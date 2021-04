Pavle Šporcle, že je kultura na konci zájmu? Umělci, úspory a drahé dovolené. Jasné slovo režiséra Adamce

CIVILIZACE A MY „Nemyslím si, že je právě kultura na konci zájmu vedení státu... stěžovat si může de facto každý, de facto v jakékoliv profesi. Nikoho z nás to, co se děje, nebaví, ale jiný recept k řešení krize nikdo z nás nemá,“ říká v souvislosti s dopisem houslového virtuosa Pavla Šporcla premiérovi oblíbený režisér Jiří Adamec. Pro ParlamentníListy.cz se zamyslel nad tím, jaká bude doba „po covidu“, i nad tím, jak se náš postoj k viru postupně měnil. Nevynechal ani Piráty a ptá se, „co mohou nabídnout“? Připomenul také, kam prý jde plat současného premiéra. Hezká slova pak pronesl na adresu Petra Kellnera, který byl téměř jeho sousedem.

Počet nově nakažených covidem v těchto dnech v ČR konečně pomalu klesá. Ke zlepšení situace snad brzy pomůže i proočkovanost a všichni doufají, že se co nejdříve naše životy vrátí zase do „normálu“. Pane režisére, co nám podle vás po pandemii v české společnosti zůstane za jizvy a rozdělení?

Copak já vím? Myslím, že to neví vůbec nikdo... a pokud se někdo tváří, že ví, tak neví... všechno to jsou jen spekulace... ale podle mého názoru s tím nejde nic dělat... byly tady horší pandemie a epidemie... i když mě v rámci covidové krize zemřelo několik kamarádů a blízkých lidí...

Můžeme říci, že třicetiletá etapa České republiky, začínající revolucí v roce 1989, vlastně v určitém smyslu skončila?

To si vůbec nemyslím. Neměli bychom nerozumně míchat nemoci a politiku... covid je nemoc... a nikde na světě se s ní politická garnitura nevyrovnává o nic lépe než vedení našeho státu.

Ale i tak, v čem to bude nyní ekonomicky, společensky či politicky jiné?

Chcete po mně, abych byl sybila... opravdu nevím, co se stane, až budeme proočkovaní a nad covidem zvítězíme... o čemž nepochybuji.

Covid ekonomicky odnesla především střední třída. Mnoho bohatých lidí naopak své majetky rozšířilo. Může i toto přispět k jakémusi třídnímu rozkolu ve společnosti? Co bude jeho důsledkem?

Kladete mi otázky, na které neumím odpovídat. Nevím, jestli covid krizi nejvíce odnesla střední třída... myslím spíš, že covid krizi odnesli nejvíce ti, kteří měli malé nebo žádné ekonomické rezervy. Kdo neměl našetřeno, brzo neměl z čeho brát. Že vše v našich životech nejde jenom hladce, není nic neobvyklého... pamatuji si, jak můj táta s maminkou řešili finanční rezervu naší ne zrovna majetné rodiny, bez rezervy si neuměli svůj život představit. Tuto obavu jsem od rodičů zdědil a přenesl jsem si ji do svého života.

Při první vlně pandemie byla velmi důležitá solidarita mezi lidmi, především mezi generacemi. Vypadalo to ale, že postupně tak nějak „slábla“. Jak to vidíte dnes?

Ani tady nemám vyčerpávající a akceptovatelnou odpověď. Mně se zdá, že na začátku covid krize jsme se všichni hodně báli, že by nás mohla nákaza postihnout. A jak už je v Česku zvykem, s časem naše obavy slábly, odmítali jsme nosit roušky, dokonce jsme na tuto kverulatskou nekázeň byli pyšní, protože nás covid nepotrefil, tak jsme mysleli, že se nás to netýká a že nás Babiš a jeho vládní parta jen zbytečně straší... až když nám umřel táta nebo blízký kamarád, pochopili jsme, že to „chřipečka“ opravdu není.

Houslový virtuos Pavel Šporcl napsal premiérovi dopis, ve kterém mimo jiné píše, že stav kultury v ČR je katastrofální. Rok po vyhlášení prvního nouzového stavu je podle něj kultura na konci zájmu vlády i prezidenta. Ministr kultury Zaorálek ale mimo jiné argumentoval tím, že právě Šporcl na podpoře pobral přes 700 tisíc korun. Co na to říct?

Přestože mám Pavla Šporcla velmi rád a velmi si vážím jeho umění, nemohu s jeho tvrzením souhlasit. Nemyslím si, že je právě kultura na konci zájmu vedení státu... stěžovat si může de facto každý, de facto v jakékoliv profesi. Nikoho z nás to, co se děje, nebaví, ale jiný recept k řešení krize nikdo z nás nemá.

Když jsme mluvili o rozdělení, rozkolu ve společnosti, bude tento případ opět vodou na mlýn těm, kteří posílali umělce už na začátku pandemie „za kasu“ a ve chvíli, kdy zaznívaly názory o nedostatečné podpoře kultury, upozorňovali na jejich fotky z exotických dovolených s tím, že se asi „zase tak špatně nemají“? Jak moc toto ve společnosti opět ovlivní pohled na umělce?

Argumentovat tím, že je někdo na drahé dovolené i v době covid krize, mi přijde děsně nekorektní. Znám mnohé umělce, kteří si našetřili v časech, kdy byli na roztrhání... a logicky jim i zbyly nějaké peníze. Nepochybně i Pavel Šporl patří do jiné příjmové skupiny než běžný občan... on ale není běžný občan, je to světově uznávaný houslový virtuos a jeho kvalita mu zajišťuje i nadstandardní příjmy.

Na tom není nic divného ani opovrženíhodného... nedivíme se, že fotbalista nebo hokejista světové extratřídy vydělá denně i milion Kč... chodí na něho desítky tisíc diváků na stadiony... umí o dost víc než my. Proto je i lépe placený... a já to chápu a neuráží mě to. Dokonce mu to přeju...

A co celkově na postoj jak Pavla Šporcla, tak Lubomíra Zaorálka říkáte? Šporcl po Zaorálkových slovech vzpomenul dnes již legendární proslov Milouše Jakeše o příjmech umělců. Dá se to srovnávat?

Já opravdu nevím... všechny tyhle nešťastné výroky jsou dávány do nejrůznějších souvislostí, které jsou zcela jistě jiné než před třiceti čtyřiceti lety... žijeme přece v jiném čase než v době, kdy nejvyšším šéfem státu byl Milouš Jakeš...

Když se podíváme na naši politickou scénu, Vít Rakušan hovoří o tom, že podzimní volby budou soubojem generace starého Česka s tím novým. Je podle vás třeba, aby odešel starý establishment a přišla změna?

To jsou předvolební, hodně zjednodušující hesla, výkřiky pro voliče. Nepochybně je mnoho lidí, kteří se nechají na tyhle laciné výkřiky nachytat, ale mně to přijde až směšné. Od roku 1989 uplynulo přes třicet let... co je teď v politice staré a co nové???

Je možné, že jsou tím novým establishmentem Piráti? Čím si vysvětlit, že podle nejnovějšího průzkumu přeskočili ANO?

Přeskočili ANO jako koalice se Starosty... možná jsou Piráti „to nové“... nevím, mně to tak, když je poslouchám, ale nepřijde... používají stará klišé, stejně jako ostatní politické strany.

Jak hodnotíte snahu Pirátů se rozkročit doširoka, tak aby zaujali i důchodce? Co mohou Piráti důchodcům nabídnout?

Otázka zní spíš, „co mohou Piráti vůbec nabídnout“??? Nemyslím si, že pan Bartoš bude ve Strakově akademii místo pana Babiše velkou výhrou... rozdíl vidím zejména v tom, že pan Bartoš nebude mít tak dobré osobní kvalitní majetkové zázemí, jako má pan Babiš.

Nemám vůbec na mysli problematizované Čapí hnízdo... to tvoří v majetku pana Babiše, resp. Agrofertu, nepodstatnou drobnost... tím pan Bartoš nedisponuje a obávám se, že by brzo pochopil, že mu musí pobyt v čele vlády sloužit k vydělávání peněz na čas, až bude Strakovu akademii opouštět.

Pokud vím, pan Babiš dokonce jako premiér svůj premiérský plat dává celý na charitu... ale mně nepřísluší tyhle „problémy“ řešit... nikdo neví, jak dopadnou volby...

Exprezident Václav Klaus definoval Piráty jako součást „extrémní nové levice“, která projevuje „nepřátelství vůči svobodě a kapitalismu“. Vy můžete jako pamětník tuto „novou levici“ srovnávat s tou „starou“ před rokem 1989. V čem se podobají a v čem naopak liší?

Nevím... to, co tlumočíte, jsou názory bývalého prezidenta Václava Klause. Já to takhle příkře nevidím...

Na závěr se ještě vrátíme k nedávné tragické události, ke smrti miliardáře Petra Kellnera. Po tragédii na Aljašce, při které zahynul, se ozvalo mnoho soukromých osob i organizací se svědectvím, jak jim Kellner za svého života pomáhal. Financoval například výzkum léků na rakovinu, mnoha nadějným Čechům platil vzdělání. Na druhou stranu se na něj především z levicového spektra snesla kritika například kvůli Home Creditu. Někteří lidé se ptají, zda je v pořádku vydělávat na půjčkách chudým lidem. Jaký tedy vlastně byl podle vás Petr Kellner?

Petr Kellner byl zcela jistě geniální podnikatel, z nuly se vypracoval k majetku, o němž se nikomu z nás ani nezdá... nebyl v Česku jediný, ale dotáhl to, myslím, nejdál. Jistě to nebyl anděl, ale ve svém oboru byl opravdu světový... a jeho smrti mně osobně je velmi líto. Takových schopných lidí mnoho není, nikde... a v žádné generaci.

Jako se hned tak nenarodí nový Karel Gott, tak po Petru Kellnerovi tady bude v jeho segmentu dlouho prázdno... navíc to byl u nás v Praze na Hanspaulce skoro soused... jeho vila byla od nás, řekněme, nějakých 500 metrů. A moje děti z druhého manželství, Daniel a Jasmínka, chodí na gymnázium Open Gate, který založili Petr Kellner a jeho manželka... každého kvalitního člověka je škoda, a takového, jako byl Petr Kellner, je škoda dvojnásob... čest jeho památce...

V Evropě mizí úcta k tradicím, pracovitosti, podnikavosti i ke svobodě jako takové. To jsou slova Petra Kellnera z roku 2019. Měl pravdu?

Mám strach, že Petr Kellner měl pravdu... a že se ten povzdech netýká pouze Evropy.

Je namístě obava, že postcovidový svět bude představovat ještě větší nápor na lidské svobody?

To opravdu nevím, jak bude svět vypadat po covidové krizi... zkuste se ale zeptat někoho chytřejšího, v Česku se jich jistě najde dost, kteří vědí všechno...

