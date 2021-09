Petr Hampl: Fiala jako Emanuel Moravec. Bartoš bez harmoniky. Takto to dopadne

Jaký je rozdíl mezi Petrem Fialou a Piráty? Dnes téměř žádný, neboť i Piráti začali nosit sako. Především ale podle sociologa Petra Hampla projevuje totální nekompetenci a neznalost. Důkazem je jeho „horký“ projev z pondělka, u kterého se sociolog chytal za hlavu. Třeba názor, že děti se dnes učí totéž co jejich rodiče je vyloženě směšný, tvrdá data ukazují dramatický pokles vzdělanosti. Nakonec to podle něj dopadne tak, že si mladí nedovedou spočítat ani genderové kvóty.

Předseda ODS Petr Fiala ve svém projevu k zahájení kampaně varoval před populisty, kteří za pomoci „ruských webů“ lijí do společnosti jed. Jak je to s tím „litím jedu“ podle vás?

Sledoval jsem ten projev, a vůbec jsem tomu nemohl uvěřit. Pan předseda chtěl nejspíš posluchače přesvědčit, že je Ivan Bartoš bez harmoniky. Třeba názor, že ty stovky miliard, co od nás ročně odchází do ciziny, neodchází do korporátních centrál, nýbrž do Ruska. Taková ostuda! Opravdu věří, že právě po tom je poptávka?

Co se týče „ruských webů“, za celé ty roky se nepodařilo najít nic, co by tu domněnku jakkoliv podporovalo. V Americe vedli rozsáhlé vyšetřování, utratili za to miliony dolarů a taky nenašli vůbec nic. Když takovou konspiračku napíše řemeslník po práci někam na facebook, budiž. Jde přece o to, jestli je dobrý řemeslník. Nepotřebuje být dobrý politický analytik. Ale kandidát na předsedu vlády? Taková ostuda! To od něj příští týden uslyšíme, že svět řídí vesmírní ještěři?

Když Petr Fiala takto hovořil, nejčastěji mluvil o nebezpečí z východu, z Ruska a Číny, a za sebou měl přitom vyvěšené vlajky EU a NATO. Není tato snaha co nejvehementněji demonstrovat příslušnost k Západu spíše kontraproduktivní, že lidi spíše otráví?

V téhle fázi kampaně nemluví k nerozhodnutým. Jeho publikum jsou částečně voliči ODS, co si nejsou jistí, že chce přijít k volbám. A pak také lidé, kteří váhají, zda kroužkovat kandidáty ODS nebo TOP09 nebo KDU-ČSL. Tam to fungovat bude.

Samozřejmě to není určeno těm voličům, kteří se dozvídají o dramatickém zdražení energií, potravin, stavebních materiál a dalších životních potřeb, a vědí, že se tak děje v důsledku opatření Evropské unie. Ostatně Fialova rétorika nápadně připomíná Emanuela Moravce, když burcoval, že se musíme přimknout k Hitlerovskému Německu, aby nás ochránilo před bolševickými hordami ze stepí.

Podstatná část Fialova projevu byla věnována „modernizaci země“. V tom se shoduje se svými potenciálními koaličními partnery Piráty. Mluvil třeba o tom, že děti se dnes učí ve škole totéž co jejich rodiče a že je to špatně. Jak je to slučitelné s Fialovou prezentací seriozního konzervativního gentlemana, chlubícího se tím, že nosí sako?

To jsme u toho, čím jsme začínali. Názory Petra Fialy na školství jsou naprosto shodné a názory Pirátů. Ostatně, většina Pirátů si mezitím to sako obstarala. Žádný rozdíl.

Z věcného hlediska se pan předseda mýlí. Dnešní děti se neučí to, co jejich rodiče. České školství prošlo v posledních dvaceti letech nejhorším snížením úrovně v dějinách. Zejména pokles v matematice a přírodních vědách je neuvěřitelný. A jak vyplývá z některých vyjádření Petra Fialy, pokládá za správné, aby tento trend pokračoval. Nejspíš až k negramotnosti.

Když obě strany hovoří o modernizaci země, hovoří o bilionech, které do ní investují. Co si vůbec představit pod pojmem „modernizace země“? A potřebujeme takovou drahou a riskantní proměnu?

Obávám se, že pan profesor Fiala vůbec netuší, co by mohla v případě českých zemí znamenat modernizace. Že se budou podávat žádosti přes internet? Statisíce lidí to dělají už víc než 10 let.

Že se budou utrácet peníze na podporu vědy a výzkumu? To nedávno navrhoval Ivan Bartoš, a zjevně nevěděl, že se na to vydává ročně řádově 50 miliard. Mnohem víc, než česká věda dokáže smysluplně využít. Ví to pan předseda Fiala?

Mimochodem, kdyby se nad tím někdo zamyslel, mohlo by mu přijít divné, že někdo chce zároveň investovat do vědy a zároveň omezovat výuku matematiky. Aby to pak nedopadlo tak, že vědci nedokážou spočítat ani genderové kvóty.

Nebo že zahraniční korporace nahradí české dělníky roboty a že bude zrušeno české zemědělství? Mimochodem, Fialova poznámka na adresu českých zemědělců zněla hrozivě. Doufejme, že ji nemyslel vážně. A čím bychom se potom měli živit? Pokud vím, jedním z mála odvětví, které rychle roste, je vývoz orgánů. Takovou modernizaci si pan předseda představuje?

Ale on si nejspíš nepředstavuje nic. Slovo „moderní“ používal v projevu spíš jako takovou vycpávku.

V čem znělo poznámka o zemědělcích hrozivě?

Pan Fiala prohlásil, že chce změnit české zemědělství na „ekologické“. Copak normální zemědělství devastuje krajinu? Obávám se, že tím myslel ty všechny šílené nápady z Bruselu, které jsou schopny zničit české zemědělství i českou krajinu.

Ocenil jste na projevu Petra Fialy něco pozitivního?

Perfektně padnoucí oblek, dokonale sladěnou kravatu, elegantní držení těla a hezký tón řeči. Škoda, že se neživí jako konferenciér. Byl by v tom skvělý. Srovnatelný třeba s Markem Ebenem nebo Markem Vašutem.

Petr Hampl vydává novou knihu Cesta z nevolnictví

Premiér Babiš se zjevně tři týdny před volbami do kampaně opřel také. Začal na své sociální sítě chrlit příspěvky, jak nikdy nedopustí narušení naší suverenity a ohrožení sociálních jistot slabých. Přitvrdil i ve slovníku vůči ODS, hovoří o kmotrech, tunelářích a zlodějích a připomíná problémy vlád Topolánka a Nečase. Má podle vás tato linka kampaně potenciál úspěchu u voličů?

Je tomu podobně jako v případě ODS. Samozřejmě, že Andrej Babiš nepřesvědčí příznivce ODS. Ale může přesvědčit mnoho svých váhajících sympatizantů, že je dobré k těm volbám přece jen přijít. A připomenout jim, co by přinesla vláda ODS a Pirátů. Je pravda, že předsedové obou těch stran Andreji Babišovi mohutně pomáhají – občas by člověk skoro řekl, že jsou placeni jeho kampaní. Paní Pekarová rozhodně nezůstává pozadu.

Premiér rovněž připomíná, kolik peněz vláda přerozdělila nízkopříjmovým skupinám a zdůrazňuje, že v tom chce pokračovat, i když jej opozice viní, že prožírá budoucnost. Je podle vás tato sociální politika v současnosti správná, nebo by se vzhledem k nejisté budoucnosti měla vláda držet v rozdávání více zkrátka?

Je to zajímavé. Když se mají utrácet desítky miliard za nesmyslné zbraňové systémy, tak to opozici nevadí. Když korporace vyvážejí stovky miliard ročně, mají to za správné. Když se v dotačních černých dírách ztrácí další desítky miliard, navrhují další zvýšení rozpočtů.

Ale když vláda přidá důchodci padesátikorunu na lístek na vlak, tak to ohrožuje národní stabilitu. Kdo si pustil celý projev Petra Fialy, mohl si všimnout, že to označuje za nevídanou devastaci, jaká prý téměř nemá obdoby.

Naproti tomu opozice stále jede jako hlavní téma Babišův „střet zájmů“ a čerpání dotací. Dokáže podle vás i po tolika letech omílání tohoto tématu ještě tímto varováním zaujmout nějakého voliče a třeba odradit některé voliče ANO?

Zdá se, že se z toho stalo něco jako součást stejnokroje. Když patříte do pirátské globalistické koalice, musíte pravidelně mluvit o Babišově střetu zájmů. A musíte vyjadřovat přesvědčení, že by pro nás bylo lepší, aby se nám vládlo z ciziny.

A když patříte do národní koalice, musíte to označovat za bezvýznamné. A musíte říkat, že věci se mají řešit doma.

Ale ani na jedné nebo na druhé straně to není skutečným důvodem, proč lidé chtějí nějak hlasovat.

Z nedávného průzkumu vyplynulo, že pouhých 22 procent voličů ANO si myslí, že předseda Babiš je slušným člověkem. Přesto jej podporují. Na co to podle vás ukazuje?

Že neexistuje vztah mezi osobnostním hodnocením politika a volebními výsledky. Jak je to dlouho, co patřil k nejsympatičtějším politikem v zemi Václav Klaus mladší? A jak dopadla jeho Trikolora.

Lidé jsou chytřejší než politogové. Jde přece o to, aby vláda vytvořila takové podmínky, že se nám bude dobře žít. Nepotřebuju řešit, jestli je premiér věrný manželce nebo jestli krade kancelářské potřeby. Pokud bude země aspoň jakž takž fungovat, pak je to lepší než v čele země politika, který oblepí zemi plakáty, že je slušný člověk a mezitím připravuje další devastaci českého školství, další stovky miliard pro zahraniční korporace a možná dokonce odškodné pro německé nacisty.

Podle posledních předvolebních odhadů není ještě rozhodnuto o své volbě čtyřicet procent voličů. Kdo má v současnosti navrch při jejich oslovování?

V české politice platí, že čím vyšší volební účast, tím lépe pro ANO, SPD a komunisty. A tím hůře pro demoblok a Piráty. Když tedy exprezident Klaus vede kampaň o tom, že tyto volby jsou k ničemu a o ničem nerozhodnou, pravděpodobně tím přidal nějaké malé procento Pirátům a jejich spojencům.

Je tedy v Babišově zájmu snažit se o co nejvyšší účast, a je v zájmu Petra Fialy usilovat o nízkou účast. Zatím to vypadá na stejnou účast jako před čtyřmi lety.

Je podle vás reálné, že se koalicím SPOLU a Piráti/STAN podaří dosáhnout sněmovní většiny 101 mandátů?

Ano, je to docela možné. Bude to napínavé do poslední chvíle. A to i v případě, že ANO udělá dobrý výsledek. Stačí, aby se nedostali komunisté nebo Přísaha a fialový pirátostán bude mít navrch. Nebo, aby se Volnému bloku začalo dařit, a aby odsál více hlasů SPD.

Očekáváte ve zbývajícím čase kampaně ještě něco, co by ji mohlo zásadně zvrátit?

Pokud by došlo k atentátu nebo k živelné katastrofě, pomůže to Babišovi. Případné „odhalení korupce“ už nebude nikoho zajímat. Situaci by ale mohl výrazně změnit covid. Pokud by se začaly plnit nemocnice, otočí se to proti Babišovi.

Ještě něco vás na volební kampani zaujalo?

Když tu kampaň sledujete, tak máte pocit, že zmizela témata. Že už není, o čem vést spory – kromě osobních záležitostí politiků. Přitom se odehrávají věci tak zásadní, jaké tu nebyly hodně dlouho.

Síla zahraničních korporací překročila únosnou mez. Nejde jen o to, že republika ztrácí peníze, ale že ztrácíme schopnost samostatného politického rozhodování. Do toho Zelený nový úděl, který nejspíš přinese dramatický pokles životní úrovně. A do toho další migrační vlna – tentokrát z Afghánistánu. O tom by měly být volby! A ne o tom, jestli Čapí hnízdo splňuje definici malého a středního podniku.

