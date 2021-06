Patříme na Západ? Blázni! Západ páchá sebevraždu. Společnost primitivních závistivců, na to jsou migranti ideální, varuje publicista Lhoťan

reklama

Komisařka Evropské unie Ylva Johanssonová byla na návštěvě v Tunisku. Na twitterový účet napsala, jak jste uvedl pro Reflex, že v Evropské unii žije, pracuje a studuje přes milion Tunisanů: „Rádi přivítáme další, kteří přijedou legálně, aby studovali, pracovali a obohatili naše společnosti. Je však třeba zabránit neoprávněným vycestováním.“ Jak její slova čtete? Co to znamená?

Znamená to pouze to, že vedení Evropské unie pokračuje ve své dosavadní politice, kdy není jejich cílem omezit migraci do Evropy, ale pouze ji legalizovat a řídit. Mimochodem dobrou analýzu tohoto plánu a strategie úředníků a politiku ovládajících instituce Evropské unie napsal bývalý europoslanec a profesor Jan Keller ve své knize Evropské rozpory ve světle migrace. Tam i přímo cituje dokumenty vedení Evropské unie o tom, že cílem není migraci zastavit, ale pouze řídit. Ale tohle není na tom to nejzajímavější a nejděsivější.

A co tedy je?

Nejzajímavější a nejděsivější je, že výše uvedené oficiální prohlášení evropské eurokomisařky neodsoudil žádný z představitelů českých parlamentních stran s výjimkou hnutí SPD. Prostě ODS, KDU-ČSL, TOP 09, ANO, PIRÁTI či STAN k tomu prohlášení mlčí. A bohužel to vypadá, že jejich reálná skutečná politika je, že se proti těmto aktivitám vedení Evropské unie nijak nevymezují a nic proti nim nedělají. Občas něco řeknou proti masové migraci, aby jejich volič měl pocit, že jsou proti, ale reálně to tolerují. A s tím, jak se prohlubuje posilování pravomocí a moci občany nevolených představitelů Evropské unie a úředníků, tak nám hrozí, že kvůli dnešním českým politikům brzy ztratíme kontrolu nad migrací do České republiky definitivně.

Sám odkazujete na knihu bývalého poslance Jana Kellera Evropské rozpory ve světle migrace s tím, že mnoho evropských politiků vychází z myšlenek dnešní nové levice, že Evropané nemají právo bránit migraci z ostatních míst světa do Evropy. Domníváte se tedy, že Evropská unie jednoduše nikdy nebude bránit migraci do Evropy tak, aby neohrozila evropskou kulturu a tradice?

Já se nedomnívám, jak to vím a může to snadno vědět každý, kdo se o ten problém bude zajímat. Nejde jen o knihu profesora Kellera, například i slovenský spisovatel Pavel Fendek napsal analytickou knihu Súmrak európskej civilizácie – Barbari sa zmocňujú Európy, kde uvádí jasné citace na výroky ideologů multikulturalismu a dokumenty budovatelů Evropské unie, v nichž se nepokrytě přiznávají k cílenému podporování masové migrace z Afriky a muslimských zemí do Evropy. Podle nich to má pomoci oslabit nacionalismus evropských národů a skrze smísení kultur vytvořit novou kulturu, která by byla základem pro jejich vizi celoevropského superstátu. Nejhorší na tom je, že praktickou realizaci této původně socialisticko-marxistické myšlenky přijali za své i mnozí lidé, kteří se označují za pravicové a hlavně se tou chimérou evropského multikulturního nadčlověka nakazili mnozí křesťané.

Vždyť se podívejte na takové lidovce či ODS, jak dnes s nadšením hlásají věrnost Evropské unie, věrnost evropskému Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu, pozn. red.) či v praktické rovině pomáhají prosadit v České republice ideologií multikulturalismu. Karel Marx s Herbertem Marcusem by měli z dnešní ODS a KDU-ČSL radost. Tady u nás se primárně útočí na Bartošovy Piráty jako neomarxistickou stranu, ale přitom zde již od pádu komunismu právě ODS, ČSSD či TOP 09 s KDU-ČSL tiše postupně pomohly prosadit multikulturalismus a neomarxismus. Bartošovi Piráti jsou vlastně jen logickým produktem této dlouhodobé politiky.

Upozornil jste rovněž, že evropští politici věří, že právo migrovat je základním lidským právem. Je, anebo není? A za jakých podmínek?

Co je základní právo? Filozofie základního práva není vlastně nic jiného než jen přeformulovaná teorie lidského parazita Karla Marxe, který uměl jen dvě věci. Dobře filozofovat a úspěšně parazitovat na druhých. Zničil vlastní rodinu, uvrhl do bídy vlastní ženu a děti, jen aby si mohl užívat on. A tato jeho filozofie se dnes přetransformovala do socialistického hesla, že ti pracovití a schopní musí být legálně přinucení, tedy jednoduše řečeno státem okradení, živit ty lenivé a neschopné a oni mají prý právo na toto všechno. A na této filozofii stojí dnešní evropská demokracie.

Filozofii, že se postupně z většiny lidí v Evropě vytvoří primitivní, neschopní a leniví závistivci bez inteligence, kteří pak demokraticky ve volbách zvolí vždy soudruhy socialisty a kryptosocialisty tvářící se jako pravice. No, a proto logicky tihle socialisté podporují i takzvané právo na migraci, protože si takto zajišťují přísun dalších voličů, kteří jdou do Evropy za sociálními jistotami. Prakticky je to socialistická neomarxistická diktatura, která ovšem se drží u moci legálně pomocí voleb, protože se stará o to, aby voliči byli reálně neinteligentními, zavistivými závisláky na jejich sociálním systému. Jsem přesvědčen, že právo na migraci není základní lidské právo a naopak základním lidským právem je právo obyvatel nějaké země zvolit si, jestli někomu dovolí do své země přesídlit, nebo ne.

Jak vnímáte tolik propíraný výrok nynějšího předsedy Pirátů Ivana Bartoše o tom, že by mu nevadila muslimská Evropa? Výrok pronesl v roce 2009 a nyní ho omlouvá mladickou nerozvážností.

Rád budu Ivanovi Bartošovi věřit. V kolika letech to, že mu nevadí muslimská Evropa, řekl? V roce 2009? No tak očekávám, že Ivan Bartoš navrhne zvednout věkovou hranici na právo volit nad těch 29 let. Přece nemůžeme dovolit, aby nám o společnosti rozhodovali nezodpovědní lidé mající mladickou nerozvážnost, ne? Anebo se Bartoš již naučil mistrně politické praktiky a snaží se z toho jen vylhat, když vidí celkem masivní odpor k islamizaci, jenž jde napříč celou republikou? Fakt nevím, já jsem se naučil, že politikům se prostě nevěří, většinou jsou to dobří lháři a psychopati, politici se musí důkladně kontrolovat. Věřit můžete v Boha, ale ne v politiky.

Premiér Andrej Babiš, a nejen on, tvrdí, že s Piráty ve vládě se nelegální migrace do České republiky zvýší. Piráti to odmítají. Co si o tom myslíte?

Tak za prvé: Zásadní problém v České republice není nelegální migrace, ta je mizivá. Zásadní je ta legální masová migrace. Do České republiky se masově legálně stěhují problémoví lidé a lidé s jinými kulturními hodnotami, a to nejen z mimoevropských zemí, ale dnes již i v rámci Schengenského prostoru. K tomu je dobré říci, že pan premiér Babiš ještě před pár léty vykládal veřejně, že je dobré přijmout tisíce migrantů z muslimských zemí, protože zaplní pracovní místa, která nechtějí Češi. Takže já osobně Babišovi nevěřím, jemu jde jen o co nejdelší setrvání u moci. Řekne a slíbí cokoliv, aby se tam co nejdéle udržel. Jakmile mu bude vyhovovat podrazit Čechy, tak je podrazí a klidně ty tisíce muslimských a afrických přistěhovalců přijme. Věřit Babišovi jeho slova je stejné, jako věřit prostituce, že je panna. Babiš je politik a lhaní je součást jeho práce. Osobně si tedy nemyslím, že by nějak závratně vzrostla ilegální migrace s Piráty ve vládě, tam spíše hrozí, že se budou snažit zvýšit migraci legální.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlásil, že Německo nechce být rukojmím těch, kteří ochromují zahraniční politiku Evropské unie, a že právo veta musí být zrušeno. Právo veta umožňuje členským státům zabránit přijetí změn, se kterými nesouhlasí. Co si o tom myslíte?

To je přesně to, proč hovořím o Evropské unii jako superstátě, protože oni ji tak budují. Jejich politika je postavena na společném zadlužování a postupném odstraňování suverenity jednotlivých zemí. Pokud se Němcům podaří prosadit odstranění práva veta zde, příště to budou práva malých států jinde a vše skončí jednou tím, že velké evropské státy budou vládnout těm malým a dosazovat si své dohlížitele – protektory nad námi, malými národy. Splní se velký sen některých německých myslitelů a politiků z 19. a počátku 20. století, že Němci budou vládnout Evropě, jen to budou dělat nepřímo díky poslušné podpoře reálně zkrachovalých zemí, jako je Francie či Španělsko, skrze bruselské úředníky.

V Izraeli znovu vypukl konflikt s Palestinci. Izrael chtěl Hamás výrazně poškodit, bombardoval jeho takzvané „metro“ v podzemí a nakonec to vypadá na chvíli smíru, konec Netanjahua jako premiéra… Jak dlouho bude příměří trvat podle vás?

Tak dlouho, dokud to bude vyhovovat Hamásu a izraelské vládě. Tam prostě mír nebude. Izraelci mají obrovský problém, který by měl být varováním i pro nás. Palestinci před desítkami let začali pracovat na populační zbrani, kdy chtějí plozením dětí přečíslit židy a křesťany. No a funguje jim to. Gaza je toho příkladem. Jak řekl jeden český novinář, tak je to jeden velký Chanov, z nějž létají občas rakety. Palestinci se dál populačně rozrůstají, i díky humanitární pomoci z Evropské unie, a Írán je vyzbrojuje stále lepšími zbraněmi, takže je jen otázka času, kdy Izrael tuto asymetrickou válku nejspíše prohraje. Napsal jsem k tomu analýzu pro časopis Reflex, kde právě na toto upozorňuji. Izrael reálně dlouhodobě prohrává válku.

A jak velkou ránu zasadil Hamásu Izrael podle vás?

To je otázka. Samozřejmě že Izraelci tvrdí, že zasadili velkou ránu a Hamás to zase popírá. Osobně si myslím, že ty ztráty jsou nejhorší mezi civilním obyvatelstvem. Jinak je Hamás na ztráty zvyklý a naučil se je rychle nahrazovat. Takže si spíše myslím, že Hamás nic moc velkého neztratil.

Tamní občanská válka, jak jste naznačil, není ničím neobvyklým. Podobné konflikty však začínáme vídat po Evropě, velmi zmiňovanou je například Francie, kde neoficiálním vojenským zásahem proti no-go zónám hrozí už i členové armády. Domníváte se, že Francie stojí na pokraji občanské války?

Nestojí, ona v ní již delší dobu je, jen prostě ještě nedosáhla takové intenzity a podoby, jako to třeba vídáme v Africe, ale to je nejspíše jen otázka času. A ani tak daleko nemusí zajít, protože se zatím ukazuje, že lokálně již vznikla smíšená, afro-muslimsko-francouzská kultura a společnost, která nahrazuje původní francouzskou. Prostě Francie je již jako čistě evropská společnost ztracena a brzy se to projeví i otevřeně.

I na to se chci zeptat. Od počátku migrační krize kolem roku 2015 slýchávám varování proti muslimům. Nyní často slyším, že Francie je „už ztracena“ a jediné, co by ji zachránilo, je tvrdý vojenský zásah. Někdo dokonce tvrdí, že nepostačí ani to, protože mnoho radikálních islamistů má francouzské občanství, případně se v zemi narodili, a není je proto kam vyhostit. Co si myslíte vy?

Směji se tomu. Ti lidé, co to říkají, asi neví nic o procentuálním populačním složení francouzské armády či policie, kde je zastoupeno mnohem více muslimů a třeba Afričanů než v běžné francouzské společnosti. To jako někdo věří tomu, že tihle lidé půjdou střílet do svých soukmenovců? Spíše zastřelí velitele a přejdou na stranu povstalců.

A jiné země? Víme, že problémy s nenávistnými projevy a útoky mají ve Švédsku, Německu, Španělsku, Itálii…

Ano, mají a narůstají. Podle mne je to prostě logické. Západ – jako čistě evropská společnost – zaniká a vzniká smíšená afro-muslimsko-evropská společnost, která bude mít jiné hodnoty než původní čistě evropská společnost. Proto považuji všechny ty, co tady v politice a médiích volají, že patříme na Západ, za blázny nebo neinformované lidí. My nepatříme na Západ, my patříme do České republiky a měli bychom dělat vše proto, abychom nepáchali sebevraždu tak, jako to dělá Západ.

Jak zabránit tomu, aby se Česká republika nedostala do podobné situace?

Probudit českou společnost. Pokud si čeští občané nezačnou volit politiky, kteří budou bojovat proti tomu, abychom spáchali sebevraždu jako Západ, tak skončíme jako Západ. Bohužel, když vidím, jak se chovají čeští občané, tak věřím stále méně tomu, že dopadneme jinak či líp, protože většina našich spoluobčanů ignoruje, co se v Evropě děje a volí politiky, kteří chtějí patřit na Západ, a chtějí páchat sebevraždu s tím Západem.

Pak už vidím naději jen ve dvou věcech, buď se tady ještě vzchopí křesťané, provedou novou evangelizaci české společnosti a obrana půjde proti úpadku po náboženské rovině, nebo nezbude nic jiného než utéci pryč, protože za pár desetiletí bude v Evropě nejspíše společnost, která vůči nám, původním Evropanům, nebude moc přátelská.

Jsem realista. Většina dnešních Evropanů je jiná než jejich dědové, kteří bojovali proti nacismu a komunismu. Dnešní Evropané jsou vesměs změkčilí lidé bez hodnot a budou raději kapitulovat a podřizovat se té nové vznikající afro-muslimsko-evropské společnosti.

Itálie, Španělsko a další země bojují s dalšími nelegálními migranty, kteří míří do jejich zemí. Tento problém v médiích mnohdy překrývá koronavirová pandemie. Bude to mít na Evropu vliv? Jaké důsledky, pokud nějaké, to nese?

Logicky bude a půjde o pokračování proměny společnosti a kultury v Evropě. Ale tohle nezačalo v roce 2015, ale probíhá to zde již od šedesátých let 20. století, kdy evropské vlády začaly podporovat masovou migraci do Evropy.

Sám jste býval muslimem. Jak to, že muslimové jsou tak soudržní a houževnatí? Z čeho to vyplývá?

Ano, víte, oni mají své problémy, také nejsou dokonalí a také se i v jejich komunitách projevují sociální a společenské problémy spojené s jejich kulturním a společenským vývojem, ale v zásadě jsou na tom pořád líp než Evropané. Jsou agresivnější, vytrvalejší a věří pevně ve svou věc, protože jejich společnost a mentalitu formuje islám. Oni neprošli ničím takovým, jako byl osvícenský teror v Evropě, který brutálně masakroval křesťany a pak v tom pokračoval nacismus a komunismus. V muslimském světě se nikdy neuchytil ateismus, tam i komunisté chodili na modlitby do mešit a věřili v Mohameda – jako prvního komunistu. Toto vše jim dává pocit velké sebejistoty. Oni vidí, jak Evropa páchá společenskou a kulturní sebevraždu, a to je ještě posiluje v jejich přesvědčení, že budou dobyvateli Evropy bez válek.

Jak říká jeden můj kamarád, Evropané začali pod vlivem osvícenství a marxismu tak moc nenávidět křesťanství, až si raději dobrovolně budují muslimskou Evropu, jen aby Evropa nebyla křesťanská. Muslimové to vidí a upřímně to jen posiluje jejich pohrdání vůči Evropanům, protože kdo si může vážit protivníka, který se dobrovolně vzdává své duše, své civilizace, svého křesťanského Boha a podřizuje se otroctví jiného boha a jiné civilizace? Takové společnosti si nemůže vážit nikdo s normálním rozumem. Muslimové jsou v tom vlastně víc rozumní a víc logičtí než dnešní Evropané, a to je činí vnitřně silnými, houževnatými a přesvědčenými o tom, že Evropu zislamizují. Sebevraždu totiž dobrovolně páchá naše evropská společnost, ne ta jejich muslimská. Jejich muslimská společnost chce žít a chce se šířit. A to je i podstatou islámu: šířit se a islamizovat. To je jeho jednoduchý základ – zislamizovat celý svět, nic víc nic míň.

