Plivanec do tváře jménem Leyenová. Konečná se nepárala ani s Pekarovou

Europoslanci STAČILO! budou v Evropském parlamentu mezi nezařazenými poslanci. Co to pro vás znamená? Z jakého důvodu jste se nestali součástí nějaké frakce?

Ano, v tuto chvíli já i Ondřej Dostál míříme mezi nezařazené poslance. Budeme tam ovšem v dobré společnosti – například s poslanci Smeru Roberta Fica nebo poslanci z hnutí Sahry Wagenknechtové. Od začátku jsme si dali za cíl, že z našeho programu, kvůli němuž nás lidé volili, neuhneme ani o píď – a to zejména ve třech prioritních oblastech: je to v první řadě mír, odpor proti válce a nakupování a posílání zbraní do míst konfliktů.

Dále je to otázka suverenity, kam spadá nejen tolik diskutované zrušení práva veta, ale například i Green Deal nebo migrační pakt – toto všechno totiž ohrožuje suverénní rozhodování jednotlivých zemí. A v neposlední řadě je to oblast sociální. Není možné, aby nadnárodní korporace a miliardáři odváděli své zisky do zahraničí (v ČR až 500 mld. Kč ročně) a senioři či pracující třeli bídu s nouzí. Není normální, aby v době, kdy bohatí stále rekordně bohatnou, jsme se handrkovali o pár stovek k minimální mzdě. Kdo pracuje, musí ze svého výdělku uživit sebe i svou rodinu!

Ani jedna z frakcí, která aktuálně v Evropském parlamentu působí, nám záruky toho, že tyto body budou naplňovány, prostě nedala.

Andrej Babiš to z některých stran schytává kvůli nové evropské frakci Patrioti. Zaznívají názory, že je „proruská“. Jak vy to vidíte?

Já ji spíše vidím jako směsici různých postojů, protože jsou v ní zastoupeni i lidé, kteří naopak chtějí stále posílat zbraně na Ukrajinu a podporovat ji de facto bez jakýchkoliv hranic. Mně spíše z pozice ČR vadí, že od stran v ní zastoupených zaznívalo, že je třeba zrušit dekrety prezidenta Beneše a podobně. Holt každý si ten patriotismus vykládá jinak…

Mluví se o tom, že na tuto frakci bude vyhlášen tzv. cordon sanitaire, tedy lidově řečeno, že se s Patrioty nikdo v europarlamentu nebude bavit. Vy s nimi hodláte spolupracovat?

Pokud to bude ve prospěch České republiky a jejích občanů, tak samozřejmě ano. Proč bych neměla? Na některé otázky máme velmi podobný pohled a byla by naprostá hloupost třetí nejsilnější frakci vynechat. Lišíme se v sociální oblasti a v prosazování mírové politiky, ale například v pohledu na zrušení práva veta máme de facto stejný názor. Cordon sanitaire jsem v minulosti nepodporovala a nikdy podporovat nebudu. Je to nesmysl vládnoucích elit, které se bojí jakéhokoliv rozdílného názoru a svou moc si drží za každou cenu i ohýbáním demokratických principů.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dají se s ohledem na výsledky voleb očekávat nějaké větší změny ve směřování EU? Konkrétně třeba v souvislosti s Green Dealem, migrační politikou…

Vzhledem k tomu, že Ursula von der Leyenová s největší pravděpodobností dostane dalších pět let, tak to příliš neočekávám. Je to obrovský plivanec do tváře všem, kteří volili změnu. Všem, kteří v poslední době demonstrovali na náměstích a silnicích celé EU. Všem, kteří věřili, že EU může začít problémy konečně řešit, a ne další vytvářet.

Na Facebooku jste napsala, že jste „vyzývána různými válečníky, abyste se vyjádřila k útoku v Kyjevě, při němž byla zasažena i dětská nemocnice“. Můžete i pro naše čtenáře uvést, jak jste na tuto „výzvu“ reagovala?

Nejprve chci říct, že odsuzuji naprosto každý útok, během nějž umírají nevinní lidé. Ale zpět k tomu, co jsem napsala a dávám sem čtenářům Parlamentních listů celé – nezkrácené – znění: „Už od pondělí jsem vyzývána různými válečníky k tomu, abych se vyjádřila k útoku v Kyjevě, při němž byla zasažena i dětská nemocnice. Ano. To je válka. Ta válka, kterou vy podporujete a do jejíchž útrob lijete další a další miliardy korun, eur i dolarů. Vy všichni, kteří byste nejraději Ukrajinu nechali vykrvácet do posledního muže a české i evropské občany obrali o poslední peníze, jen abyste za ně mohli nakoupit další zbraně.

Právě kvůli útokům, jako byl tento, by mělo být volání po mírových jednáních a příměří ještě intenzivnější, aby se už žádné podobné tragédie nemusely odehrávat. Mimochodem – kde máte palestinské vlajky, vy pokrytci? Za pár měsíců má genocidní chování Izraele více civilních obětí než dva a půl roku konfliktu na Ukrajině! Chodíte zapalovat svíčku před velvyslanectví Srbska? A Afghánistánu, Iráku, Vietnamu, Libye, Sýrie? Myslíte na děti v Jemenu? Nebo tam jsou ty civilní oběti něco míň, protože je způsobila ta správná ‚strana‘? Připomínáte si 11. září? Ne to z roku 2001, ale to z roku 1973, kdy CIA nechala v přímém přenosu popravit prezidenta Allendeho a následná vláda Pinocheta podporovaného USA přinesla více obětí než rok 2001!

Válečníci, pokrytečtí komentáři, ‚vyvážená‘ média, vy všichni, kteří jedním dechem chcete více prostředků na válku, vy nemáte ani to nejmenší právo ukazovat prstem na nás ‚chcimíry‘ a ptát se nás tónem, jako bychom ty bomby snad shazovali my sami! Přestaňte šikanovat nás, kdo chceme mír a válkám říkáme STAČILO!.“

A co říci k návštěvě V. Orbána v Moskvě? Opět, z některých stran se na jeho hlavu snesla obrovská kritika…

Já vítám každou iniciativu, která znesvářené strany pomůže přiblížit k onomu kulatému stolu. To si ale evidentně ti, kteří jej kritizují, nepřejí.

Velké „halo“ nastalo po nedávné debatě mezi Trumpem a Bidenem. Co říci k tomu, jak se vyvíjí situace v tomto směru jen pár měsíců před prezidentskými volbami v USA?

Myslím, že každý, kdo sleduje aspoň okrajově americkou politickou scénu, si nemohl nevšimnout, že Joe Biden rozhodně není v dobré kondici. Dokonce bych si dovolila říct, že když vidím některé jeho přešlapy, tak mám strach z toho, že tento člověk má u sebe onen pomyslný jaderný kufřík.

To, že nemá soudnost odstoupit on sám, to v jeho stavu chápu. Ale že soudnost nemají v Demokratické straně, to mě velmi překvapuje.

A jak vnímáte atentát na Donalda Trumpa?

Jakýkoli atentát na kandidáta či politika nepatří do vyspělé společnosti. Bohužel v poslední době to u mnohých politiků začalo vypadat tak, že své názorové oponenty vnímají jako nepřátele, různě je nálepkují a dehonestují. Což je mimochodem i případ Markéty Pekarové, která v souvislosti s atentátem na D. Trumpa použila sousloví „kdo seje vítr, sklízí bouři“. Něco tak hloupého jsem dlouho neslyšela. Použila by to i na své kolegy z pětikoalice? Ta toho tady totiž zasela hodně – od cenzury přes extrémní inflaci až po pokles reálných mezd.