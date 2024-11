Pískot na Pavla? Ať prozradí, co dělal 17. listopadu 1989, navádí Konečná

„Zastavte okamžitě to šílenství, dokud je ještě čas. Končící nemocný politik, který o sobě už ani neví, ovládá ho jeho okolí, nás zatáhne do jaderného konfliktu, ve kterém ve zlomcích sekund mizí najednou celá města i státy,“ napsala jste na svém fb. Jak v tuto chvíli vidíte vývoj války na Ukrajině?

Už od samého počátku vidím události spojené s válkou, tak jako válku samotnou, velice negativně. Od počátku jsem varovala, že pokud budeme přilévat olej do ohně dodávkami zbraní, válka bude nadále eskalovat. Nyní se to, co jsem říkala, beze zbytku naplnilo. Bohužel. Když americký prezident Biden, na závěr svého mandátu, povolil Ukrajině využívat americké zbraně k zásahu cílů hluboko v Rusku, a to i přes řadu varování z ruské strany, přiblížil nás všechny nebezpečí jaderné války a jaderného holokaustu, který nemůže mít vítězů, ale pouze poražených.

Změna ruské jaderné doktríny, která nově umožňuje Ruské federaci použít jaderné zbraně i proti nejaderným státům podporovaným jadernou mocností a následné využití konvenční mezikontinentální balistické rakety nemůžeme brát na lehkou váhu. Doufám, že se politické vedení v Evropě i v Americe probudí dřív, než bude pozdě. A že lidé se nenechají zatáhnout do války jako pouhé hračky elit. Diplomacie měla dostat přednost před zbrojením ještě předtím, než k válce došlo, tolik životů bylo zbytečně ztraceno. Zajistěme alespoň, že o život nepřijdeme všichni.

Na svém facebookovém profilu jste také minulý týden uvedla, že se KSČM rozhodla, že nominuje své členy a členky na kandidátku hnutí STAČILO i pro sněmovní volby v roce 2025. Proč jste k tomuto rozhodnutí došli a, sice jsme se o tom před časem bavili, ale teď aktuálně – co konkrétně v ČR v tuto chvíli stačilo?

Hlavní motivací je další spolupráce levicových a vlasteneckých sil, která se osvědčila již ve volbách do Evropského parlamentu a do krajů. Voliči dali jasně najevo, že nemají zájem o tříštění této scény, a důvěru, kterou nám dali, považuji i za svůj závazek v této spolupráci pokračovat.

A samozřejmě – jak vnímám z komunikace s občany, tak STAČILO nízkých mezd a vysokých cen, STAČILO utahování opasků, STAČILO zbrojení, STAČILO nedostupného bydlení a spekulací, STAČILO korupce, STAČILO cenzury, STAČILO likvidace našeho průmyslu a zemědělství, STAČILO Fialy a jeho nespravedlivého a neefektivního neoliberálního modelu ekonomiky.

A prozradíte, zda se v tomto směru rýsuje nějaká „spolupráce“ se sociální demokracií?

Se SOCDEM, stejně jako s dalšími partnery a osobnostmi, se povedou jednání.

Pojďme dál. Co říkáte na slova premiéra Fialy, že pokud bude jeho vláda pokračovat i v dalším volebním období, budou mít čeští občané stejné mzdy jako v Německu?

A jak komentovat slova o „jedné z nejúspěšnějších vlád v české historii?“

To je už sprostý výsměch občanům. Vláda, kvůli které zde byla jedna z nejvyšších inflací v rámci EU a také nejdražší energie. Vláda, za které se rekordním tempem propadaly reálné mzdy a která rozhodla, že člověk půjde do důchodu až v 67 letech. Zatímco naprostá většina lidí naší země chudla, miliardáři si plnili ještě rychlejším tempem kapsy a své nenasytné pupky, vše za spokojeného pokyvování této vlády.

Nejúspěšnější je možná pro peněženky svých představitelů a chlebodárců. Či snad pro zájmy ze zahraničí, ale pro české občany, pro ty, které mají zastupovat, je to vláda čistého hnusu, a já věřím, že ji to občané také ve volbách ukáží.

„Říkali - nejsme jako oni! A měli pravdu - po 35 letech se ukázalo, že jsou mnohem horší!“ uvedla jste v souvislosti s oslavami 35 let od Sametové revoluce. Takže, jak hodnotit těch 35 porevolučních let?

To dohánění Německa a Rakouska jsme mohli slyšet právě i před těmi 35 lety a teď se podívejte, jaký je výsledek. Během privatizace nechali soukromníci spoustu českých, původně veřejných, podniků zkrachovat a v mnoha ohledech tak byla oslabena naše samostatnost na úkor Německa a dalších západních států. Dnes z nás je fakticky již jejich kolonie. Zde se něco relativně levně vyrobí, zaměstnanci dostanou nedůstojný plat, na český trh se pak finální produkt dostane již za vysokou cenu a zisk shrábne nadnárodní korporace, či nějaký „náš“ miliardář.

Z „králíkáren“, jak polistopadové elity posměšně nazývali paneláky, se za těch 35 let stal pro většinu lidí nedostupný luxus. Výstavba bytů zde byla silně utlumena, družstva ve velkém likvidována a privatizována a bylo umožněno ve velkém skupovat byty na spekulaci či na investice, místo toho, aby se k bydlení přistupovalo jako k lidskému právu. Dnes se musí řada lidí rozhodovat mezi založením rodiny, či důstojným bydlením.

Zatímco od nás jdou na západ velké peníze, sem nám ze západu chodí potraviny druhé kategorie, jako bychom byly popelnicí, kam se vyhazuje to, co Němci či Francouzi nechtějí jíst. Republika ztratila jakýkoliv respekt, za ten se nyní vydává, pokud nás jeden z koloniálních pánů pochválí, že hezky panáčkujeme.

Co se zde za těch 35 let vybudovalo? Vlastně nic. Jen se kradlo to, co předtím obyčejní čeští lidé vytvořili. Jak tedy jinak tyto roky můžu hodnotit, než jako úplně promarněnou příležitost změnit některé nefungující aspekty minulého režimu, kvůli zájmu několika málo jedinců a korporací, kteří na rabování vydělávají pohádkové peníze?

Co říci na to, že tentokrát se na Národní pískalo jak na prezidenta, tak premiéra, ale i expremiéra a další… Co to vypovídá o náladě v naší zemi?

Možná kdyby pan prezident vysvětlil, co dělal on a jeho žena ve státem placené funkci manželky právě 17. listopadu 1989, tak by to nemuselo působit tak falešně.

Velkou diskuzi v poslední době vyvolaly ceny másla. Vy jste sdílela vyjádření Danuše Nerudové, že za to rozhodně nemůže vláda. Jak to tedy vidíte Vy?

Vláda podle jejích členů a roztleskávačů nemůže totiž za nic. Ona nemá vlastně žádné pravomoci a existuje jen tak. Ostatně tento argument nedávno použil i prezident Petr Pavel, když šel vystoupit před studenty. Na co nám pak taková vláda je, když není schopná vládnout? Pochopitelně, že vysoké ceny, nejen másla, jsou výsledkem vládních politik, či absence schopnosti řešit problémy svých občanů (pokud by náhodou tento rozhovor četl někdo z vládních politiků, tak vlastní občané jsou občané ČR – nejsem si totiž jista, že v tom, kdo má být středobodem jejich zájmu, mají politici čtyřkoalice a zbytky pirátů jasno).

Neexistuje důvod, aby vláda nechala supermarkety nafukovat ceny másla a ostatního zboží. Pokud to nechá takto být, je to její vina. Jenže naši vládu tyto problémy nezajímají. Oni si nechají zvednout platy, takže oni růst cen nepocítí, to jen všichni ostatní.

