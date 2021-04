Ozbrojené konflikty eskalují, arzenály se posilují. A Fiala, Bartošek nebo Piráti tomu ještě tleskají. Miroslav Grebeníček varuje a cituje papeže

CIVILIZACE A MY „Vakcíny proti covidu byly vyvinuty i s využitím veřejného vědeckého poznání a za mimořádných veřejných investic do podpory jejich vývoje a výroby. Přesto špičky Evropské unie, Spojených států a Velké Británie umožňují, aby si licence na výrobu vakcín zcela přivlastňovaly soukromé monopoly, které je odmítají zpřístupnit a licitují o ceny, o objem výroby a dodávek,“ všímá si poslanec a bývalý předseda KSČM Miroslav Grebeníček. „Lze věřit, že evropská byrokracie a její instituce nestranně posuzují vakcíny podle kvality a ne podle měřítek konkurence a politické vhodnosti? Ruský Sputnik V nebo čínské vakcíny představují při kšeftech s vakcínami a honbě za zisky nežádoucí konkurenci,“ dodal. A to ještě nevěděl, co se rozpoutá v sobotu večer kolem kauzy „Rusové ve Vrběticích“.

Neobáváte se, že v době po covidu se ještě více prohloubí nůžky mezi bohatými a chudými?

To, co nyní již déle než rok probíhá v souvislosti s pandemií covid, má, pokud jde o společnost a ekonomiku, množství velmi rozporných dopadů a souvislostí. S řešením pandemie jsou spojeny ohromné ekonomické náklady a přijímaná protiepidemická opatření a omezení se velmi těžce projevují jak ve ztrátách na životech a škodách na zdraví a v zatížení zdravotních systémů, tak i v oblasti výroby, obchodu, cestovního ruchu nebo služeb.

Současně si ale nelze nevšimnout, že vedle chudnoucích vrstev a těch, kdo sčítají ztráty, jsou i ti, kdo v období pandemie anebo dokonce díky ní inkasují mimořádné zisky. Mezi nimi i farmaceutické monopoly, které s veřejnou podporou vyvinuly a vyrábějí vakcíny, ale jde jim o soukromý zisk, kdy si přivlastnily licence a diktují si podmínky, určují rozsah výroby a dodávek a licitují o ceny.

Vedle enormních dluhů a ztrát na jedné straně jsou tu tedy i zisky na straně druhé. Ze všech dosavadních zkušeností si troufám tvrdit, že dluhy a náklady pandemické krize nakonec nebudou platit ti, kdo na ní vydělali, ale především zaměstnanci a slabší podnikatelé. Také v globálním měřítku výrazněji na situaci doplatí chudší a ekonomicky slabší země.

Asociální pravice hraje s lidmi v České republice nepěknou hru, píšete ve svém posledním textu a zmiňujete také, že jí papež o Velikonocích nastavil zrcadlo. Jak? Můžete vysvětlit?

Papež František zcela jasně řekl, a dovolím si jej citovat: „Pandemie se stále ještě šíří a sociální a hospodářská krize zůstává vážná, zejména pro chudé lidi. Nicméně, a to je skandální, ozbrojené konflikty neskončily a vojenské arzenály jsou posilovány.“ Selhání naší pravice, lidí typu Fialy, Bartoška, Rakušana, Pirátů, špiček hnutí ANO a bohužel i sociálních demokratů je v tomto ohledu zřejmé.

Usvědčuje je i výroční zpráva Severoatlantického paktu, podle které vojenské výdaje členských států NATO loni přesáhly 1,1 bilionu dolarů. O rok dříve, v roce 2019, podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru činily celosvětové výdaje na zbrojení a armády 1 bilion 917 miliard dolarů a z toho výdaje zemí NATO více než polovinu, jeden bilion dolarů.

Když se česká pravice spolu se sociálními demokraty veze na vlně zvyšování výdajů na zbrojení a dožaduje navyšování těchto výdajů, je to cesta do pekel. Papež vnímá, že svět a zejména chudí nesou neuvěřitelnou zátěž pandemie, že rostou počty lidských obětí a svět nutně potřebuje investice do zdravotnictví, zajištění dostupných vakcín a zmírnění chudoby.

Klíčová je nyní rychlost očkování a v EU to jde ztuha, vakcín je málo. Nejvíce se očkuje v zemích, které nejsou v EU. Přesto Evropská léková agentura stále neschválila Sputnik, na což se mnozí odvolávají. A i u nás jsou nejen politické kruhy, které při vyslovení ruské vakcíny dostávají kopřivku. Čím si to vysvětlujete?

Jak už jsem zmínil, vakcíny proti covidu byly vyvinuty i s využitím veřejného vědeckého poznání a za mimořádných veřejných investic do podpory jejich vývoje a výroby. Přesto špičky Evropské unie, Spojených států a Velké Británie umožňují, aby si licence na výrobu vakcín zcela přivlastňovaly soukromé monopoly, které je odmítají zpřístupnit a licitují o ceny, o objem výroby a dodávek. A nezáleží jim, když blokují rozšíření licencí a výroby, na tom, že taková licenční politika si vyžádá přinejmenším statisíce, ale s ohledem na chudé země nejspíše miliony lidských životů.

Součástí této nečisté hry je i to, kdo si politickým vlivem, penězi nebo silou svého státu zajistí přednostní přístup k vakcínám a přednostní dodávky. Z médií zjišťujeme, že Izrael zaplatil za dávku vakcíny mnohem více než Evropská unie a že Spojené státy a Velká Británie hrají především malou domů. Lze věřit, že evropská byrokracie a její instituce nestranně posuzují vakcíny podle kvality a ne podle měřítek konkurence a politické vhodnosti? Ruský Sputnik V nebo čínské vakcíny představují při kšeftech s vakcínami a honbě za zisky nežádoucí konkurenci.

Maďarsko, Rakousko nebo Německo za těchto okolností balancují mezi loajalitou k táboru vyvolených, a tím, že jim v důsledku euroatlantické obchodní vakcinační politiky zbytečně umírají občané. Každý zachráněný lidský život má cenu. A v budoucnu může veřejnost klást otázky, proč muselo zemřít tolik nakažených? Proto Maďaři očkují také Sputnikem a čínskými vakcínami a Němci nebo Italové mají zájem i o výrobu Sputniku.

U nás takzvané politické elity projevují zcela jistě loajalitu ke svým protektorům, mnozí z nich to ale mohou myslet i upřímně a lidské oběti covidu považují za přijatelnou a nezbytnou cenu své loajality k NATO a Evropské unii. Je to v logice myšlení a jednání, kterou předvedla nedávno, tuším, nějaká paní Langšádlová, která se deklarovala jako přítelkyně Ruska a Rusů a která si dovede představit, že bude hájit demokracii a svobodu ve svém pojetí i za cenu jaderné války. Proti komu? Když jde o vakcíny, vybavuje se mně jedno čínské přísloví, nezáleží na tom, zda je kočka černá nebo bílá, ale zda umí chytat myši. To považuji za jediný přijatelný přístup k jednotlivým vakcínám.

Podivujete se také s odkazem na papežův projev na obrovské výdaje na zbrojení, které vydávají státy NATO. „Nechat umírat potřebné a chudé a investovat do navýšení zbrojení je politika, kterou je nutné odsoudit,“ píšete. Dá se to tak říci, že výdaje na zbrojení pak chybí ve zdravotnictví? Máme takto převrácený žebříček hodnot?

Bohužel česká pravice, ale i vláda za účasti ČSSD takto převrácené hodnoty mají. Počty to jsou poměrně jednoduché. Loni vydaly členské země NATO na zbrojení, vojenské základny a nejrůznější expedice o 100 miliard dolarů více než před rokem. A v součtu vydaly bilion a sto miliard dolarů, tedy více než zbylých zhruba sedm miliard lidí na planetě. Kam až chtějí toto šílené zbrojení a zneužívání surovinových a lidských zdrojů dotáhnout, než to praskne?

V tomto kontextu jsou řeči o levnější, společné obraně paktu NATO, jen bezobsažnou frází. Jestliže by již zítra ze zbrojních rozpočtů NATO a České republiky šlo padesát procent do zdravotnictví, školství a do podpory vědy nebo mírové ekonomiky, pak stále ještě by pakt NATO zůstával největší vojenskou hrozbou, nejsilnějším a nejvíce zbrojícím uskupením současného světa.

Nehrozí, že kvůli ekonomickému pocovidovému napětí bude snaha od něj odvrátit pozornost nějakým vojenským konfliktem?

Pandemická krize bezpochyby vyostřuje některé rozpory a odhaluje slabá místa současného systému vládnutí a ekonomického a politického soupeření. Chci věřit, že přímo důsledky pandemie nebudou spouštěčem nějaké další vojenské eskalace a konfliktu. Spíše jde o to, že dosud se projevující tendence k militarizaci a obvyklý silový a agresivní styl, jehož reprezentantem jsou zejména Spojené státy, bude pokračovat.

Nyní vzrůstá napětí na východě Ukrajiny. Jak čtete tamní situaci?

Ukrajina je pro Spojené státy, které k propuknutí konfliktu a občanské války finančně, politicky i jinak usilovně přispívaly, příležitostí, jak se pokusit zatáhnout Rusko a Evropskou unii do vleklého konfliktu. Špičky Evropské unie a spolu s nimi i část české politické reprezentace, mohl bych zmínit exministra zahraničí Karla Schwarzenberga, se ochotně přidaly.

Začalo to podněcováním střetu ukrajinských korupčních klanů a oligarchů proruské a prozápadní orientace. Jedni se upnuli na hodnoty spojené s tragickou vražednou banderovskou historií boje za nezávislou Ukrajinu, druzí se tomu vzpírali a odmítli i zákaz používání ruského jazyka. Výsledkem bylo rozštěpení a občanská válka jedněch proti druhým. S Evropskou unií a Spojenými státy za zády na jedné straně a s Ruskou federací za zády na straně druhé. Po všech zkušenostech jsem přesvědčen, že Spojeným státům by velmi vyhovoval nějaký horký scénář. Ke škodě celé Evropy i světa.

Jakou vidíte roli Číny v budoucím vývoji? A jak na její vzrůstající ekonomickou sílu budou reagovat Američané?

Lze si jen přát, aby vzestup Číny a růst jejího potenciálu byl ku prospěchu lidského rodu. Pokud by se Čína měla uchýlit k politickému uvažování a zejména k agresivní politické, ekonomické a vojenské praxi provozované až dosud Spojenými státy, pak by budoucnost lidstva byla ohrožena. Již dnes Spojené státy svým agresivním jednáním, nesnášenlivostí a metodami ekonomické války nebo nesmyslným zbrojením neúměrně eskalují rizika a ohrožují existenci lidského rodu. Pokud by Čína jednala stejně jako Spojené státy, pak budoucnost lidstva optimisticky nevidím. Chci však věřit, že máme před sebou přece jenom jinou budoucnost.



Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se hovořilo o nutných proměnách kapitalismu. Měl by být odpovědnější, ekologičtější, měl by projít jakýmsi restartem. Myslíte, že je něco takového možné?

Přístup velmocí a Evropské unie k řešení koronavirové pandemie, to, že i za cenu ztráty statisíců a zřejmě milionů lidských životů nechávají volné, neomezené pole sobecké konkurenci a zájmům monopolních soukromých vlastníků licencí a výrobců vakcín, jejich kšeftařské a ideologické handrkování nenaznačuje žádnou zásadní změnu. Jaroslav Hašek jako humorista pracoval s termínem „mírného pokroku v mezích zákona“.

To, co dnes předvádí Evropská unie, bych nepovažoval ani za tu změnu v rámci „mírného pokroku“. Co si občané nevynutí a nevybojují, to jim byrokraté a handlíři, kteří na covidu dělají svůj politický kapitál a zisky, sotva dají. Jsem přesvědčen, že ani „mírný pokrok v mezích zákona“, pokud jde o zákon sobectví a zisku, který má zatím přednost i před záchranou zdraví a lidských životů, nemusí k přežití lidské pospolitosti stačit.



