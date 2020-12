Pan Jurečka má taky zemědělské podniky a byl ministrem. A s kvótami nebudeme souhlasit nikdy, vzkazuje do Bruselu poslanec ANO

ROZHOVOR O tom, jak který stát dodržuje legislativu, by neměla svévolně rozhodovat Evropská komise, ale Soudní dvůr Evropské unie. Jedině ten je podle poslance Jaroslava Bžocha (hnutí ANO) dostatečně kompetentní k rozhodnutí, které by nemělo zůstat v rukách úředníků. A to se podle něj týká i střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž zapochyboval, že by Německo během svého předsednictví v Bruselu dokázalo najít konsenzus mezi členskými státy ohledně migrace.

reklama

Anketa Kdo z vybraných politiků má Vaši největší důvěru? (dle abecedy) Andrej Babiš 62% Ivan Bartoš 5% Jan Blatný 1% Petr Fiala 2% Marian Jurečka 3% Václav Klaus ml. 12% Miloš Zeman 15% hlasovalo: 23201 lidí

Čemu se právě teď věnujete?

Právě se věnuji přípravě na příští týden, kdy je jednání Sněmovny, a kontrole toho, co se projednává na Radě Evropské unie, protože to si myslím, že půjde o jeden z nejdůležitějších summitů.

Kvůli rozpočtu Evropské unie?

Je tam více věcí, protože summit se netýká pouze rozpočtu, i když je rozpočet hlavní částí. Rozpočet nakonec nějakým kompromisem prošel, ale dále se samozřejmě bude řešit také green deal, nový pakt o migraci, takže se bude projednávat více důležitých věcí.

Evropský rozpočet původně vetovalo Maďarsko a Polsko, kterým se nelíbila podmínka, že státy musí dodržovat zásady právního státu. Evropská unie nakonec ustoupila a peníze jsou podmíněny nezávislostí justice. Jak jste jejich protesty vnímal?

Dalo se čekat, že to k tomu dospěje, protože Evropská komise v Maďarsku a Polsku dlouhodobě kritizuje chování v otázkách právního státu. Dalo se čekat, že nějaká blokace nastane. Takové věci by měl dozorovat Soudní dvůr Evropské unie, protože i přesto, že Evropská komise tvoří legislativu a legislativní návrhy, nemyslím, že by měla být jediná, která bude svévolně legislativu vyhodnocovat. To by nemělo být v rukou úředníků komise. Pokud by měl někdo řešit legislativu a rozhodnout, zda se dodržuje, měl by to dělat Soudní dvůr Evropské unie.

Domnívám se, že podmínka byla správná a mohlo by se to do budoucna týkat například i nás, a to nikoliv otázce právního státu, ale pokud se opět zavedou kvóty na migraci. Pak bychom opět mohli být nabádáni: Vezměte nějakou část migrantů nebo vám nedáme peníze z rozpočtu.

Juncker zdraví Orbána: Přichází diktátor

To je jedna z hlavních výtek Evropské unie, že čím dál více zasahuje do samostatnosti a rozhodování států právě různými podmínkami, příkazy a podobně. Souhlasíte s tím?

Nemyslím, že by Evropská unie nějak více zasahovala. Samozřejmě jsme v nějakém stupni integrace, některé státy se integrovaly více, některé méně. Evropská unie to řídí správným směrem, nicméně rozhodovací pravomoc nesmí být dána pouze komisi. Měl by existovat kontrolní mechanismus a Evropský parlament na to nestačí. Takže pokud je někde rozpor, jak by státy měly sledovat legislativu navrženou Evropskou unií, respektive Evropskou komisí, měl by to být právě Soudní dvůr Evropské unie, kde by měly tyto rozpory končit a kdo by měl rozhodnout. Ale nemyslím, že by dnes přecházelo z členských států více pravomocí na Evropskou unii jako celek. To by s tím státy musely souhlasit, rozhodovací pravomoci existují podle Lisabonské smlouvy a nezměnily se.

Velké problémy kvůli migraci má Francie, Rakousko, Švédsko a další státy. Migrace se spojuje s útoky a radikálním islámem, který v Evropě existuje. Jaký je váš názor na nařízení, která zavádí Francie – například omezují působení zahraničních imámů, zavádí povinnost dětem navštěvovat francouzskou školu a tak dále. Je nutný takový zásah?

Je nutné oddělit dvě věci. Oddělit náboženství, jakým je islám, od radikálního islamismu. Islám jako takový je náboženství a určitě nenabádá k vraždění. Je jako každé jiné náboženství. Na druhou stranu je pochopitelné, co dělá Emmanuel Macron. Co se týká mešit ve Francii, tak i jejich složky říkají, že dochází k radikalizaci a ke spíše politické doktríně islamismu než k tomu, aby se muslimové věnovali pouze islámu. Je logický krok začít kontrolovat mešity, kde by k tomu mohlo docházet.

Problém radikálního islamismu však netkví pouze v mešitách, problém je, že s migrační krizí k nám přišla spousta lidí, o kterých nic nevíme, kteří se mohou stýkat i někde jinde než v mešitách. Takže problém je celoplošný a nedivím se Francii, že přichází s tvrdými opatřeními. Na druhou stranu by to nemělo dopadat na lidi, kteří s tím nemají nic společného a přišli se do Evropy chránit před situací, která byla u nich v zemi. Je třeba to odlišit, ale to by bylo hodně složité a hodně těžké.

Psali jsme: Klaus: Čím víc se usmívám bez roušky, tím víc se na mě mračí. Covid a izolace? Je v tom záměr Všichni v hospodách, nikdo ve fabrikách, ozvalo se od ANO. Kalousek se naštval Prymula: Opatření nejsou dost silná, dosáhneme nejvýš stabilizace Hospodští: Dvakrát mě sebrala policie! Budeme se bouřit. Vláda nám musí dát

Evropská unie stále uvažuje o určitých kvótách, podle nichž by státy měly přijímat migranty, případně přispívat ostatním státům na jejich integraci. Je to v pořádku?

Naše politika je stále stejná. Nechceme na území přijímat nikoho, o kom bychom nic nevěděli a u koho si sami neurčíme, že ho tady chceme. A naše politika se nezmění. Vláda, která u nás nyní sedí, bude zdržovat, co jsme schválili. Nový migrační pakt je velmi obsáhlý dokument a obsahuje spoustu dobrých věcí, které přispěly k tomu, aby se nežádoucí žadatelé o azyl, kteří na něj nemají právo, navraceli do svých zemí rychleji. A samotná řízení by mohla probíhat na hranicích, což znamená, že bychom je vůbec nepustili za hranici Evropské unie, z čehož vznikají ty největší problémy.

Pak je tam podmínka, kde se nepřímo zavádí kvóty, s čímž my nikdy souhlasit nebudeme a nejsme jediný stát, který s tím nesouhlasí. Takže debata o migraci je sice dobrým výkopem, ale to, co si představuje německé předsednictví, tedy že během něho získá nějaký konsensus, považuji za naivní, protože debata bude hodně dlouhá.

Je to Evropská komise, která rozhodla, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a neměl by – tedy jeho Agrofert – čerpat evropské dotace. Babiš střet zájmů vytrvale popírá. Je podle vás premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů nebo s komisí nesouhlasíte?

Já se mohu tímto vrátit k první otázce, kterou jsme řešili. Zda je Evropská komise ten pravý orgán, který by měl rozhodovat, zda někdo dodržuje legislativu, kterou si sami navrhli. Já myslím, že ne a také jsem přesvědčen, že to tak opravdu dopadne. Naše úřady a právníci premiéra říkají, že udělal zadostiučinění zákonům, které u nás platí a i směrnici, kterou jsme implementovali do našeho právního řádu. Úředníci komise tvrdí, že to tak není a domnívají se, že premiér je neustále ve střetu zájmu a řídí Agrofert přes svěřenský fond. Nastává otázka, zda si Evropská komise může dovolit zastavit dotace anebo zda vše bude řešit Soudní dvůr Evropské unie.

Můj názor je, že pokud někdo nedodržel legislativu – podle opozice například – tak to může skončit jedině u soudu. Soudní dvůr Evropské unie vydá judikaturu, která bude v tu chvíli platná pro všechny členské státy, a všichni ji budou muset dodržovat. Třeba se stane, že Soudní dvůr Evropské unie ji rozšíří na poslance, například na poslance Evropského parlamentu, kteří mají také svoje byznysy a jsou tam také zemědělci. Možná se to bude týkat i Mariana Jurečky (předseda KDU-ČSL, pozn. red.), který má své zemědělské podniky, přestože byl ministrem zemědělství.

Značnou diskusi vyvolalo schválení daňového balíčku, který teď Senát vrátil k projednání Sněmovně. V jeho schválení nehrála roli sociální demokracie, která je součástí vládní koalice. Hnutí ANO schválilo daňový balíček s hnutím SPD a ODS. Objevily se hlasy, že se koalice rozpadá, že ČSSD nedokáže s hnutím ANO spolupracovat. Vidíte stejná rizika?

Já ta rizika nevidím. Naše koalice funguje určitým způsobem a to, že máme nějaké neshody, se někdy stane. Ale tento případ s naší spoluprací nesouvisí. Od začátku jsme u tohoto konkrétního bodu věděli, jakým stylem budeme postupovat, co navrhne premiér a co navrhne vicepremiér Jan Hamáček. Věděli jsme, že rozepře nastanou, nešlo o žádnou novinku. Snažili jsme se nějakým způsobem dohodnout, nakonec jsme šli každý svojí cestou, ale nevnímám to jako konflikt, že by se rozpadla koalice.

Samozřejmě jsme chtěli co nejnižší možné daně, jak jsme slíbili, aby všichni dostali stejně. Sociální demokracie chtěla daně o něco vyšší, zároveň chtěli vyšší slevu na poplatníka, takže šlo o kompromisy. Co je nešťastné, tak způsob, jakým to prošlo v Poslanecké sněmovně – kdy sociální demokracie podpořila návrh Pirátů na největší možnou slevu na poplatníka. Tím se stalo, že vznikl zákon, který by byl ohromnou dírou do rozpočtu, což jsme samozřejmě nechtěli. Na druhou stranu jsme v tu chvíli už nemohli říci, že zákon nepodpoříme jako celek, protože bychom celý daňový balíček hodili pod stůl. Proto probíhá vyjednávání Senátu, aby se to nějak pokusil změnit.

Ale právě tato kritika míří směrem k hnutí ANO, protože si nedokázalo něco tak důležitého, jako je daňový balíček, dostatečně předjednat, získat si podporu a pohlídat si, aby tyto dva kolidující zákony nebyly schváleny oba.

Je to těžké zvláště v situaci, ve které se nacházíme. Dnes a denně se ve Sněmovně dělají dohody, které se v zápětí porušují. Jednalo se o složitou věc a svým způsobem jsme podporu pro náš návrh na zrušení superhrubé mzdy a snížení daní měli. Co nikdo ale nečekal, že se do zákona zároveň dostane největší možné zvýšení slevy na poplatníka. S tím nikdo nepočítal, to byla samozřejmě chyba. Mohli jsme to předjednat lépe, ale jsem přesvědčen, že i kdybychom se snažili vše předjednat sebevíce, tak zrovna tento bod, který je největším sporem, by Piráti stejně navrhli a většina stran by ho podpořila. Šlo o složitou situaci.

Co byste vzkázal hospodským a provozovatelům restaurací, kteří mají zákazů už natolik plné zuby, že odmítají respektovat nařízení a mají otevřeno i po určené době?

Těžko říci, co bych jim vzkázal. Chápu a vím, že situace je pro ně špatná, je to zlá doba, že se nedaří udržet jejich podniky v chodu tak, aby mohly fungovat normálně, ale zase na druhou stranu musí chápat, že jde o situaci, kterou si nikdo nepřál a nikdo nevymyslel. A pravidla týkající se restaurací a barů jsou ve všech okolních státech velmi podobná. My se alespoň snažíme nechat je částečně otevřené, aby mohly fungovat. Víme, že situace je těžká a nešťastná a nikdo si ji nepřál.

Ale rebelie, která byla například v Teplicích, nepomůže ničemu. Pomůže jen srocování lidí, kteří budou pít více a více alkoholu, budou více a více hluční, budou větším a větším rizikem pro nás všechny. A když pak vyjdou ven, nakazí všechny okolo – a to je ten průšvih, který nikdo nechce. Chtěl bych jen požádat, aby nás pochopili, proč se opatření zavádějí. Smysl zavřít v osm hodin večer je, že s každou další hodinou roste hladina alkoholu, roste hluk, roste větší riziko přenosu nákazy. A nikdo nechceme, aby se ekonomika znovu uzavřela celá.

Psali jsme: Zoufalci, cancy, peklo. Muž z praxe o roce covidu: Už bych vyklízel kancelář! Nejsem Moravec, řekla Písařovicová, která odchází z ČT. Ohrožení? Třikrát mě nepustili do EU, nevzdám to! říká Afričan. Jsou s ním zajímavé fotky VZP: Jak mám požádat o to, aby mi pojišťovna schválila, že mohu být při hospitalizaci dítěte staršího než 6 let v nemocnici spolu s ním, jako jeho doprovod?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.