Pirátský poslanec: Kdyby mi ve válce zemřela půlka rodiny, také bych utíkal. Pokud je soucit dnes v Česku znakem hanby, je něco špatně

ROZHOVOR „Osobně si myslím, že se Andreji Babišovi podaří napodruhé vládu sestavit, ale Piráti její součásti jistojistě nebudou, podporu nakonec dostane od jiných stran a postoj prezidenta v tom už větší roli nesehraje, “ uvádí poslanec Lukáš Černohorský (Piráti). K finále prezidentské kampaně pak ještě dodává: „Prezident by především neměl společnost dělit, ale stmelovat. To je jediné, co k tomu mohu konkrétně říci. Volil jsem Marka Hilšera, který mi byl osobnostně i názorově nejblíž. Přímá volba je ale věcí každého z nás, a jelikož Piráti sami vlastního kandidáta neměli, nerad bych někomu říkal, co je dobře a co špatně. Piráti jsou liberální strana a svoboda volby je pro nás priorita.“

Jak na Vás zapůsobila první debata mezi prezidentskými kandidáty Zemanem a Drahošem?

Bohužel mi první televizní přenos moc diskuzi nepřipomínal, byla to spíš show, ala Superstar nebo Televarieté.

Anketa Která manželka prezidentského kandidáta ve vás vzbuzuje větší sympatie? Ivana Zemanová 92% Eva Drahošová 8% hlasovalo: 8948 lidí

První kolo prezidentských voleb nepřineslo, podle mnoha politických komentátorů, žádné velké překvapení, postoupili papíroví favorité – Zeman s Drahošem. Snad jen od Mirka Topolánka se očekával větší zisk preferencí. Jak to ale bude v kole druhém? Přízeň voličů je stále rovnoměrně rozdělena mezi oba dva finalisty, a to prý i po zmíněném prvním duelu. Co si myslíte, že bude právě tím rozhodujícím faktorem pro veřejnost, aby dala některému z kandidátů většinu hlasů? Může to být dojem z posledního utkání mezi oběma soupeři na ČT?

Mým favoritem nebyl ani jeden z finalistů, kteří půjdou do druhé volby. To mohu říct na rovinu. Volil jsem Marka Hilšera, který mi byl osobnostně i názorově nejblíž. Přímá volba je ale věcí každého z nás, a jelikož Piráti sami vlastního kandidáta neměli, nerad bych někomu říkal, co je dobře a co špatně. Piráti jsou liberální strana a svoboda volby je pro nás priorita. Občané mají právo se rozhodnout, mají vlastní rozum a vlastní názor. Nemyslím, že je nějak užitečné to v tuto chvíli hodnotit. Vůli občanů chci a budu jako správný Pirát respektovat, i kdyby se lišila od vůle mě samotného.

Bude mít volba prezidenta zásadní vliv i na ustanovení nové vlády? Některá média totiž dříve poukazovala na fakt, že ani Jiřímu Drahošovi příliš nevadí Andrej Babiš či hnutí ANO, i když je nyní pravdou, že Drahoš v duelu na Primě prohlásil, že trestně stíhaného premiéra by prý nechtěl v čele kabinetu. Nicméně Mirek Topolánek se nechal slyšet po prvním kole, že výsledek volby s finalisty Drahošem a Zemanem jednoznačně nahrál Babišovi. Může to tak být?

Osobně si myslím, že se Andreji Babišovi podaří napodruhé vládu sestavit. Piráti její součásti jistojistě nebudou, ale myslím si, že jinde podporu nakonec dostane. Prezident v tom až takovou roli, dle mého názoru, nakonec nesehraje.

Babišova vláda nedostala při prvním pokusu podle očekávání důvěru ve Sněmovně. Jak si myslíte, že se celá tato situace se sestavováním nové vlády vůbec vyvine? S kým se hnutí ANO nakonec domluví na koalici, když už i Andrej Babiš v médiích prohlásil, že je smířen s tím, že nebude premiérem? Přijmou nabídku sociální demokraté, lidovci nebo nakonec úplně jiná strana? A podpořil byste vy sám takovou „staronovou“ koalici? Jaká koalice by vůbec Pirátům vyhovovala nejvíce?

Piráti naprosto jasně a kontinuálně zastávají stanovisko, že do vlády s ANO nepůjdou. Shodli jsme se na tom s členskou základnou před volbami a nemáme důvod nic měnit. Jsme samozřejmě ochotni podpořit jakékoliv smysluplné vládní návrhy zákonů korespondující s naším programem, ale její součástí z mnoha důvodů nebudeme. A vůbec nejde jen o Čapí hnízdo. Z toho, co stačila menšinová vláda ANO předložit za své krátké období působnosti, jsme pojali podezření, že ona transparentnost a otevřenost byly ze strany ANO jen účinnou součástí předvolební strategie. Jak si máme jinak vysvětlit fakt, že z programového prohlášení vlády ANO zmizela povinnost ČEZ a dalších státních podniků zveřejňovat smlouvy. A co návrh vlády, jehož důsledkem by bylo, že lidé už neuvidí, jak který ministr hlasoval? Další věcí je podivná novela služebního zákona, aktivní spolupráce s komunisty a SPD atd. To jsou pro nás všechno jasné signály, že jsme se ve věci (ne)zapojení do vlády s ANO rozhodli správně.

Známý politický komentátor Alexandr Mitrofanov napsal v deníku Právo, že člověk, který bude volit Zemana, není tím pravým občanem ČR a už vůbec ne demokratem, jelikož chce mít nad sebou diktátora. Jak se na takový „specifický“ názor díváte?

Přestože Miloš Zeman rozhodně nepatří k mým politickým vzorům, nedovolil bych si tvrdit, že někdo „není tím pravým občanem ČR“, pokud ho volí a fandí mu. Chtěli jsme pro lidi více možností rozhodovat a teď nemáme právo je urážet. Já ani nikdo jiný. To totiž také nepatří k pravé demokracii. Urážet voliče s jiným názorem nevede k žádné změně a rozhodně ne ke změně k lepšímu. To hlavní, co teď potřebujeme, je si navzájem naslouchat a respektovat se, hledat konsensus. V tom máme u Pirátů velkou zkušenost. Uplatňujeme totiž principy přímé demokracie uvnitř strany už osm let, a proto víme, že znevažovat partnera v diskuzi k ničemu nevede. To není cesta, po které Piráti jdou.

Psali jsme: Černohorský (Piráti): Průmyslová lobby už nemůže být nadřazena nad zdraví lidí Je čas konečně identifikovat viníky. Pirátský poslanec, obeznámený s kauzou OKD, varuje Sobotku i Bakalu Piráti chtějí přesun financí z vnitra do školství a posílení sociálních služeb Já jedu vlakem do Prahy dvě hodiny čtyřicet. To nic není, já čtyři hodiny. Skutečně poutavá debata o dopravě, kterou rozsekl zelený vychválením prozíravosti neziskovek

Koho vlastně tipujete jako absolutního vítěze voleb a proč? Média se zatím v názorech dost rozcházejí. Tedy srozumitelně řečeno, ta pravicově orientovaná tvrdí, že pokud jen většina příznivců pánů Horáčka a Fischera či Hilšera dají nyní hlas Jiřímu Drahošovi, tak musí akademik suverénně vyhrát. Naopak levicově smýšlející žurnalisté říkají, že k prvnímu kolu nepřišla řada Zemanových příznivců (účast byla asi 62 procent), takže nyní opět bude s přehledem triumfovat současný prezident. Ke kterému z těchto názorů se kloníte vy sám? Nebo máte zcela jinou verzi, proč zvítězí jeden ze dvou výše jmenovaných kandidátů?

Jak už jsem řekl, volbou mého srdce nebyl ani jeden z kandidátů. Budu tedy smířen s vítězstvím Miloše Zemana i Jiřího Drahoše. Spekulovat ale v tuto chvíli nechci, je to zbytečné a já nejsem politolog jen politik, který věří v právo občanů se svobodně rozhodnout. Jakékoliv další hrocení kampaně ničemu nepomůže. Prezident by neměl společnost dělit, ale stmelovat. To je jediné, co k tomu mohu říci.

Jiří Drahoš odmítl jít do 4 debat s Milošem Zemanem, za což se stal terčem útoků skalních Zemanových příznivců – prý se bojí. Nicméně akademika za to kritizuje například i renomovaný politolog z Univerzity Karlovy Jan Kubáček, který mu vyčítá, že tak zbytečně vyklidil pole. Domníváte se, že může tomu tak skutečně být?

Nechci hodnotit kroky Jiřího Drahoše, nicméně Miloš Zeman nejdříve prohlásil, že se předvolebních debat nezúčastní, ale pak názor přehodnotil a chtěl jít rovnou do všech čtyřech. Drahoš si už ale mezitím naplánoval kontaktní kampaň a jel se osobně ukázat třeba voličům na Ostravsku, odkud pocházím. Sám vím, jak se tu lidí cítí odstrčeni Prahou, a tak se na druhou stranu panu Drahošovi nedivím, že svou cestu neodvolal jen proto, že protivník změnil názor. To by mu média i lidé na Ostravsku omlátili o hlavu také.

Podle vyjádření několika českých europoslanců (K. Konečná, J. Zahradil, T. Zdechovský, J. Keller aj.) budou určitě vytvořena v EU nová pravidla pro azylové řízení tzv. Dublin IV, a ať se to zemím Visegrádské čtyřky líbí, či ne bude tam ustanovena klauzule k povinnému přijímání migrantů. V dalších měsících se bude jednat jen o tom, jakou formou se to bude dít, návrhů je totiž více. I když Tomáš Zdechovský například tvrdí, že prezident bude mít na tuto záležitost jen minimální vliv, (bude moci určitý postoj vlády jen diplomaticky podpořit či zavrhnout), kdo si myslíte, že bude pro tyto složité časy, kdy se bude zřejmě rozhodovat i o přijetí eura pro Českou republiku, lepším prezidentem a proč?

V tomto bych se přiklonil k názoru pana Zdechovského, který uvedl, že vliv prezidenta je v tomto spíše okrajový. Domnívám se, že v zásadě mají téměř všichni politici na věc stejný názor. Jen populisté jako pan Okamura a další se snaží strach z imigrantů využívat k lacinému zisku politických bodů. I za Piráty chci po sto prvé říci, že nikdo ani pan Drahoš nechce bezhlavé přijímání migrantů. A to opomíjím prostý fakt, že k nám nechtějí. Naopak jsme pro posílení naší vyjednávací pozice v rámci EU a efektivní obranu společných vnějších hranic. A jak toho dosáhnout? Tak, že tam budeme mít silné osobnosti, které umí anglicky, ví, co chtějí a umí to prosadit. Prezident ovšem v tomto hlavní roli mít nemá a nebude.

Miloš Zeman ve svých vystoupeních před prezidentskými volbami také uváděl, že nebude vést žádnou kampaň a nebude útočit na své protivníky, ale nyní je například republika posetá billboardy, a to i takovými, kde je uvedený text stop vítačům, migrantům, stop Drahošovi. Myslíte si, že Miloš Zeman se nyní zalekl Drahošových preferencí a „vytáhl do boje“?

O vedení kampaně Miloše Zemana nemám dostatek informací a ani ji nechci hodnotit. Každý má právo vést kampaň, jak uzná za vhodné v mezích zákona. Na slovo „Vítač“ jsem nicméně už trochu alergický, protože se zneužívá proti komukoliv, kdo jen náznakem projeví soucit s uprchlíky před válkou nebo odmítne být xenofobem. Když si představím, že žiju v zemi, kde mi ve válce zemřela půlka rodiny a mám každodenně strach o své děti, asi bych také utíkal a byl bych vděčný, kdybych měl kam. Pokud je soucit dnes v Česku znakem hanby, je něco špatně. Kvóty ale nechce nikdo, je to nefunkční koncept.



Psali jsme: A je to tady. Jiří Bartoška zasahuje do prezidentských voleb Zeman si v TV musí dát pozor na to, co dělá, když nemluví a přitom ho zabírá kamera, uvedla odbornice Bývalý šéf Lékařů bez hranic, který pracoval také pro Sorose, promlouvá o migraci. Budete překvapeni Jan Ziegler: Putinovské Rusko zakázalo film o Stalinovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Štěpán