Pavel Buráň: Elektromobilita potřebuje důvěru. A BYD má všechny předpoklady si ji získat

Proč jste se rozhodli právě pro značku BYD? Co vás na ní přesvědčilo?

Po značce BYD jsem pokukoval dávno, znám jejich výrobky. Jejich baterie máme v našich budovách a jsou perfektní, automobilka BYD nás zaujala svou technologickou vyspělostí, ale hlavně způsobem, jakým celosvětově roste, jakým přemýšlí o budoucnosti mobility. Jak jsem zmínil, BYD není jen výrobce aut, je to výrobce baterií, elektroniky, polovodičů – zkrátka všeho, co dnes tvoří základ moderního elektromobilu. A hlavně – nejsou závislí na subdodavatelích. Všechno si dělají sami, pod jednou střechou. To nám dává důvěru v kvalitu i v to, že značka má pevné základy a dlouhodobý potenciál. Navíc už dnes BYD úspěšně funguje na řadě vyspělých evropských trhů – například v Německu, Norsku nebo Nizozemsku. Ukazuje se, že tamní zákazníci oceňují nejen technologii, ale i následný servis a stabilitu, což je pro nás naprosto klíčové. Chceme nabízet značku, na kterou se naši zákazníci budou moci spolehnout v dlouhodobém horizontu. Kromě toho BYD je samozřejmě čínskou jedničkou a globálně to je dnes pátý nebo šestý největší výrobce automobilů celosvětově.

V čem jsou podle vás vozy BYD výjimečné?

Je to kombinace technologií, designu, bezpečnosti a ceny, která tedy není nízká. Když jsme si poprvé sedli do modelu Seal nebo Sealion 7, bylo hned jasné, že tohle není levný pokusný produkt. Ty vozy jsou dotažené do posledního detailu – od intuitivního ovládání přes komfort až po technické parametry. A hlavně obrovskou výhodu mají ve svých vlastních bateriích Blade, které jsou v oboru naprostý unikát. Je extrémně bezpečná, má dlouhou životnost a umožňuje vysoký dojezd. To nejsou marketingová hesla, ale tvrdá data. Tato baterie zásadně zvyšuje důvěru veřejnosti v elektromobily, protože eliminuje obavy z přehřátí nebo požárů. To je revoluce. Ty baterie se můžou dobíjet do sta procent, degradují neuvěřitelně pomalu a dá se stoprocentně říct, že tato baterka to auto přežije.

Pro koho jsou vozy BYD určeny? Osloví spíš jednotlivce, rodiny, nebo firmy?

To je na tom to krásné – BYD má v nabídce plug-iny i čisté elektromobily a umí pokrýt všechna použití. Rodiny ocení prostorné SUV Sealion 7, manažeři třeba elegantní sedan Seal a pro firmy bude ideální hybridní Seal U DM-i. S BYD se nám daří nabídnout auta, která jsou efektivní, ale zároveň cenově dostupná i ve firemních flotilách. Navíc se dají výborně využít i v městském provozu, a to nejen díky ekologii, ale i kvůli nízkým provozním nákladům v případě, když má zákazník možnost to auto dobíjet doma. A pokud ne, můžeme mu nabídnout plug-in hybrid se spalovacím motorem, jenž má také dobré parametry.

A co vy osobně? Jste příznivcem elektromobility, nebo spíš hybridních řešení?

Jsem pragmatik. Mám rád auta, která dávají smysl. Ať už jde o benzín, naftu, hybrid nebo elektřinu – záleží, co komu vyhovuje, každý člověk má jiné požadavky a možnosti. Ale pokud jde o budoucnost, je těžké predikovat, já věřím, že cesta povede přes plug-in hybridy. Umožňují kombinaci klasického dojezdu s výhodami elektromobility. A právě BYD nabízí obě varianty ve špičkové kvalitě. Za mě je to značka, která neslibuje, ale doporučuje. A říkám to jako někdo, kdo se v oboru pohybuje už dost dlouho na to, aby rozeznal marketing od skutečné přidané hodnoty. BYD se dá věřit, že to myslí vážně a že sliby a záruky dodrží. Zanedlouho, tzn. za několik měsíců, se budou jejich auta vyrábět v Evropě a v Turecku a i to byl impulz, abych o zastoupení značky BYD usiloval. Věřím, že ta značka bude úspěšná a má co nabídnout.

Kdy a kde se mohou lidé s vozy BYD seznámit?

První příležitost byla v Brně v obchodní zóně v Olympia park, potom na našem AUTO UH FESTU 17. května v Uherském Hradišti. Tam byly k vidění i k otestování všechny tři aktuální modely BYD. A od června se pak rozjedeme naplno – otevřeme nový showroom v Uherském Hradišti. Bude to moderní prostor se zázemím pro testovací jízdy, nabíjení i detailní technické poradenství. Chceme lidem dát prostor, aby si na vozy BYD sáhli, prohlédli si je, a hlavně se v nich svezli. Samozřejmě v Uherském Hradišti se můžete svézt po objednání kdykoli, stejně jako koupit svůj vůz BYD už teď. Co se týká dalších modelů, tak k těm třem zaváděcím vlaštovkám brzy přibudou další modely.

Budou testovací jízdy dostupné komukoliv, nebo jen pro vybrané zákazníky?

Jsme otevření všem. Testovací jízdy budou dostupné každému, kdo si chce auto vyzkoušet. Chceme lidem ukázat, že elektroauto není sci-fi. Kdo si BYD vyzkouší, často už zpět nechce. A my jsme tu od toho, abychom ten zážitek zprostředkovali – bez předsudků, bez nátlaku, ale s maximální podporou. Věříme, že klíčem k důvěře je osobní zkušenost. A tu právě nabízíme.