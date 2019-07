Pazgřivec Moravec, slušný člověk by se pozvracel. A ty řeči o Benešové, to může tvrdit jen debil. Nářez senátora Doubravy

ROZHOVOR „O Benešové to může tvrdit (že je ohrožením demokracie) jenom debil. Neudělala nic protiprávního, v ničem nebyla namočená. Její profesní a politické působení neohrožoval žádný skandál. Tak nevím, jaký mafián, či mafiáni mají z Benešové strach. A strach to musí být náramný, investují-li do snahy o její odvolání tak obrovské prostředky!“ konstatuje senátor za Ústí nad Labem Jaroslav Doubrava. „V sexuologii se tomu říká masturbace. Předvádění se před kamerami a ukazování své ubohosti,“ okomentoval dění kolem sněmovního pokusu o vyslovení nedůvěry vládě. „Ministr Petříček? Je příkladem toho, že ČSSD má v čele skutečně hloupé lidi, když nakonec na ministra zahraničí poslali jeho,“ myslí si.

Největší demonstrace od listopadu 1989 se konala v neděli 23. června na Letné. Organizátoři vyzvali lidi, aby diskutovali se svým okolím a získávali další lidi pro svou věc. Kdyby za vámi někdo přišel a chtěl vás pro tento cíl „získávat“, co byste mu řekl?

Podle mě to je bezvýznamné. Když se to koná v Praze, je to prostě mejdan. Jde se na mejdan, nic více. Ve městech a městečkách se sejdou desítky lidí, pár stovek. Ústí nad Labem je oblast se 100 000 lidmi a přišly snad dvě stovky duší. Prostě o nic nejde. Nicméně s podivem je, že se do Prahy sváží lidé z celé republiky. Platí prý se jim cesta a jakési diety. Jeden známý byl u toho, když v Brně jeden člověk skoupil všechny jízdenky na vlak a ty pak těm, kteří řekli, že pojedou demonstrovat do Prahy, rozdával. Kdo to může platit? Zač tak křičeli důchodci? Žádná vláda jim nevylepšila důchody jako tato. Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4901 lidí

Kde je presumpce neviny v případě Babiše? A tak bych v ukázkách demokracie v představách těch, kteří za tím vším stojí, mohl pokračovat. Jsou-li demokraty, jak prohlašují, proč se snaží takto zbořit výsledky demokratických voleb, proč si nepočkají na příští a v demokratickém klání nepřesvědčí, že oni jsou lepší!? Podívejte se na kecy Fialy, šéfa strany, která rozkradla, nebo umožnila rozkradení bohatství republiky! Podívejte se na Kalouska, jak je možné, že už dávno nebyl odstíhán a víme, že by bylo zač, a přesto je pro „naši“ televizi stále hvězdou atd.

Letná byla vyvrcholením několikatýdenních, protibabišovských demonstrací. Kromě Babiše byla terčem demonstrantů i nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která podle nich ohrožuje nezávislost justice. Skutečně jí podle vás ohrožuje?

O Benešové to může tvrdit jenom debil. Neudělala nic protiprávního, v ničem nebyla namočená. Její profesní a politické působení neohrožoval žádný skandál. V TV jsem zaslechl, že měla nějaké divné vazby na socany na severu Čech. Pokud vím, tak jako advokátka zastupovala nějaké socany v rámci trestních případů, ale to je vše. Tak nevím, jaký mafián, či mafiáni mají z Benešové strach. A strach to musí být náramný, investují-li do snahy o její odvolání tak obrovské prostředky! Pevně věřím, že se nedá a svou práci odvede jako profesionál, který bezesporu je.

Jak se díváte na projevy umělců a jiných na demonstracích proti Andreji Babišovi, které jsou někdy poměrně vyostřené a někdy i nelichotivé k těm, co Babiše volí?

Teatrálnost patří k jejich kumštu, tak si plácají páté přes deváté. Vyjádřil bych to jedním slovem ŽUMPA. Nic víc v tom není. Ne nadarmo se mezi lidmi připomíná prodejnost umělců, resp. jejich větší části. Poklonkovali Hitlerovi, když nás zabral, poklonkovali Gottwaldovi, Husákovi, lezli do pozadí Havlovi, přestože věděli, co je zač, jen aby si zajistili tučné příjmy. Teď se jim naskytla příležitost skočit do pozadí za jiné peníze, tak proč ji nevyužít. Pravda, ne všichni. Těch, kteří to neudělali, si nesmírně vážím

Tři dny po Letné, ve středu 26. června, opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. K němu se po mnohahodinových proslovech dostala až ve čtvrtek nad ránem, kdy poměrem hlasů 85:85 vládě důvěra vyjádřena nebyla. Jaký smysl tato akce podle vás měla?

V sexuologii se tomu říká masturbace. Předvádění se před kamerami a ukazování své ubohosti.

V neděli 30. června se premiér Babiš stal hostem Otázek Václava Moravce. Ve studiu panovala vyhrocená atmosféra, Babiš Moravce osočil, že je nekorektní a překrucuje fakta. Co si o tom myslíte?

Moravec? I falešná pětka je proti němu pravá. On má skutečně od někoho, jak „stranický úkol“ být baziliškem, a svůj úkol jako správný pazgřivec plní. Myslím, že už není schopen se nad tím, co dělá zastydět. A to je horší, než cokoli jiného. Musí mít problémy při holení. Každý slušný člověk by se při pohledu do zrcadla musel pozvracet.

Vláda Andreje Babiše má za sebou rok působení a je otázkou, jak dlouho ještě působit bude. Kterého ministra hodnotíte kladně a kdo je podle vás nejhorší?

Myslím, že vláda je doslova všední. Nijak nevybočuje. Snad jenom v tom, že se snaží zalíbit kde komu, není konfrontační. To neplatí pro Petříčka, protože to je eurovlezprdelka, která ministrem nikdy neměla být. Ten by nás nejraději prodal Bruselu jako kolonii. Je příkladem toho, že ČSSD má v čele skutečně hloupé lidi, když nakonec na ministra zahraničí poslali jeho. Dalším důkazem je odvolávání ministra kultury Staňka jen proto, že dobře dělá svou práci. Že by to byl opět člověk, který vyvolal v někom vlivném děs, že by přišel a řešil něco podivného? Jiné vysvětlení těžko hledat.

Hodně se hovoří o roli ČSSD ve vládě. Daří se jí podle vás být alespoň trochu silným koaličním partnerem?

ČSSD ví, že vzhledem k výsledku voleb a poměru hlasů ve Sněmovně dosáhla téměř nemožného. Do Hamáčka bylo politology vkládáno hodně nadějného a myslím, že Hamáček udělal hodně proto, aby upadl do prostřednosti. Musí vědět, že ČSSD se nepropadá kvůli účasti ve vládě, ale kvůli své hloupé politice.

Na závěr jednu zahraniční otázku. Jaké máte očekávání od nového ukrajinského prezidenta? A jak hodnotit pět let konfliktu na Ukrajině?

I kdyby na Ukrajině udělali prezidentem prodavačku zeleniny ze Zimbabwe, bylo by to úplně stejné. Prostě, musíme čekat, jak se časem tamní chaos vyvrbí, a kdo všechno a za kolik peněz si vliv na Ukrajině koupí, a jak dlouho nechají Zelenského hlásat, že chce naplnit Minské dohody, že chce tu hrůzu na východě urovnat atd. Dobrým signálem by mohlo být rozhodnutí jejich vrchního soudu, že použití armády proti občanům na východě bylo protiústavní a chtějí z toho vyvodit důsledky. Nicméně z vlastní zkušenosti považuji možnost zachování územní celistvosti Ukrajiny za málo možnou. Přesto vše, prohlašovat, že urovnání vztahů s RF je možné po vrácení vlivu na Krym, je zcela nesmyslné. Víme, že Krym Ukrajině nikdy nepatřil, a je tu zcela zásadní stanovisko jeho občanů. Myslím, že 97 % těch, kteří se rozhodli, že už nechtějí dál s Ukrajinou, je dostatečně přesvědčivých. A že to opravdu nechtějí, jsem se několikrát osobně přesvědčil. O dalších důvodech píši v knize „Studená válka 2“, ve které cituji slova amerického generála: „Krym, to je bezpečnost Ruska, tam jsme měli dávno být první.“ Co dodat?

Pět let konfliktu? Jak jsem řekl. Kyjevská Ukrajina podle mého názoru již definitivně ztratila východní Ukrajinu, která se odtrhla v okamžiku, kdy kyjevský parlament šel proti ruštině. Přitom pokud vím z historie, kdysi se hovořilo o Kyjevské Rusi, ne o Ukrajině.

autor: Oldřich Szaban