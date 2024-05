Pavel, opička na gumičce. Rozvraceči, pijavice. Herec Gulyáš už bez humoru

Co si myslí o statusu umělce? Co může způsobit AI v kultuře? A co ho v poslední době zaujalo na naší politické scéně? I o tom mluví v rozhovoru herec Michal Gulyáš. „Byrokrati, darmožrouti, předražená sebranka, pijavice a příživníci, rozvraceči, političtí zločinci, degenerovaní pozéři a všudypřítomný zápach upadající morálky,“ říká ohledně našeho dvacetiletého výročí od vstupu do EU. Přečtěte si také, co řekl k více než ročnímu „působení“ Petra Pavla na Hradě.

No, já nevím, jak se k tomu postavit. Já ten zákon nečetl podrobně, znám víceméně nějaké jeho kontury, což znamená, že bych se neměl do nějakého, sic ironického, rozboru pouštět. Jediný pocit, který z toho mám je, že se tu dostává možnosti sociálně upřednostnit další skupinu práceschopného obyvatelstva. To vyvolá, a už asi vyvolalo, negativní reakci jiných ekonomicky produktivních skupin. A jistě je vám jasné, že nemám na mysli skupiny ekonomických migrantů pod zástěrkou válečného stavu, ani nepřizpůsobivou část občanů parazitujících na sociálních podporách způsobem téměř podnikatelským, o tom si většina rozumných lidí myslí svoje.



Myslím skupiny obyvatel, kteří svou prací drží, tuto – republikovou vládou a bolševickou EU s jejím nahodile plánovaným hospodářstvím potápěnou – ekonomiku milimetr nad hladinou. Asi by i tyto skupiny mohly požadovat svůj status. OK. Pojďme se na tom všichni dohodnout, že se nám budou rozdávat peníze, nikdo nemusí pracovat a budeme si žít, dokud to neurychlí absolutní zničení ČR do stavu somrácké společnosti.

Promiňte, nechci shazovat dobré úmysly, ani svou branži, ve které koneckonců působím celý život, ale je to podivnost.



Pro mne je mnohem závažnější otázkou a nastávajícím problémem AI, která všechny obory umění začíná postupně olizovat, ochutnávat, aby si připravila menu k spolykání této křehké oběti. Tady je třeba legislativy! Tady je kámen úrazu! Ta „svině AI“ může připravit o práci tisíce kvalifikovaných a talentovaných lidí u filmu, v dabingu, v televizích, na sociálních sítích, kde je velký podnikatelský prostor i pro showbyznys. Tudy by měla vést snaha někoho před něčím uchránit. Asi by měl impulz na tlak k řešení – se zlodějskou a podle slaboduchých obhájců „kreativní“ AI – vyjít z našich řad. Řeči o nezadržitelném technologickém vývoji jsou v tomhle případě jen pokryteckou výmluvou. Chce to legislativní štít. Pokud to ovšem není záměr související s odlidštěním společnosti, to je pak jiná.



Ale na druhou stranu, pokud bude AI vydělávat přitom, když umělcům vezme práci, tak ať AI platí status umělce, ale pořádně, když je to taková, znovu opakuji, „kreativní“ svině nenažraná!

Takže – zákon o statusu umělce mě nechává chladným, ovšem ta elektronizující, virtualizující hydra z těch přístrojů, tak ta mě znervózňuje. Očekávám, asi naivně, že by EU mohla udělat velký státnický krok, a vytvořit právní rámec, za který IA nebude smět. Třeba budeme překvapeni.



Mimochodem, jak to nyní vypadá s kulturou? Někteří umělci a producenti si po covidu stěžovali, že kultura „upadá“, lidé nemají peníze, kulturu často považují za věc „zbytnou“. Jak je to dnes?

Dnes je to jinak. Sociální asertivita, kterou zasela „nová doba“ a kterou reprezentuje mnoho jedinců, je ve svém celku tak objemná, že převálcuje nejednoho konzervativce, ale i tu konzervativní menšinu jako celek. Mimochodem, společensky je kultura napadena propagandou všech ideově zhýralých směrů, a to jak obsahově, tak personálně. S tím nechci mít nic společného, proto se věnuji hodně nekorektní satiře. To je momentálně můj směr. Dočasně.

Všechno a nic. Všechno, co tahle politická reprezentace provádí, je tak děsivé, a nezbude z toho jednou nic než trosky, naše trosky, trosky naší práce, naší fyzické, mentální i časové oběti. Budoucí generace si ponesou následky; takový ten sociální smrad a chudobu, což v podání jednotlivých aktérů, ale i celku, není nic, co by překvapilo. Já je (tu pětikolku) měl na svém pomyslném „cété“ a „sono“ před volbami, a jen jsem smutně zaplakal, když se vlivové skupině povedlo je tam podvodem dostat. Důvod je už dnes zcela jasný.



Ale, kdyby tam byl někdo jiný, byl by nucen v zásadě jednat podobně, pokud jde o to fanatické podporování cizí války, cizích zájmů, jen s jinou rétorikou, možná by se nechoval tak idiotsky a totalitně. Mám na mysli ožebračování a rozmělňování národa, potlačování odlišných názorů a vychytralou podporu k pronásledování jiné národnostní skupiny, jako nástroj propagandy. I ten někdo jiný by nakonec realizoval výmaz národních zájmů, zdebilnění populace... atd.

Podívejme se i na pana prezidenta. Ten má za sebou více než rok ve funkci. Jak ten jeho „rok na Hradě“ hodnotíte?

Další produkt z pouťových atrakcí dneška. Roztomilá opička na gumičce, se zelenou hlavičkou a přešitým kožíškem, poskakující na Kolářově střelnici. Až ta pouť odtáhne, a ona jednoho dne odtáhne, jak víme, časy se mění, – pak uvidíte, jak všichni, co stáli u té atrakce a mávali krepovými růžemi ovoněnými levným parfémem, budou smutně žvýkat žužu, a v jejich prázdných makovicích bude ozvěnou znít slovní variace na známou píseň: „Odjeeeela poooouť …“

V minulých dnech jsme si připomínali dvacet let od vstupu ČR do Evropské unie. Jak tedy těch dvacet let hodnotit?



Byrokrati, darmožrouti, předražená sebranka, pijavice a příživníci, rozvraceči, političtí zločinci, degenerovaní pozéři a všudypřítomný zápach upadající morálky. Tisíce demontážního hmyzu rozkládajícího zkřehlý politický systém západní a střední Evropy, sněť rozumu a snobské zvratky! Ani náznak po původní myšlence EU. Až vám budou cpát, kolik krásného a užitečného díla z toho vzešlo, tak si ty jejich kecy prověřte z mnoha odlišných zdrojů tak, abyste se mohli opřít o něco realističtějšího, a spatřit obraz podobného neštěstí, kterého jsme se před 35 lety zbavili. Zkorumpovaní idioti nemohou nikdy udělat nic dobrého. I ta krásná omítka ze lží jednoho dne spadne.

Změnit všechno. Rozehnat, začít stíhat provinilce a zodpovědné, reformovat organizaci od samotných základů. Předefinovat ideu, kterou ztratila díky implantované a rozbujelé ultralevičácké nákaze. Má to jen ten záměr, který se netýká blaha občanů jednotlivých zemí EU. Na to ale nikdo nemá koule ani chuť, tohle zorganizovat. Tisknou se tam bezcenná eura a každý si rád hrábne. Kdo se tam dostane, podlehne. Chce to ocelové charaktery, nikoliv ty hady, chameleony, žvýkačkové prince a princezny!

Fotogalerie: - Blaník s Klausem Velmi negativní odezvu vyvolal člen ODS a starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který na sociální sítě, k fotce, na které je Felix Slováček s Kateřinou Konečnou a s dalšími kandidátkami STAČILO!, napsal na sociální síť toto: „Felix byl vždycky debil“. A dodal: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal.“ Příspěvek po bouřlivé reakci smazal a následně se i omluvil. Ale i tak, co na takový „přístup“ člena ODS říci?



Jsou situace a bytosti, na které už neexistuje komentář.

Vrána k vráně…



Na závěr ještě jedna otázka. Lidovecký poslanec Šimon Heller navrhl udělit šéfovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndu Posseltovi medaili Za zásluhy ke sblížení Čechů a sudetských Němců. Je to podle vás namístě?



A bude u toho hrát česká, nebo německá hymna? A jestli obě, tak nezapomenout na zdviženou pravou ruku!

