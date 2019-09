Petr Štěpánek v ráži: Blbeček Minář, obléká se jako Goebbles. Osmašedesátníci? Jedna parta bolševiků vydrbala s druhou. A Moučková...

ROZHOVOR „Moučková je směšná. Stejně jako naprostá většina takzvaných osmašedesátníků. Už 50 let se rok co rok dojímají sami nad sebou. Ve skutečnosti ovšem nejde o nic jiného, než že jedna parta bolševiků tehdy vydrbala s jinou partou bolševiků, říká hudebník a spoluzakladatel ODS Petr Štěpánek a zmínil se i o otci bývalé televizní hlasatelky. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, proč byl na 30 dní zablokovaný na FB a dodává. „Pouze v totalitních režimech se pravda nesmí říkat.“

„Dnes si připomínáme hlavně rok 1969 a následné poučení z krizového vývoje a normalizaci… a jen padesát let a pokračujeme.“ Takový příspěvek poslal jeden z vašich FB přátel 21. srpna na vaši „zeď“. Souhlasíte s tím? A co konkrétně si pod slovem „pokračování“ představit?

To je docela jednoduché. V devětašedesátém šli Češi proti Čechům. Jedna mocenská parta si vynutila povinné vyznávání pouze jediného správného názoru. Po padesáti letech to tady máme zase. Jistě, v trochu jiné podobě, ale podstata je stejná.

Mimochodem, vy jste se k příspěvku na svém facebooku vyjádřit nemohl, protože jste byl opět (jako poslední dobou, mám pocit, že dost často) zablokovaný. Za co to bylo tentokrát? Čím jste si „vysloužil“ i minulé blokace a jak v této souvislosti vnímáte svobodu slova na sociálních sítích?

Napsal jsem tohle: „Voerde! Frankfurt! Stuttgart! Co bude dál, Angelo?“ Přidal jsem zadumaného emotikona a ilustroval to fotografií Angeliných do tradičního kosočtverce sepjatých zakrvácených rukou. Vyfasoval jsem za to 30denní blok.

Ve Voerde strčil migrant ženu pod vlak, žena zemřela. Ve Frankfurtu migrant shodil pod vlak matku s chlapcem, chlapec je mrtvý, jeho maminka nadosmrti zmrzačená. Ve Stuttgartu ubodal migrant mačetou za bílého dne a před zraky veřejnosti jiného muže. To vše během pár dní. Odpovědnost za tohle řádění nesou unijní politici na čele s Angelou Merkelovou, protože právě oni a nikdo jiný spustili lavinu nekontrolované ilegální masové migrace. Prostě příčina a následek. Aby si jedni mohli hrát na humanistické dobrodince, druzí lidé umírají. V tomto smyslu má Merkelová na rukou nikoli kapky, nýbrž hektolitry krve. Pouze v totalitních režimech se pravda nesmí říkat.

Anketa Vážíte si Andreje Babiše? (Hlasování od 2.9.2019) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 10347 lidí

Minule mne Facebook na 30 dní pro změnu zablokoval, když jsem se jednoho hňupa, který o mně psal nesmysly, otázal, zdali je idiot. Ano, 30 dní natvrdo za otázku: „Jste idiot?“ To vše v lehce emocionální diskusi, kde mi druzí nadávali do hovad, blbců a idiotů. Ty samozřejmě nikdo nezablokoval. Facebookoví cenzoři pracují selektivně. Jsou to zločinci. Destruují svobodu i demokracii.

Proč? Protože Facebook už dávno není platformou, kde si lidé povídají pouze o tom, kdo s kým chodí, kde byli na dovolené či co měli k večeři. Řeší se tu i politika, vede se tu politický boj. Jestliže některé názory jsou blokovány, není to férová soutěž. Přesně tak to dělají totalitní režimy.

Když se vrátíme k 21. srpnu, letos se z iniciativy Milionu chvilek pro demokracii uskutečnily vzpomínkové demonstrace k rokům 1968 a 1969. Byly tyto akce důstojným připomenutím událostí z doby před půl stoletím?

Ne, ani trochu. Historii si za pomoci médií hlavního proudu pro sebe opět ukradla jedna názorová partička a zneužívá ji k současnému politickému boji. Jen dokonalý gauner či beznadějný idiot může při připomínce roku 1969 trhat Ústavu.

Prezident Miloš Zeman je terčem kritiky kvůli údajnému nedodržování Ústavy. V reakci na dění kolem jmenování nového ministra kultury při vzpomínce srpnových událostí na Hradčanském náměstí trhal listy Ústavy vedoucí spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. „Tak k čemu tu Ústavu ještě máme, že? Je mi jasný, že hned zítra mě všichni nařknou, že jsem právě zneuctil Ústavu. Ale copak lze zneužít Ústavu tak, že ji někdo roztrhá, nebo spíš tak, že ten, kdo ji má poslouchat, tak se jí neřídí?“ vysvětlil své činy. Jak Minářův „výstup“ hodnotíte?

Jo, jo, každý, kdo má do zadku díru, je teď expert na ústavní právo. I ten blbeček Minář, co se obléká jako Goebbels. Za víc slov ten „chvilkový“ trouba nestojí.

V uplynulých dnech, právě také u příležitosti připomínky 21. srpna, se často vyjadřovala v médiích s obavami o demokracii bývalá televizní hlasatelka Kamila Moučková. Na Václavském náměstí na demonstraci k srpnovým událostem pořádané Milionem chvilek varovala před prezidentem, který se orientuje na Rusko a Čínu. Premiér Andrej Babiš by se zase podle ní měl raději nechat jmenovat „řepkovým králem“. „Zaplať pánbůh za ty demonstrace. Bojím se, že je ohrožena demokracie a plíživě se blíží doba, kdy začne diktát mocných lidí,“ uvedla také v médiích Kamila Moučková. Co na její slova říct?

Moučková je směšná. Stejně jako naprostá většina takzvaných osmašedesátníků. Už 50 let se rok co rok dojímají sami nad sebou. Ve skutečnosti ovšem nejde o nic jiného, než že jedna parta bolševiků tehdy vydrbala s jinou partou bolševiků. Papínek Moučkové, poslanec Vilém Nový, byl komunistická óbr svině z té první party, Moučková patří k té druhé. Opakuju: Tohle žvanění, tu o Rusku, tu o Číně, tu o Zemanovi, během vzpomínky na rok 1969 je klasické zneužívání historie k současnému politickému boji. Prostě politický kýč. Trapárna.

U příležitosti srpnových událostí se nabízí otázka, jak vnímat náš dnešní vztah s Ruskem? Jsou traumata z let 1968 a 1969 stále tím, co ho ničí a ničit bude? Je správně mít se před Rusy na pozoru?

Traumata? Ale kdepak. To jen někdo selektivně rozfoukává, co se mu zrovna hodí. Česko-německá traumata jsou mnohem horší, ale ta teď zrovna nejsou v propagandistickém kursu. Angela s krvavýma rukama je přece největší přítel našich eurohujerů.

Prezident Zeman přijal na příští rok pozvání Vladimira Putina na oslavy konce války. Je dobré současnému Rusku prokazovat takovou čest? Vnímáte Vladimira Putina v jeho současné podobě jako nepřítele, nebo jako vhodného vládce pro Rusko? Podporuje Putin evropskou ultrapravici a rozvrat EU?

Jet na oslavy 75. výročí konce 2. světové války, vůbec nejstrašnějšího konfliktu v lidské historii, navíc do země, která nesla největší tíhu válečných útrap, je samozřejmost, slušnost, povinnost. Ostatně Zeman tam nejede prokazovat čest Putinovi, nýbrž milionům mrtvých. Tyhle kecy o všemocném a vše řídícím Putinovi mě už fakt nebaví. Takže asi takhle:

Odbočíme-li od srpnových událostí, vy jste se několikrát vyjádřil velmi vstřícně k novému hnutí Trikolóra. Jak vidíte souboj, který nepochybně svede SPD a Trikolóru do ringu v boji o vlasteneckého voliče? Kdo z něj vzejde vítězně, budou-li vůbec nějací vítězové?

Ale tak to přece vůbec není. To je jen zbožné přání režimních politologů a novinářů, že Trikolóra svede nějaký boj pouze s SPD. Záběr Trikolóry je mnohem širší. Má ambici a šanci odebrat voliče prakticky všem. Občanskými demokraty počínaje, přes ANO až k ČSSD. Trikolóra chce zpátky normální svět, který pomatení pokrokáři všech možných barev a odstínů ničí. Rodina je maminka, tatínek a děti, normální je pracovat, máme pouze dvě pohlaví, muž a žena nejsou stejní, ale ve své různosti se doplňují, demokracie není diktatura menšin.

A propos. Náš český politický svět se nedělí pouze na babišovský a antibabišovský. Je tady i jiná varianta. V tomto případě trojbarevná.

Tomio Okamura se rozhodně „nevzdává“ a i letos projevuje zájem, aby SPD byla součástí vlády Andreje Babiše. Proč se podle vás Andrej Babiš bojí nabídku využít a dále zůstává ve svazku s ČSSD?

Babiš se chce zavděčit Bruselu. Nicméně jeho holport se socany je jeho největší politický zločin posledních let. Nikdo nás v posledních letech neobral o tolik svobody jako tohle pokrytecké souručenství vychytralého velkopodnikatele se všehoschopnými oranžovými „drogovými“ dealery. Ty zločinné závody v uplácení celých společenských vrstev, a ještě k tomu na sekyru, bude v budoucnu někdo muset zaplatit. Kdo? Naše děti a naši vnuci. Deficitní rozpočet v době hospodářského růstu je zločin. Tragédií je, že tyhle úplatkářské drogy jsou návykové.

A propos. SPD nikdy nechtěla být součástí vlády. Okamura vždy nabízel pouze svoji podporu menšinové vládě odborníků.

Podíváme-li se do zahraničí. Britský premiér Boris Johnson oznámil, že chce zemi stůj co stůj vyvést z EU, datum případného tvrdého Brexitu bez dohody je stanoveno na 31. 10. Dojde k tomu podle vás?

Ano, dojde k tomu. Vůbec o tom nepochybuju, že to Johnson dotáhne do zdárného konce. Bravo Boris!

Je vůbec v tento okamžik ještě důležité, zda vůbec Britové EU opustí? A co říkáte na uniklý interní dokument britské vlády, který de facto přiznává, že tvrdý Brexit by vedl k velké nouzi a možná i k masovým protestům?

Je to nesmírně důležité. Proč? Protože je to bod obratu. Garantuju vám, že den po odchodu Británie z EU vyjde sluce jako každý jiný den. Obchod, život, spolupráce, politika i vše ostatní si najdou nové cesty.

Jaký příklad bychom si z toho měli vzít my? A jak by podle vás dopadlo naše případné referendum ohledně opuštění či setrvání v EU?

Česká republika sama o sobě nezmůže nic. Evropská unie v téhle podobě je umírající kobyla. Proto kolem sebe tak kope. Vidíme, jak cvičí s mocnou Británií. Kdyby v Bruselu seděli normální politici, celý Brexit a veškeré dohody okolo něho by byla technokratická brnkačka. Stačila by dobrá vůle. Ta ovšem v Bruselu není. Plyne z toho jediné. Pokud chceme obrátit tragický směr, kam se EU řítí, musíme to udělat ve spolupráci s dalšími státy, především v rámci V4.

autor: David Hora