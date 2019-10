Pirát Martínek z „mediálního“ výboru: Někteří chtějí do ČT dostat vládní propagandu.To vážně chceme směřovat na totalitní východ? A ty informační operace světových velmocí...

ROZHOVOR „Z veřejných projevů některých poslanců je patrné, že si nepřejí, aby veřejnoprávní média sloužila primárně veřejnosti, ale snaží se je změnit na státní média hlásající vládní propagandu bez ohledu na objektivitu či vyváženost. To by si snad občané přát neměli, nechceme snad směřovat na totalitní Východ?“ ptá se poslanec Pirátské strany Tomáš Martínek, místopředseda sněmovního volebního výboru, který se zabývá i sněmovním dohledem nad veřejnoprávními médii. „Terčem informačních operací světových velmocí jsou všechna média bez ohledu na to, zdali jsou veřejnoprávní nebo soukromá. Veřejnoprávní média jsou nás všech, nemají sloužit ani domácím, ani zahraničním oligarchům,“ upozorňuje.

Ve Sněmovně po několikahodinovém jednání opět nedošlo na schválení výročních zpráv České televize. Jde o obstrukce, jak tvrdí opozice?



Nejdelší projevy měli někteří poslanci zvolení za KSČM, SPD a ČSSD. Domnívám se, že někteří mohli mít projev dlouhý záměrně, aby se zprávy opět neprojednaly.



Je nezávislost České televize v ohrožení? Případně, kdo konkrétně ji ohrožuje?



Když mluvíme o nezávislosti, máme primárně na mysli míru závislosti Rady ČT na politicích či oligarších. Protože členům Rady hrozí kdykoliv odvolání, tak úplnou nezávislost nemají. Díky tomu, že nejsou voleni najednou, je jejich závislost na aktuální vládní většině menší. Problém by mohl nastat, kdyby byla odvolána celá Rada a vládní většina volila naráz celé složení nové Rady, bez ohledu na opozici. Současná Rada byla převážně volena vládní většinou tvořenou ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Jako Piráti na kandidáty například do Rady ČTK vypisujeme výběrová řízení a snažíme se navrhovat za Piráty nezávislé odborníky. Jiné strany ovšem často navrhují straníky či jinak závislé osoby, které vzbuzují obavy přílišné loajality vůči svým stranám. Při veřejných slyšeních na členy Rady České televize nebo Rady Českého rozhlasu tak jsou často vyřazování kvalitní kandidáti i s více respektovanými nominacemi. Na jejich místo jsou obvykle vybráni kandidáti loajální politikům.

Z veřejných projevů některých poslanců je patrné, že si nepřejí, aby veřejnoprávní média sloužila primárně veřejnosti, ale snaží se je změnit na státní média hlásající vládní propagandu bez ohledu na objektivitu či vyváženost. To by si snad občané přát neměli, nechceme snad směřovat na totalitní Východ?



Jak se stavíte k práci hlavních hvězd publicistiky České televize? Dělají svou práci dobře a jsou jen trnem v oku těm, kteří jsou zrovna u moci, nebo se dopouštějí chyb?



V každém médiu dochází k pochybením. I podle RRTV dochází u České televize k méně pochybením, a ta jsou méně závažná než u jiných, komerčních televizí, jako je například TV Barrandov. Veřejnoprávní média jsou jedna z posledních, která si mohou dovolit platit i investigativní žurnalistiku, jež může odhalovat kauzy vládních i opozičních politiků. Právě reportéři České televize byli u začátku rozkrývání kauz jako je například OKD. Mám za to, že reportéři upozorňují na nezákonné či neetické jednání u všech, nejen u vládních politiků. Veřejnost by měla být informována pokud možno objektivně.

Při obhajování hospodaření a činnosti České televize padaly velmi nepříjemné otázky třeba na firmy, kde je generální ředitel Petr Dvořák spoluvlastníkem a které dostávaly zakázky v řádech milionů korun. Jde o střet zájmů?



Jako Piráti navrhujeme rozšíření pravomocí NKÚ, aby mohl kontrolovat i celé hospodaření veřejnoprávních médií. Rozhodovat se je nutné na základě skutečných dat, nelze dělat závažná rozhodnutí pouze na základě dojmů. Žádné miliony jsem nezaznamenal. Padly pouze pochybnosti ohledně společnosti Leica Gallery, která ovšem za posledních několik let dle vyjádření ministra Zaorálka dostala od České televize méně než tři tisíce korun. Kritizování mi přišlo komické především od poslance Janulíka z hnutí ANO, když premiér Babiš rozhodující o obsazení ministerstev je beneficientem společnosti, která má obří státní zakázky, čerpá miliardové státní i evropské dotace a dostává úlevy na daních.



Údajně se v posledních letech mělo také v České televizi uzavřít mnoho zakázek v hodnotě desítek milionů korun zcela bez výběrových řízení. Váš komentář?



I mnoho ministerstev zadává zakázky bez výběrových řízení v rámci zákona. U umělecké tvorby je situace trochu složitější, ale do výběrových řízení by mělo jít maximum možného. Každý se má řídit podle zákona, zatím nebylo prokázáno, že by k porušení zákona v tomto ohledu v České televizi došlo. I proto doufáme, že náš návrh na rozšíření pravomocí NKÚ po případné kontrole toto vyvrátí nebo potvrdí. Nelze vycházet pouze z domněnek. Každý občan má právo obrátit se na Radu České televize. Já jsem rád za každý podnět, který může pomoci věci vysvětlit.



Z analýzy Zpráv o hospodaření České televize, kterou si někteří poslanci nechali vypracovat, údajně vyplývá, že hodnota majetku České televize soustavně klesá. Po předchozím managementu televize prý zůstala čtyřmiliardová rezerva, která se nyní pomalu rozpouští. Jak vidíte budoucnost ČT? Dočkáme se například tlaků na zvýšení koncesionářských poplatků?



V době, kdy došlo naposledy ke zvýšení koncesionářských poplatků a zároveň neměla ČT ještě omezenou reklamu, došlo ke shromáždění prostředků. Ty se nyní používají na investice například do digitalizace. Je fakt, že reálná hodnota poplatku klesá. Běžné výdaje ČT nepřesahují příjmy daného roku. Nemyslím, že by se Sněmovna shodla na zvýšení či indexaci poplatku. Sněmovna se dokonce neshodla ani na námi navržené drobné úpravě, která by mohla usnadnit dobrovolné dárcovství veřejnoprávním médiím.



V rozhovoru s Janou Bobošíkovou poslanec Pavel Plzák (ANO) uvedl, že podle něj jsou některé pořady neobjektivní, jmenoval 168 hodin a Reportéry ČT. Jak na tyto pořady nahlížíte vy? Plní svou roli?



Často i Piráti byli reportáží poškozeni, ale není to důvod k tomu, abychom chtěli veřejnoprávní médium ovládnout ve svůj prospěch. Osobní názory jednotlivých poslanců včetně mého nejsou relevantní. Je nutné vycházet z odborných analýz. Ty většinou tvrdí opak. Veřejnoprávní média mají informovat veřejnost o kauzách, které dopadají na občany, a tím i pomoci kontrolovat politiky. Samozřejmě některé reportáže mohly být zpracovány lépe.

Jsou výhrady k práci ČT pouze účelové, jak napsal poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek? Uvedl: „Útok na veřejnoprávní média je jeden z hlavních nástrojů hybridní války. Ať už si myslíme cokoliv, tak zpochybňování těchto médií je zpochybňováním jednoho ze základních nástrojů demokracie. To, co se ve Sněmovně odehrálo, mělo k diskusi daleko a šlo o účelové argumenty...“



Terčem informačních operací světových velmocí jsou všechna média bez ohledu na to, zdali jsou veřejnoprávní nebo soukromá. Veřejnoprávní média jsou nás všech, nemají sloužit ani domácím, ani zahraničním oligarchům. I ve Sněmovně padaly jak pseudozáminky, tak závažné věci, které ovšem často nebyly doloženy. Nelze soudit na základě pouhých domněnek.

