Paumer: „Mašína si vážím, jsme na jedné lodi. Fiala je vlastizrádce!“ Tohle byste asi taky nečekali

Názory Josefa Mašína, které vyjadřuje přes ParlamentníListy.cz z USA, budí vášně. Jak vy je vnímáte?

Bohužel, jeho názory štvou snad víc než polovinu národa. Nicméně, pro mě jsou senzační a jsem dost překvapený, jak je v obraze, jak mu to pálí a ví přesně, co se děje. Jsem s ním na jedné lodi. Pod jeho názory bych se podepsal.

Někteří ho nálepkují, jako proruského propagandistu. Neobáváte se, že podobnou nálepku dostanete také?

Absolutně ne. Kdybyste ještě před pár lety přede mě postavil dvě naprosto stejné krabičky od sirek a o jedné mi řekl, že je z USA, tak bych si samozřejmě vybral tu americkou. Rusko jsme vždycky nesnášeli. V naší rodině jsme komunismus, jako import z Ruska, nenáviděli. Dnes ale musím říct, že je v dějinách všechno jinak. Hodně se mi vše americké zprotivilo, přestože nyní podporuji Trumpa. Zaplať pánbůh, že je na postu prezidenta. S těmi různými cly se to sice pro nás nevyvíjí dobře, ale zase velice dobře bojuje s příživnickými neziskovkami všeho druhu.

Amerika však už pro mě dávno není vzor, hodně jsem ze svých názorů vystřízlivěl. Pochopil jsem to v době, kdy jsme za strýcem Milanem v roce 1997 jeli do USA a viděl jsem, co se tam děje. Strýc nadával na migranty, diskriminaci bílých a tak dále. Ostatně několikrát za ten pobyt si s Josefem dlouze telefonoval, byli stále přátelé. Procitl jsem a mé názory se změnily.

Co pro vás představuje v současné době Rusko?

Začal jsem mu rozumět. Kdyby se nesnažilo fašismus na Ukrajině nějak eliminovat, tak kdo ví, jak to skončí. Na Krymu by dnes byly americké základny. To je ale na dlouhé povídání.

Takže vnímáte působení některých zemí Evropské unie, které se vlastně chovají Trumpově Americe natruc, jako nešťastné?

Evropská unie je banda diletantů. Hrají si na velmoc, ale už jí dávno nejsou. Akorát nás tady zotročují. Evropská unie je Německo, a když jsem se bavil s Milanem, tak ten vždycky varoval před ním. Říkal: „Na Německo si dejte pozor!“ Když hlouběji nahlížím do dějin, tak mi stále více připadá, že se z Německa vůči českému národu šířilo a šíří hlavně zlo, zlo a zlo.

Kritiku Josefa Mašína za jeho názory tedy odmítáte?

Zcela. Jsem z toho strašně rozčarován, protože lidé, kteří strýce podporovali a uznávali Mašíny, je dnes kritizují. Třeba současnému světonázoru historika Eduarda Stehlíka absolutně nerozumím. Nevím, kde žije. A je jich víc.

Když jsem jel v roce 2022 na otevření Památníku tří odbojů v Lošanech (nachází se v Mašínově statku na Kolínsku, kde se narodil generál Josef Mašín, pozn. red.), tak jsme měli s kamarádem připravený transparent. Tehdy Jana Černochová schvalovala zase nějaký zákon, aby se utáhly šrouby. Byl to, už si přesně vzpomínám, paragraf 312e o podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, jeho veřejném schvalování či vychvalování jeho pachatelů.

Když jsme viděli, jak si tam všichni potřásají rukama, tak jsme se na to zklamáni vykašlali. Bylo trapné, jak si na tom všichni dělali PR.

Šel jsem za Hučínem, protože strýc Paumer ho podporoval a nechal se kvůli němu vynést ze soudní síně. Když jsem se tam s ním bavil, tak si říkám, co to je za člověka, on se snad zbláznil. Vedl řeči: „On ten Fiala není špatný a tak.“ Napsal jsem k tomu dokonce na Facebook komentář.

Bývalý důstojník BIS a disident Vladimír Hučín zveřejnil, že Milan Paumer vyčítal Josefu Mašínovi některé momenty za jejich útěku do Berlína. Víte o něčem takovém?

Nikdy jsem nic takového od strýce neslyšel. Byl tady několik let, jezdil po besedách a různých setkáních a mluvil za všechny. Nikdy se od nich nedistancoval. Podepisoval se jako ten třetí. Já tomu nerozumím. O panu Hučínovi jsem ale ztratil dobré mínění už v době, kdy se otvíral ten památník v Lošanech. Nestojí mi za komentář.

V Česku budeme mít volby do Poslanecké sněmovny;i tohle je jedna z indicií, které voliči napovědí, co a jak. Nemyslíte?

Určitě. Je to divné. Fiala, kterého nemohu vystát, nejhorší premiér v dějinách republiky a vlastizrádce, patří do tepláků. A lidé, co Mašíny uznávají, tak se s ním paktují. Je to strašné.

Jak k tomu došlo, že máte totožné křestní jméno, jako nejstarší z antikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů?

To jsou paradoxy, že?