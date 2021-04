Pavel Novotný: Budu si honit p*ro v nebi. Putin se bude smažit, naházím na něj vajgly. Díky za atomovky USA. Nekončím!

Smrt Zemana a Babiše by byla tragická událost, ale v zájmu ČR, zopakoval ParlamentnímListům.cz starosta Řeporyjí za ODS, novinář a hráč pokeru Pavel Novotný. Na okraj kauzy Vrbětice sdělil, že nebude trestat české kolaboranty: Posmrtný život to vyřeší za něj. „Copak tady někoho zajímá třeba historicky nepopiratelný fakt, že hned první den míru vypadal v mnohých, oslavujících českých městech tak, že při náletech Rudé armády zemřelo 1300 lidí?“ Vypravil se do historie. Poděkoval Spojeným státům za vyvažování ruské jaderné síly a co víc: Členům ODS zdůraznil, že ze strany neodchází. Naopak.

Anketa Byl prezident Zeman k moderátorce Primy Tománkové hrubý? Byl 9% Nebyl 89% Nevím / Nesledoval(a) jsem 2% hlasovalo: 5460 lidí

Pane starosto, o prezidentu Zemanovi jste řekl, že je „monstrum“ a že byste raději než jeho, volil vražedkyni Danu Stodolovou. Prezident se vyjádřil ke „kauze Vrbětice“ v tom smyslu, že jasný důkaz průniku ruských agentů do Vrbětic není a existují dvě vyšetřovací verze. Jak se vám líbilo jeho vystoupení? Mimochodem, stále soudíte, že je v zájmu ČR, aby zemřel?

Prezidentovo vyjádření ke kauze Vrbětice nebylo určeno občanům ČR, bylo činěno pro Rusy, v zájmu Rusů, s ohledem na Rusy, čistě pro Rusy, a tak ho nebudu komentovat, není nic horšího, než když navedený velezrádce mluví z cesty, to už fakt nemá cenu.

K jeho vystoupení jen uvedu, že takto se k ženě chová jen hulvát. Co se týče mého staršího výroku, že v případě, že by zemřel pan Babiš nebo pan prezident, uvádím, že si stále myslím, že smrt je strašně smutná věc, že bych smrt nikomu nepřál, ale to, že by obě tragické události, technicky vzato byly v zájmu České republiky, to fakt není o tom, že si to myslí nějaký Novotný z Řeporyj. Je to vesmírná pravda.

Vy jste zažil několik soudních líčení. Kdybyste byl soudce a měl soudit na základě toho, co víte, nejen ony údajné dva agenty, ale třeba i vedení Ruska v čele s Vladimirem Putinem, jak byste rozhodl? Pokud by verdikt zněl „vinen“, jak byste trestal? A pozor, Rusko nám hrozí např. zákazem dovozu našeho piva a zásobuje nás jaderným palivem.

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27442 lidí

Soudit dejme tomu ty agenty není možné, SZ by to ani nepustil k hlavnímu líčení. Důkazy chybí. Takové, které jsou ke zveřejnění. Což Miloš moc dobře ví, a tak uboze využívá situace. Oba bych je stejně vydal do Bulharska. Putina bych přemýšlel, zda vydat Polákům za cílené kurvení vyšetřování havárie u Smolensku, nebo Holanďanům za přímý podíl viny na sestřelení i nevyšetřování letu MH 170.

Já nebudu opakovat, co bych udělal s těmi bezohlednými, ruskými šmejdy, to už tu bylo. Podívejte, pane redaktore, oni stejně trestu neujdou. Ve smrti si rovni teda nebudeme. Já si budu honit péro na obláčku v nebi, kafrat s Františkem Veselým a pode mnou v pekle se budou smažit vedle sebe Filip, Babiš, Zeman, Lavrov, Putin, Blažková-Kristelová a Grebeníčkové a já na ně budu seshora házet vajgly od jointů. Nejvíce se na pravdě boží těším na čtenáře Parlamentních listů. Jak budou v té frontě na očistec valit bulvy nahoru, že z nebe se jim se mnou pošklebují Míra Kalousek, profesor Fiala, celé zpravodajství České televize a uprchlíci. To bude strašná švanda. Jak ti chudáci vaši budou vyřízení, protože ti, co neskončí v pekle, budou vítáni v nebi Kalouskem, co jim bude velkoryse odpouštět a já za ním na ně budu dělat opičky a až mi bude některý z diskutérů z pod tohoto rozhovoru chtít za to dělání si z něj prdel i ve smrti dát pěstí a bude se před mým nebeským, slávistickým ležením rozčilovat, co kolem mě dělá ta ochranka a tuto každodenní scénku milující Vašek Havel bude uklidňovat: „Ale no tak, chlape, tady se nepereme, pojď, já tě seznámím s těmi veselými samopalníky okolo pana starosty. Ale hovno policie, ta by tu s námi nejela každý den od rána panáky, to jsou vlasovci, ty kreténe.“

Nemalá část veřejnosti není přesvědčena o oficiální verzi. Zní slova o „páté koloně Kremlu“, jiní mají pochopení: Přece jen, kamerový záznam, jak dva agenti lezou do Vrbětic, nevidíme. Nepřispěl jste vy k jejich zatvrzelému postoji tím, že jste třeba Vojtěchu Filipovi přál šibenici či jste řekl o maršálu Koněvovi, že byl zrůda nebo jste chtěl věšet ministra zahraničí Lavrova?

Anketa Co teď se sochou maršála Koněva? Sešrotovat 2% Vrátit Rusům 2% Vystavit v Praze na veřejném místě 95% Dát do muzea 1% hlasovalo: 9194 lidí

Pane redaktore, pravda je jen jedna. Vypadá třeba takto: Vojtěch Filip je bolševická svině, co si na bolševika dávno jenom hraje, od chvíle, co se stal prostitutkou v Babišově miliardářské prdeli. Koněv byl špína chlap, zrůda zrůd, nejhorší důstojník v dějinách SSSR a věšet ho chtěli už samotní Sověti během války. Je úplně jedno, že si nad tím může váš debilní čtenář ukroutit hlavu. Podstatné je, že to je pravda. Načetl jsem o Koněvovi všechno. Dal jsem si tu práci a šel do detailů, jeden historik se divil, že jsem mluvil v Blesku o tom, jak Koněv vraždil v Mongolsku, že to prý není ani pořádně na internetu. Řekl jsem mu, že jsme museli s Ondrou Kolářem hodně načíst, on o vlasovcích, já o Koněvovi, protože když už děláme věci, co děláme, musíme tak činit s veškerou erudicí a s jistotou a jsme tázáni na celý kontext povstání a činy toho druhého. Ne, pan primátor si s námi nečetl, on už to všechno věděl, on je neskutečně sečtělý a chytrý, ale to už jsme ve světě, kterému prvoci z řad vašich abonentů nemohou rozumět. Mají pocit, že jsem debil a rozumí asi tak stejně, jako bych na ně mluvil finsky. Nemohou tušit, že debilové jsou oni. Snad to takto stačí.

Rusko je jaderná velmoc, přece jen. Kdyby stát smýšlel jako vy, nebylo by Česko v nebezpečí? Co strach z války? To není pěkná věc, ať už na Ukrajině, nebo nedej bože u nás. Co říci občanům, kteří se bojí přeměny Evropy v pustinu po jaderné válce s Ruskem?

Co jim říci? Že pravda je hodnota, za kterou je třeba bojovat. A že mají děkovat dnes a denně faktu, že svět drží v rovnováze americké jaderné hlavice. Česko v nebezpečí samozřejmě není, protože je členem NATO a Rusáci mají jiné starosti než nějaké Česko. Nejsme pro ně partner. A i kdyby nedej bože došlo na nejhorší, je tu řeporyjská multikára. Já asi vypadám jako nějaký nepřítel Rusů, ale to není pravda. Miluji ruskou literaturu, dva semestry ruštiny jsem zlomil, abych si mohl číst šachové zápisy v azbuce a narodil jsem se v ruském obležení, ano, jsem rodákem z pražské Bubenče. Jen nejsem agent Ruska, jako pan Zeman, nebo přizdisráč jako stále o Filipa opřený Babiš, nebo z Babiše a Zemana rozklepaný Hamajda, který pro slíbený post přidělence při NATO, nebo co mi to hlásila má tajná služba, že má dojednáno za trafiku, bude ze sebe dělat blba do konce téhle komedie. Mimochodem, nevíte, jestli už rezignovala ta Maláčová? Dělám si srandu, jsou to všechno to samé, co ti, co čtou tohle – košťata. Nepočítám samozřejmě korektorku a vás, vy jste profíci a dobře víte, že píšete bulletin pro výběh šimpanzů a svoje fanoušky, co se sem chodí do diskusí posmívat čtenářstvu.

Někteří tvrdí odpůrci Ruska dávají najevo, že až skončí Zeman a Babiš, bude třeba zúčtovat s „kolaboranty“. Možná myslí zavírat a jinak trestat některé politiky a příznivce Ruska, těžko říct. Vy nemáte rád třeba pány Filipa, Okamuru a Foldynu, ale přece jen, jistě byste se jako „vítěz“ k takové věci neuchyloval...

Já jsem demokrat, pane. Já věřím v právo a spravedlnost. Co bych trestal Foldynu, Babiše, Zemana, Filipa a Okamuru? Tihle hajzlové jsou u koryt z vůle lidu, pane redaktore. Respektuji výsledek demokratických voleb. Halt nemůže být celé voličstvo tak prozíravé, jako občané Městské části Praha-Řeporyje. Víte, většina lidí jsou blbci, jak říká pan prezident. Proto se chová, jak se chová. Proto si Babiš najímá Prchala, Vořechovského, Hanče a Topinku. Proto Okamura předstírá, že nemá rád Merkelovou a neposlouchá Gipsy Kings. Proto mají Parlamentní listy čtenáře a jsou tak úspěšné. Proto je Zeman prezident a pod tímto rozhovorem je tisíc příspěvků na téma: „Proč mu dáváte prostor?“ Lidi jsou hloupí. Já jsem chytrý. A všichni ti, co jste vyjmenoval také. Ptáte se mě navíc na otázku, na kterou známe oba odpověď, zatímco nikdo ze čtenářů ji nejenže nezná, ale ani jí nerozumí; připadá mi to zbytečné.

Příznivci Ruska častokrát vyjadřují vděčnost SSSR za osvobození Evropy od nacismu. Přece jen, sovětských, ale i pouze ruských vojáků zemřelo v 2. světové válce nejvíc. Jak se vypořádáváte s jejich argumentem, že nebýt Ruska, nebyl byste tu možná ani vy? Nejste přece jen také trochu vděčný?

Vypořádávám se s úlohou Rudé armády a Sovětského svazu ve II. sv. válce s učebnicí dějepisu své starší dcerky v ruce. Píše se tam, že Rudá armáda ztratila při svém tažení miliony vojáků. Před jejich obětí smekám. Také se tam píše, že Sověti s Němci rozpoutali 1. září druhou světovou válku, když týden předtím podepsali pakt Ribbentrop – Molotov. Také z té učebnice vyplývá, že Sovětský svaz byl s nacisty v holportu až do chvíle, kdy byl nacisty zrazen a napaden. Že Stalin byl největší masový vrah v dějinách a Rudá armáda přišla do osvobozené Prahy nikoli ji osvobodit. Ale ne, že by se flákali, co vím, tak měli jedinou starost o to, vystřílet bez polních soudů a přímo na lůžkách zraněné vlasovce, akorát Koněv měl plnou hlavu bombardování Mladé Boleslavi. Hele, to fakt nemá smysl rozebírat. Copak tady někoho zajímá třeba historicky nepopiratelný fakt, že hned první den míru vypadal v mnohých, oslavujících českých městech tak, že při náletech Rudé armády zemřelo 1300 lidí? Zrovna v té Boleslavi je takový pomníček dětí, co zahynuli kvůli Koněvovi a… Hele a dost. Je fajn to vmetávat vašim čtenářům, ale valného smyslu to nemá. Debil zůstane debilem.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová řekla, že kauza Vrbětice je na objednávku Američanů. Máte důvěru, že ředitel BIS Koudelka nejde americké straně na ruku? A co vzkázat paní Zacharovové, která mimochodem například jako vy úspěšně provozuje svůj instagram?

Co říká ta kabaretiérka je úplně jedno. Pan plukovník Koudelka neslouží Američanům, slouží jen a pouze České republice a je to fenomenální rozvědčík a profesionál. Paní Zacharovové bych vzkázal za sebe snad jen to, ať si políbí prdel i se svým instagramem.

Během vrbětické kauzy se vyjádřila celá řada pravicových politiků. Miloš Vystrčil, Petr Fiala, Miroslava Němcová, Markéta Pekarova Adamová, Miroslav Kalousek. Kdo nejlépe? Kdyby šlo o vaše přání, kde byste jmenované v příštích letech rád viděl?

Nejlépe komentoval kauzu Vrbětice v prvních dnech Miloš Zeman. Jako jediný prezident v Evropě nijak, což bylo tak ubohé, že věřím, že to alespoň jednomu z vašich čtenářů otevřelo oči v tom smyslu, že všechno je jinak a může se jít zabít, jinak dožije v hanbě. Kde bych je viděl? Čtyři z těch, co jste jmenoval, na Hradě. Markéta a já jsme na to ještě mladí, náš čas přijde.

Co jste nám posledně neřekl, i když jsme se ptali, je váš další politický osud. Nemáte sílu poslat ODS do p*dele, řekl jste a mezitím... jste tu sílu našel. Takže co teď? Poslanec, senátor, prezident, starosta i v příštím období? A s ODS nebo bez ní?

Já jsem stále členem ODS a do prdele jsem ji stále neposlal. Jen o tom zhrzeně mluvím. Dál? Dál nic. Musel bych vás při zdůvodnění zasvětit do zákulisí pražské ODS, kde, zůstanu-li ve straně, nemám absolutně šanci, protože nesplňuji základní parametr – netlačí mě Zdeněk Zajíček, kamarád z Řeporyjí, který má teď rodinné důvody pro to, abych já nebyl nikde na kandidátce. Je to můj problém. Já tu stranu mám rád, jen v ní nevidím perspektivu nějakého postupu jinou, než že budu deset let politikařit a intrikovat, což je normální, ale já mám dvě malé děti. Jdu si v létě na týden lehnout na terapii tmou. Potřebuji přemýšlet. Ne o sobě, o osobním životě, či pokoře. O politice. Potřebuju se zastavit a přemýšlet, že mi za tu lopotu, pomluvy a čas ukradený dětem a ženě stojí milované Řeporyje a taky… chci se pokusit odpustit pražské ODS, a tím ODS jako celku. Taky si musím zformulovat projev na příští kongres. Řekl jsem, že po volbách odejdu. Teď je mým úkolem nepoškozovat stranu a pomáhat našim kandidátkám Černochové a Zajíčkové, prostě prosit pražské voliče Pirátů a STAN, aby dali hlas ODS, i přes to, že nekandiduji a trpělivě vysvětlovat straníkům, že je normální být sešikovaní za lídrem, což se nám moc nedaří a je to vidět. Co bude potom, je jedno. Nejsem důležitý. Já si krásně měním svět v Řeporyjích, děti mám zdravé, táta se mi drží, žena je hodná a Rusáci jsou vytočení do vrtule z drzých Čechů. Já jsem spokojený. Když se podívám na vaše čtenáře při čtení tohoto moc pěkného interview, tak dvojnásob.

