Pane Koláři, toto vzkazuje veterán Pražského povstání. Fanatičtí fašisté informační doby. Choré mozky, přijde tam teď pomník vlasovců, nebo rovnou gestapa?

Zažil jste druhou světovou válku. Lze říct, že z hlediska omezení společnosti je v Česku pandemie koronaviru největší katastrofou od této války?

Zažil jsem bombardování Prahy a Kolína a mohu říct, že opravdu taková omezení u nás od té doby ještě nebyla. Chápu to. Protože jde celosvětově o obrovskou hrozbu a počty mrtvých lidí rostou. Osobně jsem ale nikdy nebyl nemocen. Neměl jsem ani chřipku. A i dnes se cítím na třicet. Když jdu někde do schodů, tak za mnou mladí sípají až hrůza. Občas se obávám, čeho se s takovouhle mladou generací ještě dočkáme.

Je vám devětaosmdesát let. V době pandemie jste vlastně v nejohroženější skupině. Jak to vnímáte?

Beru to normálně. Moc mě to nevzrušuje. Mám zabezpečený přísun potravin a žít mezi čtyřmi stěnami mi nevadí.

Kdo vám nakupuje?

Víte, jsem tím šťastnějším z důchodců. Žiju v rodinném domku s manželkou a synem. Jsme tedy všichni pohromadě a oni se starají dobře.

Chodíte občas ven?

Jen málo, hlavně se psem. Ale roušku a rukavice nosím. Doma si pak normálně opláchnu ruce a obličej, ostatně to jsem dělal vždy. Nejsem žádné čuně.

Co si myslíte, když se na vás ze všech sdělovacích prostředků valí zprávy o nemoci covid-19?

Kdybych to nebral sportovně, tak se z toho zblázním. V televizi, v rádiu a na internetu se dnes o ničem jiném neinformuje, takže to dost působí na psychiku člověka. Ten virus vypadá nezničitelně a zdravotníci se s ním snaží bojovat, seč mohou. Našemu zdravotnictví věřím, a věřím, že mě koronavirus nezničí. Pevně tomu věřím. Vlastně chci ještě dodat, že přeji všem lidem, co se jakýmkoliv způsobem starají o to, abychom se i v době krize cítili v bezpečí, hodně síly a zdraví.

Nouzového stavu využila radnice Prahy 6 k odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády...

Chtěli, aby o tom vědělo co nejméně lidí, aby jim v tom nakonec nebránili. To je jasné jako facka. Koněv byl symbolem vítězství nad fašismem. Po celou druhou světovou válku byl důležitým velitelem Rudé armády. Velel osvobozování Čech a Prahy.

Kdyby Rudá armáda nedorazila do Čech, některé zdejší věznice a koncentráky, například Terezín, by se změnily v jatka. Nacisti měli v plánu vyvraždit vězně a Prahu změnit v trosky. Nicméně potřebovali utéct k Američanům, proto kapitulovali. Co na to víc říct?

Jak v tomto kontextu hodnotíte některé starosty, třeba právě Ondřeje Koláře z Prahy 6, který nechal sochu odstranit?

Víte, nejdříve chci říct, že většina českých starostů jsou normální a pracovití lidé, kteří si zaslouží úctu. A pak tu máme jakousi skupinku starostů, jako Pavel Novotný anebo Ondřej Kolář, kteří si své starostování pletou s reality show v televizi. No, a jestli tyhle své činy myslí vážně, tak bych je mohl přirovnat k fanatickým fašistům informační doby. Jednou jsem Koláře viděl naživo a zrovna říkal, že by se ten hnůj z Hradu měl vyvézt. To je jeho úcta k prezidentovi, který byl zvolen v přímých volbách.

Dost mě také mrzí, že ohledně sochy maršála Koněva mlčí Ministerstvo obrany.

„Zatímco například starosta Mladé Boleslavi shání pro obyvatele dezinfekci, arogantní starosta Kolář má úplně jiné starosti. Jako malé dítě dupe a křičí: 'Koněv tady nebude, nebude a nebude!'“ To nám napsala jedna čtenářka...

To je přesně ono. Jak se starosta stará o své občany. Raději se stará o sochy, o něž by se měli zajímat historikové či památkáři. Prostě chce, aby se zapomnělo, že Prahu osvobozovala Rudá armáda. A tak Koněva šoupnem do sklepa.

Ne. Do depozitáře společnosti specializované na ukládání uměleckých předmětů, a pak bude vystavena v Muzeu paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město...

Prostě bude schovaná. A jsem dost zvědav, jak bude vypadat ten památník osvoboditelům, který tam přijde místo něj. Že by další památník vlasovcům? Anebo rovnou gestapu? Možná bratrům Mašínům. Opravdu se obávám, co tam ty choré mozky vymyslí.

Hodně proti odstranění Koněvovy sochy z Prahy 6 protestovali komunisté. Vy s nimi máte něco společného?

Komunistou jsem nikdy nebyl a nebudu. Ostatně, ani v žádné jiné partaji jsem nebyl. Nicméně něco společného máme. Čerpají z pravdivých zdrojů a uvádějí některé události, například druhou světovou válku tak, jak se opravdu staly. Jednou o mně na internetu napsali, že jsem bolševik. Lež jako věž. Už táta mi říkal, že nejhorší jsou partajníci, protože proti sobě často dost podpásově bojují a tím rozbíjejí celou společnost. A měl pravdu.



