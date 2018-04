Pan kongresman přivezl zpěváčkům noty. Kauza Skripal jede přesně podle doktora Goebbelse. Šílenci z NATO chtějí válku za každou cenu, varuje režisér Dvořák

ROZHOVOR „Žijeme v nebezpečné době, šílenci z NATO chtějí válku, sebezničující válku s Ruskem. Chtějí nás do ní zatáhnout...,“ říká k aféře novičok režisér Václav Dvořák, jemuž se nelíbila návštěva kongresmana Paula Ryana v Česku. Proč? „On sem přijel především zatlačit na naše ministry v demisi, aby vydali ruského hackera do Států, a ne do Ruska, aby naše armáda nakoupila americké helikoptéry a další zbraně, aby americké firmy dostavěly naše jaderné elektrárny atd. atd. a v neposlední řadě aby izoloval prezidenta Zemana od vlády a Parlamentu. Zeman je války chtivým politikům, kteří používají propagandu a šíří lži a nenávist, velmi nepohodlný.“

Všiml jste si, že ČR navštívil předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan a že promluvil k poslancům a hovořil mj. o Rusku? „Rusko porušilo mezinárodní normy svou agresí proti našim nejbližším spojencům ve východní Evropě a více skrytě šíří dezinformace, angažuje se v kyberútocích, ovlivňuje demokratické volby po celé Evropě, stejně jako to činilo ve Spojených státech. Rusko nesdílí naše zájmy ani naše hodnoty. O co se snaží, je podkopání těchto hodnot. Musíme vidět, co to vlastně znamená – pokus zasít nesoulad mezi naše národy, rozdělit spojence a destabilizovat demokratické instituce. Toto nemůžeme a nebudeme tolerovat,“ uvedl Ryan a pak kvitoval, že se již dvacet zemí rozhodlo, že vyhostí ruské diplomaty – kvůli novičoku – což je prý „naprosto zásadní“. Jak na vás slova Ryana působí?

Pan kongresman přijel rozdat sborovým zpěváčkům noty. Štvaní proti Rusku bez jediného důkazu, opakuji bez jediného důkazu, není nic jiného než propagandistická příprava agrese proti Rusku. Jinak to nelze číst. Angličané začali, další se přidají, ve všech zemích NATO se připravuje obyvatelstvo na velký konflikt s Ruskem. V příběhu Skripala a jeho dcery to šeredně skřípe, ale režiséři toho příběhu kašlou na logiku, vsadili na doktora Goebbelse a jeho tezi o stokrát opakované lži. Tedy lžou, vyhrožují, svolávají věrné pod korouhev „demokracie, svobody, společných hodnot“ a bůhví čeho ještě. Prší fráze jako při návštěvě onoho kongresmana v našem Parlamentu.

Jediný, kdo zachoval chladnou hlavu, je prezident Zeman, který nechává prověřit českou stopu novičoku. Jako absolvent jsem sloužil u zdravotního vojska, takže vím, kolik blbostí, vyložených lží a polopravd okolo nervově paralytických bojových látek se snaží anglická, respektive NATO propaganda natlouct do hlav svých občanů. A u nás různí nemyslící papoušci ty blbiny opakují.

Žijeme v nebezpečné době, šílenci z NATO chtějí válku, sebezničující válku s Ruskem. Chtějí nás do ní zatáhnout. Mně osobně v této chvíli imponuje oficiální postoj Rakouska. K hysterické reakci se nepřipojilo a odpovědní rakouští politici prohlásili, že zachovají neutralitu a nepřidají se k tomu bláznění. My tady v Česku na rozdíl od Rakouska jsme v rukou nesvéprávných loutek, které si hrají na politiky. Bojím se o naši budoucnost.

A ještě k panu kongresmanovi – on sem přijel především zatlačit na naše ministry v demisi, aby vydali ruského hackera do Států, a ne do Ruska, aby naše armáda nakoupila americké helikoptéry a další zbraně, aby americké firmy dostavěly naše jaderné elektrárny atd. atd. a v neposlední řadě aby izoloval prezidenta Zemana od vlády a Parlamentu. Zeman je válkychtivým politikům, kteří používají propagandu a šíří lži a nenávist, velmi nepohodlný.

Nemůže toto vše souviset s faktem, že před pár dny obhájil Vladimir Putin prezidentský post, a to drtivým způsobem? Stojí snad svět před novodobou studenou válkou? Máme se Ruska bát?

Ruska bychom se mohli bát, kdyby se na vysoké posty dostali lidé typu Žirinovského. Ale to nehrozí. Nepřátelský tlak na Rusko stmelil Rusy kolem Putina. Rozhoupal i Čínu k diplomatickým akcím. Ohnisko napětí okolo Koreje se tiší, bude se jednat, Korejci se chtějí navzájem víc otevřít a snaží se vymanit z vlivu velmoci, která si to po dlouhá desetiletí nepřála. Čína je mediátorem konfliktu a myslím, že budou mít úspěch. Konflikt na Ukrajině takového mediátora nemá, bohužel.

Takže čekejme na Donbasu další mrtvé a ničení všeho, na co ukrajinské dělostřelectvo dosáhne. Je to jen další ukázka, že v Evropě nemáme politiky hodné toho jména. Studená válka mezi zeměmi NATO a Ruskou federací už je v plném běhu. Raději se mýlíme s Amerikou, než abychom sdíleli pravdu s Ruskem.

Co znamená Putin pro Rusy? Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Lze chápat situaci tak, že on je někdo, koho Rusové potřebují, a máme se s tím smířit?

Putin je pro většinu Rusů ten, kdo změnil poměry k lepšímu, kdo má pozitivní vizi, na koho se mohou spolehnout. To přece k oblibě stačí. A to, že světoví konkurenti mají před dnešním Ruskem respekt, je bonus navíc. Rusové mají děsné zkušenosti s válkami, s agresory, kteří je napadali a vždy způsobili velké škody a ztráty. Dost často bylo Rusko napadeno, když na to nebylo připraveno. Putin a jeho okolí to velmi dobře vědí a připravují se. Para belum, říkali Římané. Chceš-li mír, připravuj válku. Kdo má rozum a vidí zjevné nepřátele těsně na svých hranicích, řídí se podle toho. Protiruská propaganda v zemích NATO jede na plné obrátky, tak co jiného zbývá. Putin připravuje Rusko na válku. Kromě toho plánuje sociální programy. Jeho vedení se například podařilo zvrátit nepříznivý demografický vývoj. Poslední volební výsledky ukázaly, že za Putinem a dalšími vlasteneckými politiky stojí 95 procent voličů. To, že velká většina Rusů stojí za Putinem, je dlouhodobý fakt. Mně to nevadí, já pozitivní vývoj Rusku přeji. Horší to mají ti, kteří Putina nenávidí. Ti se s tím budou muset smířit.

Jak už jsem uvedla, Evropou hýbe aféra novičok. Vzhledem k tomu, že summit EU jednoznačně souhlasil s názorem britské vlády, že za incident, kdy byli otráveni bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera v anglickém Salisbury, je s největší pravděpodobností odpovědná Ruská federace, více než dvacítka členských zemí EU přistoupila k vyhoštění ruských diplomatů. Americký prezident Donald Trump v souvislosti s kauzou dokonce nařídil vyhoštění šedesáti Rusů a uzavření konzulátu v Seattlu. Česká republika vyhostí tři pracovníky ruského velvyslanectví v Praze... Jde o přiměřený počet, nebo mělo být vyhoštěných z ČR více? Anebo jsme měli být zdrženliví podobně jako Slovensko nebo Rakousko?

Obvinění Ruska z atentátu na exkádrováka ruské vojenské rozvědky nestojí na faktech, ale na domněnkách. Okolnosti naznačují, že se s námi hraje nečistá hra. Zčistajasna nám bylo oznámeno, že Skripalova dcera se zázračně uzdravuje. Prostě dělají z nás pitomce a myslí si, že jim to projde. Ta propagandistická figura provokace je stále stejná, otrávený Skripal stejně jako otrávený Litviněnko stejně jako sestřelené malajsijské letadlo nebo chemické Asadovy útoky v Sýrii atd. atd. Autoři bez fantazie jen kopírují béčkové detektivní romány. Důkazy nikde, obžaloba halasně vznesena vzápětí po činu, aniž se vše řádně vyšetřilo. Presumpce neviny nefunguje. Právní stát nefunguje. Vyhoštění zpravodajců, protože co jiného tito diplomaté jsou, jak u nich, tak i u nás, znamená zaslepení protivníkových očí, byť na relativně krátkou dobu. To se dělává před chystanou válkou. Opakuji: žijeme v nebezpečné době a mnozí v NATO tu válku zjevně chtějí.

Nedlouho poté, co byl český stát Rusy obviněn jako možný původce, vydali příslušní ministři a další politici jasné oficiální vyjádření, v němž odmítli, že by „novičok“ mohl pocházet od nás. Jenže do všeho vstoupil prezident M. Zeman a uložil BIS, aby „zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok, ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních“. Někteří politici (např. šéf poslanců STAN Jan Farský) ovšem právě tohle Zemanovo rozhodnutí silně kritizovali a považují jej za důkaz servility prezidenta vůči Rusku. Hovoří dokonce v souvislosti se Zemanem o velezradě. Jak toto vnímáte?

Náš stát nebyl obviněn. Rusové prohlásili, že k podobným látkám, jakou je novičok, má přístup i několik dalších zemí, mezi nimi i naše. Já se domnívám, že s látkami typu novičok pracuje i naše protichemická jednotka. Už jen proto, aby správně kalibrovala detekční přístroje, musí uchovávat, nebo dokonce i v malém vyrábět novičok. Jsem zvědavý na zprávu BIS, co jejich agenti řeknou panu prezidentovi, který nechává výskyt novičoku na našem území prověřit.

A k těm prohlášením Farského, Rakušana, Němcové a dalších – chtějí se zviditelnit. Opět je tu příležitost kopnout našeho prezidenta do kotníku.

Strany KSČM a SPD se již vyjádřily ve smyslu, že je vyhoštění diplomatů přehnané. Místopředseda KSČM Josef Skála dokonce Británii vyčetl, že nezveřejnila žádné konkrétní důkazy o tom, že za otravou Skripala stojí Rusko, a podle poslance KSČM Leo Luzara jde pouze o gesto, nikoliv o skutečnou obranu Británie. Mají komunisté pravdu?

V tomto případě mají komunisté i okamurovci pravdu.

Velvyslanec v USA Hynek Kmoníček v Otázkách Václava Moravce uvedl: „Podstatné je, že ruští přeběhlíci končí ve třech zemích – USA, Velká Británie, Izrael. A pouze v jednom z těchto tří míst záhadně umírají. V tuto chvíli je vyšetřováno asi 14 podobných případů. Rusko patrně s největší pravděpodobností obnovilo program likvidace přeběhlíků, tak jako tomu bylo v 50. letech...“ Za tato slova ale byl Kmoníček kritizován...

Dost bych se divil, kdyby tohle byla oficiální politika rozvědných služeb Ruské federace. Zdá se mi, že oni čtou bondovky méně než jejich britští a američtí kolegové.

Ještě jednoho postřehu jsem si všimla. Bezpečnostní poradce Andor Šándor totiž uvedl: „Pokus o vraždu Skripala mohl provést někdo z GRU na vlastní pěst, aby pomstil jím prozrazené zpravodajce této služby. Na rozdíl od FSB (kontrarozvědka) či SVR (civilní rozvědka) se přeběhlictví u GRU trestá často nemilosrdně,“ řekl Šándor. Nemůže být právě on nejblíže pravdě?

Vrátil bych se k podobnému případu – smrt agenta Litviněnka otráveného poloniem. Stalo se také v Británii a také za to prý mohli Rusové. Nedávno v ruské televizi odvysílali diskusní studio s otcem Litviněnka. Vedle něj seděl muž, který byl Brity obviněn z Litviněnkovy vraždy. Otec zavražděného Litviněnka s ním jednal jako s blízkým rodinným přítelem. A jmenoval člověka, který se podle něj vraždy jeho syna dopustil. Je to spolupracovník americké CIA, který pomáhal Litviněnkovi zběhnout za hranice.

Jaké vztahy by teď měl svět s Putinem nastolit? Třeba i s ohledem na případ Skripal… A co nastane, až Putin prezidentem Ruska nebude? Objevují se názory, že ve chvíli, kdy Putin skončí, může přijít někdo ještě horší, a spekuluje se o tom, že Putina pak nahradí komunista... Bylo by to pro Rusy zlé?

To jsou velké spekulace. Je pravda, že i Rusové mají obavu, co či kdo po Putinovi. Putin je pro ně pozitivní postava. Pro Číňany, Brazilce, Jihoafričany, Íránce či Indy také. To jen u nás v Evropě se vaří ta nechutná nenávistná a prolhaná polévka protiruské propagandy. Komunisty po předchozích zkušenostech mnoho Rusů nevolí a s největší pravděpodobností ani volit nebude. Já si troufnu předpovědět, že to bude osoba svým založením a přesvědčením podobná Putinovi. Na rozdíl od amerických či západoevropských prskavek na jedno volební období je ruská politika založená dlouhodobě, dlouhodobě probíhá i výběr osobností do čela státu.

autor: Olga Böhmová