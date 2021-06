Pilloni: 34krát větší kriminalita migrantů v Itálii. Přituhuje. A v ČR? Nové a zlé zkušenosti

reklama

Nedávno jste pro ParlamentníListy.cz popsala, jak nelegální migranti znovu zaplavili italský ostrov Lampedusa. Jak situace vypadá nyní?

Anketa Považujete policejní zákrok vůči mrtvému teplickému Romovi za chybný? Ano, zákrok byl chybný 2% Ne, zákrok byl v pořádku 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2983 lidí

Přesně před týdnem se psalo o šestnácti vylodění během 24 hodin jenom na Lampeduse, připlulo přes 1200 migrantů. Psalo se o tom, že více než tisícovka byla zadržena libyjskou pobřežní hlídkou a přivezena zpět. Dále o nejméně třech lodích žádající o pomoc v maltské oblasti SAR a stovky dalších, připravených k odjezdu z pláží na hranici mezi Libyí a Tuniskem. Navíc loď Geo Barents, což je loď Doktorů bez hranic na své první misi, vezla na palubě 410 migrantů a také žádala o přistání v Itálii. To bylo povoleno až ve čtvrtek v přístavu Augusta a čtyři migranti byli následně pozitivně testovaní na covid-19. Maxi přistání pokračovala v pondělí a v úterý, kdy připlulo pokaždé přes 600 migrantů.

Mimo jiné, u deseti migrantů, kteří pocházeli z Bangladéše a vystoupili v úterý 15. června na Lampeduse, byla identifikována indická varianta covidu. Pokračuje přesun migrantů z hotspotu Imbriacola na Lampedusu, která opět kolabuje, a ve které bylo ještě ve středu přes 1350 migrantů. Maximální kapacita je přitom jen pro 250 osob. Ten samý den prefektura Agrigento nařídila nalodění první skupiny 150 migrantů na karanténní loď Azzurra, se kterou se dostali na Pozzallo. Odtud budou přesunuti do přijímacích středisek v jiných regionech Itálie. Dalších 80 migrantů opustilo ostrov na palubě trajektu Cossyra směřujícího do Porto Empedocle, odkud je čeká přesun do regionu Lazio. Pro dalších čtyřicet byl zajištěn přesun na palubu hlídkového člunu pobřežní stráže: Jejich konečným cílem je region Molise.

V noci ze soboty na neděli 20. června zakotvily dvě další lodě na Lampeduse. První byl zadržen člun s 53 migranty na palubě, kteří pocházejí z Kamerunu, Guineje, Pobřeží slonoviny, Mali a Gabonu. Na druhé lodi cestovalo 17 Tunisanů včetně jedné ženy a čtyř nezletilých osob bez doprovodu. Všichni se nyní nacházejí v hotspotu Imbriacola. Dále připlula v neděli další loď s 18 migranty na palubě. Po minulém víkendu, kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám, byla pár dní přistání méně početná, ale zřejmě to bude znovu nabírat na intenzitě.

Jak reagují na situací tamní obyvatelé?

Obyvatelé ostrova Lampedusa se samozřejmě často bouří. Velké protesty jsme zažili již v květnu, takže můžeme očekávat nový nával nespokojenosti. Lidé na Lampeduse by spíše než migranty potřebovali nemocnici, která tam není.

Jaké změny v kriminalitě zaznamenává Itálie za posledních pět let?

Celých 70 procent trestných činů spáchaných cizinci konají nelegálními cizinci, kteří ve skutečnosti tvoří pouze asi deset procent všech cizinců přítomných v Itálii. V důsledku toho je mimořádně vysoká také kriminalita cizinců bez povolení k pobytu. Bylo vypočítáno, že to odpovídá 34násobku rodilých Italů. Mezi nelegálním pobytem a kriminalitou tedy existuje velmi silná korelace. Je třeba si uvědomit, že nelegální přistěhovalci, kteří nemají povolení k pobytu ani formy mezinárodní ochrany, si nemohou najít běžnou práci nebo jiné formy legitimního živobytí. Je tedy jasné, že končí u kriminálních spolků. Míra kriminality regulérních cizinců je vyšší než kriminalita rodilých Italů – 1,5 až třikrát v závislosti na trestné činnosti. Skutečným problémem jsou proto trestné činy nelegálních cizinců. S jejich počtem se zvyšuje kriminalita jako taková.

Slyšela jsem, že se zvyšuje kriminalita i na severu Itálie, kde dochází k násilným trestným činům. Je to pravda? A čím je to způsobeno?

Ano, těch otřesných činů je opravdu dost. Dovolím si jmenovat konkrétní případ z 11. června, kdy byla v severoitalské oblasti v Lomazzo u města Como okradena a znásilněna 90letá stařenka 26letým Nigerijcem, který se vloupal k ní domů. Když uslyšela v kuchyni hluk, nerozmýšlela se a šla zkontrolovat, co se děje a ocitla se před mužem, který se hrabal v jejích věcech. Když ji viděl, neutekl, ale zaútočil na ni a poté ji odtáhl do jiné místnosti, kde ji znásilnil. Potom jí vzal mobilní telefon, aby si nemohla zavolat pomoc a odešel. I když byla v šoku, vyšla z domu a šla k synovi, který žije nedaleko, a zavolali policii. Policie na základě popisu našla násilníka v opuštěné budově. Měl ještě mobil stařenky u sebe.

V kasárnách policie zjistila z databáze, že se jedná o Nigerijce jménem Destiny Dike, narozeného v roce 1995. Šestadvacetiletý muž, který byl již jednou vyhoštěn z Itálie, ale poté se vrátil a žádal o status uprchlíka. Žádost byla zamítnuta, což se předtím nedozvěděl, protože mezitím utekl. Nyní je ve vězení. A mohla bych pokračovat dále... Vyšší kriminalita na severu je způsobena tím, že někteří nelegální migranti se snaží překročit hranice a dostat se například do Francie a Německa, a tak se nějak protloukají, než se jim to povede. Jiní táhnou do průmyslových oblastí na severu, protože je tam lepší obchod s drogami, prostitucí a tak dále. Lombardie má z celé Itálie nejvyšší procento migrantů.

Množství migrantů, kteří připlouvají do Itálie, stoupá, a to oproti číslům z loňského roku za stejné období. Proč tomu tak podle vás je?

Nárůst přistání představuje sociální, bezpečnostní a zdravotní problém. Data z italského ministerstva vnitra ke dni 18. června 2021 vykazují 18 358 připlutí, a to od začátku tohoto roku. Ve stejném období minulý rok připlulo 5786 migrantů a v roce 2019, ve stejném období, to byl ministrem vnitra Matteo Salvini, jich bylo 2187. Nehledě na to, že je v Itálii stále ještě nouzový stav, který trvá nepřetržitě od minulého jara, jsou ty počty absolutně alarmující a ukazují na neschopnost ministryně vnitra Lamorgeseové.

Další velice slabý článek je italské ministerstvo zahraničí v čele s ministrem Di Maio, který nezná ani zeměpis, natož geopolitiku. Na příkladu exministra Salviniho vidíme, že je mimo jiné také potřeba chtít, protože zde neschopnost hraničí s neřešením, které může být z části úmyslné. Mnoho lidí, kteří tuto situaci sledují, si takovou otázku položilo. Dále je zde stále trvající reklama Demokratické strany (PD), která se svými komplici prosazuje Ius Soli a Ius Culturae a naposled ještě návrh zákona proti takzvané homotransfobii, kam přesunuli prakticky podporu všeho nenormálního.

Nezapomeňme ani na neziskovky, které mají za podpory italského levicového politického proudu jakousi ochranu, a jejich byznys s lidským masem stále pokračuje. Libyjská pobřežní hlídka letos vrátila do Libye více než 13 tisíc lidí, což překračuje veškerá čísla v roce 2020. Stovky dalších zahynuly na moři. Čím více neziskovkových lodí brázdí moře před libyjskými břehy, tím více dotáhnou pašeráci na moře plavidla, které jsou, jak víme, ve špatném stavu. Tímto chováním neziskovek se zvyšuje i počet úmrtí na moři a tuto souvislost dokazují také data organizace IOM. V lednu bylo na moři 81 úmrtí v době, kdy tam byla přítomnost NGO 8 dní. V únoru jich zemřelo 112, přítomnost NGO 19 dní. V březnu se utopilo 113 migrantů, neziskovkáři tam křižovali 10 dní. V dubnu došlo během hlídek lodí NGO ke 187 úmrtí, když byly přítomné před libyjskými břehy 16 dní.

Takže nelegální migrace je ovlivněna mnoha způsoby, já jsem vyjmenovala jen některé z nich, spíše z hlediska týkajícího se bezprostředně Itálie, potažmo Evropy. No, a aby toho nebylo málo, tak ve středu ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová podepsala protokol s Oddělením občanských svobod, ve kterém je psáno, že se přiveze 500 migrantů z Libye přes humanitární koridory. Oznámila to, když se účastnila schůzky pořádané italským velvyslanectvím u Svatého stolce věnované právě tématu takzvaného řízení migrace. Takže Italové se mohou „těšit“ ještě na další migranty z humanitárních koridorů, jako by těch nelegálních nebylo už víc než dost.

Psali jsme: „Jaká smažka? Do auta bouchal, ale nepoškodil ho!“ Přátelé Romů v akci. A „rasistické Česko“ Na vyšší důchody už nebude, řekl Dlouhý. Pak se naštval. A dostal vzkaz Černochová: Armáda pomáhala při pandemii. Teď si zaslouží, co jí patří Do Evropského mírového nástroje by ČR měla do r. 2027 vložit zhruba 2,2 miliardy

Upozornila jste také na čísla, podle kterých za dobu, po kterou byl ministrem vnitra Matteo Salvini, množství nelegálních migrantů kleslo. S vývojem posledních měsíců, zvyšuje se podle vás jeho podpora mezi Italy kvůli migrační situaci? Jak Italové hodnotí vládu v tomto ohledu?

Když byl Matteo Salvini ve funkci ministra vnitra, ukázal, že když se chce, tak to jde. Za obranu své vlasti si vysloužil soudní procesy. Jak všichni víme, existuje dvojí metr, protože jinak by musela být souzena i ministryně Lamorgeseová za to, že nechala neziskovkovou loď Geo Barents na moři pět dní po poslední nakládce. Jsem přesvědčena, že kdyby bylo jen na ní, tak ten přístav dala Lékařům bez hranic okamžitě. V posledních týdnech se Salvini setkal s několika severoafrickými velvyslanci. Ve čtvrtek se setkal se zástupcem Maroka a znovu předložil návrh na koordinaci zemí severní Afriky v imigrační otázce, který obchází diplomatické pokusy ministerstva vnitra. Salviniho úspěch se snížením příjezdů byl založen právě na jednáních ve státech, odkud migranti přicházejí.

Lamorgeseová si je dobře vědoma, díky tajné službě a analýze pobřežní stráže, že v červenci a srpnu se vykládky pravděpodobně ještě zvýší a budou nepřetržité. Výchozí odhady předpokládají letos 65 tisíc příchozích. Pokud ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová neztratí své křeslo kvůli tlakům Ligy, mohla by být oslabena – nebo jak se říká v italštině commissariata – samotným Draghim, což znamená, že by mohl být jmenován mimořádný komisař (v italském právním systému je to vládní úředník jmenovaný k řešení naléhavých nebo mimořádných úkolů, pozn. red.). Byl by to kompromis, který by zabránil pádu vlády, protože vedoucí ministerstva vnitra se těší ochraně vlády, stejně jako ostatní premiérem navrhovaní ministři. Je to jedna z možností, ale uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Většina Italů považuje ministryni vnitra za nekompetentní a premiér to ví. Podpora Mattea Salviniho je stále na prvním místě, protože konkrétně dělá a jenom nemluví, a to nejen v oblasti imigrace, ale dnes hlavně v oblasti ekonomické krize, a tím pádem i rozvolňování, aby se lidé mohli nadechnout a znovu pracovat.

Itálie není jediným státem, který řeší migraci. S migranty mají problém i ve Francii, hlavně s těmi, kteří se přidávají k radikálnímu islámu. Ve Francii také roste jedna z největších mešit v Evropě, tamní armádní důstojníci a vojáci – ve výslužbě, v záloze a i v aktivní službě – varují, že provedou z vlastní vůle vojenský zásah v takzvaných no-go zónách. Souhlasíte s nimi, že jde o jediné účinné řešení? Koneckonců podle francouzských tajných služeb mají muslimové ve zmíněných oblastech i vojenské zbraně a vybavení…

Otevřený dopis, který dvacet generálů ve výslužbě adresovalo prezidentovi, vládě a francouzské politické třídě, jsem četla. Pro někoho bude jistě tento dopis nepohodlný. Dopis lze považovat za základní podnět k zamyšlení pro všechny, kterým skutečně záleží na bezpečnosti a přežití evropské populace bez ohledu na politické a ideologické předsudky. Generálové neuvádějí žádné rasistické názory, cituji: Ty, kteří bez ohledu na barvu pleti nebo vyznání sloužili Francii a obětovali za ni své životy. Hlásí se tedy také k pozitivní inkluzivitě, která přesahuje rasu nebo náboženské přesvědčení, ale pokud ti, kteří přicházejí zvenčí, přijmou základní hodnoty francouzského národa a budou respektovat jeho historii a kulturu. Podepsaní francouzští důstojníci nedělají nic jiného, než že se snaží upoutat pozornost prezidenta na to, co všichni se zdravým rozumem vidí. Takže já doufám, že po tomto volání po pozornosti se prezident a stát postaví k tomuto problému s migranty čelem a začne ho opravdu řešit. Bohužel Francie nese břímě kolonizace a je v tom až po uši.

Jak se podle vás Evropa změnila od roku 2015, kdy migrace začala?

Evropa se změnila k horšímu, a to ve všech směrech, protože se na tu imigraci začali nabalovat všemožné organizace pseudo-neziskového typu. Obrovský byznys potlačující práva autochtonních neboli původních obyvatel. Falešné pravdoláskařství za úplatu. Například právníkům také tečou prachy bez jakékoliv snahy z nekonečných azylových řízení anebo proto, že někdo použil slovo, které někdo rozhodl, že se v rámci politické korektnosti nesmí říkat. Z celé migrace se stala dojná kráva pro mnoho manipulantů, skupin a takzvaných lepšolidí, které Wolfe trefně nazval radical chic.

V České republice se migrace stala jedním z témat, kterými na sebe útočí čeští politici před volbami. Premiér Andrej Babiš (ANO) obviňuje Piráty, že s nimi migrace stoupne, a to i v České republice. Piráti to odmítají. Máte čas sledovat zdejší dění? Sdílíte premiérovy obavy?

Abych řekla pravdu, tak nechápu, jak by někdo mohl volit Piráty. Už jen ten název nevěstí nic dobrého. Je to až děsivé, kolik lidí evidentně nečte všude přítomné informace. Tomio Okamura s SPD, oficiální partner Salviniho Ligy, upozorňuje od začátku na toto nebezpečí, které hrozí od Pirátů a jejich kompliců. Není to jen migrace a islamizace, která s nimi stoupne, ale budou se upředňostňovat i všechny ty nenormální věci vycházející z LGBT+ a například i tu nebezpečnou zelenou ideologii...

Proč je podle vás migrace v České republice tak silné téma, když dosud nepatří mezi země, které by s ní měly problémy?

No ono se to zdá na oko, že by Česká republika neměla žádné problémy s migrací. Neexistuje přece jenom migrace z Afriky, i když i ta se již začala nějakým způsobem projevovat. Od roku 2015 jezdím do České republiky častěji a všímám si změn. V roce 2015 žádný Afričan na Václaváku drogy nenabízel, dnes již ano. Ve vlaku jsem si stále častěji všímala skupinek arabských mladíků, jedoucích si z Německa užívat za dávky sociální podpory, nemluvě o několikaletém vydírání ze strany Evropské unie, která by nám ráda vnutila kvóty a přerozdělovala tento problém naprosto všude.

V rozhovorech na téma migrace slýchám, že velmi záleží na tom, jak bude postupovat Turecko. To je i přes své rázné kroky i výroky o tom, že otevře hranice do Evropy, stále členem Severoatlantické aliance. Máte obavy, že Turecko drží takzvaně Evropu v hrsti?

To, že Turecko drží Evropu v hrsti, je naprosto evidentní a Evropa platí takzvané výpalné, které se bude stále zvyšovat.



Psali jsme: Nora a migranti. Neskutečné, zíral znalec médií. Kavárna v přesile. Lidé to vidí, počkejte u voleb Vypekli Noru Fridrichovou. Než stačila pustit reportáž, ANO zaúřadovalo Petr Hampl: Sjednocování nenahradí dlouhodobou tvrdou práci Migranti tu nejsou, křičela redaktorka ČT na poslance. Neutekl. Vše popsal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.