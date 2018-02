Paní Drahošová, ta to chtěla. Herec mluví o volbách a přináší ohlasy na Zemana z ciziny. Jiné než ty z novin

ROZHOVOR „Většina našich známých ze zahraničí kvituje, že si Miloš Zeman stojí za svým,“ říká oblíbený herec Jan Kuželka s tím, že mu volali například podnikatelé z Vídně, kteří fandili Miloši Zemanovi. Umělec promluvil i o tom, co by podle něj mohl znamenat případný návrat Miloše Zemana do ČSSD. Řekl také, jak ho překvapila nenávist mezi lidmi právě kvůli letošním volbám prezidenta.

Volba prezidenta rozvířila mezi lidmi obrovské emoce. Někteří tvrdí, že to byly nejdůležitější volby od roku 1989. Čím byly tak výjimečné?

Já jsem upřímně vůbec nečekal, co to s lidmi udělá. Takovou nenávist, co to vyvolalo, to snad není ani normální. Že by to byly nejdůležitější volby od roku 1989, to si ale nemyslím. Tady šlo spíš o tu nenávist vůči Zemanovi. Jak řekl v televizi nějaký politik – kdyby tam byl Kačer Donald, tak budou volit Kačera Donalda. Tam šlo prostě jen o to, aby Zeman nevyhrál. Ale zaplaťpánbůh, že už je to za námi. Protože já pořád doufám, že se to vrátí do nějakých kolejí té slušnosti a toho, že ti lidé budou mít k sobě zase trošku blíž.

I když jen o několik procent, tak přece jen nakonec opravdu vyhrál Miloš Zeman. Čím podle vás voliče nakonec získal a kde udělal Jiří Drahoš naopak chybu?

Velkou chybou pana Drahoše byla hlavně jeho nezkušenost. A myslím, že mu také hodně nepomohla jeho manželka, která si občas pouštěla pusu „na špacír“, takže mu to hodně uškodilo. A proč vyhrál Miloš Zeman? Ten totiž mluví pořád stejně a lidé vědí, co od něj mají čekat. Slíbil, že bude slušnější… Tak uvidíme. A já mám opravdu pocit, že lidi volili jistoty. Když viděli, že se ten pan profesor v té politice vůbec nepohybuje, tak asi dali přednost Miloši Zemanovi, který je ostřílený politik.

Když jste zmínil paní Drahošovou, tak manželku Miloše Zemana jako první dámu už známe. Která z nich by se vám zdála lepší jako první dáma a proč?

Manželka Miloše Zemana je podle mne taková vyrovnanější, klidnější, moc se do toho neplete... U paní Drahošové bylo vidět, že by hrozně ráda na ten Hrad a že ho bude tlačit za každou cenu. Myslím, že i panu Drahošovi to bylo nepříjemné.

Průzkum Lidových novin od agentury Median ukazuje, že část voličů Jiřího Drahoše a nevoličů přijala vítězství Miloše Zemana. 54 procent lidí je totiž podle průzkumu s tím, že Zeman vyhrál, spokojeno a pouze 37 procent spokojeno není. Zeman byl přijatelný pro téměř 45 procent nevoličů, kdežto Drahoš ani ne pro deset procent. Ve světle těchto čísel, jak vážné je to se slovy, že je národ rozdělený napůl? Ta čísla tomu příliš nenasvědčují..

Dnes jsem někde četl, že i pan Horáček, který podporoval pana profesora Drahoše řekl, že to vůbec není člověk do politiky. A mluvil i o té jeho manželce, která mu hrozně uškodila. A víte, myslím si, že normální lidé respektují vítěze voleb. Že by ho měli přijmout. Proč by měl někdo plivat kolem sebe špínu a zášť kvůli tomu, že vyhrál člověk, kterého nevolil? Jednou zkrátka byl demokraticky zvolený, tak by ho měl každý respektovat jako prezidenta. Oni už to také řekli i někteří opoziční politici, že samozřejmě je to jejich prezident.

Politolog Jiří Pehe v rozhovoru pro Respekt uvažuje o demografickém vývoji. Předpokládá, že se Zemanovým prezidentstvím éra jeho podporovatelů skončí i s ohledem na jejich věk. Proč podle vás Zemana volí spíše starší voliči? Nakonec není to o podpoře mládí, vždyť Jiří Drahoš je jen o pár let mladší než Miloš Zeman…

Já si myslím, že to neskončí. Jde o to, ke komu se za těch pět let ti jeho voliči přikloní. Samozřejmě, že někteří za těch pět let tady už třeba nebudou, ale ti ostatní určitě budou hledat adekvátní náhradu za pana prezidenta Zemana.

Jak už jsme řekli, mezi Zemanovy voliče patří nejen spíše starší lidé, ale také lidé z chudších regionů. Jiřího Drahoše naopak volili mladší, perspektivní, vzdělaní, z větších měst. Jsou mezi Zemanovými příznivci tedy více lidi, kteří uvažují o vystoupení z EU, nebo si dokonce přejí návrat socialismu? Nebo jim prostě spíš chybí více sociálních jistot a tato doba je v lecčem zklamala?

Já si myslím, že spoustu lidí ta doba zklamala. Ale že by chtěli za každou cenu vystoupit z EU, to si nemyslím. Pan prezident je velmi moudrý, i když mu občas ujede něco, co by říkat asi nemusel, ale i to bych mu odpustil. Protože jeho vize je dělat všechno nejlepší tady pro tuto zem, což myslím, že dnes u spousty lidí chybí.

Exministr Tlustý se domnívá, že zvolením Zemana začíná znovuzrození ČSSD, že se Miloš Zeman třeba i vrátí do sociální demokracie. Vidíte to jako možnost a co by to podle vás pro sociální demokracii znamenalo?

Když jsem viděl už hned po tom vítězství pana prezidenta, že se tam objevil nynější předseda ČSSD, a i takové ty zákulisní řeči z ČSSD… No tak co si budeme povídat, vždyť Miloš Zeman je tehdy vytáhl. Oni byli úplně na dně a on je během několika let dostal do Strakovy akademie. Tak si myslím, že spousta těch straníků, kteří si to pamatují, tak sázejí na to, že by jim mohl zase hodně pomoci.

Když se vrátíme k volbě prezidenta, jak moc je ovlivnilo téma migrace?

Já myslím, že rozhodně ovlivnilo. Když to člověk vidí, co se dnes děje třeba ve Franciii… Je to strašné.

Zatímco starší lidé se migrantů dost často bojí, hodně mladých stojí za tím, že se tato věc zveličuje a že bychom měli rozhodně pomáhat. Budeme mít tedy za pár let také multikulturní společnost, jakou vidíme třeba v Anglii a jaká se utváří v Německu? A co to bude pro nás znamenat?

Proboha, já doufám, že ne. Nevím, jaké ti mladí mají zkušenosti s těmito kulturami, ale pokud by to poznali, tak musí sami uznat, že to není možné být nějak multikulturní. Tito lidé, kteří do Evropy přicházejí, mají úplně jinou kulturu. Nikdo jim to nebere, ale ať si ji dělají u sebe doma, ve svých podmínkách.

Mluví se o tom, že vítězství Miloše Zemana je výhrou i pro premiéra Babiše. Co pro Českou republiku bude znamenat mít v čele tyto dva muže? A je to skutečně ohrožení demokracie, jak někteří hrozí?

Ale určitě to ohrožení demokracie není. To je všechno strašák. To je to samé jako strašení, že nás Miloš Zeman táhne někam na východ.

Jinak, já si nejsem tak úplně jistý, jak to dopadne mezi panem prezidentem a panem Babišem. Pan Babiš má samozřejmě ještě šanci využít té šance, co mu prezident dal. Ale kdyby toho nějak nevyužil, tak si myslím, že tam také dojde k nějakým názorovým střetům. I když ono je to těžké… Myslím, že nikdo nemůže říct s čistým svědomím, jak to opravdu bylo například s tím Čapím hnízdem. Myslím si také mimo jiné, že ČSSD a dalším opozičním stranám hodně uškodilo, že vytáhly Čapí hnízdo vlastně až těsně před volbami. Vědělo se o tom tolik let a nikdo o tom nemluvil. Až najednou těsně před volbami? Já to slyším od lidí, jak hodně jezdím, že právě toto jim vadí, že si o tom myslí svoje.

Vy máte hodně přátel a známých v zahraničí, máte nějaké reakce na výsledky prezidentských voleb?

Mám. Volali mi například známí z Vídně, jsou to podnikatelé, kteří fandili Zemanovi. A většina našich známých ze zahraničí kvituje, že si Miloš Zeman stojí za svým. Ale to se týká i Andreje Babiše. Lidem se líbí, že si oba pevně stojí za svými názory.

autor: David Hora