovídal ve věci vyklápění hnoje v Řeporyjích. Pokud čtenáři zapomněli, tak starostovi Novotnému z ODS vyklopili před úřad zemědělci hnůj. Protokol přikládáme. A zkusíme trochu policejní taktiky: Co nám k tomu řeknete?

U žádného hnoje jsem nebyl, a to množství také nesedí...

Jak říká jistá právnička z Václaváku, slušný občan s policií nekolaboruje. Pokud má státní zastupitelství potřebu, dělat z protestu zločin, ať si důkazy zjistí sami. Myslím, že kamerových systémů na to mají dost. Já k tomu řeknu jen jedno: Vyklopením hnoje zemědělci splnili tužbu mnoha lidem, kterým se Pavlík Novotný začal řádně zajídat. Na hrubý pytel patří hrubá záplata. Já si matně pamatuju, že jsem s nějakými zemědělci mluvil a zdá se, že to, co jsem v noci viděl, nebyl jen sen.

Něco mi říká, že ještě dlouho budu moci psát o tom, jak naši orgáni manévrují.

Poslanec německé AfD Petr Bystroň má vážnější potíže. Obviňují ho z toho, že bral peníze od Rusů, přičemž veřejnost žádné důkazy neviděla, leč orgány se činí. I v ČR: Hotely obdržely žádost Policie ČR, ať hlásí, kdyby se u nich Bystroň ubytoval. A už i v ČR prohledávaly Bystroňovi nemovitost, kterou dle svých slov pronajímá. Jak se vám to celé jeví?

Především bych rád upozornil všechny aktivní blbce, že už je po volbách. Všichni orgáni by teď měli nasadit klasické byrokratické tempo, posílat si lejstra z kanceláře do kanceláře a vyrukovat s dalším vyšetřováním a dalšími důkazy tak čtrnáct dní před dalšími volbami. Copak to tam v Německu nevědí? Takhle se to přece dělá. Vytáhnete Pandora papers, obviníte Babiše s tím, že další jména budou následovat, pak se dva roky nic neděje a nic nenásleduje, nikdo není za nic odpovědný, ale volební škoda se už stala.

Zkrátka, jestli teď budou všichni ti státní zástupci, policisté a Koudelkové moc tlačit na pilu, tak celá kauza vyšumí moc brzo a AfD v Německu vyhraje volby. Všem čučkařům tedy vzkazuji: moderato, pánové.



Vy jste poměrně optimisticky psal o tom, že věci v Evropě se mění: Macron dostává na frak ve volbách, Babiš tvoří s Orbánem a dalšími novou frakci. Tak řekněte, když teď máme začátek léta 2024... Kam by se vývoj mohl v Evropě dostat do začátku léta 2025?



... a Biden sám a dobrovolně ukázal celému světu, že je senilní stařík. Demokratičtí senátoři ho začínají vyzývat, aby kandidaturu vzdal. Rus celému světu ukázal, že mu stále nedocházejí ani vojáci ani munice ani nafta. Rubl zpevňuje nejvíc na světě, Ukrajina je kousek od platební neschopnosti. Čína staví víc lodí, než zbytek světa dohromady. Africké kolonie se chovají neskutečně asertivně. Arabské státy škrtají Hizballáh ze seznamu teroristických organizací, vousáči v sandálech jsou schopni blokovat lodní provoz v Rudém moři a americká letadlová loď se tam odtud raději stáhla. Izrael zřejmě půjde do další války, kterou už v Libanonu jednou de facto prohrál... Spousta Židů zároveň proti válce protestuje. Tohle bude důležitější než Macronův volební výsledek.

Víte, jaká je na mistrovství Evropy ve fotbale v Německu nejčastější reklama? Na čínská auta BYD. V Německu! To je důležitější než Orbán s Babišem dohromady.

A moje banderovská část příbuzenstva na Ukrajině zrovínka včera přišla na to, že Zelenský je prý klaun. Vidíte, stačilo milion mrtvých a zadlužení na sto let a už si toho všimli.

Já to vidím tak, že příští rok buď budeme z nejhoršího venku, protože realita se sama prosadí, anebo budeme radioaktivní pustina.

Ptal jsem se paní profesorky Anny Hogenové, naší přední filozofky, na voliče, kteří stále věří vládě a pohrdají voliči opozice. Pravila: „Mlčící množina lidí, která nechce vidět pravdu, se jen bojí o své majetky, postavení, slávu, klid; jsou to zbabělci, kteří ponesou na svých bedrech vinu za možnou válku.“ Vidíte to také tak?

S paní profesorkou bych v tomto souhlasil, ale po Vidlácku dodávám, že je mi tak nějak houby platné, že nějaký liberální mlčící volič ponese na hrbu vinu za to, že mi dají do ruky kvér, tři dny mě pohoní po cvičišti a pak mě pošlou někam k Bachmutu. Bude mi houby platné, jestli nějaký Kinžál zasáhne základnu v Náměšti a já jsem ausgerechnet tak daleko, že v případě atomového hřibu, by mě čekala ta pomalá a bolestivá smrt. V posledních vteřinách svého života bych chtěl mezi zuby cedit jiné kletby než na hloupé a zbabělé spoluobčany, kteří chtěli mít klid a majetky, a proto neviděli zlo a neslyšeli zlo.

Proto bude lepší se snažit tyto spoluobčany probudit a až se tak stane, tak jim nabídnout lepší východisko, než jen zlořečení, že za všechno mohou. Oni se totiž postupně probudí. I moji ukrajinští příbuzní už to pochopili. Myslíte, že jsem na ně byl v telefonu zlý? Že jsem se jim vysmíval? Kdepak. Choval jsem se podle Ježíšova naučení, že v nebi je větší radost nad jedním napraveným hříšníkem než nad deseti spravedlivými.

Jen úvaha: Když se konzervativci ozývají proti tomu, co se běžně má za liberální agendu – tisíc pohlaví, mládež a klimatická tíseň, moderní umění, elektromobilita, manželství pro všechny a další novoty – liberálové se jim smějí, že „staří páprdové křičí na mraky“. Jakože nejsme schopni pochopit ty skvělé novoty. Co si v tu chvíli pomyslíte?

Že na ně dojde...

Všichni ti mladí mají jednu nevýhodu. Nepamatují si, co bylo dřív. Rok 1989 je pro ně už v podstatě stejná historie jako doba husitská. Oni prostě jen nemají s čím srovnávat. Zažili už jen tohle. Nezažili ani útlak ani divokou svobodu. Nezažili Českou sodu ani Viktora Koženého. Nezažili Západní Německo, které fungovalo jako hodinky. Dnešní úpadek jim připadá normální a přibližování se k temnu je pro ně normální.

Je to také vidět i v praxi... nemají děti a ani je mít nehodlají. Teď je módní mluvit o tom, že se děti nerodí díky covidovému očkování, ale já neregistruji desítky tisíc párů, kteří by si stěžovali na nemožnost otěhotnět. Ale registruji spousty lidí, kteří mluví o tom, že si děti nemohou dovolit anebo je prostě nechtějí, protože obtěžují a oni se chtějí realizovat raději tou klimatickou tísní než voděním dětí do školky.

Já mám dětí pět. Všem vysvětluju, že jestli nebudu mít dvacet vnoučat, tak jsem odvedl špatnou práci při výchově. Nikdo z těch dnešních moderních mladých si svoje domy a majetky do hrobu nevezme. To zbyde pro ty, kteří děti mají.

Zase už vidíme, že „cestovní kanceláře hlásí rekordní zájem o dovolené“. A vsaďte se, že od příznivců vlády uslyšíme: „Jaká Fialova drahota?! Vždyť lidi se maj dobře, když jezděj na dovolenou!“ Tak pojďme rovnou něco odpovědět.



Co jiného by cestovní kanceláře měly hlásit? Nemusíte s nákupem dovolené spěchat, míst máme dost, obsazeno není? Kupujte last minute, hotely jsou poloprázdné, ušetříte? Cestovky vždycky hlásí rekordní zájem, protože jen tak mají marketingově šanci, že se z toho stane sebenaplňující proroctví.

Já registruju spousty lidí, kteří loni byli v Chorvatsku, ale letos plánují už jenom Mácháč. A ti, co loni byli na Mácháči, ti letos prý jen objedou pár zámků a nějakou tu zoologickou zahradu. Jiní prostě zůstanou doma. Zjistili, že bazén z Mountfieldu je levnější než dovolená.



Mimochodem, poslouchal jsem nedávno jednu podcastovou relaci, kde připomínali, že když Češi směli po roce 1989 začít jezdit na Západ, např. do Rakouska, vozili si jídlo s sebou a v obchodech si jídlo jen kupovali, jak to bylo drahé. Řekněte, jaké byly vaše dojmy, když jste po revoluci prvně jel na Západ? A v čem je to dnes jiné, jednoduše řečeno?

Já byl tehdy desetiletý kluk, a protože jsem už tehdy byl obrovský fanda do Lega, tak mám první výjezdy za hranice spojené s mučivým vybíráním té správné krabice. Takový výběr, a tak málo peněz... Ještě že skoro všude měli ty samootevírací dveře, což mě fascinovalo a leckde byly pohyblivé schody. To většinou vyvážilo zklamání, protože vždycky jsem si z Německa přivezl méně Lega, než jsem chtěl.

Ale letos jsme byli s dětmi (poprvé) v Legolandu a všechno jsem to dohnal. Poprvé v životě jsem měl pocit legového dostatku. Dokonce ani ta káva ani oběd tam nebyly o nic dražší než v Praze. V cenách už jsme Západ dohnali... v platech ještě ne, ale řekněme si, že jsme ho naštěstí nedohnali ani v cenách nemovitostí. Ale na tom už Fiala usilovně pracuje.

Občané rádi jezdí na Moravu. Za vínem, cykloturistikou, ale i za jídlem. Drobní ubytovatelé občas naříkají, že je stát buzeruje. Budou mít letos dobrou sezonu? A přijedou Pražáci?

Pražáci by měli přijet. Možná je to letos naposled. Pokud nakonec projde ta daň na tichá vína, tak bude jižní Morava jen další Francie plná sice dobrých, ale drahých podniků. Moravu dělá krásnou ta sousedská bodrost. Že někam přijedete a dostanete víno od stréca za pár korun, ale to víno by obstálo na světové soutěži. Že dostaneme od panímámy domácí chleba s domácí škvarkovou pomazánkou. Že dostanete trampské cigáro přímo z udírny. Že to všechno zaplatíte tak nějak „načerno“, ale užijete si skutečného venkova a pocitu domova.

Teď nedávno měli ve Chvalovicích den otevřených sklepů. Přišla jim tam potravinářská inspekce, zkontrolovala půlku vinařů, z nichž skoro nikdo neměl splněné byrokratické požadavky na etiketu na lahvi. Oni si dělají víno pro sebe. Neprodávají. Jen dvakrát do roka otevřou sklepy a dávají ochutnávat. Teď jim to pěkně vosolili. Státní buzerace právě zničila asi nejlepší vinařskou akci v republice. Velcí vinaři jsou spokojení, drobná konkurence jim nebude ubírat zákazníky. Ale zákazník rozhodně spokojený nebude. Tam ve Chvalovicích se daly ochutnat světové skvosty a domů jste si za stovku dovezli litr nektaru, za který byste ve vinotéce zaplatili dva tisíce.