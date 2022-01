Pandemie blbosti, nikoliv covidu. Lékař Havrda natvrdo o Kubkovi a poměrech v ČLK

reklama

Před časem jste založil Paralelní lékařskou komoru. Jde pouze o recesi, nebo vážně míněnou aktivitu? Co vás k tomu vedlo a co si od toho slibujete?

Jde o vážně míněnou aktivitu. V Paralelní lékařské komoře (PLK) jsou řádní členové České lékařské komory (ČLK), kteří mají jiný názor na problematiku onemocnění covidem, než prezident ČLK Kubek a další zastánci jednoho směru.

Hlavním cílem PLKu je zahájit na toto téma kultivovanou lékařskou diskusi, které se druhá strana i s podporou politiků a médií vyhýbá. Dále informujeme občany České republiky, že v medicíně je potřeba hledat pravdu neustále a některá dogmatická tvrzení, jak se postupně potvrzuje, jsou i pro ně velmi nebezpečná.

Již v minulosti jste často kritizoval prezidenta ČLK Milana Kubka za jeho postoje k pandemii covid-19. Co vám na jeho vyjádřeních vadí nejvíce? Není přece správné, aby se prezident ČLK vyjadřoval na podporu boje proti tomuto onemocnění?

Člověk by měl mít před autoritami respekt. Ten jsem u Milana Kubka ztratil v okamžiku, kdy začal až fanaticky strašit občany smrtí, pokud se nedají naočkovat. Dále opakovaně dehonestoval zdravé neočkované a covidovou pandemií velmi poškozené živnostníky. I on tvrdil, že očkování je tečkou za covidem. Nyní vidíme, že také on lhal.

Lékař, který vystupuje v médiích, by měl dodávat jiným občanům optimismus a naději a měl by se vyvarovat výroků, které jsou proti lékařské etice a zdravému rozumu. V rámci lékařského stavu neproběhla žádná diskuse ohledně povinného očkování, proto vedení ČLK nemá žádný mandát požadovat tuto formu zásahu do integrity člověka.

Zdá se, že doposud největší pozdvižení způsobilo poslední rozhodnutí vlády Andreje Babiše, pomocí kterého se má zavést povinné očkování pro seniory a některé profesní skupiny. Co jsou podle vás ty největší důvody, proč by očkování proti covid-19 mělo zůstat dobrovolné?

Anketa Jste pro zrušení covid pasů, tedy pro to, aby neočkovaní mohli volně chodit kamkoliv? Ano 88% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19106 lidí Udělat takový krok den před ukončením mandátu vlády – to je nehorázné. Doufám, že to Babišovi a spol. ještě dobře spočítáme. Kdo se chtěl naočkovat, tak se dávno naočkoval. Mnoho lidí prodělalo opakovaně covid ve velmi lehké formě a mají kvalitní imunitu. Je velmi nemorální, že lidé se již dávno očkují nikoli proto, že se bojí onemocnění – ale proto, že chtějí mít klid a chodit tzv. na pivo nebo cestovat.

Tako vakcína nechrání proti onemocnění – očkovaní podobně jako neočkovaní plní naše nemocnice a mohou také kohokoliv nakazit. Nevěřím na pohádky, že jsou méně infekční než neočkovaní. A nyní již celosvětově víme, že očkování zastaralou vakcínou proti covidu je proti omikronu zcela nefunkční.

Nový ministr Válek a koalice Spolu jasně deklarovala, že tuto vyhlášku zruší. Také se na základě těchto faktů musí okamžitě zrušit segregace neočkovaných lidí, kteří musí mít možnost žít stejný život jako očkovaní. Již není žádný medicínský důvod pro takovéto rozdělování společnosti.

Většinově převládá názor, že právě očkování proti covid-19 je klíčovým nástrojem v boji proti pandemii. Proč tedy tolik brojíte proti očkování? Neprodlužuje se tím jen doba, po kterou budou hrozit další vlny pandemie a tedy i přetížení nemocnic?

Většinový názor u nás, kenž je zde vyhlašován lidmi, kteří se ve svých prohlášeních fatálně spletli, a který je nám zarputile předkládán zfanatizovanými médii, se již v civilizovaném světě postupně bortí jako domeček z karet a brzy se stane menšinovým.

Já nijak nebrojím proti očkování, ale jsem proti povinnému očkování. Jsem proti očkování na nádražích a v obchodních domech no-name lidí z ulice bez lékařského vyšetření. Jsem proti tomu, aby nikdo po očkování nenesl za případné komplikace zodpovědnost. Jsem proti očkování zastaralou a málo účinnou vakcínou zejména u dětí a mladých zdravých lidí, kteří již covid bez jakýchkoliv následků prodělali.

Jsem za transparentnost očkování. Kolik nás to stojí měsíčně? Kolik dávek máme? Kolik miliard stálo očkování i testování naše zdravotní pojišťovny? Je také potřeba ihned odtajnit fakta o vakcínách, o jejich nežádoucích účincích, je třeba pátrat po komplikacích po očkování, což se zde záměrně nedělá.

Nemocnic a lůžek máme dost, jinak bychom nebourali polní nemocnici v Letňanech. Dost máme i přístrojů a léků. To, že chybějí lékaři a zejména kvalifikované zdravotní sestry, to však víme již 15 let. Stát i hejtmani měli mnoho měsíců na to, aby zajistili a vyškolili potřebný personál do nemocnic! Místo toho podporovali paniku a prováděli covidovou segregaci, zvyšovali strach u obyvatelstva, zaváděli nesmyslné lockdowny a nutili nosit lidi roušky v přírodě.

Zde není pandemie covidu, ale pandemie blbosti.

Přestože představitelé nové vlády před volbami jasně odmítali povinné očkování, kabinet Petra Fialy stále otálí s jeho zrušením. Proč tomu tak podle vás je? Naplní podle vás Fialova vláda své předvolební sliby?

Zeptejte se premiéra Fialy a ministra Válka. Asi převzali takové finanční závazky vůči EU a firmě Pfizer, že musí vypíchat všechno, napíchat všechny včetně psů a koček.

Média pravidelně a vytrvale chrlí „informaci“ o očkování jako jediné možné cestě tečky za covidem a straší lidi smrtí. Také nikdo nerozporuje segregaci zdravých lidí, i když Nejvyšší správní soud prohlásil tento postup za nezákonný. To je velmi zajímavé, jelikož zde jsou porušována, zatím beztrestně, základní lidská práva určité skupiny obyvatel. Věřím, že za tyto zločiny budou někteří zodpovědní lidé souzení a odsouzeni.

Pokud současná vláda nesplní sliby, které dala nejen svým voličům, velmi brzy skončí. Lidé již nechtějí žít ve zdravotnické totalitě, mají již dost ústrků, buzerací a lží. Chtějí žít normálně. Očkovaní i neočkovaní.

Neočkovaní jsou i přes nezákonná omezení psychicky nad věcí – ale očkovaným postupně dochází, že byli podvedeni a velmi zvažují, jestli si dají píchnout třetí, čtvrtou nebo pátou posilující dávku v situaci, kdy mnoho odborníků u nás i ve světě tvrdí, že nejlepší prevencí těžkého onemocnění covidem je prodělání lehkého onemocnění ve formě infekce variantou omikron.

Fotogalerie: - První pokus nevyšel

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pokračuje v boji proti pandemii podobnými nástroji, jakými to zkoušela předchozí vláda. Například zavedl povinné testování zaměstnanců ve firmách, ale zároveň již stihl opakovaně změnit pravidla pro testování žáků ve školách. Jak to na vás působí?

Jediné, co Válek zavedl, je to, že budeme alibisticky masivně testovat všechny lidi v práci, ve školách, na úřadech. Při předpokládané obrovské nakažlivosti virem varianty omikron to vůbec nedává žádný smysl. Bude to stát další miliardy z kas státních pojišťoven, zaměstnavatelů i státu – a vítězem se stanou pouze distribuční firmy s testy.

Je také docela veselé, že po testování pochybnými testy mnoho tzv. pozitivních jedinců bude moci v rámci tzv. „pracovní karantény“ nadále chodit do práce.

Petr Fiala mluví o své vládě jako vládě změny. Pokud jde o pandemii, budou podle vás tyto změny dostatečné? Co reálně očekáváte od nové vlády?

Anketa Má ministr vnitra Vít Rakušan vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16934 lidí Žádné změny zatím nevidím. Při komunikaci se svými pacienty, kteří volili současnou vládní garnituru, slyším rozčarování a velké naštvání.

Jediná cesta změny je zrušit povinné očkování. Očkování má být pouze v rukou kvalifikovaných lékařů. Okamžitě zrušit fanatickou kampaň na očkování dětí a nechat to na zkušených pediatrech. Okamžitě zrušit diskriminaci zdravých neočkovaných.

Okamžitě edukovat celý národ, jak se má chovat, kdy a jak používat roušky či respirátory, kdy a jak se začít léčit doma, kdy dojít za svým praktickým lékařem. Zde by měla být jasná pravidla léčby počínajícího onemocnění. Praktičtí lékaři by měli také být zbaveni mnoha zbytečných administrativních úkonů, které je omezují v péči o pacienta.

Okamžitě by se měly posílit stavy hygienické služby, okamžitě by se měli začít školit nové sestry a lékaři, kteří by byli v záloze při případné další vlně epidemie.

Hlavní informace by měly být k dispozici i několik hodin denně zejména v České televizi a v Českém rozhlase. Tato média se zcela fatálně zpronevěřila své zákonem uložené funkci a vedou již mnoho měsíců za peníze občanů reklamní kampaň farmaceutickým firmám a vybraným a politiky prověřeným odborníkům.

Vláda zveřejnila také své programové prohlášení. Jak hodnotíte priority vlády v oblasti zdravotnictví?

Pokračuje doba temna. V programovém prohlášení vlády není o covidu vůbec nic. Také se i nadále nemění pseudosocialistický systém financování zdravotní péče. Pouze se uvažuje „o diskusi o potřebě a vhodnosti nějaké cenové konkurence zdravotních pojišťoven a zavedení možnosti dobrovolného doplňkového připojištění“.

Ani slovo o tom, kde vláda sežene peníze na poskytování zdravotní péče na současné úrovni, když se vyhodily desítky miliard oknem za očkování a testování. Ani slovo o tom, kde sežene akutně další lékaře a další zdravotníky, kteří již mnoho let chybějí. Není nikde ani slovo o tom, jak nahradíme odcházející praktiky, specialisty a stomatology.

Většinou se zde řeší nepodstatné problémy a je zde celá řada vzletných frází, které nikoho neurazí.

Svobodní, jejichž jste místopředsedou, sice nejsou součástí vlády ani Parlamentu, ale přesto se zeptám, jestli máte nějaký konkrétní plán, jak konkrétně byste s pandemií bojovali vy? Opravdu byste zrušili všechna mimořádná opatření?

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 2% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 21434 lidí To se mýlíte, Svobodní mají svého senátora Jaroslava Chalupského, takže jsme součástí Parlamentu. Konkrétní plán na změny ve zdravotnictví máme na www.svobodni.cz.

V otázce boje s covidem nemá vládní prohlášení žádné plány. Podstatné je, že my bychom preferovali opačný postup. Snažili bychom se přesvědčit občany, aby lépe pečovali o své zdraví a byli tak co nejméně nemocní. To se týká nejenom covidu.

Jako zcela bizarní se mi zná návrh jedné kanadské provincie, aby lidé, kteří nejsou očkováni, platili vyšší zdravotní daň, jelikož zaplňují nemocnice. Ale je to jinak. Nemocnice zaplňují především lidé obézní, silní kuřáci, lidé, co žijí nezdravě, požívají drogy. Ti nic navíc platit nebudou?

Pokud by zde byl systém skutečných zdravotních pojišťoven, které si budou konkurovat pojistným programem, jak mají ve svém programu Svobodní, nikdy by k takovýmto excesům nemohlo dojít.

Vrátím se na začátek našeho rozhovoru a zeptám se, co plánujete s Paralelní lékařskou komorou v následujících týdnech a měsících?

Opakovaně odborně mluvíme na schodech naší budovy ČLK v Praze ve Vysočanech, kam nás Milan Kubek z „epidemiologických důvodů“ nepustil. Je nám líto, že nová budova ČLK je prázdná, nevyužitá a chátrá. Proto jsme nuceni přednášet venku a v zimě na schodech na ulici. Na tyto přednášky, vždy v sobotu od 13 hodin, zveme i naše odborné názorové oponenty, ale ti nemají zatím o komunikaci žádný zájem. PLK podporuje všechny platformy lékařů, sester i studentů.

PLK také pořádá pravidelné nezávazné plkání s občany na Palackého náměstí před ministerstvem zdravotnictví v neděli od 12 hodin.

Našim snem je uspořádat vrcholnou odbornou konferenci všech názorových proudů odborníků o onemocnění covidem v hotelu Don Giovanni v Praze. Nyní shromažďujeme peníze od sponzorů a vytváříme rámec této velké akce.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.