Pirát z Bruselu volá po obměně garnitury. Dnešní „parta šílenců“ už se prý nedá komentovat bez sprostých slov

ROZHOVOR „Upřímně nevím, jak tohle komentovat a nebýt sprostý. Takhle to fungovat nemůže a vyžaduje to skutečně obměnu garnitury politiků, která v tuto chvíli řídí stát, ať už je to hnutí ANO, sociální demokracie nebo komunisti,“ říká rázně europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Zatímco kapitáni zůstávají na potápějící se lodi do konce, aby šli příkladem, v České republice sedí kapitán v člunu a o loď se nestará. Země řízená takovým způsobem podle Peksy spěje ke katastrofě a jako jediné řešení vidí vyměnit nynější „partu šílenců“. Europoslanec by také rád prošetřil kritickou situaci v chebské nemocnici, kde museli třídit pacienty, protože ministr zdravotnictví odmítl převoz do Německa.

Senát vrátil takzvaný pandemický zákon zpátky k projednání poslancům. Senátoři vyžadují v rychle připraveném zákoně změny. Očekával jste, že se poslancům vrátí?

Mě to upřímně nepřekvapuje, protože ten pandemický zákon je něco, co se mělo připravovat během pěti měsíců, kdy vláda prodlužovala výjimečný stav a vymýšlela nesmysly typu, jestli se káva může prodávat s víčkem, nebo bez víčka. Oni to zanedbali a teď se jim to vrací, protože se jedná o složitý zákon a musí velmi dobře vyvážit rovnováhu mezi tím, kde končí občanské svobody v době pandemie a kde začínají nepříjemná omezení, která ale ve finále chrání lidi. Nepřekvapuje mě, že takhle složitý kus legislativy se vrátil a přepracovává se. Spíše mě překvapuje ten neuvěřitelný diletantismus, že ho vláda předložila až takhle pozdě.

Jinak řečeno je podle vás šitý horkou jehlou, a proto obsahuje mnoho chyb? Byli to právě Piráti, kteří dost kritizovali podobu zákona s tím, že je v podstatě okopírovaný z toho, který vláda předložila už v loňském roce, a který poslanci zamítli. Proč jste ho nakonec podpořili?

Ono je to strašně dvousečné. Situace, ve které se pohybujeme, je výjimečná. Nouzový stav slouží pro překonání krátkodobých krizí a neměl by sloužit k trvalému vládnutí. Není náhoda, že většina tradičních diktatur, jak je známe z Jižní Ameriky či Afriky, funguje dlouhodobě tak, že jsou ve výjimečném stavu a ti diktátoři se za výjimečný stav schovávají, aby mohli vládnout. Takže jde rozhodně o nestandardní řešení, mělo by fungovat krátkodobě a mělo by skončit co nejrychleji. A abychom z něj mohli odejít, potřebujeme pandemický zákon. Ale dobře udělaný pandemický zákon a o to jde.

Ano, pandemický zákon vznikl kvůli tomu, aby neustále nebyl prodlužován stav nouzový, který poslanci naposledy odmítli prodloužit. Váš stranický kolega Jakub Michálek k tomu řekl: „Ministr zdravotnictví se nestane diktátorem, jeho opatření budou muset podléhat souhlasu vlády a vláda bude povinně všechna opatření každé dva týdny přezkoumávat.“ Situace se má tak, že vláda je hnutí ANO – je tedy nutný souhlas premiéra Andreje Babiše, a tím i ministra zdravotnictví za ANO. Opravdu nebude ministerstvo tak trochu diktátorem?

Ono je a má to samozřejmě důsledky. Myslím, že posledních několik týdnů jsme řešili kauzu okolo chebských nemocnic, které byly přeplněné pacienty. Lidé umírali, protože lékaři mezi nimi museli vybírat, kdo se ještě na jednotku intenzivní péče dostane a kdo už ne. Celou dobu tady byla nabídka převézt část pacientů do Německa.

Ministr zdravotnictví tohle nedovolil, ze svojí vůle to dlouhodobě zakazoval a myslím, že kvůli tomu někteří lidé zemřeli. Tohle by skutečně mělo projít přezkoumáním tak, aby odpovědnost za podobná rozhodnutí nesla celá vláda, a aby se i všichni ostatní ministři nemohli vymlouvat, že jen plnili rozkazy a krev na jejich rukou vlastně není. Ne, myslím, že by za to měli nést odpovědnost společně.

Mělo by to být zahrnuto třeba právě do pandemického zákona nebo lze to vůbec nějak ošetřit?

Dávalo by mi to smysl, ministr zdravotnictví by neměl fungovat jako diktátor, to je prostě problém.

To riziko tedy podle vás existuje, i když musí pandemický zákon mít schválení vlády?

Obecně je lepší, když to nejde přes jednoho ministra, ale přes celou vládu. Je vždy lepší, když tato opatření procházejí Parlamentem a schvaluje je celá Poslanecká sněmovna. Parlament je tam kvůli tomu, aby vládu kontroloval, a aby jí nedovolil dělat ta nejhorší zvěrstva, která by dělat mohla.

Během toho, co trval nouzový stav, se objevovaly pochybnosti kolem výběrových řízení a veřejných zakázek s tím, že fungují v jiném režimu než za normálních okolností. Jak je tohle v pandemickém zákonu navrhnuto? Je v tomto smyslu mezi nouzovým stavem a pandemickým zákonem rozdíl?

Já doufám, že to ošetřeno bude, ale hlavně věřím tomu, že všechny zakázky bude možno zpětně ověřit a prověřit, zda byly dodrženy patřičné náležitosti a případně viníky potrestat. Minimálně já jsem na úrovni Evropské unie členem Výboru pro rozpočtovou kontrolu a každoročně kontrolujeme všechny evropské instituce, jakým způsobem utrácejí peníze. Očekávám, že podobná procedura musí proběhnout na úrovni České republiky a je třeba zkontrolovat, jestli byly peníze utraceny správně. Jestliže se stane, že je zakázka s velkým objemem peněz zadána firmě, která nemá žádnou historii, je to schránková firma, co existuje na adrese, na které je zaregistrováno 200 jiných firem a navíc zaregistrována na velmi podezřelé lidi… to už samo o sobě zavdává podezření, že se jedná o tunel.

Městský soud v Praze rozhodl, že nouzový stav přes hejtmany je protiústavní a přikázal gymnáziu, aby začal s prezenční výukou. Co tomu říkáte?

Vnímám, že soud samozřejmě hodnotí, co je v zákoně napsáno. Pokud ze zákona vyplývá, že by soud měl gymnázium otevřít, tak ho prostě otevře. Soud je tu od toho, aby zákony vykládal, nikoliv aby je tvořil. Samozřejmě jde o nešťastné rozhodnutí, ale to je dáno zákonem. Všechny zákonné úpravy byly nastaveny už x měsíců. My jsme ten pandemický zákon, který by tahle rozhodnutí určoval, měli mít schválený už na podzim. To se nestalo a v důsledku toho vznikly právní zmetky, kdy soudy v podstatě uklízejí právní nepořádek, který vyrobila vláda.

Jak zpětně hodnotíte, při stoupajících číslech nově nakažených, požadavek hejtmanů, aby se otevřely školy a částečně začaly fungovat obchody a služby?

Opět je to dvojsečné. Dostali jsme se do situace, kdy pandemická opatření už nikdo dobrovolně dodržovat nechce, což souvisí s tím, jak byla od začátku komunikována a připravována. Lidé už zavření být nechtějí, což je úplně smrtelná situace, protože počty nemocných jsou vysoké. Já to vnímám a bohužel více nevím, co k tomu říci. Od začátku jsme měli mít kompetentního premiéra a ministra zdravotnictví, kteří by dokázali lidem vysvětlit, jak opatření dělat, že mají smysl a co je jejich cílem. To se prostě nepovedlo a teď už se v tom vezeme.

Miroslav Kalousek mluvil o tom, že by měla vzniknout úřednická vláda, protože ta Babišova už v podstatě ztratila mandát. Souhlasíte s tím?

Upřímně řečeno si myslím, že ano, protože jednak jsme si v posledním roce vyzkoušeli, že nemá na to krizi řídit. Navíc a zcela zjevně ani některá opatření dělat nemůže. Pravděpodobně budeme muset alespoň na nějakou dobu zastavit továrny a zaměstnanci budou muset dostat kompenzace. Ale jak může Babiš zastavit továrny, když sám továrny vlastní a ty kompenzace by musel cpát do své vlastní kapsy? Respektive skrze něj by měly peníze doputovat k lidem, kteří jsou u něj zaměstnaní. Z principu nemůže fungovat, že jsme udělali kozla zahradníkem a on to teď nezvládá.

Můj soukromý názor: Nejhorší epidemická situace je ve fabrikách. Školy i živnosti budou mnohem déle zavřené a bude se mnohem více zbytečně umírat také proto, že ve výrobních halách se budou lidé infikovat dál. Kladu si otázku, zda by tomu tak bylo, kdyby premiér nebyl fabrikant. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 26, 2021

Abych parafrázovala vaši řečnickou otázku, jak se mají lidé řídit opatřeními, když si čeští politici a přední osobnosti chodí na fotbalové zápasy? Předtím to byl mejdan v teplickém hotelu, návštěva restaurace… Je tedy současná situace, jak se opakuje, následkem kompletního narušením důvěry?

Upřímně nevím, jak tohle komentovat a nebýt sprostý. Vím, že na začátku pandemie proběhla podobná kauza, kdy irský eurokomisař Phil Hogen vyrazil na golf a zcela ignoroval pandemická opatření. Odpověď byla rychlá. V podstatě okamžitě přišel o funkci a nikdo se s ním žádným způsobem nebavil.

A bylo jasně řečeno, že něco takového je nepřijatelné, nesmí se opakovat a politici by měli jít příkladem. Vnímám, že na úrovni evropské se to stalo, a mělo by to tak fungovat. Bohužel na úrovni české vlády jsme se dopracovali do stavu, kdy jsou ti politici vlastně úplně směšní. Takhle to fungovat nemůže a vyžaduje to skutečně obměnu garnitury politiků, která v tuto chvíli řídí stát, ať už je to hnutí ANO, sociální demokracie nebo komunisti.

Mně nejde do hlavy, jak to můžou udělat, když vědí, že je média a fotografové sledují?

Myslím, že ti lidé jsou tak hloupí. To snad už ani nejde vysvětlit normálním způsobem. Mě to hlava nebere. Přece odjakživa se na moři říkalo, že kapitán opouští svoji loď poslední právě z toho důvodu, aby šel příkladem a snažil se ji zachránit. Ale my jsme se dopracovali do stavu, že kapitán si demonstrativně sedl do záchranného člunu a loď neřeší.

To prostě nemůže fungovat v žádném normálním vesmíru a země, která je tímto způsobem řízena, zcela logicky a přirozeně spěje ke katastrofě. Nevím úplně, co bychom s tím mohli dělat kromě toho, že celou tuhle partu šílenců vyměníme.

Bývalý prezident Václav Klause se nakazil koronavirem a teď čelí kritice, že to byl právě on, kdo odmítal nosit roušku. Co k tomu říci?

Nejsem věřící, takže nevím, jestli říkat, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě, i když v tomto konkrétním případě mi to vzhledem k jeho předchozím akcím přesně tak připadá. Doběhly ho boží mlýny a já mu pochopitelně nepřeji nic zlého, přeji mu uzdravení jako každému člověku, kterého ten covid postihne, ale pevně věřím, že si vezme nějaké ponaučení a už se nebude chovat způsobem, jakým se choval před tím.



