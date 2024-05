Petr Drulák a slovenská média: „Chtěli atentát na Fica přišít Putinovi. Nešlo to.“

Slovenská liberální média roky živila nenávist vůči Robertu Ficovi a mají svůj díl viny na atentátu. PL to řekl politolog, bývalý elitní diplomat a expert na mezinárodní otázky Petr Drulák. Podle něho se média včetně českých trapně pokusila útočníka vykreslit jako příznivce Ruska, ale opak je pravdou. „Atentátník pocházel z protivládního tábora. To je důležité a nemělo by to zapadnout,“ říká profesor Drulák.

Uplynul týden od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Co k tomu celému lze z vašeho pohledu říci na základě toho, co dosud víme?

Především bych řekl, že v zemi střední Evropy je takový čin velmi neobvyklý. K útokům na politiky sem tam dochází, ale útok střelnou zbraní je něco zcela jiného. Zajímavá je osoba pachatele, protože šlo očividně o politicky motivovaný útok. Nebyla to pouze narušená osoba, i když je pochopitelné, že kdo provede takový útok, nějakou patologii v sobě má. Na prvním místě to byl politický útok, který přišel od odpůrce politiky premiéra Fica a příznivce předchozí garnitury. Proto je z toho tamní opoziční tábor vyplašený, vykládá jak by se to nemělo tematizovat, že by se o tom vůbec nemělo mluvit atd.

Když hovoříte o názorovém ukotvení atentátníka, byl zde na začátku pokus i ze strany části českých médií vykreslit toho pachatele jako příznivce Ruska, který se účastnil akcí nějaké skupiny „domobranců“. Přitom se jednalo o jediný snímek starý osm let a později byl názorově úplně jinde. Chodil na protesty proti Ficovi, akce Progresivního Slovenska, podporoval Ukrajinu a podle jeho okolí byl jasně proti současné vládě apod. O tom už tatáž média zrovna hlasitě nemluvila.

Rozepře na Slovensku se týden po atentátu pomalu uklidňují, Národní rada schválila jednohlasně usnesení, které ho odsuzuje. Bezprostředně po útoku na Fica však padla obvinění ze strany Luboše Blahy ze Smeru vůči liberálním novinářům a opozici, že k atentátu přispěla svými dennodenními útoky na Smer, vládu, Roberta Fica atd. Lze říci, že měl Blaha pravdu, anebo to přehnal?

Luboš Blaha i Andrej Danko vystoupili tak, že to odpovídalo situaci. Slovenská politika je trochu emocionálnější než česká, ale v této vypjaté situaci, kdy vítěz voleb a premiér bojuje o život a v ten den nebylo vůbec jasné, že to přežije, poukázali na to, že byl Fico obětí několikaleté nenávisti, kterou vybičovávali progresivističtí politici a média. Poté, kdy tyto skupiny před lety dohnali Fica k rezignaci poté, co byl zavražděn novinář Kuciak a poté co se progresivistická média snažila přišít konzervativcům toho šílence, který zabíjel na Zámecké ulici, je načase určitá kritická reflexe těchto progresivistických médií. Oni velmi rychle nálepkují a dávají odpovědnost za určité činy lidem, kteří za to žádnou odpovědnost nenesou. Tato média by měla být připravena nést odpovědnost za to, co dělají. Jestli někdo celou dobu živil na Slovensku nenávist, byli to především oni. V tom měli Luboš Blaha s Andrejem Dankem pravdu.

Znamená to podle Vás, že tito novináři a politici mohou mít svůj podíl na tom, jak Ficovi odpůrci včetně atentátníka smýšlí? Ostatně po Kuciakovi se de facto říkalo, že Fico je vrah, přestože nikdy žádná souvislost prokázána nebyla a od té doby se to veze…

Naprosto jednoznačně. Proč tehdy Fico odstupoval? Nenesl žádnou odpovědnost za vraždu novináře. Byla to sice mimořádně nešťastná věc, ale přece za to nemůže premiér. Jeho rezignace byla výsledkem těch kampaní proti němu. Od té doby Fica a jeho Smer démonizují a živili nenávist vůči vítězi voleb. Samozřejmě musíme vědět víc o tom, co toho atentátníka vedlo k činu, ale je zřejmé, že pocházel právě z tohoto protivládního tábora. To je důležité a nemělo by to zapadnout, protože jsme kolem toho viděli snahu to zamést pod koberec nebo mlžit. Jestli útočník fungoval sám, anebo to bylo zneužito ještě někým dalším, to nevíme.

Změní ten politický atentát rétoriku vůči Slovensku? Jak u nás, tak na Západě, bude ještě někdo mluvit tak ostře o Ficově vládě? Dá se něco takového očekávat?

Vůbec nevím, jestli jsou naši vládní představitelé schopni této sebereflexe. Jsou schopni si uvědomit, že také nesou částečně odpovědnost za celou tu situaci? Přijde mi, že liberální progresivismus je ideologie neodpovědnosti. Sami činí své nepřátele odpovědnými téměř ze všeho, ale sami si žádnou odpovědnost nepřipouštějí. Velmi bych se divil, kdyby v této chvíli byli schopni z toho nějakou svou odpovědnost vyvozovat.

Změní se přístup i samotné slovenské vlády? Budou ještě více nekompromisní? Vůči médiím či opozici? Co lze očekávat?

Těžko říct. Určitě jsou hlasy zevnitř Smeru, které upozorňují, že jednali příliš v rukavičkách a nechali se brzdit. Na druhou stranu bych nečekal, že by chtěli vybočit ze základního ústavního rámce, to určitě ne. Možné budou důsledněji prosazovat některé plánované změny a rychleji než dosud, ale jak to ve skutečnosti bude, to opravdu nevím, počkejme si.

