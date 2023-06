Pátá kolona, ruský troll? A co je potom pan Koudelka? Paroubek o nechutné propagandě kolem smlouvy s USA

Čeho se obává v souvislosti s válkou na Ukrajině i co si myslí o slovech náčelníka generálního štábu Řehky. Nejen o tom v rozhovoru promluvil expremiér Jiří Paroubek. Prozradil také plány Nespokojených ohledně „obranné dohody“ s USA a vyjádřil se i ke slovům šéfa BIS Koudelky. „Myslím si, že čas protestů začíná,“ říká k odborům a rozebírá, v jakém případě by vládě mohou být „ouvej“. Pozval také na čtvrteční akci v Praze na Novotného lávce, kde vystoupí nejen on, ale například i docent Ševčík a další.

reklama

„Zavlečou Česko do války“? Ptáte se ve svém komentáři na webu Vasevec.cz. Pane inženýre, čeho se v tomto směru konkrétně obáváte?

Obávám se samozřejmě několika věcí současně. Jednak jsou to ty dodávky munice například té britské, těch protitankových granátů s ochuzeným uranem. Je otázka, jestli takováto munice vůbec odpovídá Ženevské konvenci. Protože při explozi té nálože dochází k uvolňování určitých toxických plynů. A dochází k určitému zvýšení radioaktivity tak, jak se to ukázalo v Jugoslávii a zejména v Iráku. Kromě toho si myslím, že ještě vážnější problém jsou eventuální dodávky letadel, stíhaček F-16. Protože stíhačky F-16 jsou velmi citlivé, co se týče stavu přistávacích ploch.

Takže by potřebovaly, aby přistávací a odletové plochy byly téměř vyluxované. Aby byly naprosto čisté. A to je samozřejmě v podmínkách válečného konfliktu na Ukrajině asi těžko splnitelná věc. Takže by byly případně dodány tyto stíhačky a zaškoleni letci, což není zase až tak úplně jednoduchá záležitost. Ale dodavatelé těch letadel tvrdí, že jsou schopni ukrajinské letce zaškolit za čtyři měsíce. No ale pak to bude chtít asi technický personál z těch zemí, které ty dodávky uskutečnily. Takže i kdybych připustil, že se bude létat z ukrajinských letišť, což vidím jako skoro nemožné, tak tam bude muset být zahraniční personál a také zahraniční díly tak, aby eventuální poškození toho letadla mohlo být okamžitě opraveno.

Ale spíš to vypadá, že – a to by měl někdo kompetentní také buďto potvrdit, nebo vyvrátit, že k použití těch F-16 budou potřeba opravdu bezvadná letiště. Takže spíše to vypadá na letiště v okolních zemích. Vylučme tedy Maďarsko – takže Slovensko, Polsko, možná ČR, asi Pobaltí… No a to samozřejmě generuje možnost Rusům zasahovat i na těchto letištích. Jestli se německá vláda vyjádřila, že považuje za legitimní útoky na civilní cíle na ruském území, no tak se asi můžou stejně dobře považovat za legitimní útoky na vojenské cíle na cizím území. No a pak už je jenom centimetr nebo spíš milimetr ke skutečnému konfliktu.

I náčelník generálního štábu Řehka uvedl, že „válka mezi Ruskem a NATO je možná, není nemožná“. Dodal také, že „Pokud by válka vypukla, od první chvíle jsme aktivním účastníkem.“ Váš komentář?

Bylo zajímavé, že když o tom začal mluvit Andrej Babiš před prezidentskými volbami, tak ho v mainstreamových médiích okřikovali. On totéž řekl vlastně už i tehdy generál Řehka. Teď to opakoval, řekl bych ještě brutálněji. Samozřejmě není to nic hezkého ale je to v podstatě to, co říkám já. Že tady ten konflikt hrozí a že především ty dvě bojující strany, ale také západ, který hecuje Ukrajinu a dodává jí zbraně, by měly využít realistický mírový plán. Ať už to je čínský nebo Muskův plán a začít se tím zabývat.

Četl jsem nějaké desatero Ukrajinců, kteří si postavili mírový plán tak, jako kdyby vyhráli válku a Rusko podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci. Takhle asi ta válka neskončí. Takže je potřeba vzít rozum do hrsti a začít uvažovat selským rozumem, že je nejvyšší čas – to už říkám přes rok, s tou válkou skončit.

KSČM minulý týden pořádala před Poslaneckou sněmovnou happening proti „obranné smlouvě“ s USA s názvem AMI, GO HOME. Co na tuto akci říkáte?

Já jsem na té akci i mluvil. Jsem samozřejmě rád, že komunisté něco takového uspořádali. Ale byli tam také představitelé, reprezentanti, jiných levicových politických stran – Suverenity, Domova, Národních socialistů.... Dokonce tam přišli i s prapory. Takže to byla vlastně taková akce, řekl bych levice, kterou tedy organizačně zajistili komunisté. Předpokládám, že bychom ještě do konce měsíce s Nespokojenými uspořádali podobný meeting tamtéž tak, abychom při projednávání té smlouvy v Poslanecké sněmovně byli slyšet. A samozřejmě dáme prostor i těm parlamentním řečníkům, pokud si to budou přát, ti kteří jsou proti té smlouvě.

„Dá se předpokládat, že Rusové budou využívat všech svých prostředků, včetně tvrdých dezinformací, to i osobního až intimního charakteru, páté kolony u nás, a tak dále, aby schválení této smlouvy zabránili,“ uvedl šéf BIS Koudelka. Co na jeho slova říkáte?

Já si myslím, že to je taková nechutná propaganda. Nechutné zastrašování lidí. V podstatě, podle Koudelky, kdokoliv má jiný názor na tu smlouvu, tak je ruský troll. Tak to už je obehraná písnička. Jako kdybych já o něm řekl, že je americký agent. Pokud nebudeme věcně debatovat a budeme si říkat, že jeden je americký agent a jiný ruský troll a pátá kolona… A co je on? Šestá kolona nebo? Hájí on národní zájmy České republiky nebo zájmy Pentagonu a CIA?

V dalším svém komentáři jste se pozastavil nad tím, že zatímco ve Francii to už dlouhé týdny vře kvůli důchodové reformě, která není zdaleka tak radikální jako to, co připravuje naše vláda, odbory v ČR se zmohly jen na vyhlášení stávkové pohotovosti. Máte informace, co bude dál? Mluvil jste s někým?

Jestli jsem dobře pochopil rozhodnutí odborových svazů, alespoň v rámci té Českomoravské konfederace, tak se protesty chystají v závěru tohoto měsíce. A já jsem přesvědčen, že i ta asociace pana Dufka je připravena k protestům. A že pokud se spojí například „Kováci“ s dopraváky, tedy z té asociace Dufkových odborů a například s lékařskými odborovými organizacemi, tak bude vládě ouvej. Myslím si, že čas protestů začíná. Bohužel pan Středula to domanévroval až na začátek prázdnin. No ale jestli si někdo myslí, že se to tím zastaví, tak já se domnívám, že ty protesty budou pokračovat i v září.

Psali jsme: „Kdo zpochybňuje, je vlastizrádce!“ Z Němcové to dnes teče jak z přehrady Ukrajinská ofenziva, výbuch přehrady: O čem se málo mluví. Co bude dál Tři špatná písmenka. „Zatřást Evropskou unií.“ Investuje v Česku, teď ztrácí naději Chess Trophy 2023 - velmistrovský šachový festival v Obecním domě

V médiích se objevila nedávno zpráva, že Česká správa sociálního zabezpečení nestíhá vyřizovat žádosti o důchody. Lidé na ně v některých případech prý čekají až několik měsíců. Jak je to vůbec možné?

Myslím, že to je neschopnost. Tento stav musel být jasný ministru Jurečkovi už před časem, že k tomu dojde a nebyl schopen třeba připravit nějaké řešení, například najmout nějaké agentury, které by to pomáhaly vyřizovat, brigádníky atd. Takže to jde za ministrem práce.

Od příštího roku mají údajně začít úřady veřejné správy měnit rodná čísla občanů za nové identifikátory, které již nebudou obsahovat údaje o datu narození nebo pohlaví občana. To mimo jiné zahrnuje i výměnu všech občanských a řidičských průkazů. Dává to podle vás tato změna smysl? I vzhledem k tomu, že to má prý stát několik miliard?

Ono to nebude jen několik miliard, ono to vypadá, že půjde o částku několika desítek miliard a to si myslím, že je drahý špás. I když tedy ministr pro místní rozvoj říká, že to tak není. Ale to je zcela nekompetentní člověk, takže ono to tak opravdu může být. Protože to číslo 56 miliard se nikde nevylíhlo. Ale i kdyby to byla polovina, tak je to škoda peněz. Protože to je částka, o kterou oloupili teď důchodce tím, že jim dali nižší valorizaci. A tady se to rozhází firmám různých kamarádů na zakázky. Takže to si myslím, že není dobře a zejména ne v čase krizovém.

A když pomineme to, kolik by to stálo, domníváte se, že je něco takového nutné v této době vůbec řešit?

Nemyslím si to. Myslím, že teď by vláda měla řešit něco úplně jiného. To znamená snažit se stabilizovat situaci, vytvořit podmínky pro to, aby rostlo hospodářství. My jsme teď ve stagnaci v nejlepším případě, nebo dokonce v mírném poklesu. Ta věc se úplně přechází, jako kdyby neexistovala. Počítá se snad s tím, že dojde k oživení samo. Ale potlačuje se spotřeba obyvatelstva. Potlačují se de facto investice. To je velmi vážná situace.

Spotřeba obyvatelstva je jeden z faktorů, který zajišťuje hospodářský růst. Lidé kupují, což se projevuje ve spotřebě a fabriky, výrobci pak dostávají zakázky. A když těch zakázek je méně, tak pochopitelně, že hospodářství neporoste. A neporoste dál. Něco podobného je v současné době, i když z jiných důvodů, v Německu, také stagnace německého hospodářství. No a ty dvě ekonomiky jsou spojené. Dřív to bylo tak, za mých časů, že třeba německá ekonomika tolik nerostla a česká rostla, velmi vydatně. Ale dnes jsme na tom Německu závislí mnohem více a nevypadá to vůbec dobře.

Na webu Vasevec.cz visí pozvánka na čtvrtek 8. června na diskusní podvečer, který se má konat od 17 hodin na Novotného lávce v Praze. O čem tato akce bude? Kdo na ni promluví?

Bude tam docent Ševčík i bývalý ministr vlastně dvou ministerstev, jednak průmyslu a jednak zemědělství, hlavně ekonom a vysokoškolský učitel inženýr Mládek. Pak tam také promluví odbornice na daně paní Legierská a známý finanční analytik, také bývalý náměstek ministra financí, stejně jako paní Legierská, pan Šulc. Takže je to nabité. Já to budu moderovat, uvádět. Budu mluvit o tom, jak by neměla vypadat důchodová reforma, a tím bych uvedl ostatní v té jejich části debaty. Očekávám velmi živou debatu a samozřejmě velký zájem i publika. Myslím, že je to takové první veřejné vystoupení pana docenta Ševčíka mimo Vysokou školu ekonomickou po tom incidentu…, od těch útoků, které na něj zahájil rektor Vysoké školy ekonomické.

Chystáte podobné akce pravidelně?

Určitě. Teď už asi toho do prázdnin moc nestihneme. Tu příští akci bychom chtěli věnovat zdravotnictví, někdy začátkem září.

Psali jsme: Jak udělat z lesa stavební parcelu. V Senohrabech našli zkratku Tiskové prohlášení skupiny SYNOT „Enfant terrible“ českého internetu, web Parlamentní Listy, začne psát novou kapitolu Očkovací „covid-buzerace“: EU učinila nový krok. Jde o budoucnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.