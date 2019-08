Pirát Martínek: Někomu se to zatím nezdá, ale žijeme v nejbohatším uskupení států na světě. V EU

Pokud se podíváme na životní úroveň obyčejných Čechů, jak si stojíme ve srovnání se západní Evropou? Mají Češi dost peněz?



Transformace naší ekonomiky po roce 1989 mohla být rozhodně lepší. Mnoho politiků udělalo chybná rozhodnutí, která vedla například k nepovedeným privatizacím. Naše orientace na Západ však pomohla růstu naší životní úrovně. Členské státy EU mají HDP přes 15 bilionů eur, což je více než USA. Náš stávající největší obchodní partner Německo má více než dvakrát větší HDP než Rusko, na které se orientovala naše exportní ekonomika před rokem 1989. Když porovnáme náš vývoj s Ruskem, se kterým jsme v ukazatelích na obyvatele měli ještě v roce 1989 podobné hodnoty, tak dnes je HDP na obyvatele Česka téměř dvakrát vyšší. Obdobně hrubá průměrná měsíční mzda v ČR se pohybuje nad 30 tisíci, zatímco v Rusku pouze kolem 15 tisíc korun měsíčně, což je jen o něco málo více než naše minimální mzda. V roce 2018 byl průměrný důchod v ČR kolem 13 tisíc, v Rusku kolem 5 tisíc. Na druhou stranu růst ekonomiky zatím není stále dostatečný, aby zajistil stejnou životní úroveň jako na Západě. Je nutné směrovat investice do vzdělání, vědy a výzkumu, sofistikovaných služeb či výroby s přidanou hodnotou, aby se růst ekonomiky ještě zrychlil, aby se Česko stalo ekonomickým tygrem Evropy, a profitovali tak z toho všichni občané.



Máme ekonomický růst, nízkou nezaměstnanost. Je ale naše společnost připravena na ekonomický pokles? Myslí naše vláda na budoucnost v tomto směru?



Naše ekonomika je závislá na exportu především do zemí EU. Nové celní bariéry v případě Brexitu mohou dle modelů ČNB snížit růst české ekonomiky až o 1 % HDP. Stávající vláda, bohužel, neprovedla změny, které by nás lépe chránily před krizí. Naopak mnoho nesystémových změn může naše občany v případě ekonomického poklesu ohrozit. Například vláda rozpustila v rozpočtu miliardové rezervy z privatizačního fondu, které měly primárně sloužit pro dofinancování důchodů v případě krize.



Od dubna do června jsme byli svědky velkých protibabišovských demonstrací pořádaných Milionem chvilek pro demokracii. Vy sám jste se účastnil té největší, na Letné. Proč?



Na Letnou jsem dorazil s rodinou do zóny pro děti. Jsem rád, že lidem záleží na rozvoji společnosti a chápou mnohé souvislosti. Každý má právo projevit svůj názor v poklidné formě na demonstraci. V Poslanecké sněmovně dlouhodobě pozoruji snahy utáhnout šrouby demokracii, o což se snaží někteří zástupci především KSČM, ANO či SPD. Nerad bych, aby naše justice byla politicky ovlivňována. Po vývoji v Polsku tak chápu obavy demonstrujících. Nechci, aby naše média manipulovala veřejnost tak, jak se to nyní jeví v Maďarsku, kde se z veřejnoprávní televize stala nekritická hlásná trouba vládnoucích politiků a současně jsou omezována i komerční média. Každý občan by měl mít zájem na směřování naší země k liberální demokracii západního stylu, která zajišťuje občanům svobody i relativní blahobyt. Nikdo snad nemůže chtít totalitu.



Postupuje diskuse o tzv. dezinformacích a fake news. Komisařka EU Věra Jourová varovala před tím, aby mladší lidé nechávali seniory samotné u počítačů, protože čtou řetězové maily, které zneužívají jejich samotu a frustraci. Je takováto formulace šťastná? Snaží se někdo zmást starší generaci, která přestala rozumět dnešnímu světu, či jde o urážku našich seniorů?



Češi již mají zkušenosti s různými druhy „šmejdů“ , kteří často cílili především na lidi staršího věku. Osobně nemám rád házení lidí do jednoho pytle. Každý člověk včetně seniorů by si měl uvědomit, že informace v e-mailu nemusí být pravdivá jen proto, že ho přepošle nějaký známý. Část řetězových e-mailů šíří lidé, kteří nemají pro většinu společnosti dobré úmysly. Někteří mají vlastní zájmy, někteří pracují pro zájmy jiných. Lidé, kteří nevěří seriózním médiím, pak mohou snadno podlehnout zavádějící zprávě, která s pravdou nemá nic společného, ale současně přináší žádoucí lež.



Sám vím, že se mnoho lidí snaží posílat jednoduše ověřitelné nepravdy za účelem poškodit Piráty. Dokonce na sociálních sítích vznikají stránky, které se mají tvářit, jako že jsou oficiální komunikací Pirátů, přitom s Piráty nemají nic společného. Vydávají poté zprávy, které mají vůči Pirátům vzbudit negativní emoci. Bohužel, mnoho lidí tomu podléhá a nechá se tak manipulovat. Přitom dobře odváděná novinářská práce, která dodržuje jistý kodex, by měla přinášet kvalitní zpravodajství. Nadační fond nezávislé žurnalistiky se snaží hodnotit kvalitu různých webových serverů na základě objektivních kritérií podle dodržování zásad kvalitní žurnalistiky na svém webu rating.nfnz.cz.

Přistupujeme v roce 2019 důstojně k menšinám? Jsou u nás v Česku Romové či homosexuálové občany druhé kategorie, nebo zde mají příznivé podmínky a stav věcí došel spíše do roviny pozitivní diskriminace? Je například otázka uzákonění manželství homosexuálů aktuálním problémem, kterým je třeba se zabývat?



Chtěl bych věřit, že se tu všichni chováme jako rovný k rovnému. Bez ohledu na národnost nebo etnikum jsme si jako občané České republiky rovni a neměly by se dělat rozdíly. Věřím, že lidé stojí o to, aby se zlepšoval život všech občanů České republiky. Proto, pokud můžeme schválit zákon, jako je manželství pro všechny, které žádnému občanovi nijak neškodí, a naopak části populace pomůže, tak nevidím důvod ho nepodpořit. Když má člověk stejné povinnosti, proč by neměl mít stejná práva? Mezi body to není priorita, ale kdyby Sněmovna více pracovala a omezila své předčasné ukončování schůzí, proti kterému vždy hlasuji, mohly by se projednat všechny body jednání.



Prezident Miloš Zeman přijal na příští rok pozvání Vladimira Putina na oslavy konce války. Je dobré současnému Rusku prokazovat takovou čest? Vnímáte Vladimira Putina v jeho současné podobě jako nepřítele?



Osobně mám několik přátel i mezi Rusy, kteří dlouhodobě žijí v České republice. I po diskuzi s nimi bych jim přál v Rusku lepší vládu, než je ta současná. Vládu, která bude více prosazovat demokracii, zajistí svobodné volby, objektivitu a vyváženost v médiích, nebude obsazovat území sousedních suverénních států, vydávat zákony, které nebudou kastovat lidi, a například trestat vrozenou homosexualitu. Bohužel situace je jiná. Samozřejmě bych byl raději, kdyby oficiální cesty prezidenta směřovaly někam, kde z toho budeme mít jako občané větší užitek.



Když policie zasáhne proti demonstrantům v Moskvě, je to něco jiného, než když ve Francii zasáhne proti Žlutým vestám či v Barceloně proti zastáncům katalánské nezávislosti? Je obušek ruského policisty tvrdší než jeho francouzského či španělského kolegy?



S Francií se zásahy v Rusku nedají srovnat, protože ve Francii se nejednalo o poklidné demonstrace, ale o zásah proti demonstrantům, kteří ničili soukromý majetek, zapalovali auta apod. Zásahy proti demonstrantům v Rusku či Španělsku byly dle mého nepřiměřené. V Rusku je navíc ovšem ten problém, že došlo k raziím v bytech některých účastníků a zabavování soukromých věcí jen na základě účasti na demonstraci. Stejně tak je také špatně hromadné zatýkání. Nepochopitelné jsou také snahy ruských úřadů o zbavení rodičovských práv některých účastníků demonstrace.



Podporuje dle vás ruský prezident Putin evropskou ultrapravici a rozvrat EU?



Objevují se jisté nahrávky, svědectví a jiné důkazy, že Rusové podporují některé politiky, kteří mohou mít obdobné zájmy, nebo se o to alespoň snaží. V poslední době se jednalo například o Ligu v Itálii, Svobodné v Rakousku a jiné, často partnerské, strany SPD. Na jednu stranu snahu Putina o rozdělení EU z pohledu hráče chápu, přeci jen heslo „rozděluj a panuj“ se již používá nějakou dobu a funguje. Tyto zájmy ovšem jdou proti zájmům občanů EU včetně České republiky. Cesta k prosperitě je spolupráce demokraticky smýšlejících lidí, kde jsou preferovány zájmy občanů, ne oligarchů.

A jak to s tou Evropskou unií vlastně je? Přináší nám do životů více svobody, nebo je část pravdy i v hlasech odpůrců, kteří říkají, že by nám bylo lépe bez ní, a argumentují například uprchlickou krizí, nebo množstvím nových nařízení a regulací?



Evropská unie by měla být garantem rozvoje, stability, bezpečí a prosperity. Od vzniku EU přišla nejdelší doba míru na území členských států i proto, že se jednotlivé státy snaží domluvit a neprosazují každý svůj vlastní zájem za každou cenu, jako tomu bylo před první i druhou světovou válkou. Státy EU jsou také dle statistik jedny z nejbezpečnějších zemí světa. Kvalita produktů zemí EU je velmi vysoká a proces jejich výroby je šetrný k našemu životnímu prostředí i k zaměstnancům. To nám mimo jiné prodlužuje průměrný věk života. I z pohledu ekonomiky je vhodné, když se státy většinově shodnou. I když se to někomu zatím zdát nemusí, žijeme v nejbohatším uskupení států na světě.

Politici často využívají EU jako otloukánka, na kterého často svádí vlastní neschopnost. Z pohledu poslance musím říci, že většina legislativy schválená Evropským parlamentem je zpracována kvalitně. Neduhy se tam často dostanou až pomocí pozměňovacích návrhů našich zákonodárců nebo práce ministerstev. I takové kritizované nařízení, že produkty označené názvem kečup mají obsahovat alespoň část rajčat, má snad svůj smysl. Když si koupím kečup, chci, aby v něm byla rajčata, a ne pouze škrob. Vytvoření standardů kvality pomáhá rozvoji. Navíc jako proexportně orientovaná ekonomika bychom velmi negativně pocítili ekonomické dopady, kdybychom nebyli členy EU. Zchudnout či přijít o práci snad nikdo z občanů nechce!



autor: Oldřich Szaban