Pan Novotný je jeden z nejtrapnějších vtipů svého otce. Petříček nechápe hodně věcí. Jan Keller dodává i šílené historky s europoslanci

ROZHOVOR „Z dotyčného pána mám dojem, že je jedním z nejtrapnějších vtipů svého otce.“ Delší komentář si umělecký výstup starosty Řeporyjí Pavla Novotného v ruské státní televizi nezaslouží. I to říká profesor Jan Keller v souvislosti se záměrem Novotného stavět nový památník. Známý sociolog a bývalý europoslanec také reaguje na ohrožení proruskými aktivisty a vlivem Číny. „Nepochybuji o tom, že ovládnutí Česka patří k prioritám Čínské lidové republiky. Číňané prý dokonce vyhrožovali, že si nás najdou na mapě.“ A teroristický útok v Londýně? „Nedivil bych se, kdyby Evropský parlament podal na některém ze svých příštích jednání návrh na zákaz nošení klů kytovců. Osobně znám několik europoslanců, kteří by byli mentálně schopni takový návrh vypracovat.“

Řeporyjský starosta Pavel Novotný vystoupil v ruské státní televizi a vzbudil pořádný rozruch. Jaký máte dojem z jeho vystoupení?

Viděl jsem ukázku z jeho uměleckého výstupu. Z dotyčného pána mám dojem, že je jedním z nejtrapnějších vtipů svého otce. Delší komentář si nezaslouží.

Když se podíváme na ruské, potažmo sovětské ztráty na životech během druhé světové války, vnímají je tak, že to je obrovská národní oběť zbytku Evropy, kterou přinesli, a o tom se nežertuje? Může Novotného výstup nějak zneužít ruská propaganda?

Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 7168 lidí

V Rusku jsou, podobně jako v jiných zemích, umírnění politici a jestřábi. Putin drží zatím jestřáby na uzdě. Podobné exhibice, jakou provedl Novotný, slouží jen k tomu, aby jestřábi posílili. To není ani v zájmu Ruska, ani v zájmu občanů Řeporyjí.



Co se týče vlasovců, na jedné straně pomohli osvobodit Prahu, na druhé ale bojovali spolu s nacisty. Jak je brát? Je vhodné jim stavět památník? Máme, pokud jde o ruské emoce, výstavbu památníku od Pavla Novotného vnímat jako pokus o schválnost vůči Rusku, nebo jako sebevědomý krok, protože vlasovci pomohli osvobodit Prahu?

Vlasovci zradili třikrát. Nejdříve zradili Rusy, nakonec zradili Němce. A mezi tím zrazovali české a moravské partyzány, do jejichž oddílů se infiltrovali, aby je pak vydali komandům, která je brutálně zmučila a poté zavraždila. Vždycky zrazovali toho, kdo právě prohrával.

Lidé typu Pavla Novotného z Občanské demokratické strany mají tedy hned trojí důvod, aby jim stavěli pomníky.



Čeho Pavel Novotný dosáhl a čeho tím ještě může dosáhnout? Mluví se totiž o tom, že si toto Rusové nenechají líbit…

Nevím, jak mohou Rusové odpovědět, a nevím ani, zda jim to za odpověď stojí. V každém případě budou mít soudní lidé problém, aby jim jejich možnou reakci vyčítali.



Nejde jen o Pavla Novotného, Rusko se dostalo do českého diskurzu v souvislosti s výroční zprávou BIS, kde se uvádí dokonce už i to, že tzv. proruští aktivisté jsou přímo řízení ruskými orgány. Dříve byli považováni jen za užitečné idioty. Hrozí nějaké nebezpečí?

Já jsem byl svého času veden v podobné zprávě jako ekoterorista. Skončilo to u jistého soudu, kde jsem se proti podobným označením hájil tím, že nemohu být terorista, protože terorismus je spojen s vyhrožováním či s použitím násilí. Na to se mne soudce otázal, zda je pravda, že některým z nás, kteří jsme se angažovali v ekologických kauzách, bylo vyhrožováno zabitím. To jsem potvrdil, načež soudce vítězoslavně prohlásil: Vidíte, takže je splněna i podmínka vyhrožování násilím, takže ekoterorista jste. Zaplatil jsem poplatek 13 000 Kč a tím soud skončil. Nechtějte po mně, abych po těchto zkušenostech bral vážně určité instance v naší zemi.

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



BIS varuje i před Čínou, která se prý snaží najít spolupracovníky i v akademické obci nebo bezpečnostním aparátu. Máme se mít na pozoru? Před nedávnem prosákly zprávy o tom, jak se u nás Čína snažila na některé z pražských vysokých škol „upíchnout“ tzv. Konfuciův institut, a nakonec uspěla.

Česká republika má dvaapůlkrát méně obyvatel než Šanghaj. Nepochybuji o tom, že ovládnutí Česka patří k prioritám Čínské lidové republiky. Číňané prý dokonce vyhrožovali, že si nás najdou na mapě.



Evropou nanovo otřásla série teroristických útoků, z nichž ten mediálně nejpropíranější se odehrál v Londýně, kde útočník stihl dva lidi zabít a mnoho dalších vážně zranit, než ho tři kolemjdoucí zpacifikovali. Jsme stále vážně ohroženi, nebo se máme spíše radovat z toho, že celkový počet útoků oproti předešlým rokům poklesl?

Příliš bych se neradoval. Útoky přicházejí ve střídavých vlnách a nikdo, dokonce ani BIS, neví, kdo, kde a kdy udeří příště. Osobně jsem se ocitnul poměrně blízko dvou teroristických útoků, kde teklo hodně krve, byli mrtví a zranění úplně náhodní lidé. Myslím si, že po těchto zkušenostech už úplně klidný nebudu nikdy.

Psali jsme: Josef Šlerka pro PL: Pravda a láska? Celé naše dějiny! V Rusku vládne organizovaný zločin převlečený za stát Semknout! Podřezaní jako ovce. Konvička, Foldyna a další po „krvavém pátku“ v Londýně a Haagu Ministr Petříček: Od roku 2014 jsme zvýšili výdaje na obranu o 60 procent Češi „smrdí“. Nekadit. Já, prezident? Zatím ne, jsem moc mladý. Chci generála Pavla. Diplomat Kolář zesměšnil Klause

Útočníka zneškodnili tři muži, mezi nimi i usvědčený vrah, který byl právě propuštěn. Média ale zaujal druhý ze zachránců, polský kuchař, který na útočníka šel vyzbrojen klem kytovce. Třetí ze zachránců použil hasicí přístroj. O čem netradiční volba prostředků sebeobrany vypovídá? Obyvatelé Londýna u sebe nesmějí jen tak mít nůž, či jiný konvenčnější nástroj k obraně.

Nedivil bych se, kdyby Evropský parlament podal na některém ze svých příštích jednání návrh na zákaz nošení klů kytovců. Osobně znám několik europoslanců, kteří by byli mentálně schopni takový návrh vypracovat. Ruku by pro něho zvedla většina. V jednotě je totiž síla.

Proběhnou podle vás letošní Vánoce v Evropě v klidu? A co u nás? Jaké jsou asi tak šance?

Nechme se překvapit, co nám teroristé pod stromeček letos nadělí. V době Vánoc bývají zvlášť rozmrzelí a snadno vybuchnou. Měli bychom je chápat, protože tolerantnost k jinakosti patří k těm nejvyšším evropským hodnotám.



Na náměstích instalují betonové zábrany… Vadí vám to osobně?

Nevadí mi to. Vždyť je to vlastně jen zvlášť výmluvný symbol konce jedné civilizace, kterou omrzelo pokračovat.



Je mezi tím vším podle vás pořád aktuální kauza sirotků, o jejichž přijetí se zasazovala Michaela Šojdrová? Ministr vnitra Jan Hamáček jasnou odpověď nedal. Proč?

To se zeptejte ministra vnitra. Ministr zahraničních věcí, který je ze stejné strany, za sirotky naopak oroduje. Tím se stává ČSSD pro voliče naprosto nečitelnou. Evidentně jí to nijak nevadí. Proč by to mělo vadit mně?



Premiér Andrej Babiš se rozzlobil na ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ten se prý řídí tím, co mu „nalinkují“ úředníci ministerstva, a pokračuje v zahraniční politice TOP 09, čímž poškozuje české firmy v zahraničí. Tomáš Petříček se nechal slyšet, že takových 40 až 50 dětí by Česko zvládlo. Podle Babiše jde v otázce uprchlíků o princip, Petříček kontroval, že nechápe, jak by několik desítek dětí mohlo poškodit naši ekonomiku. Co vy na to?

Obávám se, že ministr Petříček nechápe víc věcí. Dále bych se k tomu nerad vyjadřoval.



„Bude to jedinečná ostuda, pokud nepomůžeme. Měli bychom ukázat lidský přístup. Je mi líto, že ze sociální demokracie pana Hamáčka sociální cítění úplně vymizelo,“ řekl k věci čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Má pravdu? Chováme se jako sobci?

Karel Schwarzenberg má nejméně co mluvit. Byl předsedou strany TOP 09 v dobách, kdy ještě měla možnost předvádět míru svého sociálního cítění ve vládě. Ministr práce a sociálních věcí Drábek tehdy proháněl nezaměstnané kontrolami na poštách. Ti, kteří pracovali na černo, se tam museli vždycky, když šli kolem z fušky, úředně nahlásit. Ministr financí Kalousek si liboval, že na tom nejsme nijak zle, protože všichni máme boty. Nedivil bych se, kdyby Tomáš Baťa, který na rozdíl od Kalouska ekonomice rozuměl, vstal z hrobu a jednu z těch bot po něm hodil.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Bruselský audit čerstvě potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Babiš ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Je na tom něco pravdy, nebo jde jen o výmluvy?

Nevím, kdo má v té věci pravdu. Bezpečně vím jen to, že vloni v létě o mně Transparency International šířila, že mám ze všech českých europoslanců nejvyšší vedlejší příjmy ve výši milionů korun. Tuto lživou pomluvu přejala dokonce ČTK a k mému velkému překvapení ji otiskly dne 10. 7. 2018 i Parlamentní listy, aniž by se mne zeptaly, jak je tomu ve skutečnosti. Přetiskly smyšlenky Transparency International, která byla líná se mne zeptat, jak je tomu ve skutečnosti, a tvrdila, že si bokem přijdu možná až na 194 000 eur, což dělá skoro pět milionů korun. Ředitel ČTK se mi tehdy aspoň omluvil. Pokud Transparency International postupuje při udávání Babiše tak diletantsky a podrazácky, jako tomu bylo v mém případě, pak má pan premiér nejen moji soustrast, ale i mé plné sympatie.

Psali jsme: Je to možné? Klaus ml. má prý 7 procent. Demokratický blok, to raději nevidět My nesmíme ani naznačovat! Babišův audit: Scéna, kterou novináři neviděli Babiš před listopadem 1989 nebyl velká ryba. Profesor Keller „vypouští rybník“ chvilkařům. A posílá vzkaz i Gretě. Zhroutí se z něho? Konečný účet pro Rejžka s Hutkou. Jan Keller četl, co si pánové myslí o Češích a o Gottovi. A pak spustil sám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.